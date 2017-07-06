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منزل رائع مفروش بالكامل من أيكيا

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przytulne , kobiece wnętrze, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom غرفة المعيشة
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كم مرة ذهبت إلى أيكيا وأعجبتك قطع الأثاث العملية فيها ولكنك لم تستطع أن تحدد كيفية استخدمها وتوظيفها في منزلك؟

تتميز متاجر IKEA للأثاث باعتمادها على الأثاث العملي الذي يوفر في المنزل العصرية والعملية في الاستخدام مع توفير أماكن واسعة على قدر الإمكان في المنزل، كما أنها تتناسب مع المساحات الصغيرة للمنازل وتتعامل معها بذكاء.

واليوم أتينا لكم بمنزل اعتمد خبراء التصميم والديكور فيه على أثاث أيكيا بشكل أساسي مما جعله بسيط التصميم وأنيق ووفر الكثير من المساحات بداخله، فهيا بنا لنرى كيف استطاع الخبراء إنجاز هذا الأمر وكيف أصبحت النتيجة التي ربما تكون ملهمة لكم في تأثيث منازلكم:

1. النوافذ الكبيرة

przytulne , kobiece wnętrze, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom غرفة المعيشة
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

للحفاظ على التصميم المضئ المفتوح المتجدد الهواء هذا كان على المصممين استخدام ستائر فاتحة اللون وشفافة مع اللون الأبيض في الحوائط، ولكن ليكتمل التصميم كان لابد من استخدام هذه الأريكة البيضاء و المنضدة المربعة البيضاء أيضًا والتى نلاحظ أنها مرتفعة عن الارتفاع الطبيعي لمناضد القهوة مما وفر مكانًا لرف إضافي

2. نظرة عامة لغرفة المعيشة

przytulne , kobiece wnętrze, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom غرفة المعيشة
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

لازلنا في غرفة المعيشة ولكن هذه الصورة من الناحية المقابلة والتي توضح الفراغ الكبير الذي يحوي داخله غرفتي المعيشة والسفرة، فنجد اللون الأبيض هو المسيطر أيضًا مع استخدام وحدات إضاءة بيضاء وكراسي سفرة من نفس اللون مع بعض التطعيمات من الخشب الفاتح، مع وضع منضدة السفرة العملية بشكل ملاصق للمطبخ للتوفير في المساحة.

3. وحدة التلفاز

przytulne , kobiece wnętrze, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom غرفة المعيشة
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

في الجزء الخاص بالتلفاز نجد أن المصمم اعتمد على وحدة تلفاز بيضاء اللون منخفضة حتى تتناسب مع حجم شاشة التلفاز المستخدمة، ونجد أن هذه الوحدة من أيكيا وحدة عملية جدًا حيث تحتوي على أجزاء خاصة بمتعلقات التلفاز بالإضافة إلى ضلفتين لتخزين الاسطوانات والكتيبات، ومما ساعد على الشكل الجمالي والعصري لهذا الركن بناء فتحات محفورة في الحائط الخلفي للتلفاز.

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4. غرفة النوم

przytulne , kobiece wnętrze, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom غرفة نوم
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

السرير المعدني من سلسلة LEIRVIK يميز غرفة النوم مع أشكاله الكلاسيكية، حيث البيئة المشرقة التي تظهر من خلال زجاج النافذة ذو الباب واسع، مع طاولة من HEMNES ذات شكل انسيابي رائع.

5. الحمام

przytulne , kobiece wnętrze, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom حمام
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

في الحمام أيضًا نجد الاعتماد الرئيسي على اللون الأبيض والبساطة، وقد ساعد في ذلك الأثاث المستخدم من ماركة HEMNES من مرآة مستديرة ذات إطار أبيض أنيق، وتحتها نجد وحدة الأحواض الخشبية البيضاء والتي تحتوي على أدراج عملية في الحمام، وقد أكمل الشكل البسيط والأنيق للحمام استخدام اللون الأبيض في الحوائط من خلال السيراميك والطلاء.

6. السفرة

przytulne , kobiece wnętrze, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom غرفة السفرة
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

أما في فراغ الطعام الذي اجتمع مع فراغ المعيشة في فراغ مفتوح كبير فإننا نجد الفصل البصري بينهما بشكل جيد عن طريق وضع طاولة الطعام من ماركة Ingatorp موازية لكاونتر المطبخ، وقد التفت حولها المقاعد الخشبية ذات اللون الأبيض والأرجل ذات الأشكال المتعرجة الأنيقة، وقد استخدمت فوقها وحدات إضاءة باللون الأبيض والشكل العصري.

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7. المطبخ المفتوح

przytulne , kobiece wnętrze, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom مطبخ
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

المطبخ على شكل L يسمح بالتفاف وحدات التخزين على مساحة كبيرة من ماركة SÄVEDAL، أما الجدران فقد استخدم فيها السيراميك الأبيض، مع ثلاجة ذات لون مميز لإضفاء التميز على التصميم.

8. كاونترالإفطار

przytulne , kobiece wnętrze, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom مطبخ
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

أما عن كاونتر المطبخ المفتوح والمخصص للإفطار فإنه قد جاء من HENRIKSDAL بارتفاع عالي و سطح خشبي بلونه الطبيعي مع استخدام مقاعد مرتفعة من الخشب والوسائد البيضاء الأنيقة والمريحة.

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