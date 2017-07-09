هل تعاني من ا لفوضى في منزلك ولا تعرف ما السبب، وتحاول إعادة ترتيب منزلك بشكل منتظم ودوري ولكن الفوضى لا تنتهي، اهتم خبراء الديكور بالبحث وراء أسباب الفوضى في منازلنا، وهل هو تقصير ما في ترتيب منازلنا وإعادة تنظيمها، أم هناك أسباب خفية في التصميم الداخلي نفسه، ووجدوا عشرات الأسباب والأخطاء الشائعة والتي نقع فيها دون قصد تجعل الفوضى لا تختفي من بيوتنا مهما اتبعنا تعليمات التريب والتنظيم والتنظيف، فبيت نظيف ومرتب ليس بالضرورة بيت بدون فوضى، لذا اليوم سنقدم لك 12 خطأ شائع يجعل منزلك فوضوي .. يجب أن تتجنبهم ..