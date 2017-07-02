مدخل المنزل من الخارج هو عنوانه وهو أحد أهم عناصر الواجهة الرئيسية والتي تعبر عن تصميم المنزل وتترك أول انطباع داخل ضيوفك أثناء زيارتهم لك، أرضية المدخل تُعد مكون رئيسي وقوى للتصميم نفسه، لذا اهتم الخبراء باختيار أفضل وأجمل الخامات والتصميمات والأفكار والتي تقدم لنا نموذج مبهر لمدخل منزل قد تتمنى ان تمتلكه يوما ما، لذا اليوم مع هوميفاي سنقدم لك 13 أرضية ملهمة ومميزة لمدخل منزلك وبأفضل الديكورات وأجملها على الإطلاق ..