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كيف تفرش بيتك بأقل ميزانية

آية منير آية منير
homify غرفة المعيشة
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يمر العالم بأزمة اقتصادية كبيرة أدت لغلاء الأسعار فلجأ المصممون لتقديم نماذج مختلفة من المساحات والتصميمات لشقق صغيرة تتناسب مع ميزانيات محدودة خاصة للشباب في بداية حياتهم، ولكن تأتي الخطوة التالية لاختيار شقة تتناسب مع امكانياتي، وهي تأثيث وفرش هذه الشقة بأقل ميزانية مع الحفاظ على شكل جميل وذوق راقي وتلبية كل احتياجاتي المتوقعة على المدى الطويل، فقد نقع ضحية لإغراءات الأشكال والموديلات الموجودة بالمحلات والتي قد تدفعك لإهدار الكثير من الوقت والمال على أغراض قليلة وتحاول أن تقتنيها مع التسديد بالتقسيط مثلا وتكتشف فيما بعد ان ميزانيتك لا تسمح لاستكمال عملية فرش منزلك بالكامل، لذا اليوم مع هوميفاي سنقدم لك مجموعة أفكار ونصائح ستساعدك على تأثيث بيتك بأقل ميزانية وأعلى جودة وبأجمل تصميمات ..

1. الأثاث المستعمل ..

Lundy Stone Grey 2 Drawer Coffee Table The Cotswold Company غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
The Cotswold Company

Lundy Stone Grey 2 Drawer Coffee Table

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

أثاث مستعمل!!! .. قد تبدو الفكرة صادمة وخاصة للمقبلين على الزواج وذلك لتوارث أفكار سلبية أن الأناقة والفخامة لا تتوافر إلا في الأثاث الجديد، على الرغم أن هناك عالم كامل من الديكور يسمى الأنتيكات وال Vintage وهو ما يقدر كل قطعة أثاث قديمة ويعتبرها كنز لا يقدر بمال، لذا ظهر مؤخرا مبادرات كثيرة لإعادة استخدام الأثاث المستعمل واحترام مثل هذه الأفكار لأنها موفرة جدا وبإمكانك إضافة لمستك الخاصة، لتجعل كل قطعة مميزة وعلى ذوقك الخاص، 

2. خامات عملية ذات قوة تحمل ..

Living Room Roselind Wilson Design غرفة المعيشة sheer curtains,cushions,flowers,living room,coffee table
Roselind Wilson Design

Living Room

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

لا تهتم بالشكل فقط ولكن اختر الخامة التي تعيش معك طويلا وتوفر لك في الميزانية وتحصل من خلالها أيضا على مظهر أنيق وراقي وبدلا من استهلاك ميزانيتك على أغراض هالكة، حاول اقتناء أغراض ذات جودة عالية يمكنك استخدامها لسنوات عديدة قادمة.

3. البساطة في قطع الأثاث ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

اختيار الأثاث حسب أولوية استخدامه من احد اهم النصائح التي يجب أن تضعها في اعتبارك عند تأثيث منزلك، فقد تسعى لشراء غرفة أطفال مثلا وانت في بداية حياته، ومن المهم أيضا أن تشتري ما سيتم استخدامه بالفعل والاستغناء عن كل ما هو زائد عن الحد او خاضع للعادات والتقاليد كالنيش والبوفيه وغيرها من قطع الأثاث التي لا داعي منها ولا استخدام لها ..

4. العملية أولا..

Raumwunder, Connox Connox سلالم وأروقة شماعة ملابس
Connox

Connox
Connox
Connox

يجب أن تدرس جيدا كل فراغ وما يحتاجه لتنجح في استغلاله بتكفة أقل وبلمسة خبير ومحترف، فمثلا مدخل بيتك يحتاج بالتأكيد لخزانة يمكنك تصميمها بأقل الإمكانيات ولكن بفكر ديكوري مبدع يجعلها قطعة فنية خاصة ..

5. قم بطلاء جدران منزلك بنفسك ..

APPARTEMENT BOHEME CHIC AU MASCULIN, cristina velani cristina velani غرفة نوم
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

أن تقوم بطلاء منزلك بنفسك ليس فقط أمراً مُمتعاً لكنه سُيوفر لك الكثير من تكلفة عملية الطلاء لأنك في هذه الحالة ستدفع تكلفة المواد الخام فقط الطلاء والأدوات الخاصة لذلك، بل وستستمتع بمنزلك وهو من صنع أيديك وكل ركن يحمل ذكري خاصة به ..

6. الاكسسوارات ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الاكسسوارات عالم مغري للشراء وإهدار الأموال وخاصة لمحبي اقتناء القطع الفرية والخاصة، احرص أن تختار ما تحتاجه فقط لتزيين منزلك وإضافة لمستك الديكورية المميزة دون إهدار أموال أو إنفاق ميزانية غير محسوبة ..

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7. ابحث عن الأسعار المناسبة ..

Departamento en Punta del Este - Torres Miami Br., Diseñadora Lucia Casanova Diseñadora Lucia Casanova مطبخ
Diseñadora Lucia Casanova

Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova

يمكنك الاستعانة بورق جدران بأسعار مناسبة وخامات ذات جودة عالية ولكن فقط يجب ان تبحث قليلا عن منافذ بيع تقدم عروض ووأنواع خاصة ..

8. لا حاجة لشراء كل شئ ..

