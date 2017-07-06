منزل رائع مفروش بالكامل من أيكيا

كم مرة ذهبت إلى أيكيا وأعجبتك قطع الأثاث العملية فيها ولكنك لم تستطع أن تحدد كيفية استخدمها وتوظيفها في منزلك؟
تتميز متاجر IKEA للأثاث باعتمادها على الأثاث العملي الذي يوفر في المنزل العصرية والعملية في الاستخدام مع توفير أماكن واسعة على قدر الإمكان في المنزل، كما أنها تتناسب مع المساحات الصغيرة للمنازل وتتعامل معها بذكاء.
واليوم أتينا لكم بمنزل اعتمد خبراء التصميم والديكور فيه على أثاث أيكيا بشكل أساسي مما جعله بسيط التصميم وأنيق ووفر الكثير من المساحات بداخله، فهيا بنا لنرى كيف استطاع الخبراء إنجاز هذا الأمر وكيف أصبحت النتيجة التي ربما تكون ملهمة لكم في تأثيث منازلكم:
للحفاظ على التصميم المضئ المفتوح المتجدد الهواء هذا كان على المصممين استخدام ستائر فاتحة اللون وشفافة مع اللون الأبيض في الحوائط، ولكن ليكتمل التصميم كان لابد من استخدام هذه الأريكة البيضاء و المنضدة المربعة البيضاء أيضًا والتى نلاحظ أنها مرتفعة عن الارتفاع الطبيعي لمناضد القهوة مما وفر مكانًا لرف إضافي
لازلنا في غرفة المعيشة ولكن هذه الصورة من الناحية المقابلة والتي توضح الفراغ الكبير الذي يحوي داخله غرفتي المعيشة والسفرة، فنجد اللون الأبيض هو المسيطر أيضًا مع استخدام وحدات إضاءة بيضاء وكراسي سفرة من نفس اللون مع بعض التطعيمات من الخشب الفاتح، مع وضع منضدة السفرة العملية بشكل ملاصق للمطبخ للتوفير في المساحة.
في الجزء الخاص بالتلفاز نجد أن المصمم اعتمد على وحدة تلفاز بيضاء اللون منخفضة حتى تتناسب مع حجم شاشة التلفاز المستخدمة، ونجد أن هذه الوحدة من أيكيا وحدة عملية جدًا حيث تحتوي على أجزاء خاصة بمتعلقات التلفاز بالإضافة إلى ضلفتين لتخزين الاسطوانات والكتيبات، ومما ساعد على الشكل الجمالي والعصري لهذا الركن بناء فتحات محفورة في الحائط الخلفي للتلفاز.
السرير المعدني من سلسلة LEIRVIK يميز غرفة النوم مع أشكاله الكلاسيكية، حيث البيئة المشرقة التي تظهر من خلال زجاج النافذة ذو الباب واسع، مع طاولة من HEMNES ذات شكل انسيابي رائع.
في الحمام أيضًا نجد الاعتماد الرئيسي على اللون الأبيض والبساطة، وقد ساعد في ذلك الأثاث المستخدم من ماركة HEMNES من مرآة مستديرة ذات إطار أبيض أنيق، وتحتها نجد وحدة الأحواض الخشبية البيضاء والتي تحتوي على أدراج عملية في الحمام، وقد أكمل الشكل البسيط والأنيق للحمام استخدام اللون الأبيض في الحوائط من خلال السيراميك والطلاء.
أما في فراغ الطعام الذي اجتمع مع فراغ المعيشة في فراغ مفتوح كبير فإننا نجد الفصل البصري بينهما بشكل جيد عن طريق وضع طاولة الطعام من ماركة Ingatorp موازية لكاونتر المطبخ، وقد التفت حولها المقاعد الخشبية ذات اللون الأبيض والأرجل ذات الأشكال المتعرجة الأنيقة، وقد استخدمت فوقها وحدات إضاءة باللون الأبيض والشكل العصري.
المطبخ على شكل L يسمح بالتفاف وحدات التخزين على مساحة كبيرة من ماركة SÄVEDAL، أما الجدران فقد استخدم فيها السيراميك الأبيض، مع ثلاجة ذات لون مميز لإضفاء التميز على التصميم.
أما عن كاونتر المطبخ المفتوح والمخصص للإفطار فإنه قد جاء من HENRIKSDAL بارتفاع عالي و سطح خشبي بلونه الطبيعي مع استخدام مقاعد مرتفعة من الخشب والوسائد البيضاء الأنيقة والمريحة.