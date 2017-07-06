10 نصائح لتنظيف الأريكة سوف توفر عليك الكثير من الجهد

لاشك أن غرفة المعيشة بأرائكها الوثيرة هي أكثر الفراغات استخدامًا في البيت العصري، فبعض المنازل تستخدمها بشكل أساسي في تجمع العائلة وفي الطعام أو في الجلوس للعمل من المنزل أو حتى في تحضير الأشياء الخاصة بالمنزل، مما يجعل هذه الأرائك أكثر عرضة للأتربة والغبار والبقع اليومية ويصعب عملية تنظيفها، الأمر الذي قد يضطرنا إلى تغييرها بالكامل إذا يأسنا من تنظيفها.

ولكن لتنظيف هذه الأرائك بعض الخطوات التي قد تؤجل عملية التخلص منها بل وتجعلنا نصرف النظر عنها إن استطعنا تنظيفها والعناية بها بشكل كامل، واليوم أتينا لكم ببعض هذه النصائح التي سوف تفيدكم كثيرًا في التعامل مع الأريكة في المنزل: