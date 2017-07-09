كيف تفرش بيتك بأقل ميزانية

يمر العالم بأزمة اقتصادية كبيرة أدت لغلاء الأسعار فلجأ المصممون لتقديم نماذج مختلفة من المساحات والتصميمات لشقق صغيرة تتناسب مع ميزانيات محدودة خاصة للشباب في بداية حياتهم، ولكن تأتي الخطوة التالية لاختيار شقة تتناسب مع امكانياتي، وهي تأثيث وفرش هذه الشقة بأقل ميزانية مع الحفاظ على شكل جميل وذوق راقي وتلبية كل احتياجاتي المتوقعة على المدى الطويل، فقد نقع ضحية لإغراءات الأشكال والموديلات الموجودة بالمحلات والتي قد تدفعك لإهدار الكثير من الوقت والمال على أغراض قليلة وتحاول أن تقتنيها مع التسديد بالتقسيط مثلا وتكتشف فيما بعد ان ميزانيتك لا تسمح لاستكمال عملية فرش منزلك بالكامل، لذا اليوم مع هوميفاي سنقدم لك مجموعة أفكار ونصائح ستساعدك على تأثيث بيتك بأقل ميزانية وأعلى جودة وبأجمل تصميمات ..