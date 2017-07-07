كيف تحمي حمامك من الرطوبة والعفن؟

الحمام من أكثر الغرف التي نقضي بها أوقات طويلة لذا لابد أن نوليها المزيد من الاهتمام، بالإضافة إلى أنه في بعض الأحيان يكون استخدام الحمام يسبب إشكالية كبيرة في منزلنا، على سبيل المثال بمجرد فتح الماء الساخن لأي غرض، الاستحمام أو غسل اليدين يتسبب ذلك في تصاعد كمية كبيرة من بخار الماء مما يزيد من الرطوبة بمرور الوقت.

وفي حالة سوء التهوية فأن الرطوبة ستتراكم على الجدران والسقف وتتسبب في العفن، وهذا لا يحدث فقط في المنازل القديمة، وليس نتيجة لسوء المواد المستخدمة في البناء أو سوء التخطيط، ولذلك جمعنا لك في هذا الموضوع نصائح الخبراء لمنع تراكم الرطوبة وأفضل الطرق للتخلص منها.