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15 فكرة رائعة لغرفة معيشة لا مثيل لها

آية منير آية منير
​UNA STORIA POP, StudioG StudioG منازل
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غرة المعيشة هي ركن العائلة للسترخاء والراحة، ولخلق جو اجتماعي دافئ يلتفون حوله في هدوء وحب، لذا يجب وضع كل ذذلك في الاعتبار عند تصميم غرفة المعيشة وتقديمها للمستخدمين للاستمتاع بكل ركن فيها، في هذا المقال سنقدم لك 15 فكرة رائعة لغرفة معيشة لا مثيل لها، قد تلهمك في اختيار ما هو مناسب لمنزلك وما عشت طويلا تحلم أن تمتلكه يوما ما، نتمنى لكم قراءة ممتعة ..

1. تناغم العناصر وحيادية الألوان ..

Casa O44, P11 ARQUITECTOS P11 ARQUITECTOS غرفة المعيشة
P11 ARQUITECTOS

P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS

من أهم ما يميز أي تصميم هو تناغم عناصره معا، واختيار ألوانه بدقة، وهو ما قام به المصمم في هذا النموذج اختار كل عنصر بشكل مميز يتناسق ويتناغم مع شريكه في التصميم بألوان حيادية ولمسة دافئة من الخشب والبرتقالي ..

2. جدران ساحرة ..

UNA VILLA DE LUJO EN MORAIRA, Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo غرفة المعيشة White
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

أضف لغرفة معيشتك جدار فني أنيق ذو تصميم جرئ خاص ومبتكر، يمكنك الاستعانة بمتخصص يقوم بتنفيذه يدويا أو اختر ورق حائط ذو تأثير خاص، وبألوان مميزة تجعل من المشهد لوحة فنية خاصة ..

3. مكتبة أنيقة ..

TV Wall Unit Style Within غرفة الميديا Hidden TV,TV wall unit,wall storage,wall storage unit,wall shelf unit,niche lighting,shelf lighting,purple accents,purple cupboards,sliding cabinet door
Style Within

TV Wall Unit

Style Within
Style Within
Style Within

المكتبة عنصر أساسي لا غنى عنه في غرفة معيشتك خاصة وإن كنت من محبي القراءة، صمم مكتبتك الأنيقة بتصميم بسيط مفتوح او مغلق يتوسطها التلفاز وبألوان متناسقة مع التصميم ..

4. إبداع وابتكار ..

High Park, LEMONBE LEMONBE غرفة المعيشة
LEMONBE

LEMONBE
LEMONBE
LEMONBE

الابداع لا حدود له، ويُضيف جمال من نوع خاص لمنزلك، بل ويثقل أي ركن ويجعله مميز ومبتكر، كمكتبة أنيق مصنوعة من سلالم خشبية قديمة تُزين غرفة معيشتك وتعكس ذوقك وشخصيتك على التصميم ..

5. حائط خاص بالتليفزيون ..

Casa SS, Código Z Arquitectos Código Z Arquitectos غرفة الميديا
Código Z Arquitectos

Código Z Arquitectos
Código Z Arquitectos
Código Z Arquitectos

التلفاز وحدة أساسية في غرفة المعيشة يجتمع كل أفراد العائلة حوله لتمضية وقت اجتماعي دافئ في مشاهدة فيلم مفضل، يجب الاهتمام بتصميم جدار خاص بالتليفزيون بشكل أنيق يتناسب مع الطراز المستخدم في غرفة المعيشة نفسها، قام المصمم باستخدام ألواح الجيبسوم بورد وطلائها بلون أسود وتصميمها بشكل بسيط وديكوري ..

6. إضاءة ذات تأثير مميز ..

Porchester Terrace, JHR Interiors JHR Interiors غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
JHR Interiors

Porchester Terrace

JHR Interiors
JHR Interiors
JHR Interiors

الإضاءة لها تأثير قوي على أي تصميم، ولم تعد أداة فقط لإنارة الفراغ بل تحولت لأسلوب متكامل ونظام خاص يضيف للفراغ جمال وفخامة من نوع آخر ..

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7. لوحة متكاملة ..

