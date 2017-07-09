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12 خطأ شائع يجعل منزلك فوضوي

آية منير آية منير
Reforma integral de una vivienda, Basoa Decoración Basoa Decoración مطبخ
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هل تعاني من الفوضى في منزلك ولا تعرف ما السبب، وتحاول إعادة ترتيب منزلك بشكل منتظم ودوري ولكن الفوضى لا تنتهي، اهتم خبراء الديكور بالبحث وراء أسباب الفوضى في منازلنا، وهل هو تقصير ما في ترتيب منازلنا وإعادة تنظيمها، أم هناك أسباب خفية في التصميم الداخلي نفسه، ووجدوا عشرات الأسباب والأخطاء الشائعة والتي نقع فيها دون قصد تجعل الفوضى لا تختفي من بيوتنا مهما اتبعنا تعليمات التريب والتنظيم والتنظيف، فبيت نظيف ومرتب ليس بالضرورة بيت بدون فوضى، لذا اليوم سنقدم لك 12 خطأ شائع يجعل منزلك فوضوي .. يجب أن تتجنبهم ..

1. نظيف ولكن غير مرتب

Dom - okolice Krakowa, stabrawa.pl stabrawa.pl مطبخ
stabrawa.pl

stabrawa.pl
stabrawa.pl
stabrawa.pl

أحيانا قد نعتقد أن التخلص من كل ما هو على سطح العمل في مطابخنا هي الطريقة المثلى لترتيبه والحفاظ عليه بدون فوضى، ولكن نتفاجئ بعودة الفوضى من جديد سريعا، وذلك أن ترتيبك للمطبخ بطريقة سليمة هو محاولتك لتوفير سُبل مناسبة للوصول لكل أدواتك بشكل سريع ومنظم دون المساس بترتيب المطبخ ككل، لذا حرص على ترتيب وتنظيم ما تحتاجه على حسب أولوياتك وبشكل مبتكر ..

2. أرفف غير مرتبة ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إن كنت تملك أرفف مفتوحة، يجب أن تُعيد ترتيبها من وقت لآخر والتخلص من كل ما هو زائد عن احتياجاتك ، فهي تعد قنبلة موقوتة قد تتسبب في فوضى لا حد لها ..

3. عدم وجود مساحات تخزين كافية ..

HOME STAGING EN PASSATGE VILARET, BARCELONA, Espai Interior Home Staging Espai Interior Home Staging مطبخ
Espai Interior Home Staging

Espai Interior Home Staging
Espai Interior Home Staging
Espai Interior Home Staging

خطا شائعع نقع فيه دون ان نشعر، وهو عد توفير مساحات تخزين بشكل كافي وخاصة في مطابخنا، لذا قد نجد تركام الأشياء المطلوب تخزينها دون مكان يسعها بشكل منظم ومرتب ..

4. تلاجة ممتلئة ..

Apartamento Bairro Prado - BH/MG, Mímesis Arquitetura e Interiores Mímesis Arquitetura e Interiores مطبخ Black
Mímesis Arquitetura e Interiores

Mímesis Arquitetura e Interiores
Mímesis Arquitetura e Interiores
Mímesis Arquitetura e Interiores

التلاجة هي وحدة تخزين باردة، تحتاج للتنظيم والترتيب يوميا، وقد تتسبب في شيوع الفوضى في بيتك بسبب الاحتفاظ بمأكولات ومعلبات لا حاجة لها أو قد فسدت دون أن نشعر، لذا تخلص أول بأول من هذه الأشياء وحافظ على بيتك بدون فوضى ..

5. أتيكيت ولكن ..

Reforma integral de una vivienda, Basoa Decoración Basoa Decoración مطبخ
Basoa Decoración

Basoa Decoración
Basoa Decoración
Basoa Decoración

في بداية حياتنا نحلم بمنازل كالتي نراها في المجلات الخاصة بالديكور، منها مائدات طعام تنعم باجواء رائعة وأنيقة ومرسومة على تعاليم الإتيكيت دائما، قد نظن أن هذا لن يؤثر على ترتيب منازلنا، ولكن بعد وقت ستكتشف أن المشهد قد يكون مزعجا ويساعد على انتشار الفوضى في منزلك ..

6. مدخل غير عملي ..

