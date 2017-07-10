8 أفكار رائعة لأثاث الحديقة من البليت

في هذه الصورة يمكننا أن نرى العديد من أواني وأصص الزرع الفخارية منها والبلاستيكية تزين سلم خشبي من البليت مصمم على عجلات معدنية صغيرة تجعله متحركًا ومرنًا يسهل نقله من مكان لآخر بسلاسة.