Apartamento Jundiaí, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة المعيشة Beige
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

التكامل عادة لا يتحقق إلا بعد دراسة وبحث ودقة في اختيار كل عنصر لتحصل على كل ما تريد من تصميمك، وهو بالتأكيد ما قام به المصمم في هذا النموذج لنجد في النهاية غرفة معيشة متوازنة ومتكاملة غاية في الجمال والروعة ..

8. نافذة على العالم ..

Außenjalousien und Raffstores, Rollomeister Rollomeister شبابيك و أبوابستائر
Rollomeister

Rollomeister
Rollomeister
Rollomeister

اختر نوافذ غرفة معيشتك بشكل واعي ومدرك أن الإضاءة الطبيعة في فراغ المعيشة مهمة ولا غنى عنها، واختر لها الستائر المناسبة والتي تحافظ على الخصوصية ولكن لا تمنع من دخول أشعة الشمس تضئ الفراغ بالكامل وتجعله صحي وحيوي ..

9. زهور جميلة ..

​UNA STORIA POP, StudioG StudioG منازل
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

أضف الزهور والنباتات الجميلة لغرفة معيشتك واترك لمسة رومانسية من قلب الطبيعة تُزين الفراغ وتجعله أجمل، ولكن احرص على الاهتمام بها والحفاظ عليها حتى لا تؤثر سلبا على المشهد ككل ..

10. نمط خاص ..

Residencia Toronjos, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas غرفة المعيشة
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

الأنماط الديكورية متعددة ومختلفة ولكل منها سمات وتفاصيل خاصة بها، اختر منها ما تحب واحرص على تناغم عناصر ودراسة أسس النمط المستخدم حتى لا تقع في خطأ ديكوري يتسبب في خلل ما فيما بعد ..

11. لمسة صناعية ..

Encinos, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة الميديا
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

الطراز الصناعي يتميز باستخدامه خامات طبيعية واستغلالها بشكل واضح في أركان بارزة في التصميم، كجدار من الطوب أو الحجر، ولمسة من الخشب وطلاء خاص ..

12. تصميم على الطراز البحر الأبيض المتوسط ..

МОРЕ И ПЕСОК, GraniStudio GraniStudio غرفة المعيشة
GraniStudio

GraniStudio
GraniStudio
GraniStudio

إن كنت من محبي البحر واجواءه فمثل هذا التصميم سيخطف قلبك، بلمسة من ألوان البحر مع الأبيض مع وجود الخشب كشريك أساسي ..

13. ألوان جريئة ..

DEPARTAMENTO EN LAS LOMAS, MAAD arquitectura y diseño MAAD arquitectura y diseño غرفة المعيشة
MAAD arquitectura y diseño

MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño

اختيار الأألوان خطوة مهمة في أي تصميم، ويجب دراستها جيدا حتى تنجح في الاختيار المناسب، وإن كنت من محبي التجديد والابتكار والألوان الجريئة لا تتردد في أن تختار لغرفة معيشتك مثل هذه الألوان واستمتع بتصميم مختلف ومميز ..

14. شياكة وأناقة ..

100 TL’ den Az Bütçe ile Ev Dekorasyonu, Evinin Ustası Evinin Ustası غرفة المعيشة
Evinin Ustası

Evinin Ustası
Evinin Ustası
Evinin Ustası

اناقة الديكور تعتمد وبشكل مباشر على تفاصيله فكلما كانت اختيارتك دقيقة بلمسات جميلة وأنيقة، كان التصميم أكثر فخامة وأناقة، وخاصة في الكلاسيكية فهي تحتاج لكم هائل من التفاصيل المتناغمة ليتحقق كل عناصر التصميم ..

15. ذوق خاص ..

casa ORQUIDEA, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura غرفة المعيشة
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

لأصحاب الذوق الخاص والمختلف تأتي مثل هذه الأفكار والتي يمكننا الاستعانة بها، دون خوف أوقلق فاللوحات الفنية الضخمة إضافة مميزة وخاصة لغرفة معيشتك تأثيرها رائع ويجعل التصميم لا مثيل له ..

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