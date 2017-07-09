غرة المعيشة هي ركن العائلة للسترخاء والراحة، ولخلق جو اجتماعي دافئ يلتفون حوله في هدوء وحب، لذا يجب وضع كل ذذلك في الاعتبار عند تصميم غرفة المعيشة وتقديمها للمستخدمين للاستمتاع بكل ركن فيها، في هذا المقال سنقدم لك 15 فكرة رائعة لغرفة معيشة لا مثيل لها، قد تلهمك في اختيار ما هو مناسب لمنزلك وما عشت طويلا تحلم أن تمتلكه يوما ما، نتمنى لكم قراءة ممتعة ..
من أهم ما يميز أي تصميم هو تناغم عناصره معا، واختيار ألوانه بدقة، وهو ما قام به المصمم في هذا النموذج اختار كل عنصر بشكل مميز يتناسق ويتناغم مع شريكه في التصميم بألوان حيادية ولمسة دافئة من الخشب والبرتقالي ..
أضف لغرفة معيشتك جدار فني أنيق ذو تصميم جرئ خاص ومبتكر، يمكنك الاستعانة بمتخصص يقوم بتنفيذه يدويا أو اختر ورق حائط ذو تأثير خاص، وبألوان مميزة تجعل من المشهد لوحة فنية خاصة ..
المكتبة عنصر أساسي لا غنى عنه في غرفة معيشتك خاصة وإن كنت من محبي القراءة، صمم مكتبتك الأنيقة بتصميم بسيط مفتوح او مغلق يتوسطها التلفاز وبألوان متناسقة مع التصميم ..
الابداع لا حدود له، ويُضيف جمال من نوع خاص لمنزلك، بل ويثقل أي ركن ويجعله مميز ومبتكر، كمكتبة أنيق مصنوعة من سلالم خشبية قديمة تُزين غرفة معيشتك وتعكس ذوقك وشخصيتك على التصميم ..
التلفاز وحدة أساسية في غرفة المعيشة يجتمع كل أفراد العائلة حوله لتمضية وقت اجتماعي دافئ في مشاهدة فيلم مفضل، يجب الاهتمام بتصميم جدار خاص بالتليفزيون بشكل أنيق يتناسب مع الطراز المستخدم في غرفة المعيشة نفسها، قام المصمم باستخدام ألواح الجيبسوم بورد وطلائها بلون أسود وتصميمها بشكل بسيط وديكوري ..
الإضاءة لها تأثير قوي على أي تصميم، ولم تعد أداة فقط لإنارة الفراغ بل تحولت لأسلوب متكامل ونظام خاص يضيف للفراغ جمال وفخامة من نوع آخر ..
التكامل عادة لا يتحقق إلا بعد دراسة وبحث ودقة في اختيار كل عنصر لتحصل على كل ما تريد من تصميمك، وهو بالتأكيد ما قام به المصمم في هذا النموذج لنجد في النهاية غرفة معيشة متوازنة ومتكاملة غاية في الجمال والروعة ..
اختر نوافذ غرفة معيشتك بشكل واعي ومدرك أن الإضاءة الطبيعة في فراغ المعيشة مهمة ولا غنى عنها، واختر لها الستائر المناسبة والتي تحافظ على الخصوصية ولكن لا تمنع من دخول أشعة الشمس تضئ الفراغ بالكامل وتجعله صحي وحيوي ..
أضف الزهور والنباتات الجميلة لغرفة معيشتك واترك لمسة رومانسية من قلب الطبيعة تُزين الفراغ وتجعله أجمل، ولكن احرص على الاهتمام بها والحفاظ عليها حتى لا تؤثر سلبا على المشهد ككل ..
الأنماط الديكورية متعددة ومختلفة ولكل منها سمات وتفاصيل خاصة بها، اختر منها ما تحب واحرص على تناغم عناصر ودراسة أسس النمط المستخدم حتى لا تقع في خطأ ديكوري يتسبب في خلل ما فيما بعد ..
الطراز الصناعي يتميز باستخدامه خامات طبيعية واستغلالها بشكل واضح في أركان بارزة في التصميم، كجدار من الطوب أو الحجر، ولمسة من الخشب وطلاء خاص ..
إن كنت من محبي البحر واجواءه فمثل هذا التصميم سيخطف قلبك، بلمسة من ألوان البحر مع الأبيض مع وجود الخشب كشريك أساسي ..
اختيار الأألوان خطوة مهمة في أي تصميم، ويجب دراستها جيدا حتى تنجح في الاختيار المناسب، وإن كنت من محبي التجديد والابتكار والألوان الجريئة لا تتردد في أن تختار لغرفة معيشتك مثل هذه الألوان واستمتع بتصميم مختلف ومميز ..
اناقة الديكور تعتمد وبشكل مباشر على تفاصيله فكلما كانت اختيارتك دقيقة بلمسات جميلة وأنيقة، كان التصميم أكثر فخامة وأناقة، وخاصة في الكلاسيكية فهي تحتاج لكم هائل من التفاصيل المتناغمة ليتحقق كل عناصر التصميم ..
لأصحاب الذوق الخاص والمختلف تأتي مثل هذه الأفكار والتي يمكننا الاستعانة بها، دون خوف أوقلق فاللوحات الفنية الضخمة إضافة مميزة وخاصة لغرفة معيشتك تأثيرها رائع ويجعل التصميم لا مثيل له ..
يمكنك قراءة .. لبيت أجمل: 15 لون مختلف سيعطي البيت لمسة فنية