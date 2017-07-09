كيف تفرش بيتك بأقل ميزانية

يمر العالم بأزمة اقتصادية كبيرة أدت لغلاء الأسعار فلجأ المصممون لتقديم نماذج مختلفة من المساحات والتصميمات لشقق صغيرة تتناسب مع ميزانيات محدودة خاصة للشباب في بداية حياتهم، ولكن تأتي الخطوة التالية لاختيار شقة تتناسب مع امكانياتي، وهي تأثيث وفرش هذه الشقة بأقل ميزانية مع الحفاظ على شكل جميل وذوق راقي وتلبية كل احتياجاتي المتوقعة على المدى الطويل، فقد نقع ضحية لإغراءات الأشكال والموديلات الموجودة بالمحلات والتي قد تدفعك لإهدار الكثير من الوقت والمال على أغراض قليلة وتحاول أن تقتنيها مع التسديد بالتقسيط مثلا وتكتشف فيما بعد ان ميزانيتك لا تسمح لاستكمال عملية فرش منزلك بالكامل، لذا اليوم مع هوميفاي سنقدم لك مجموعة أفكار ونصائح ستساعدك على تأثيث بيتك بأقل ميزانية وأعلى جودة وبأجمل تصميمات ..
أثاث مستعمل!!! .. قد تبدو الفكرة صادمة وخاصة للمقبلين على الزواج وذلك لتوارث أفكار سلبية أن الأناقة والفخامة لا تتوافر إلا في الأثاث الجديد، على الرغم أن هناك عالم كامل من الديكور يسمى الأنتيكات وال Vintage وهو ما يقدر كل قطعة أثاث قديمة ويعتبرها كنز لا يقدر بمال، لذا ظهر مؤخرا مبادرات كثيرة لإعادة استخدام الأثاث المستعمل واحترام مثل هذه الأفكار لأنها موفرة جدا وبإمكانك إضافة لمستك الخاصة، لتجعل كل قطعة مميزة وعلى ذوقك الخاص،
لا تهتم بالشكل فقط ولكن اختر الخامة التي تعيش معك طويلا وتوفر لك في الميزانية وتحصل من خلالها أيضا على مظهر أنيق وراقي وبدلا من استهلاك ميزانيتك على أغراض هالكة، حاول اقتناء أغراض ذات جودة عالية يمكنك استخدامها لسنوات عديدة قادمة.
اختيار الأثاث حسب أولوية استخدامه من احد اهم النصائح التي يجب أن تضعها في اعتبارك عند تأثيث منزلك، فقد تسعى لشراء غرفة أطفال مثلا وانت في بداية حياته، ومن المهم أيضا أن تشتري ما سيتم استخدامه بالفعل والاستغناء عن كل ما هو زائد عن الحد او خاضع للعادات والتقاليد كالنيش والبوفيه وغيرها من قطع الأثاث التي لا داعي منها ولا استخدام لها ..
يجب أن تدرس جيدا كل فراغ وما يحتاجه لتنجح في استغلاله بتكفة أقل وبلمسة خبير ومحترف، فمثلا مدخل بيتك يحتاج بالتأكيد لخزانة يمكنك تصميمها بأقل الإمكانيات ولكن بفكر ديكوري مبدع يجعلها قطعة فنية خاصة ..
أن تقوم بطلاء منزلك بنفسك ليس فقط أمراً مُمتعاً لكنه سُيوفر لك الكثير من تكلفة عملية الطلاء لأنك في هذه الحالة ستدفع تكلفة المواد الخام فقط الطلاء والأدوات الخاصة لذلك، بل وستستمتع بمنزلك وهو من صنع أيديك وكل ركن يحمل ذكري خاصة به ..
الاكسسوارات عالم مغري للشراء وإهدار الأموال وخاصة لمحبي اقتناء القطع الفرية والخاصة، احرص أن تختار ما تحتاجه فقط لتزيين منزلك وإضافة لمستك الديكورية المميزة دون إهدار أموال أو إنفاق ميزانية غير محسوبة ..
