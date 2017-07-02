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13 أرضية ملهمة ومميزة لمدخل منزلك

آية منير آية منير
CASA CZN, Estudio Meraki Estudio Meraki منازل
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مدخل المنزل من الخارج هو عنوانه وهو أحد أهم عناصر الواجهة الرئيسية والتي تعبر عن تصميم المنزل وتترك أول انطباع  داخل ضيوفك أثناء زيارتهم لك، أرضية المدخل تُعد مكون رئيسي وقوى للتصميم نفسه، لذا اهتم الخبراء باختيار أفضل وأجمل الخامات والتصميمات والأفكار والتي تقدم لنا نموذج مبهر لمدخل منزل قد تتمنى ان تمتلكه يوما ما، لذا اليوم مع هوميفاي سنقدم لك 13 أرضية ملهمة ومميزة لمدخل منزلك وبأفضل الديكورات وأجملها على الإطلاق ..

1. قوة تحمل ..

homify منازل
homify

homify
homify
homify

أهم ما يميز المدخل الرئيسي للمنزل هو أناقته ومتانة تصميمه وعمليته ليظهر بشكل لائق لأطول فترة ممكنة، وهو ما قدمه لنا المصمم في هذا النموذج حيث اختار تصميم عملي ويتميز بقوة تحملهللاستخدام المكثف، بألوان حيادية تتناسب مع الأجواء المحيطة ..

2. الخشب دائما هو الاختيار الأمثل ..

homify منازل
homify

homify
homify
homify

الخشب وما له من أناقة وفخامة لا مثيل لها يجعلوه هو الاختيار الأمثل في أغلب التصميمات وخاصة الخارجية لتناغمه مع الطبيعة مع الاحتفاظ بلمسة عصرية جذاة وملفتة للأنظار، لذا فهو إضافة عظيمة لأي مدخل رئيسي ويمكن استخدامه في عدة عناصر كالأبواب والأرضيات والجدران..

3. تناغم وتجانس عناصر التصميم ..

Casa Las Aguilas, Besana Studio Besana Studio منازل Beige
Besana Studio

Besana Studio
Besana Studio
Besana Studio

من قواعد التصميم الناجح التناغم والتجانس بين كل عناصره، لذا الاختيار كان مميزا جدا لأرضية خشبية تتناغم مع وحدات موزعة بشكل ذكي وإضاءة ساحرة تُبرز جمال وفخامة وتُضيف لأركان ساكنة روح الحركة والابداع..

4. الحجر أناقة لا مثيل لها ..

CASA CZN, Estudio Meraki Estudio Meraki منازل
Estudio Meraki

Estudio Meraki
Estudio Meraki
Estudio Meraki

الحجر بكل أنواعه وأشكاله وألوانه يُعد إضافة ديكورية مميزة لأي تصميم، وخاصة المداخل فلها تأثير مميز وخاص وأناقة وجمال لا مثيل لهم، لذا فهذا التصميم يقدم لنا نموذج رائع ومميز قد تحب أن تمتلكه مثيله في منزلك ..

5. لمسات جمالية تُضيف للحجر تألق وإبداع ..

Villa Luisa, Matteo Gattoni - Architetto Matteo Gattoni - Architetto أبواب رئيسية
Matteo Gattoni – Architetto

Matteo Gattoni - Architetto
Matteo Gattoni – Architetto
Matteo Gattoni - Architetto

أما إن كنت تبحث عن إضافة خاصة للحجر تجعل منه لوحة ديكورية مميزة، فمن الأفضل أن تضيف خط ضوئي يزين الممر الرئيسي للمدخل، مثل هذه التفاصيل تصنع فارق بالتأكيد..

6. بريق ولمعان الرخام ..

