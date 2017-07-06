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10 نصائح لتنظيف الأريكة سوف توفر عليك الكثير من الجهد

آية علم الدين آية علم الدين
Living Room, Pixers Pixers غرفة المعيشة Blue
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لاشك أن غرفة المعيشة بأرائكها الوثيرة هي أكثر الفراغات استخدامًا في البيت العصري، فبعض المنازل تستخدمها بشكل أساسي في تجمع العائلة وفي الطعام أو في الجلوس للعمل من المنزل أو حتى في تحضير الأشياء الخاصة بالمنزل، مما يجعل هذه الأرائك أكثر عرضة للأتربة والغبار والبقع اليومية ويصعب عملية تنظيفها، الأمر الذي قد يضطرنا إلى تغييرها بالكامل إذا يأسنا من تنظيفها.

ولكن لتنظيف هذه الأرائك بعض الخطوات التي قد تؤجل عملية التخلص منها بل وتجعلنا نصرف النظر عنها إن استطعنا تنظيفها والعناية بها بشكل كامل، واليوم أتينا لكم ببعض هذه النصائح التي سوف تفيدكم كثيرًا في التعامل مع الأريكة في المنزل:

Gallery, Artia Design and Build Artia Design and Build غرفة المعيشة
Artia Design and Build

Gallery

Artia Design and Build
Artia Design and Build
Artia Design and Build

1- احرص على كنس الأريكة بالمكنسة الكهربائية بانتظام

Upholstery cleaning project, Carpet cleaning Christchurch Carpet cleaning Christchurch
Carpet cleaning Christchurch

Carpet cleaning Christchurch
Carpet cleaning Christchurch
Carpet cleaning Christchurch

أول الخطوات التي تحافظ على الأريكة من الاتساخ ومن تراكم الغبار بشكل صعب عليها هو أن نحرص على أن نكنسها بشكل يومي  باستخدام القطع الخاصة بالأثاث في المكنسة الكهربائية.

2- ضع القليل من صودا الخبز على أركان الأريكة لامتصاص الروائح الكريهة

homify غرفة المعيشة White
homify

homify
homify
homify

يمكنك وضع بعض من صودا الخبر على الأريكة والتي تساعد على امتصاص الروائح الكريهة التي ربما تظل عالقة بالأريكة حتى بعض التنظيف أو من الاستخدام اليومي.

3- استخدم المنظف المناسب

homify غرفة المعيشة MDF Multicolored
homify

homify
homify
homify

لكل نوعية من الأقمشة المستخدمة في الأريكة منظف خاص بها، لذا احرص على اختيار المنظف المناسب، خاصة إذا كانت الأريكة مصنوعة من قماش خاص أو من الجلد أو الأقمشة الخفيفة التي تحتاج لعناية خاصة.

4- تأكد من اختبار المنظف الخاص بالمفروشات على جزء من الأريكة قبل الاستخدام

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık غرفة المعيشة
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

قبل استخدام المنظف على الأريكة كلها تأكد من اختباره على قطعة غير ظاهرة منها، فربما كان المنظف غير مناسب أو تسبب في تلف القماش إذا كان قويًا وغير متناسب مع طبيعة القماش، أيضًا ربما يكون تنجيد الأريكة من إسفنج ملون قد يظهر لونه أثناء التنظيف بشكل غير مرغوب فيه، لذا فإن هذه الخطوة مهمة جدًا.

5- تعامل مع البقع فور حدوثها ولا تؤجل تنظيفها

Watercolor Spots Pixers غرفة المعيشة wall mural,wallpaper,painting,watercolor
Pixers

Watercolor Spots

Pixers
Pixers
Pixers

أحيانًا نتكاسل عن تنظيف بعض البقع التي تحدث للأثاث معتمدين على أننا سوف ننظفها في يوم التنظيف بشكل كامل، ولكن هذا الأمر قد يؤثر على الأريكة بشكل لا يمكن معالجته، لذا فإنه من الأفضل التعامل مع البقع بشكل فوري والحرص على تنظيف الأريكة أولًا بأول.

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6- استخدم الخل الأبيض للتخلص من البقع الصعبة

Living Area homify غرفة المعيشة
homify

Living Area

homify
homify
homify

بعض الأقمشة والتنجيد يصلح معها هذا الحل السحري، فالخل يساعد على التخلص من البقع الصعبة بسهولة، ولكن عليك استخدام المنظف الخاص بالأريكة بعدها والتأكد من التخلص من آثار الخل وتجفيف الأريكة جيدًا.

7- اغسل الوسائد بشكل دوري في غسالة الملابس

Oriental Pattern Pixers غرفة المعيشة Blue wall mural,wallpaper,pattern,moroccan,oriental,colonial,blue
Pixers

Oriental Pattern

Pixers
Pixers
Pixers

أما عن الوسائد فإن اهمالها يمكن أن يجعل شكل الأريكة غيرمحبب، لذا فإنه من الضروري الحرص على تنظيفها أولًا بأول وغسلها بالشكل الملائم، فيمكننا وضعها في غسالة الملابس إذا كانت الوسائد محشوة بالإسفنج المعالج والحرص على استخدام منظف الملابس المناسب لها حتى لا يؤثر سلبًا على ألوانها.

8- تأكد من تجفيف الوسائد بشكل جيد بعد الغسل

Progetto appartamento in Peschiera Borromeo - 2013, Cozzi Arch. Mauro Cozzi Arch. Mauro غرفة المعيشة
Cozzi Arch. Mauro

Cozzi Arch. Mauro
Cozzi Arch. Mauro
Cozzi Arch. Mauro

بعد الغسيل، عليك نشر الوسائد أو وضعها في الشمس والهواء أوحتى تحت المروحة حتى تتأكد من جفافها تمامًا، فاستخدامها قبل الجفاف قد يزيد من الميكروبات الضارة والاتساخات.

9- احرص على تعريض الأثاث للشمس وتهويته جيدًا حتى تتخلص من الميكروبات

Il fascino della casa Jungle, esperanto INTERIORS esperanto INTERIORS غرفة المعيشة خشب Green
esperanto INTERIORS

esperanto INTERIORS
esperanto INTERIORS
esperanto INTERIORS

أما بقية الأثاث والأريكة فإنه من الضروري أيضًا أن تتعرض للشمس بشكل مناسب، فلا نتركها في الشمس والهواء طوال الوقت حتى لا تضيع ألوانها وتتلف بسهولة، ولا نبعدها عن الهواء والشمس تمامًا لأن الشمس تعمل على قتل الميكروبات العالقة أولًا بأول والحفاظ على رائحة الأريكة الجيدة.

10- ربما تحتاج لحماية الأريكة عن طريق تغطيتها بغطاء مناسب

Floral Abstract Pixers غرفة المعيشة wall mural,wallpaper,floral,abstract
Pixers

Floral Abstract

Pixers
Pixers
Pixers

أثناء السفر أو في الأوقات التي لا تستخدم فيها الأريكة بشكل كبير يمكننا الحفاظ عليها عن طريق تغطيتها بأغطية مناسبة أو تلبيسها بالغطاء المفصل خصيصًا لهذا الغرض والذي يجب أن يكون بنفس أبعاد الأريكة حتى يحافظ على شكلها الجميل حتى وهي مغطاة.

للمزيد من النصائح يمكنك أيضًا قراءة دليلك لتنظيف الوسائد والمراتب

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