يمكنك الاستعانة بورق جدران بأسعار مناسبة وخامات ذات جودة عالية ولكن فقط يجب ان تبحث قليلا عن منافذ بيع تقدم عروض ووأنواع خاصة ..
لا حاجة لشراء كل شئ، فقد تنفق أموالا كثير لشراء وسائد أو مفارش تُزين بها سريرك أو أريكتك، وبخطوات بسيطة يمكنك صنعها بنفسك بخامات رائعة وعلى ذوقك الشخصي، والجميل أن المشغولات اليدوية عادت بقوة في عالم الديكور، وبذلك بيتك على الموضة بأقل أسعار ..
لا تنس أن تُضيف جمال من نوع خاص ومن قلب الطبيعة لبيتك، وهو كافي أن يجعله أجمل من دون تكلفة أو ميزانية خاصة ..
الاستنسل هي احد الوسائل المبتكرة في الطلاء وهو عبارة عن ورق شفاف بلاستيك يوجد منه اشكال عدة متقسمة الى (فرعونى-اشكال الحيوانات وجلودها-الورود و الزهور-الإستنسل المغربي-الإستنسل الدانتيل-الاستنسل الدمشقى)… ومثل هذه الأفكار لا تحتاج الى موهبة في الرسم ولكن تحتاج إلى تنسيق جيد للألوان ومهارة في استخدامها ويمكنك ابتكار واختيار الرسمة المفضلة لك ، وغير ذلك من الأفكار المبتكرة والوسائل الجديدة والتي قد تساعدك في تأثيث وتصميم منزلك دون تكلفة وبأقل الامكانيات فقط ابحث عن كل السُبل والتي تساعدك على تنفيذ أحلامك بميزانية محدودة… .
احد أهم الأفكار التي تساعدك في التغلب على اختيار أثاث بسيط، هي اللعب بالألوان وابتكار تصميمات مختلفة كمقاعد بألوان مختلفة لمائدة الطعام، أو وحدات تخزين ملونة أو جدران بتصميمات مبتكرة لتُضيف لمنزلك لمسة جريئة تجذب الانتباه..
الأرفف الخشبية ستساعدك على تلبية احتياجاتك وبأقل الامكانيات وبدون ميزانية كبيرة .. في الحمامات والمطابخ والأركان وبدون تكلفة فقط ألواح خشبية يتم تثبيتها بشكل مناسب واستغلالها لتنظيم أدواتنا وأغراضنا الشخصية ..
يجب أن تتابع المتاجر الكبرى للأثاث مثل أيكيا وتنتظر أوقات التخفيضات لاقتناء القطع الفريدة ذات أسعار منخفضة قد تصل لنصف سعرها الحقيقي، وبذك قد تستطيع توفير مبالغ كبيرة ..
الأرضيات والأسقف واختيارها قد يساعدك على تأثيث بيتك بأقل تكلفة وبأجمل تصميم، لذا احرص على البحث على أفضل خامات وبأسعار مناسبة وابتعد عن التصميمات المعقدة والتي تحتاج لميزانية خاصة..
اقتن الأثاث الذكي ذو التصميم المبتكر والسهل تنفيذه لمنزلك، واستمتع بتوفير أموالك وإعجاب كل من يرى مثل هذه القطع الفريدة في منزلك ..
من الممكن الاستغناء عن الوحدة العلوية للمطبخ ولكن بعد أن تتأكد من توفير مساحات تخزين كافية لادواتك ..
ما رأيك أن تصنع بنفسك سرير غرفة نومك وغيره من قطع الأثاث والتي ستجد العديد من الأفكار المبتكرة لتصميمها بنفسك، وتاكد انك بإمكانك تقديم نموذج رائع ذو قوة تحمل عالية ومتانة لا مثيل لها، وبأقل تكلفة ..
يمكنك قراءة .. كيف تحافظ على غرفة معيشتك نظيفة دائما