Scrunch cushion Loaf غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Loaf

Scrunch cushion

Loaf
Loaf
Loaf

لا حاجة لشراء كل شئ، فقد تنفق أموالا كثير لشراء وسائد أو مفارش تُزين بها سريرك أو أريكتك، وبخطوات بسيطة يمكنك صنعها بنفسك بخامات رائعة وعلى ذوقك الشخصي، والجميل أن المشغولات اليدوية عادت بقوة في عالم الديكور، وبذلك بيتك على الموضة بأقل أسعار ..

9. لا تنس جمال الطبيعة ..

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de حدائقنباتات و زهور
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

لا تنس أن تُضيف جمال من نوع خاص ومن قلب الطبيعة لبيتك، وهو كافي أن يجعله أجمل من دون تكلفة أو ميزانية خاصة ..

10. استخدم وسائل مبتكرة ..

Daydream Wallpaper - Orange Monument Interiors جدران وأرضياتورق الحائط ورق Orange
Monument Interiors

Daydream Wallpaper – Orange

Monument Interiors
Monument Interiors
Monument Interiors

الاستنسل هي احد الوسائل المبتكرة في الطلاء وهو عبارة عن ورق شفاف بلاستيك يوجد منه اشكال عدة متقسمة الى (فرعونى-اشكال الحيوانات وجلودها-الورود و الزهور-الإستنسل المغربي-الإستنسل الدانتيل-الاستنسل الدمشقى)… ومثل هذه الأفكار لا تحتاج الى موهبة في الرسم ولكن تحتاج إلى تنسيق جيد للألوان ومهارة في استخدامها ويمكنك ابتكار واختيار الرسمة المفضلة لك ، وغير ذلك من الأفكار المبتكرة والوسائل الجديدة والتي قد تساعدك في تأثيث وتصميم منزلك دون تكلفة وبأقل الامكانيات فقط ابحث عن كل السُبل والتي تساعدك على تنفيذ أحلامك بميزانية محدودة… .

11. اللعب بالألوان ..

szeregówka po duńsku, RedCubeDesign RedCubeDesign غرفة السفرة
RedCubeDesign

RedCubeDesign
RedCubeDesign
RedCubeDesign

احد أهم الأفكار التي تساعدك في التغلب على اختيار أثاث بسيط، هي اللعب بالألوان وابتكار تصميمات مختلفة كمقاعد بألوان مختلفة لمائدة الطعام، أو وحدات تخزين ملونة أو جدران بتصميمات مبتكرة لتُضيف لمنزلك لمسة جريئة تجذب الانتباه..

12. أرفف خشبية ..

Bath sheet Grand Hôtel Bleuet Créations Jean-Vier حماممنسوجات واكسسوارات
Créations Jean-Vier

Bath sheet Grand Hôtel Bleuet

Créations Jean-Vier
Créations Jean-Vier
Créations Jean-Vier

الأرفف الخشبية ستساعدك على تلبية احتياجاتك وبأقل الامكانيات وبدون ميزانية كبيرة .. في الحمامات والمطابخ والأركان وبدون تكلفة فقط ألواح خشبية يتم تثبيتها بشكل مناسب واستغلالها لتنظيم أدواتنا وأغراضنا الشخصية ..

13. أثاث أيكيا ..

Pudding Sofa Loaf غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Loaf

Pudding Sofa

Loaf
Loaf
Loaf

يجب أن تتابع المتاجر الكبرى للأثاث مثل أيكيا وتنتظر أوقات التخفيضات لاقتناء القطع الفريدة ذات أسعار منخفضة قد تصل لنصف سعرها الحقيقي، وبذك قد تستطيع توفير مبالغ كبيرة ..

14. لا تنس الأرضيات والأسقف ..

Richmond Full House Refurbishment, A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions غرفة المعيشة
A1 Lofts and Extensions

Richmond Full House Refurbishment

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

الأرضيات والأسقف واختيارها قد يساعدك على تأثيث بيتك بأقل تكلفة وبأجمل تصميم، لذا احرص على البحث على أفضل خامات وبأسعار مناسبة وابتعد عن التصميمات المعقدة والتي تحتاج لميزانية خاصة..

15. أثاث ذكي سهل تنفيذه ..

Food Storage, Friday Project Friday Project مطبخمخزن
Friday Project

Friday Project
Friday Project
Friday Project

اقتن الأثاث الذكي ذو التصميم المبتكر والسهل تنفيذه لمنزلك، واستمتع بتوفير أموالك وإعجاب كل من يرى مثل هذه القطع الفريدة في منزلك ..

16. استغن عن الوحدة العلوية للمطبخ ..

homify مطبخ سيراميك
homify

homify
homify
homify

من الممكن الاستغناء عن الوحدة العلوية للمطبخ ولكن بعد أن تتأكد من توفير مساحات تخزين كافية لادواتك ..

17. اصنعها بنفسك ..

Parisian style Pixers غرفة نوم Beige dots,wall mural,wallpaper
Pixers

Parisian style

Pixers
Pixers
Pixers

ما رأيك أن تصنع بنفسك سرير غرفة نومك وغيره من قطع الأثاث والتي ستجد العديد من الأفكار المبتكرة لتصميمها بنفسك، وتاكد انك بإمكانك تقديم نموذج رائع ذو قوة تحمل عالية ومتانة لا مثيل لها، وبأقل تكلفة .. 

يمكنك قراءة .. كيف تحافظ على غرفة معيشتك نظيفة دائما

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