12 مكان سري في منزلك يمكنك إخفاء النقود بها

من المؤكد أن الاحتفاظ بالمال في البنك هو أفضل وسيلة للحفاظ عليه، ولكننا أحيانًا نحتاج لأن نخزن بعض المال في المنزل للطوارئ أو لدفع بعض الالتزامات أو حتى في أيام الإجازات الطويلة للبنوك، لذا فإننا نحتاج لأن نضعها في مكان آمن بعيدًا عن متناول الزائرين وبعيدًا عن تفكير اللصوص بالتأكيد.
وفي هذا الموضوع نعرض عليكم 12 مكان سري لم يكونوا في حسبانكم من قبل للاحتفاظ بالنقود في مكان آمن وغير متوقع، فهيا بنا لنتعرف على هذه الأماكن:
قد تبدو الفكرة غريبة بعض الشئ ولكنك إن فكرت فيها بشئ من التأني سوف تكتشف أنها مقبولة وجيدة وبعيدة عن تفكير اللصوص، يمكنك وضع النقود في كيس بلاستيك أو في علبة بلاستيكية وتغطيتها بشكل حذرحتى لا يتضح ما بها ووضعها في الثلاجة بشكل طبيعي لا يلفت النظر لها.
ربما هو الاختيار الأسهل والذي يلجأ له الجميع ولكنه عملي خاصة إذا لم يكن هناك خطر أو خوف من اللصوص.
وهنا يمكنك أن تجد 15 فكرة مبتكرة للتخزين في منزلك سوف تساعدك في اختيار مكان مناسب أيضًا لحفظ النقود.
بالنسبة لأولئك الذين لديهم كلب، قد تكون فكرة جيدة في حالة الضرورة لإخفاء الأموال داخل بيت الكلب، ربما في مظروف مع شريط لاصق على جدران البيت، ولكن احذر من عبث الكلب بها.
ربما تكون هذه الفكرة مستمدة من الأفلام القديمة ولكن من يدري، ربما تحتاج لأن تستخدمها في بعض الأحيان، يمكنك وضع النقود في كيس بلاستيكي محكم ثم تقوم بدفنه داخل حوض النباتات.
من الصعب على اللص بالتأكيد أن يفتش جميع الكتب الموضوعة في مكتبتك حتى يستخرج النقود، لذا فإن هذا الحل وإن كان قديمًا إلا أنه عملي وجيد، في وسط الكتب يمكنك إخفاء النقود ولكن احرص على ألا يكون المبلغ كبيرًا حتى لا يظهر ويكشف الأمر بسهولة.
في المطبخ بالتأكيد لا يوجد نقص في الأماكن بما في ذلك الرفوف والأواني بجميع أنواعها، فإنه ليس من الصعب أن تجد مساحة جيدة لوضع الظرف المختوم الذي يحتوي على النقود، وهو أيضًا مكان غير متوقع.
يمكنك استغلال خزانة الأحذية التي تزدحم بكل أنواع الأحذية القديمة والحديثة كمكان سري لحفظ النقود، فلن يفكر أحدهم أنك تضع النقود في هذا المكان الغريب.
مكان لعب الأطفال يمكنه أن يكون مكان مؤقت مثالي لحفظ النقود في الأوقات أو الأيام التي تضمن أن الأطفال لا يستخدمونها فيها، ربما أثناء السفر، فهذا المكان الذكي أيضًا ربما يكون صعب الوصول أو التفكير فيه.
إذا كنت تمتلك حديقة منزلية داخلية فإنك محظوظ بالشكل الذي يمكنك من أن تخفي نقودك في مكان صعب التفكير فيه، وهو تحت الرمال، ولكن عليك أن تضع علامة تمكنك من تذكر المكان جيدًا حتى لا تضطر لأن تحفر الحديقة كلها عند الحاجة للنقود.
إذا كان لديك صالة رياضية صغيرة أو على الأقل غرفة مع أدوات للأوزان فإنه يمكنك ببساطة أن تضع أموالك داخل إحدى هذه الأدوات دون أن يفكر أحدهم بهذا الأمر.
احتفظ بالزجاجات الداكنة اللون في منزلك فربما تحتاج لأن تخبئ بعض النقود أو الأوراق الهامة بها وتضعها بشكل طبيعي في المنزل دون أن تثير ريبة أحدهم أن بها شئ هام.