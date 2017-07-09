10 نصائح لتختار أرضية مناسبة لكل غرفة في منزلك

الأرضيات تُعد أحد أهم العناصر الأساسية المكونة للديكور المنزلي، تحتاج لدراسة ودقة في الاختيار لتتناسب مع استخدامها من خلال الفراغ، تعددت الأنواع والألوان والخاات، بل ويظهر كل يوم جديد في عالم الأرضيات لإدراك المصممون دورها في التأثير على الشكل النهائي للمنزل وإبراز جمال الديكور، بالإضافة لتأثيرها المباشر على المساحة الكلية للمنزل، فهي تترك اناقة واتساعا على المكان إذا ما ما كان اختيارها دقيق ومناسب ويساعد على زيادة الطابع الجمالي للمنزل، ويجب أيضاً أن يكون إختيارك لنوع الأرضيات متوافق مع احتياجاتك لكل غرفة.. لذا اليوم سنقدم لكم مجموعة من أهم النصائح والتي يجب أن توضع في حسبانك أثناء اختيار الأرضيات لكل غرفة في منزلك ..
كما ذكرنا من قبل أن الأرضيات بإمكانها التأثير على الشكل العام للديكرو، بل وقادرة على التأكيد على شعور الاتساع، وتُزيد من فخامة وأناقة منزلك، لذا اهتم الخبراء بتقديم آلاف الخيارات أمام المستخدم من كل نوع وخامة المصنع منها والطبيعي، بميزانيات متفاوتة لتتناسب مع احتياجاتك، لذلك من الممكن أن تقع في الحيرة عند وصولك لخطوة اختيار أرضية كل غرفة في منزلك، ولكن مع هذه النصائح ستتخطي كل هذه الحيرة والقلق وتتعرف على المناسب لكل فراغ ونبذة بسيطة عن كل نوع ..
الأرضيات الخشبية او الباركيه تعد من أكثر أنواع الأرضيات انتشارا، لها لمسة دافئة وتضيف أناقة ورفاهية لا مثيل لها لأي تصميم، ومن مميزاتها مرونة الخشب الطبيعية، والتي تجعل استخدامه مريحا للأقدام، كما انه مادة عازلة ممتازة،و تعد الأرضيات الخشبية مناسبة لغرف النوم باختلاف تصميماتها حيث أنه يعطى إحساساً قوياً بالدفء ولا يسبب الضوضاء عند الحركة، كما يمكن استخدامه في غرفة الطعام والاستقبال حيث يمكنه أن يضفي جواً من الفخامة والأناقة والدفء على المكان .. تحتاج لأسلوب خاص في التنظيف وأدوات مخصصة لذلك..
HDF أو الأخشاب المصنعة وهي أقل سعرًا من الباركيه، لها نفس المظهر الخارجي للباركيه وتُعطي نفس النتيجة المتوقعة منه، ولكنها تتأثر بتغير درجات الحرارة مما قد يؤدي إلى تشققها، وتحتاج لعناية خاصة لأن مقاومتها ضعيفة للمياة والرطوبة، من الأفضل استخدامها في فراغات صغيرة كغرفة نوم أو مكتب أو معيشة لسهولة تجديدها على المدى الطويل..
ألوانه متعددة، وهو سهل التركيب إذ يمكن تركيبه فوق أي نوعية من الأرضيات، سهل التنظيف وتكلفته مناسبة مقارنة ببقية الأرضيات، ومن الأفضل استخدامه في غرف المعيشة والنوم ..
تعد أرضية غرف النوم من اهم خطوات التصميم لتأثيرها المباشرعلى المساحه والتي بإمكانها أن تمنح الغرف فخامه فضلا عن انها تبرز الاثاث عدا ذلك تضفى الارضيه اتساعا على المكان، ينصح خبراء الديكور دوما باختيار الارضيه البسيطه التى تتماشي مع اثاث الغرف، وأفضلها على الإطلاق الأرضيات الخشبية والموكيت ..
الاختيار الأكثر انتشارا للمطابخ والحمامات هو السيراميك، ولكن الشائع في الطبقة المتوسطة من المستخدمين استخدامه في كل غرف المنزل لتكلفته المحديده وسهولة تنظيفه، تتوافر منه كل الأشكال والتصميمات ومنه ما يحمل مظهر خادع كالأخشاب والرخام والجرانيت ..
من اهم مميزات الجرانيت أنه شديد الصلابة ويتحمل درجات الحرارة المرتفعة ولا يمكن خدشه أو تجريحه، يتميز بفخامته لكنه مرتفع التكلفة، وستخدم في الحمامات والمداخل الرئيسية ..
يعد الرخام من أقوى الارضيات تحملا وهو يمنح شعوراً بالفخامة والرقي والرفاهية. يأتي الرخام بالعديد من الاشكال والالون مثل الاسود، البيج، الاخضر والاحمر متوافر منه اللامع والغير لامع والخشن والناعم. البلاطات اللامعة مناسبة في غرفة الاستقبال والطعام وفي أرضيات الحمامات والمداخل، أما الخشن منه فيصلح لخارج المنزل في الحدائق والتراسات. كما تتوافر التصميمات المكونة من كسر الرخام لتشكيل أجمل اللوحات من الزخارف واللمسات الفنية لتزيين أرضيات منزلك ..
له قدرة كبيرة على التحمل وبريق لا مثيل له، ويتميز بفخامته وألوانه المتعددة، لكن من عيوبه صعوبة تركيبه وثقل وزنه، ومع الوقت ستلاحظ صعوبة تنظيفه أيضا ..
مصنوع من الأسمنت الأبيض والكوارتز والرمل، ويُستخدم أكثر في الأماكن الخارجية، وهناك اتجاه لإعادة استخدامه في البيوت بألوان ونقوش متعددة لإعطاء تأثير الأصالة وتكلفته أقل ويتميز بمقاومته للاحتكاك والرطوبة.
لمسة دفء وحميمية بتأثير الموكيت على التصميم متوافر بخامات وألوان وأشكال مختلفة، لكنه لا يدوم كثيرا مثل الارضيات الاخرى لأنه صعب التنظيف وهو مناسب لغرف النوم والمعيشة، ولغرف الأطفال لأنه عازل للصوت نسبياً فلا يتسبب فى ضوضاء عند ممارسة أولادك أنشطتهم المفضلة، إلا أنه يحميهم أثناء ممارسة اللعب والسقوط على الأرض…
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