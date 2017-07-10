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8 أفكار رائعة لأثاث الحديقة من البليت

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
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في كتاب الأفكار هذا سنركز على أثاث الحدائق الخاصة المصمم من البليت بإبداعات نخبة من المهندسين المعماريين والخبراء القادرين على طرح العديد من اللمسات الديكورية المبتكرة والحلول لتأثيث الحدائق والتراسات.. لنبدأ جولتنا الآن بين 8 أفكار رائعة لأثاث الحديقة من البليت!

1- زاوية رومانسية

homify بلكونة أو شرفة
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زاوية رومانسية بحديقة المنزل ليس بها أثاث سوى أريكة متوسطة الحجم تتكون من قاعدة بليت مطلية باللون الأبيض وفوقها منطقة جلوس ناعمة ومنمقة مع وسائد بيضاء. ليست الأريكة وحدها هي أجمل ما في هذه الزاوية، وإنما أيضًا الخضرة على الجانبين والمصباح الحديدي الملون كلاهما جعلها رائعة.

2- جدار مذهل

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جدار مُذهل من البليت الخشب ولمسة ديكورية بسيطة حَوّلت إطلالة الحديقة بشكل كبير لما هو أجمل خصوصًا بعد تزيينه بفروع نباتات خضراء وزهور ملونة وقصاري زرع بلاستيكية سوداء مستطيلية الشكل. 

3- الأرائك وحتى الطاولات!

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يمكننا هنا في هذا النموذج أن نرى كيف استخدام خبير التصميم البليت لإنشاء الأرائك والطاولات وكيف أيضًا كان لـ اللون الأبيض أكبر الأثر في تجميل مظهر الأثاث وهيئة الحديقة بشكل كامل.

4- طاولة كبيرة متعددة المستويات

homify بلكونة أو شرفة
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وجود طاولة كبيرة ووظيفية بحديقتك المنزلية أمر لا غنى عنه، فربما تستخدمونها في تناول الإفطار أو العشاء يوميًا وربما في إعداد الشاي أو القهوة. شاهد معنا هذه الطاولة البليت السوداء متعددة المستويات.. أليست رائعة؟!   

5- جلسة كاملة من البليت والإضاءة.. إبداعية

Bire Bar, BRENSO Architecture & Design BRENSO Architecture & Design مساحات تجارية مطاعم
BRENSO Architecture &amp; Design

BRENSO Architecture & Design
BRENSO Architecture &amp; Design
BRENSO Architecture & Design

جلسة كاملة من البليت صُمِمَت على شكل حرف L تتمتع بإضاءة إبداعية ساحرة تميل بأضواءها إلى الأزرق والأرجواني وما بينهما من الدرجات اللونية التي تخلق أجواء رومانسية وشاعرية.

6- كراسي مسطحة: مريحة وملونة

Der Sitz Ferdl, palettenmoebel.at palettenmoebel.at بلكونات وشرفاتأثاث
palettenmoebel.at

palettenmoebel.at
palettenmoebel.at
palettenmoebel.at

اجعل حديقتك المنزلية منطقة مريحة ومبهجة بإضافة كراسي مسطحة من البليت وملونة بألوان مشرقة كالأصفر والبرتقالي والأحمر كما هو واضح أمامنا في هذه الصورة. لمسة كهذه استطاعت أن تمنح الحديقة قيمة وتزيدها حيوية وإثارة.

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7- طاولة الطعام والكراسي وما يحيط بهما

I nostri lavori, asdf asdf حدائقأثاث
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هنا تم الحصول على خطة كاملة متكاملة من البليت الخشب بدأت من أرضية مائدة الطعام لـ المائدة ذاتها لـ الكراسي.. إلى أن وصلت لما يحيط بهم جميعًا. لمسة بسيطة ومألوفة بتصميم ريفي ووظيفي مناسب لجميع أفراد الأسرة.

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8- سلم متحرك لأصص وأواني الزرع

MARBORÉ jardinera palets. 120x80cm, 3 alturas, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario حدائقأثاث
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

في هذه الصورة يمكننا أن نرى العديد من أواني وأصص الزرع الفخارية منها والبلاستيكية تزين سلم خشبي من البليت مصمم على عجلات معدنية صغيرة تجعله متحركًا ومرنًا يسهل نقله من مكان لآخر بسلاسة.  

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