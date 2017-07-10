في كتاب الأفكار هذا سنركز على أثاث الحدائق الخاصة المصمم من البليت بإبداعات نخبة من المهندسين المعماريين والخبراء القادرين على طرح العديد من اللمسات الديكورية المبتكرة والحلول لتأثيث الحدائق والتراسات.. لنبدأ جولتنا الآن بين 8 أفكار رائعة لأثاث الحديقة من البليت!
زاوية رومانسية بحديقة المنزل ليس بها أثاث سوى أريكة متوسطة الحجم تتكون من قاعدة بليت مطلية باللون الأبيض وفوقها منطقة جلوس ناعمة ومنمقة مع وسائد بيضاء. ليست الأريكة وحدها هي أجمل ما في هذه الزاوية، وإنما أيضًا الخضرة على الجانبين والمصباح الحديدي الملون كلاهما جعلها رائعة.
جدار مُذهل من البليت الخشب ولمسة ديكورية بسيطة حَوّلت إطلالة الحديقة بشكل كبير لما هو أجمل خصوصًا بعد تزيينه بفروع نباتات خضراء وزهور ملونة وقصاري زرع بلاستيكية سوداء مستطيلية الشكل.
يمكننا هنا في هذا النموذج أن نرى كيف استخدام خبير التصميم البليت لإنشاء الأرائك والطاولات وكيف أيضًا كان لـ اللون الأبيض أكبر الأثر في تجميل مظهر الأثاث وهيئة الحديقة بشكل كامل.
وجود طاولة كبيرة ووظيفية بحديقتك المنزلية أمر لا غنى عنه، فربما تستخدمونها في تناول الإفطار أو العشاء يوميًا وربما في إعداد الشاي أو القهوة. شاهد معنا هذه الطاولة البليت السوداء متعددة المستويات.. أليست رائعة؟!
جلسة كاملة من البليت صُمِمَت على شكل حرف L تتمتع بإضاءة إبداعية ساحرة تميل بأضواءها إلى الأزرق والأرجواني وما بينهما من الدرجات اللونية التي تخلق أجواء رومانسية وشاعرية.
اجعل حديقتك المنزلية منطقة مريحة ومبهجة بإضافة كراسي مسطحة من البليت وملونة بألوان مشرقة كالأصفر والبرتقالي والأحمر كما هو واضح أمامنا في هذه الصورة. لمسة كهذه استطاعت أن تمنح الحديقة قيمة وتزيدها حيوية وإثارة.
هنا تم الحصول على خطة كاملة متكاملة من البليت الخشب بدأت من أرضية مائدة الطعام لـ المائدة ذاتها لـ الكراسي.. إلى أن وصلت لما يحيط بهم جميعًا. لمسة بسيطة ومألوفة بتصميم ريفي ووظيفي مناسب لجميع أفراد الأسرة.
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في هذه الصورة يمكننا أن نرى العديد من أواني وأصص الزرع الفخارية منها والبلاستيكية تزين سلم خشبي من البليت مصمم على عجلات معدنية صغيرة تجعله متحركًا ومرنًا يسهل نقله من مكان لآخر بسلاسة.