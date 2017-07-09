هل تعاني من الفوضى في منزلك ولا تعرف ما السبب، وتحاول إعادة ترتيب منزلك بشكل منتظم ودوري ولكن الفوضى لا تنتهي، اهتم خبراء الديكور بالبحث وراء أسباب الفوضى في منازلنا، وهل هو تقصير ما في ترتيب منازلنا وإعادة تنظيمها، أم هناك أسباب خفية في التصميم الداخلي نفسه، ووجدوا عشرات الأسباب والأخطاء الشائعة والتي نقع فيها دون قصد تجعل الفوضى لا تختفي من بيوتنا مهما اتبعنا تعليمات التريب والتنظيم والتنظيف، فبيت نظيف ومرتب ليس بالضرورة بيت بدون فوضى، لذا اليوم سنقدم لك 12 خطأ شائع يجعل منزلك فوضوي .. يجب أن تتجنبهم ..
أحيانا قد نعتقد أن التخلص من كل ما هو على سطح العمل في مطابخنا هي الطريقة المثلى لترتيبه والحفاظ عليه بدون فوضى، ولكن نتفاجئ بعودة الفوضى من جديد سريعا، وذلك أن ترتيبك للمطبخ بطريقة سليمة هو محاولتك لتوفير سُبل مناسبة للوصول لكل أدواتك بشكل سريع ومنظم دون المساس بترتيب المطبخ ككل، لذا حرص على ترتيب وتنظيم ما تحتاجه على حسب أولوياتك وبشكل مبتكر ..
إن كنت تملك أرفف مفتوحة، يجب أن تُعيد ترتيبها من وقت لآخر والتخلص من كل ما هو زائد عن احتياجاتك ، فهي تعد قنبلة موقوتة قد تتسبب في فوضى لا حد لها ..
خطا شائعع نقع فيه دون ان نشعر، وهو عد توفير مساحات تخزين بشكل كافي وخاصة في مطابخنا، لذا قد نجد تركام الأشياء المطلوب تخزينها دون مكان يسعها بشكل منظم ومرتب ..
التلاجة هي وحدة تخزين باردة، تحتاج للتنظيم والترتيب يوميا، وقد تتسبب في شيوع الفوضى في بيتك بسبب الاحتفاظ بمأكولات ومعلبات لا حاجة لها أو قد فسدت دون أن نشعر، لذا تخلص أول بأول من هذه الأشياء وحافظ على بيتك بدون فوضى ..
في بداية حياتنا نحلم بمنازل كالتي نراها في المجلات الخاصة بالديكور، منها مائدات طعام تنعم باجواء رائعة وأنيقة ومرسومة على تعاليم الإتيكيت دائما، قد نظن أن هذا لن يؤثر على ترتيب منازلنا، ولكن بعد وقت ستكتشف أن المشهد قد يكون مزعجا ويساعد على انتشار الفوضى في منزلك ..
اهتمامنا بمدخل المنزل مفتاح بيوتنا المنظمة، فهو بوابة الدخول لمنزلك من العالم الخراجي محملا أغراض وحقائب وأحيانا معاطف وبالتأكيد أحذية، فإذا تركت هذه المساحة دون تفكير تنظيمي لها، ستقع في خطأ فوضوي لن تجد له حل بسهولة ..
أحيانا لا نستطيع الفصل بين ملابسنا النظيفة والتي تحتاج للتنظيف وذلك للاحتفاظ بهم معا دون تخصص مكان للملابس المتسخة، فتشيع الفوضى داخل الخزانة وتجد صعوبة في البحث عما تحتاجه وتجده في حالة مثالية للاستخدام ..
اطفالنا هم من أسباب الفوضى بالتأكيد في منازلنا، ولكن إذا تم زرع حب النظافة والترتيب بداخلهم من البداية سيساعدك ذلك على الحفاظ على منزلك منظم لاطول وقت ممكن، لذا عليك ان تبدأ من غرفتهم وتحاول أن توفر كل الوسائل التخزينية والتي تساعدهم على ترتيبها وتنظيمها ..
اقتناء القطع الديكورية بكثرة قد يتسبب في فوضى عارمة في منزلك لن تتهي بإعادة تنظيفهم وترتيبهم فقط، بل يجب التخلص من الزائد عن الحاجة منهم والاحتفاظ ما هو مناسب لديكور منزلك ..
ترتيب كل كتبك في الخزانة المفتوحة من أكثر الأخطاء شيوعا، وقد نعتقد أننا نجحنا في تنظيمهم ولكننا بالفعل نحن قمنا بوضعه في مكان يسمح بانتشارهم في البيت بسهولة مما قد يؤدي لانتشار الفوضى في المنزل ..
كل يوم جريدة جديدة ومجلة يومية، تقرأهم ثم تحتفظ بهم، ويتراكم الأعداد فوق بعض وتنتشر الفوضى ولن تستطيع التوقف عن ذلك، لذا احرص على التخلص من كل ما هو قديم وتم قراءته، وستجد الكثير من الطرق لإعادة استخدام والاستفادة من كل هذه الكميات من المجلات والجرائد ..
تنتشر الفوضى في منازلنا بعدة أخطاء، ولكن مع تطور عالم التكنولوجيا أصبح لكل فرد في الأسرة تليفون خلوي ولابتوب وغيرهم من الاجهزة الالكترونية والتي يتواصل بالعالم عن طريقهم، ولكن تبقى ازمة الأسلاك وكل متعلقاتهم والتي تتسبب في أزمة حقيقية بعد فترة وتساعد على انتشار الفوضى ..
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