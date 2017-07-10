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12 غرفة ملابس مناسبة للمساحات الصغيرة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Акварель, Artcrafts Artcrafts غرفة الملابس Green
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واحدة من المشاكل التي يعاني منها كثيرون من قاطني المنازل ذات المساحات الصغيرة هي عدم وجود مساحة تخزينية معقولة وكافية لاستيعاب الملابس الخاصة بهم وبالتالي يكون من السهل شيوع الفوضى بالمنزل؛ لذا نسعى اليوم لتقيدم 12 تصميم متنوع لغرف ملابس صغيرة تتمتع بلمسات ديكورية ذكية تجعلها قادرة على استيعاب أكبر قدر من أغراض القاطنين وتحافظ بها على النظام في بيتك.. لنبدأ جولتنا الآن!   

1- خزانة صغيرة تستغل كل سنتيمتر من الفضاء!

Begehbarer Kleiderschrank unter Schräge, meine möbelmanufaktur GmbH meine möbelmanufaktur GmbH غرفة الملابس
meine möbelmanufaktur GmbH

meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH

غرفة تبديل ملابس مدهشة رغم كونها مقامة على مساحة صغيرة جدًا من هذا المنزل إلا أن خبير التصميم نجح في استغلال كل سنتيمتر من الغرفة إلى أن تلاحم مع السقف. تتميز هذه الغرفة بوجود نافذة زجاجية في سقفها المائل مما يوفر لها إضاءة طبيعية تدعم بدورها نظيرتها الإصطناعية وتسمح بتخلل ضوء الشمس، كما يمكنها أن توفر أيضًا هواءً نقيًا لأرجاء الغرفة مما يجعلها صحية 100%. 

2- خزانة شديدة الترتيب بفضل مُنظمات الملابس متعددة الاستخدامات

Vivienda Unifamiliar, N.A. ARQUITECTURA N.A. ARQUITECTURA غرفة الملابس
N.A. ARQUITECTURA

N.A. ARQUITECTURA
N.A. ARQUITECTURA
N.A. ARQUITECTURA

إن كنت ترغب في الحصول على خزانة ملابس شديدة الترتيب والتنسيق كالنموذج الواضح أمامنا، فالسر بسيط، عليك باقتناء منظمات الملابس بأشكالها وتصميماتها المختلفة متعددة الاستخدامات والتي تسمح للسراويل والقمصان والفساتين وغيرهم بأن يحظوا بهيئة منمقة طوال الوقت لا تحتاج للكي كلما قررت ارتداء إحداها. 

3- ما بين المجالات المفتوحة والمغلقة

Diseño de Interiores, Atahualpa 3D Atahualpa 3D غرفة الملابس
Atahualpa 3D

Atahualpa 3D
Atahualpa 3D
Atahualpa 3D

وفقًا لهذا النموذج.. يمكنك اللجوء للعديد من الاحتمالات عند تصميم خزانة ملابسك، فإذا كنت شخصًا يُفَضّل المجالات المفتوحة، عليك بتصميم خزانة ملابس معتمدة كليًا على الأرفف الطائرة كما هو الحال في الجزء الأيسر من الغرفة، أما إن كنت تحب أن احتفاظ بعض البنود بقليلٍ من الخصوصية، ليس هناك أي مشكلة، حيث يمكن ببساطة تصميم أدراج وضلف للجزء الذي ترغب في إغلاقه بالخزانة كما هو الحال في الجزء الأيمن من الغرفة.   

4- نظام حر وشفاف لخزانة الملابس سيكون مثاليًا لك

Pent House en Res. Vald'osta, BLUE POLYGON C.A. BLUE POLYGON C.A. غرفة الملابس
BLUE POLYGON C.A.

BLUE POLYGON C.A.
BLUE POLYGON C.A.
BLUE POLYGON C.A.

نظام عملي وحر في تصميم خزانة الملابس حيث تتمتع -كما نرى هنا- بعدد معقول من الأرفف والعوارض المعدنية مع توافر نخبة من الأدراج التي تجبر مستخدمي الغرفة على حفظ النظام بها.

5- رفوف بسيطة وواسعة

Bela Vista 01, Juliana Baumhardt Arquitetura Juliana Baumhardt Arquitetura غرفة الملابس
Juliana Baumhardt Arquitetura

Juliana Baumhardt Arquitetura
Juliana Baumhardt Arquitetura
Juliana Baumhardt Arquitetura

تصميم خزانة الملابس هذه بأرففها الواسعة والبسيطة يسمح باستيعاب عدد هائل من الملابس بمختلف أنواعها وأشكالها. يتوافر هنا بقلب الغرفة وحدة أدراج صغيرة تفصل بين الأرفف المتوازية لتشمل الإكسسوارات والأغراض الرفيعة الخاصة بالقاطنين.

6- تصميم عصري مختلف

THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım غرفة الملابس
Voltaj Tasarım

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

غرفة أخرى تجمع بين المجالات المفتوحة والمغلقة ولكن بتصميم مختلف عصري ومريح.. فالأرفف كما نرى احتلت الجزء العلوي من الغرفة، أما الأدراج فسيطرت على الجزء السفلي منها.

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7- أناقة ورقي

Casa Indaiatuba, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة الملابس خشب Brown
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

كم هي أنيقة غرفة الملابس هذه؟! لمَ لا وهي نجحت في الجمع بين الخشب برقته ودفئه وكذلك الجلد العثماني الأبيض بفخامة لا يضاهيها شئ. 

8- وظيفية.. تفي بالغرض

Des aménagements sur mesure, MJ Intérieurs MJ Intérieurs غرفة الملابس
MJ Intérieurs

MJ Intérieurs
MJ Intérieurs
MJ Intérieurs

لن تحتاج لخزانة ملابس أكبر من ذلك إن كانت تحظى بتصميم داخلي عملي كهذا وتقسيم مذهل.

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9- الأبيض دائمًا لون الرصانة والاعتدال

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH غرفة الملابس
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

ليس اللون الأبيض فقط هو ما يمنح هذه الغرفة لمسة فريدة عن غيرها من خزانات الملابس، وإنما كونها مصممة بشكل مفتوح على المجال الحيوي للمنزل تكسبها جرأة وسحر تزيد إطلالتها جمالًا وإثارة للاعجاب.

10- ساحة واحدة تجمع الحمام وغرفة الملابس

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura غرفة الملابس
Faci Leboreiro Arquitectura

Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura

انظر كيف دمج خبير التصميم غرفة الملابس هنا مع الحمام في مساحة عملية جدًا وأنيقة بشكل يؤسر كل من تطلع إليها. يمكنك تطبيق الفكرة بمنزلك ببساطة إن كان حمامك يتمتع بمساحة كبيرة تسع إقامة خزانة ملابس مفتوحة معه كما هو الحال هنا.

11- الفكرة نفسها بتطبيق مختلف

Акварель, Artcrafts Artcrafts غرفة الملابس Green
Artcrafts

Artcrafts
Artcrafts
Artcrafts

الفكرة نفسها تتكرر هنا حيث تم الدمج بين غرفة النوم وغرفة الملابس في ساحة واحدة مع فصلهم من خلال ستائر تتماشى ألوانها مع ديكورات الغرفتين.

12- في الأماكن الصغيرة.. الرفوف تؤدي دورها باحترافية

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

إذا كنت ترغب في استغلال كل سنتيمتر من غرفة الملابس الصغيرة لديك، يمكنك ببساطة تصميم العديد من الرفوف الأفقية والحرص على أن تصل بها إلى السقف. شاهد كيف نجح المصمم هنا في تطبيق الفكرة بشكل بسيط وسريع.

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