Casa CG, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest منازل معدن Black
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

الرخام وبريقه ولمعانه لهما تأثير مميز في المداخل الرئيسية المنازل، ويُعد الاختيار الاكثر شيوعا في مصر، بمختلف أنواعه وألوانه وأحيانا قد يتفنن المصمم بتشكيلات ورسومات خاصة تُضيف جمال وأناقة ولمسات فنية تدل على ذوق راقي ..

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7. تصميم ريفي ..

Casa em Itu, Mellani Fotografias Mellani Fotografias منازل
Mellani Fotografias

Casa em Itu

Mellani Fotografias
Mellani Fotografias
Mellani Fotografias

الطراز الريفي يحترم الخامات والمواد الطبيعية ويُفضل استخدامها بحالتها مع بعض المعالجات الخاصة للحفاظ عليها، لذا ستجد في مثثل هذا التصميم استخدام الأخشاب والأحجار الطبيعية حنبا إلى جنب مع النباتات ذات اللون الأخضر المميز ..

8. أجواء دافئة ..

CASA ILHA DE CAMPO EM ITUPEVA – HOSPEDES, Eduardo Novaes Arquitetura e Urbanismo Ltda. Eduardo Novaes Arquitetura e Urbanismo Ltda. منازل
Eduardo Novaes Arquitetura e Urbanismo Ltda.

Eduardo Novaes Arquitetura e Urbanismo Ltda.
Eduardo Novaes Arquitetura e Urbanismo Ltda.
Eduardo Novaes Arquitetura e Urbanismo Ltda.

الأخشاب مع الطوب لهما تأثير من الدفء والحميمية، يعود بنا مثل هذا التصميم لذكريات الطفولة والتي نبحث عنها بين تفاصيل منازلنا، لوحة بسيطة تقليدية بجمال من نوع خاص ..

9. لمسة من قلب الطبيعة ..

Nest - Private residence at Koregaon Park, TAO Architecture Pvt. Ltd. TAO Architecture Pvt. Ltd. منازل
TAO Architecture Pvt. Ltd.

TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.

الأرض الطينية والدرجات الخشبية إلى جانب وحدات من النباتات، كل هذا يتناغم معا لنجد في النهاية لوحة متكاملة من قلب الطبيعة تحمل في تفاصيلها جمال لا مثيل له..

10. الخرسانة ومقاومتها ..

homify أبواب رئيسية
homify

homify
homify
homify

الأرضيات الخرسانية من اكثر الأنواع قوة وصلابة، تتحمل الاستخدام الشاق وتعيش بحالة جيدة لفترة اطول، لذا لا تتردد في أن تختارها لمدخل منزلك ..

11. خطوات متتالية ..

Casa AG, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura منازل
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

تصميم يأخذ بيديك من خلال ممر طويل مكون من درجات متتالية من الحجر الطبيعي موزعة بشكل متوازي بين أرضية من النجيلة، لتصل إلى الباب الرئيسي للمنزل مع توزيع وحدات إضاءة بشكل خاص يترك أثرا ليلا مميزا ..

12. تكوينات مختلقة ..

homify منازل
homify

homify
homify
homify

أحيانا قد نلجأ لاستخدام عدة مواد تشطيبية مع اختلاف مستويات أرضية المدخل، لتجعله أكثر ثراءا وفخامة ولكن احرص أن تحافظ على التناغم بينهم ..

13. درجات من الخرسانة تعيش عمرا طويلا ..

Casa H, Mader Arquitetos Associados Mader Arquitetos Associados شبابيك
Mader Arquitetos Associados

Mader Arquitetos Associados
Mader Arquitetos Associados
Mader Arquitetos Associados

استخدام الدرجات الخرسانية مع اختلاف مستوياتها، يترك طابع ديكوري إلى جانب العملية، وهذا الخطا قد نقع فيهما جميعا حين نهتم بالجانب العملي والوظيفي للتصميم مع إهمال تكوين ملامح رئيسية له، لذا هذا النموذج يُعد الأكثر تناسبا مع احتياجتنا ..

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