10 نصائح لتنظيف الأريكة سوف توفر عليك الكثير من الجهد

لاشك أن غرفة المعيشة بأرائكها الوثيرة هي أكثر الفراغات استخدامًا في البيت العصري، فبعض المنازل تستخدمها بشكل أساسي في تجمع العائلة وفي الطعام أو في الجلوس للعمل من المنزل أو حتى في تحضير الأشياء الخاصة بالمنزل، مما يجعل هذه الأرائك أكثر عرضة للأتربة والغبار والبقع اليومية ويصعب عملية تنظيفها، الأمر الذي قد يضطرنا إلى تغييرها بالكامل إذا يأسنا من تنظيفها.
ولكن لتنظيف هذه الأرائك بعض الخطوات التي قد تؤجل عملية التخلص منها بل وتجعلنا نصرف النظر عنها إن استطعنا تنظيفها والعناية بها بشكل كامل، واليوم أتينا لكم ببعض هذه النصائح التي سوف تفيدكم كثيرًا في التعامل مع الأريكة في المنزل:
أول الخطوات التي تحافظ على الأريكة من الاتساخ ومن تراكم الغبار بشكل صعب عليها هو أن نحرص على أن نكنسها بشكل يومي باستخدام القطع الخاصة بالأثاث في المكنسة الكهربائية.
يمكنك وضع بعض من صودا الخبر على الأريكة والتي تساعد على امتصاص الروائح الكريهة التي ربما تظل عالقة بالأريكة حتى بعض التنظيف أو من الاستخدام اليومي.
لكل نوعية من الأقمشة المستخدمة في الأريكة منظف خاص بها، لذا احرص على اختيار المنظف المناسب، خاصة إذا كانت الأريكة مصنوعة من قماش خاص أو من الجلد أو الأقمشة الخفيفة التي تحتاج لعناية خاصة.
قبل استخدام المنظف على الأريكة كلها تأكد من اختباره على قطعة غير ظاهرة منها، فربما كان المنظف غير مناسب أو تسبب في تلف القماش إذا كان قويًا وغير متناسب مع طبيعة القماش، أيضًا ربما يكون تنجيد الأريكة من إسفنج ملون قد يظهر لونه أثناء التنظيف بشكل غير مرغوب فيه، لذا فإن هذه الخطوة مهمة جدًا.
أحيانًا نتكاسل عن تنظيف بعض البقع التي تحدث للأثاث معتمدين على أننا سوف ننظفها في يوم التنظيف بشكل كامل، ولكن هذا الأمر قد يؤثر على الأريكة بشكل لا يمكن معالجته، لذا فإنه من الأفضل التعامل مع البقع بشكل فوري والحرص على تنظيف الأريكة أولًا بأول.
بعض الأقمشة والتنجيد يصلح معها هذا الحل السحري، فالخل يساعد على التخلص من البقع الصعبة بسهولة، ولكن عليك استخدام المنظف الخاص بالأريكة بعدها والتأكد من التخلص من آثار الخل وتجفيف الأريكة جيدًا.
أما عن الوسائد فإن اهمالها يمكن أن يجعل شكل الأريكة غيرمحبب، لذا فإنه من الضروري الحرص على تنظيفها أولًا بأول وغسلها بالشكل الملائم، فيمكننا وضعها في غسالة الملابس إذا كانت الوسائد محشوة بالإسفنج المعالج والحرص على استخدام منظف الملابس المناسب لها حتى لا يؤثر سلبًا على ألوانها.
بعد الغسيل، عليك نشر الوسائد أو وضعها في الشمس والهواء أوحتى تحت المروحة حتى تتأكد من جفافها تمامًا، فاستخدامها قبل الجفاف قد يزيد من الميكروبات الضارة والاتساخات.
أما بقية الأثاث والأريكة فإنه من الضروري أيضًا أن تتعرض للشمس بشكل مناسب، فلا نتركها في الشمس والهواء طوال الوقت حتى لا تضيع ألوانها وتتلف بسهولة، ولا نبعدها عن الهواء والشمس تمامًا لأن الشمس تعمل على قتل الميكروبات العالقة أولًا بأول والحفاظ على رائحة الأريكة الجيدة.
أثناء السفر أو في الأوقات التي لا تستخدم فيها الأريكة بشكل كبير يمكننا الحفاظ عليها عن طريق تغطيتها بأغطية مناسبة أو تلبيسها بالغطاء المفصل خصيصًا لهذا الغرض والذي يجب أن يكون بنفس أبعاد الأريكة حتى يحافظ على شكلها الجميل حتى وهي مغطاة.
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