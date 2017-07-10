12 غرفة ملابس مناسبة للمساحات الصغيرة

واحدة من المشاكل التي يعاني منها كثيرون من قاطني المنازل ذات المساحات الصغيرة هي عدم وجود مساحة تخزينية معقولة وكافية لاستيعاب الملابس الخاصة بهم وبالتالي يكون من السهل شيوع الفوضى بالمنزل؛ لذا نسعى اليوم لتقيدم 12 تصميم متنوع لغرف ملابس صغيرة تتمتع بلمسات ديكورية ذكية تجعلها قادرة على استيعاب أكبر قدر من أغراض القاطنين وتحافظ بها على النظام في بيتك.. لنبدأ جولتنا الآن!
غرفة تبديل ملابس مدهشة رغم كونها مقامة على مساحة صغيرة جدًا من هذا المنزل إلا أن خبير التصميم نجح في استغلال كل سنتيمتر من الغرفة إلى أن تلاحم مع السقف. تتميز هذه الغرفة بوجود نافذة زجاجية في سقفها المائل مما يوفر لها إضاءة طبيعية تدعم بدورها نظيرتها الإصطناعية وتسمح بتخلل ضوء الشمس، كما يمكنها أن توفر أيضًا هواءً نقيًا لأرجاء الغرفة مما يجعلها صحية 100%.
إن كنت ترغب في الحصول على خزانة ملابس شديدة الترتيب والتنسيق كالنموذج الواضح أمامنا، فالسر بسيط، عليك باقتناء منظمات الملابس بأشكالها وتصميماتها المختلفة متعددة الاستخدامات والتي تسمح للسراويل والقمصان والفساتين وغيرهم بأن يحظوا بهيئة منمقة طوال الوقت لا تحتاج للكي كلما قررت ارتداء إحداها.
وفقًا لهذا النموذج.. يمكنك اللجوء للعديد من الاحتمالات عند تصميم خزانة ملابسك، فإذا كنت شخصًا يُفَضّل المجالات المفتوحة، عليك بتصميم خزانة ملابس معتمدة كليًا على الأرفف الطائرة كما هو الحال في الجزء الأيسر من الغرفة، أما إن كنت تحب أن احتفاظ بعض البنود بقليلٍ من الخصوصية، ليس هناك أي مشكلة، حيث يمكن ببساطة تصميم أدراج وضلف للجزء الذي ترغب في إغلاقه بالخزانة كما هو الحال في الجزء الأيمن من الغرفة.
نظام عملي وحر في تصميم خزانة الملابس حيث تتمتع -كما نرى هنا- بعدد معقول من الأرفف والعوارض المعدنية مع توافر نخبة من الأدراج التي تجبر مستخدمي الغرفة على حفظ النظام بها.
تصميم خزانة الملابس هذه بأرففها الواسعة والبسيطة يسمح باستيعاب عدد هائل من الملابس بمختلف أنواعها وأشكالها. يتوافر هنا بقلب الغرفة وحدة أدراج صغيرة تفصل بين الأرفف المتوازية لتشمل الإكسسوارات والأغراض الرفيعة الخاصة بالقاطنين.
غرفة أخرى تجمع بين المجالات المفتوحة والمغلقة ولكن بتصميم مختلف عصري ومريح.. فالأرفف كما نرى احتلت الجزء العلوي من الغرفة، أما الأدراج فسيطرت على الجزء السفلي منها.
كم هي أنيقة غرفة الملابس هذه؟! لمَ لا وهي نجحت في الجمع بين الخشب برقته ودفئه وكذلك الجلد العثماني الأبيض بفخامة لا يضاهيها شئ.
لن تحتاج لخزانة ملابس أكبر من ذلك إن كانت تحظى بتصميم داخلي عملي كهذا وتقسيم مذهل.
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ليس اللون الأبيض فقط هو ما يمنح هذه الغرفة لمسة فريدة عن غيرها من خزانات الملابس، وإنما كونها مصممة بشكل مفتوح على المجال الحيوي للمنزل تكسبها جرأة وسحر تزيد إطلالتها جمالًا وإثارة للاعجاب.
انظر كيف دمج خبير التصميم غرفة الملابس هنا مع الحمام في مساحة عملية جدًا وأنيقة بشكل يؤسر كل من تطلع إليها. يمكنك تطبيق الفكرة بمنزلك ببساطة إن كان حمامك يتمتع بمساحة كبيرة تسع إقامة خزانة ملابس مفتوحة معه كما هو الحال هنا.
الفكرة نفسها تتكرر هنا حيث تم الدمج بين غرفة النوم وغرفة الملابس في ساحة واحدة مع فصلهم من خلال ستائر تتماشى ألوانها مع ديكورات الغرفتين.