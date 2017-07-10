12 غرفة ملابس مناسبة للمساحات الصغيرة

وفقًا لهذا النموذج.. يمكنك اللجوء للعديد من الاحتمالات عند تصميم خزانة ملابسك، فإذا كنت شخصًا يُفَضّل المجالات المفتوحة، عليك بتصميم خزانة ملابس معتمدة كليًا على الأرفف الطائرة كما هو الحال في الجزء الأيسر من الغرفة، أما إن كنت تحب أن احتفاظ بعض البنود بقليلٍ من الخصوصية، ليس هناك أي مشكلة، حيث يمكن ببساطة تصميم أدراج وضلف للجزء الذي ترغب في إغلاقه بالخزانة كما هو الحال في الجزء الأيمن من الغرفة.