Casa Ideal 2012_Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores ممر الاستعماري، الرواق والدرج
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

اهتمامنا بمدخل المنزل مفتاح بيوتنا المنظمة، فهو بوابة الدخول لمنزلك من العالم الخراجي محملا أغراض وحقائب وأحيانا معاطف وبالتأكيد أحذية، فإذا تركت هذه المساحة دون تفكير تنظيمي لها، ستقع في خطأ فوضوي لن تجد له حل بسهولة ..

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7. نظيف أم يحتاج للتنظيف..

Rehabilitación bajocubierta, TEKNIA ESTUDIO TEKNIA ESTUDIO غرفة الملابس
TEKNIA ESTUDIO

TEKNIA ESTUDIO
TEKNIA ESTUDIO
TEKNIA ESTUDIO

أحيانا لا نستطيع الفصل بين ملابسنا النظيفة والتي تحتاج للتنظيف وذلك للاحتفاظ بهم معا دون تخصص مكان للملابس المتسخة، فتشيع الفوضى داخل الخزانة وتجد صعوبة في البحث عما تحتاجه وتجده في حالة مثالية للاستخدام ..

8. غرفة اطفال غير منطمة..

​Wooden toy box “Watermelove”, NOBOBOBO NOBOBOBO غرفة الأطفالمخزن
NOBOBOBO

​Wooden toy box “Watermelove”

NOBOBOBO
NOBOBOBO
NOBOBOBO

اطفالنا هم من أسباب الفوضى بالتأكيد في منازلنا، ولكن إذا تم زرع حب النظافة والترتيب بداخلهم من البداية سيساعدك ذلك على الحفاظ على منزلك منظم لاطول وقت ممكن، لذا عليك ان تبدأ من غرفتهم وتحاول أن توفر كل الوسائل التخزينية والتي تساعدهم على ترتيبها وتنظيمها ..

9. قطع ديكورية لا حاجة لنا بها ..

Le couloir a une vraie fonction, MON OEIL DANS LA DECO MON OEIL DANS LA DECO الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
MON OEIL DANS LA DECO

MON OEIL DANS LA DECO
MON OEIL DANS LA DECO
MON OEIL DANS LA DECO

اقتناء القطع الديكورية بكثرة قد يتسبب في فوضى عارمة في منزلك لن تتهي بإعادة تنظيفهم وترتيبهم فقط، بل يجب التخلص من الزائد عن الحاجة منهم والاحتفاظ ما هو مناسب لديكور منزلك ..

10. الكتب ..

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

ترتيب كل كتبك في الخزانة المفتوحة من أكثر الأخطاء شيوعا، وقد نعتقد أننا نجحنا في تنظيمهم ولكننا بالفعل نحن قمنا بوضعه في مكان يسمح بانتشارهم في البيت بسهولة مما قد يؤدي لانتشار الفوضى في المنزل ..

11. جرائد يومية ..

Uno, due, sei | Wooden magazine rack, Vitruvio Design Vitruvio Design مكاتب العمل والدراسةStorage خشب Wood effect
Vitruvio Design

Uno, due, sei | Wooden magazine rack

Vitruvio Design
Vitruvio Design
Vitruvio Design

كل يوم جريدة جديدة ومجلة يومية، تقرأهم ثم تحتفظ بهم، ويتراكم الأعداد فوق بعض وتنتشر الفوضى ولن تستطيع التوقف عن ذلك، لذا احرص على التخلص من كل ما هو قديم وتم قراءته، وستجد الكثير من الطرق لإعادة استخدام والاستفادة من كل هذه الكميات من المجلات والجرائد ..

12. الأسلاك الكهربائية ..

homify مكاتب العمل والدراسةمكتب
homify

homify
homify
homify

تنتشر الفوضى في منازلنا بعدة أخطاء، ولكن مع تطور عالم التكنولوجيا أصبح لكل فرد في الأسرة تليفون خلوي ولابتوب وغيرهم من الاجهزة الالكترونية والتي يتواصل بالعالم عن طريقهم، ولكن تبقى ازمة الأسلاك وكل متعلقاتهم والتي تتسبب  في أزمة حقيقية بعد فترة وتساعد على انتشار الفوضى ..

يمكنك قراءة .. في المطبخ أم الحمام، ما هو المكان المناسب لوضع غسالة الملابس؟

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