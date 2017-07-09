غرة المعيشة هي ركن العائلة للسترخاء والراحة، ولخلق جو اجتماعي دافئ يلتفون حوله في هدوء وحب، لذا يجب وضع كل ذذلك في الاعتبار عند تصميم غرفة المعيشة وتقديمها للمستخدمين للاستمتاع بكل ركن فيها، في هذا المقال سنقدم لك 15 فكرة رائعة لغرفة معيشة لا مثيل لها، قد تلهمك في اختيار ما هو مناسب لمنزلك وما عشت طويلا تحلم أن تمتلكه يوما ما، نتمنى لكم قراءة ممتعة ..