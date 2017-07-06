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12 مكان سري في منزلك يمكنك إخفاء النقود بها

آية علم الدين آية علم الدين
Reforma integral ático Santa María de la Cabeza, Ondo Interiorismo Ondo Interiorismo غرفة المعيشة خشب
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من المؤكد أن الاحتفاظ بالمال في البنك هو أفضل وسيلة للحفاظ عليه، ولكننا أحيانًا نحتاج لأن نخزن بعض المال في المنزل للطوارئ أو لدفع بعض الالتزامات أو حتى في أيام الإجازات الطويلة للبنوك، لذا فإننا نحتاج لأن نضعها في مكان آمن بعيدًا عن متناول الزائرين وبعيدًا عن تفكير اللصوص بالتأكيد.

وفي هذا الموضوع نعرض عليكم 12 مكان سري لم يكونوا في حسبانكم من قبل للاحتفاظ بالنقود في مكان آمن وغير متوقع، فهيا بنا لنتعرف على هذه الأماكن:

1. في الثلاجة

Organización interior... porque los detalles, importan, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

قد تبدو الفكرة غريبة بعض الشئ ولكنك إن فكرت فيها بشئ من التأني سوف تكتشف أنها مقبولة وجيدة وبعيدة عن تفكير اللصوص، يمكنك وضع النقود في كيس بلاستيك أو في علبة بلاستيكية وتغطيتها بشكل حذرحتى لا يتضح ما بها ووضعها في الثلاجة بشكل طبيعي لا يلفت النظر لها.

2. في درج الدولاب

PISO MODERNO - BARCELONA PEDRALBES, LF24 Arquitectura Interiorismo LF24 Arquitectura Interiorismo غرفة الملابس
LF24 Arquitectura Interiorismo

LF24 Arquitectura Interiorismo
LF24 Arquitectura Interiorismo
LF24 Arquitectura Interiorismo

ربما هو الاختيار الأسهل والذي يلجأ له الجميع ولكنه عملي خاصة إذا لم يكن هناك خطر أو خوف من اللصوص.

وهنا يمكنك أن تجد 15 فكرة مبتكرة للتخزين في منزلك سوف تساعدك في اختيار مكان مناسب أيضًا لحفظ النقود.

3. في بيت الكلب

Casa Moderna en Valdemorillo, Canexel Canexel الممر الحديث، المدخل و الدرج
Canexel

Canexel
Canexel
Canexel

بالنسبة لأولئك الذين لديهم كلب، قد تكون فكرة جيدة في حالة الضرورة لإخفاء الأموال داخل بيت الكلب، ربما في مظروف مع شريط لاصق على جدران البيت، ولكن احذر من عبث الكلب بها.

4. في حوض النباتات

Three Tiered Plant Stand homify حدائقأثاث
homify

Three Tiered Plant Stand

homify
homify
homify

ربما تكون هذه الفكرة مستمدة من الأفلام القديمة ولكن من يدري، ربما تحتاج لأن تستخدمها في بعض الأحيان، يمكنك وضع النقود في كيس بلاستيكي محكم ثم تقوم بدفنه داخل حوض النباتات.

5. في وسط الكتب

Reforma integral ático Santa María de la Cabeza, Ondo Interiorismo Ondo Interiorismo غرفة المعيشة خشب
Ondo Interiorismo

Ondo Interiorismo
Ondo Interiorismo
Ondo Interiorismo

من الصعب على اللص بالتأكيد أن يفتش جميع الكتب الموضوعة في مكتبتك حتى يستخرج النقود، لذا فإن هذا الحل وإن كان قديمًا إلا أنه عملي وجيد، في وسط الكتب يمكنك إخفاء النقود ولكن احرص على ألا يكون المبلغ كبيرًا حتى لا يظهر ويكشف الأمر بسهولة.

6. في إحدى زوايا المطبخ

Organización interior... porque los detalles, importan, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ Metallic/Silver
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

في المطبخ بالتأكيد لا يوجد نقص في الأماكن بما في ذلك الرفوف والأواني بجميع أنواعها، فإنه ليس من الصعب أن تجد مساحة جيدة لوضع الظرف المختوم الذي يحتوي على النقود، وهو أيضًا مكان غير متوقع.

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7. في خزانة الأحذية

Muebles zapateros clásicos - Ámbar Muebles, Paco Escrivá Muebles Paco Escrivá Muebles غرفة الملابسمخزن
Paco Escrivá Muebles

Paco Escrivá Muebles
Paco Escrivá Muebles
Paco Escrivá Muebles

يمكنك استغلال خزانة الأحذية التي تزدحم بكل أنواع الأحذية القديمة والحديثة كمكان سري لحفظ النقود، فلن يفكر أحدهم أنك تضع النقود في هذا المكان الغريب.

8. بين لعب الأطفال

homify مساحات تجارية خشب نقي White مكاتب ومحلات
homify

homify
homify
homify

مكان لعب الأطفال يمكنه أن يكون مكان مؤقت مثالي لحفظ النقود في الأوقات أو الأيام التي تضمن أن الأطفال لا يستخدمونها فيها، ربما أثناء السفر، فهذا المكان الذكي أيضًا ربما يكون صعب الوصول أو التفكير فيه.

9. تحت الرمال في الحديقة الداخلية

Jardin Zen Moderno, Jardines Japoneses -- Estudio de Paisajismo Jardines Japoneses -- Estudio de Paisajismo حديقة Zen
Jardines Japoneses -- Estudio de Paisajismo

Jardines Japoneses -- Estudio de Paisajismo
Jardines Japoneses -- Estudio de Paisajismo
Jardines Japoneses -- Estudio de Paisajismo

إذا كنت تمتلك حديقة منزلية داخلية فإنك محظوظ بالشكل الذي يمكنك من أن تخفي نقودك في مكان صعب التفكير فيه، وهو تحت الرمال، ولكن عليك أن تضع علامة تمكنك من تذكر المكان جيدًا حتى لا تضطر لأن تحفر الحديقة كلها عند الحاجة للنقود.

10. هل لديك صالة ألعاب رياضية صغيرة؟

Casa Sant Feliu de Guíxols, SOLER-MORATO ARQUITECTES SLP SOLER-MORATO ARQUITECTES SLP صالة الرياضة خشب Brown
SOLER-MORATO ARQUITECTES SLP

SOLER-MORATO ARQUITECTES SLP
SOLER-MORATO ARQUITECTES SLP
SOLER-MORATO ARQUITECTES SLP

إذا كان لديك صالة رياضية صغيرة أو على الأقل غرفة مع أدوات للأوزان فإنه يمكنك ببساطة أن  تضع أموالك داخل إحدى هذه الأدوات دون أن يفكر أحدهم بهذا الأمر.

11. في الزجاجات الفارغة

B14, BONBA studio BONBA studio قبو النبيذ
BONBA studio

BONBA studio
BONBA studio
BONBA studio

احتفظ بالزجاجات الداكنة اللون في منزلك فربما تحتاج لأن تخبئ بعض النقود أو الأوراق الهامة بها وتضعها بشكل طبيعي في المنزل دون أن تثير ريبة أحدهم أن بها شئ هام.

12. داخل السلم الخشبي

homify درج
homify

homify
homify
homify

الدرج الخشبي هو مكان مثالي لحفظ الأموال نظرًا لشكله الخادع الذي يوهمنا بأنه مصمت بينما هو مفرغ من الداخل، يمكنك اختيار درجة معينة وفك إحدى اللوحات الخاصة بها بشكل غير ملحوظ ودفن الأموال بها عند الحاجة.

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