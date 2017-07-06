منزل رائع مفروش بالكامل من أيكيا

كم مرة ذهبت إلى أيكيا وأعجبتك قطع الأثاث العملية فيها ولكنك لم تستطع أن تحدد كيفية استخدمها وتوظيفها في منزلك؟

تتميز متاجر IKEA للأثاث باعتمادها على الأثاث العملي الذي يوفر في المنزل العصرية والعملية في الاستخدام مع توفير أماكن واسعة على قدر الإمكان في المنزل، كما أنها تتناسب مع المساحات الصغيرة للمنازل وتتعامل معها بذكاء.

واليوم أتينا لكم بمنزل اعتمد خبراء التصميم والديكور فيه على أثاث أيكيا بشكل أساسي مما جعله بسيط التصميم وأنيق ووفر الكثير من المساحات بداخله، فهيا بنا لنرى كيف استطاع الخبراء إنجاز هذا الأمر وكيف أصبحت النتيجة التي ربما تكون ملهمة لكم في تأثيث منازلكم: