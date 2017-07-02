مدخل المنزل من الخارج هو عنوانه وهو أحد أهم عناصر الواجهة الرئيسية والتي تعبر عن تصميم المنزل وتترك أول انطباع داخل ضيوفك أثناء زيارتهم لك، أرضية المدخل تُعد مكون رئيسي وقوى للتصميم نفسه، لذا اهتم الخبراء باختيار أفضل وأجمل الخامات والتصميمات والأفكار والتي تقدم لنا نموذج مبهر لمدخل منزل قد تتمنى ان تمتلكه يوما ما، لذا اليوم مع هوميفاي سنقدم لك 13 أرضية ملهمة ومميزة لمدخل منزلك وبأفضل الديكورات وأجملها على الإطلاق ..
أهم ما يميز المدخل الرئيسي للمنزل هو أناقته ومتانة تصميمه وعمليته ليظهر بشكل لائق لأطول فترة ممكنة، وهو ما قدمه لنا المصمم في هذا النموذج حيث اختار تصميم عملي ويتميز بقوة تحملهللاستخدام المكثف، بألوان حيادية تتناسب مع الأجواء المحيطة ..
الخشب وما له من أناقة وفخامة لا مثيل لها يجعلوه هو الاختيار الأمثل في أغلب التصميمات وخاصة الخارجية لتناغمه مع الطبيعة مع الاحتفاظ بلمسة عصرية جذاة وملفتة للأنظار، لذا فهو إضافة عظيمة لأي مدخل رئيسي ويمكن استخدامه في عدة عناصر كالأبواب والأرضيات والجدران..
من قواعد التصميم الناجح التناغم والتجانس بين كل عناصره، لذا الاختيار كان مميزا جدا لأرضية خشبية تتناغم مع وحدات موزعة بشكل ذكي وإضاءة ساحرة تُبرز جمال وفخامة وتُضيف لأركان ساكنة روح الحركة والابداع..
الحجر بكل أنواعه وأشكاله وألوانه يُعد إضافة ديكورية مميزة لأي تصميم، وخاصة المداخل فلها تأثير مميز وخاص وأناقة وجمال لا مثيل لهم، لذا فهذا التصميم يقدم لنا نموذج رائع ومميز قد تحب أن تمتلكه مثيله في منزلك ..
أما إن كنت تبحث عن إضافة خاصة للحجر تجعل منه لوحة ديكورية مميزة، فمن الأفضل أن تضيف خط ضوئي يزين الممر الرئيسي للمدخل، مثل هذه التفاصيل تصنع فارق بالتأكيد..
الرخام وبريقه ولمعانه لهما تأثير مميز في المداخل الرئيسية المنازل، ويُعد الاختيار الاكثر شيوعا في مصر، بمختلف أنواعه وألوانه وأحيانا قد يتفنن المصمم بتشكيلات ورسومات خاصة تُضيف جمال وأناقة ولمسات فنية تدل على ذوق راقي ..
الطراز الريفي يحترم الخامات والمواد الطبيعية ويُفضل استخدامها بحالتها مع بعض المعالجات الخاصة للحفاظ عليها، لذا ستجد في مثثل هذا التصميم استخدام الأخشاب والأحجار الطبيعية حنبا إلى جنب مع النباتات ذات اللون الأخضر المميز ..
الأخشاب مع الطوب لهما تأثير من الدفء والحميمية، يعود بنا مثل هذا التصميم لذكريات الطفولة والتي نبحث عنها بين تفاصيل منازلنا، لوحة بسيطة تقليدية بجمال من نوع خاص ..
الأرض الطينية والدرجات الخشبية إلى جانب وحدات من النباتات، كل هذا يتناغم معا لنجد في النهاية لوحة متكاملة من قلب الطبيعة تحمل في تفاصيلها جمال لا مثيل له..
الأرضيات الخرسانية من اكثر الأنواع قوة وصلابة، تتحمل الاستخدام الشاق وتعيش بحالة جيدة لفترة اطول، لذا لا تتردد في أن تختارها لمدخل منزلك ..
تصميم يأخذ بيديك من خلال ممر طويل مكون من درجات متتالية من الحجر الطبيعي موزعة بشكل متوازي بين أرضية من النجيلة، لتصل إلى الباب الرئيسي للمنزل مع توزيع وحدات إضاءة بشكل خاص يترك أثرا ليلا مميزا ..
أحيانا قد نلجأ لاستخدام عدة مواد تشطيبية مع اختلاف مستويات أرضية المدخل، لتجعله أكثر ثراءا وفخامة ولكن احرص أن تحافظ على التناغم بينهم ..
استخدام الدرجات الخرسانية مع اختلاف مستوياتها، يترك طابع ديكوري إلى جانب العملية، وهذا الخطا قد نقع فيهما جميعا حين نهتم بالجانب العملي والوظيفي للتصميم مع إهمال تكوين ملامح رئيسية له، لذا هذا النموذج يُعد الأكثر تناسبا مع احتياجتنا ..
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