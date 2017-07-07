كيف تحمي حمامك من الرطوبة والعفن؟

الحمام من أكثر الغرف التي نقضي بها أوقات طويلة لذا لابد أن نوليها المزيد من الاهتمام، بالإضافة إلى أنه في بعض الأحيان يكون استخدام الحمام يسبب إشكالية كبيرة في منزلنا، على سبيل المثال بمجرد فتح الماء الساخن لأي غرض، الاستحمام أو غسل اليدين يتسبب ذلك في تصاعد كمية كبيرة من بخار الماء مما يزيد من الرطوبة بمرور الوقت.
وفي حالة سوء التهوية فأن الرطوبة ستتراكم على الجدران والسقف وتتسبب في العفن، وهذا لا يحدث فقط في المنازل القديمة، وليس نتيجة لسوء المواد المستخدمة في البناء أو سوء التخطيط، ولذلك جمعنا لك في هذا الموضوع نصائح الخبراء لمنع تراكم الرطوبة وأفضل الطرق للتخلص منها.
علينا أن نعرف أبرز أسباب نمو العفن في حمامك وهي درجة الحرارة، الرطوبة، والمواد الغذائية، الضوء الساطع يحد من نموه لكنه لا يمنعه، طعام الفطريات والجراثيم المسببة للعفن متوفر في كل حمام ففي أغلب الحالات يكون هذا الطعام هو مواد البناء، بالإضافة إلى ذلك فدرجات الحرارة الخاصة بهذه المساحة مثالية لتطوير هذه الكائنات.
وتظهر الرطوبة على الجدران والأسقف بسبب اختلاف درجات الحرارة بين بخار الماء والأسطح، ويزداد الوضع سوءًا مع عدم وجود تهوية جيدة، الجدران العازلة أكثر فعالية لتجنب الرطوبة، نحن نرشح لك وجود نافذة مفتوحة في حمامك ولكن في كثير من الأحيان تكون الرطوبة بالخارج أكثر فتعمل في هذه الحالة بشكل عكسي ويندفع بخار الماء إلى الداخل، لذا فأن أفضل حل وجود شفاط في الحمام.
العفن ينمو على جميع الأسطح المليئة بالرطوبة، وخصوصًا الأماكن الصعبة التي يصعب الوصول إليها، والمناشف وستائر الحمام المبللة مواقع ممتازة بالنسبة للفطريات المُسببة للعفن، لذا عند تنظيف الحمام استخدم المنظفات الخاصة بمكافحة الفطريات أو المنتجات الطبيعية.
نصيحتنا لك ألا تترك الستائر والمناشف مبللة في الحمام جففها أول بأول وتهوية الحمام جيدًا .
اختيار أرضية حمامك أمر هام جدًا بالنسبة للناحية الجمالية والوظيفية، ويجب أن تكون مقاومة للعفن والرطوبة ومضادة للماء، ومن أكثر الخامات المتوافر بها هذه الصفات هي أرضيات الفينيل.
كما هو الحال مع الأرضية فالجدران أيضًا يجب أختيارها بعناية، نحن نعلم أن استخدام السراميك للجدران أكثر شيوعًا في غرفة الحمام، بالتأكيد لابد من اختيار نوع مقاوم للماء والرطوبة، لكن الفراغات بين البلاط يمكن أن تكون مكان ملائم لنمو العفن، لذا يجب الاعتماد على مهنيين مهرة في تركيب السراميك.
هل بقع الصدأ ثبتت مكانها على جدران حمامك؟، إذا كنت تريد إزالتها يمكنك بوصفات منزلية بسيطة مثل صودة الخبز أو الخل، وفركها بفرشاة جافة ستتخلص من كل هذه البقع.
وجود تهوية جيدة في الحمام يمنع انتشار الرطوبة به من خلال التهوية الطبيعية عن طريق الأبواب والنوافذ.
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