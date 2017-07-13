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14 مطبخ خشبي أنيق وغير مكلف

آية علم الدين آية علم الدين
Worktops, Bordercraft Bordercraft مطبخ
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لاشك أن استخدام المواد الطبيعية في المنزل هو الاختيار الأكثر أناقة وجاذبية للديكور، كما أنه يحافظ على العملية في المنزل ويجعله متانسبًا مع أي طراز مستخدم بحسب طريقة استغلاله في التصميم.

ولكن هناك مشكلة تواجه الذي يفضلون المواد الطبيعية في الديكور وهي التكلفة العالية لهذه المواد، مثل استخدام الخشب في المطبخ الذي أصبحت له بدائل كثيرة اقتصادية ولكنها لا تحقق الجمال والطبيعية التي تأتي من الخشب الطبيعي.

واليوم أتينا لكم ب14 مثالًا لمطابخ من الخشب الطبيعي ولكنها اقتصادية و عملية وبالطبع جميلة الشكل والتصميم، فهيا بنا لنرى هذه الأمثلة التي حققت معادلة الجمال والاقتصادية في آن واحد:

1. مطبخ حديث شامل

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

في هذا المطبخ الخشبي نجد أن المصمم قد اعتمد على تشكيل الخشب بأحجام مختلفة لخلق مساحات متنوعة تتناسب مع تخزين أكبر قدر من الأدوات المستخدمة وتتناغم مع طبيعة المطبخ الذي يحتوي على العديد من أشكال الأدوات وأحجامها، فنجده قد حقق شرط العملية والمرونة في الاستخدام مع الشكل العصري الحديث.

2. أسطح خشبية مع ألوان عصرية

Oak island Bordercraft مطبخ
Bordercraft

Oak island

Bordercraft
Bordercraft
Bordercraft

أما في هذا المطبخ نجد أن المصمم اعتمد على الأسطح الخشبية التي تظهر بشكلها الطبيعي مع طلاء وحدات التخزين من الأسفل باللون الأبيض العصري الذي يضفي لمسة من العصرية، ومع التصميم البسيط لبقية المطبخ نجد أن النتيجة جاءت جميلة وعملية.

3. خطوط بسيطة وعملية جدًا

Şömineli Ahşap Ev, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri مطبخ
Kuloğlu Orman Ürünleri

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

أما هنا فقد استخدم الخشب بطريقة جديدة وشاملة حيث غطى الحوائط والأرضيات، أما السقف فقط غطي بخشب الخيزران الجذاب، مع وحدات التخزين الخشبية أيضًا والتي أعطت للمطبخ شكلًا جذابًا.

4. الاعتماد على الرفوف بشكل جيد

Landelijke eiken houten keuken, de Lange keukens de Lange keukens مطبخ خشب Wood effect
de Lange keukens

de Lange keukens
de Lange keukens
de Lange keukens

يمكننا الاعتماد على التصميمات والأفكار الجديدة وعدم التقيد بالشكل التقليدي للخزانات العلوية في المطبخ، فهنا مثلًا نجد الاعتماد على الأرفف العملية لحفظ الأدوات مع الاعتماد على الخزانات السفلية وكاونتر الإفطار ذو الشكل الديناميكي.

أما هنا فتجد 6 أفكار مميزة لخزانة المطبخ العلوية

5. جزيرة مطبخ خشبية أنيقة

'Country' Urbano, FABRI FABRI مطبخ Blue
FABRI

FABRI
FABRI
FABRI

مع وجود جزيرة المطبخ المستطيلة الخشبية نجد أن هذا المطبخ المفتوح قد ازداد اتساعًا وأناقة، وقد خلقت الجزيرة مساحة جيدة للاستخدام وربما للاستغناء عن طاولة السفرة في بعض الأحيان، بالإضافة إلى أنها اقتصادية وغير مكلفة.

6. كاونتر عملي ذو أرفف متعددة

homify مطبخ خشب Brown
homify

homify
homify
homify

لماذا تضع كاونتر المطبخ بشكل مصمت إذا كنت قادرًا على استغلال جميع أجزاءه كما في هذا الكاونترالذي يحتوي على أرفف متعددة في جانبه بشكل عملي واقتصادي وجميل الشكل.

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7. الخشب الطبيعي ذو اللمسة الريفية الجذابة

Metamorfoza domu w Bieszczadach, deco chata deco chata مطبخ
deco chata

deco chata
deco chata
deco chata

في هذا المطبخ نجد التصميم قد أخذ منحى آخر من الجمال حيث استخدم الألواح الخشبية الطبيعية كجزء من كسوة الحائط، متناغمًا مع الخشب المستخدم في خزانات المطبخ وبشكل عملي يمتص الرطوبة ويعطي شكلًا مميزًا وطابعًا ريفيًا جذابًا للمطبخ.

8. الخشب والزجاج بشكل جذاب أيضًا

Wohnhaus W. in Nüdlingen, Achtergarde + Welzel Architektur + Interior Design Achtergarde + Welzel Architektur + Interior Design مطبخ
Achtergarde + Welzel Architektur + Interior Design

Achtergarde + Welzel Architektur + Interior Design
Achtergarde + Welzel Architektur + Interior Design
Achtergarde + Welzel Architektur + Interior Design

لا شك أن الاعتماد على مزج المواد الطبيعية المختلفة في التصميم يزيده ثراءًا وجمالًا، فهنا نجد خزانات المطبخ من الخشب الطبيعي المطعم بألواح من الزجاج كأبواب شفافة للخزانات، فنجدها عملية في تحديد محتويات الخزانة وجميلة في التصميم الكلي للفراغ.

9. استخدام الألوان حتى مع الخشب الطبيعي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إذا أردت أن تضفي لمسة ريفية غير معتادة إلى مطبخك يمكنك بسهولة تحقيق ذلك عن طريق استخدام الخشب الطبيعي مع طلاءه بلون مميز، مثل الأخضر هنا، ولكن باستخدام الألوان المائية التي يتشربها الخشب مع بقاء شكله الطبيعي.. لمسة غاية في الأناقة والطبيعية.

10. دمج جزيرة المطبخ واستغلالها بشكل مثالي

Neubau im P-Areal, OONITOO_official OONITOO_official مطبخ
OONITOO_official

OONITOO_official
OONITOO_official
OONITOO_official

يمكنك استغلال المنطقة الوسطى في مطبخك الواسع عن طريق وضع جزيرة مطبخ كبيرة، عبارة عن كتلة خشبية طبيعية ذات شكل جذاب، واستغلالها الاستغلال الأمثل في التقطيع والغرف وإعداد الطعام بشكل كامل عليها.

11. ما رأيك في مدخل مطبخ عبارة عن دولاب عملي؟

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

عن طريق الخشب أيضًا يمكننا صناعة مدخل مميز للمطبخ وعملي في الاستخدام، فالأرفف المفرغة التي يمكن استغلالها في تخزين أدوات المطبخ ودمجها كجزء من المطبخ تصنع شكلًا جيدًا للديكور بالإضافة إلى توفير مساحة بشكل ذكي.

12. الأرضية والمطبخ من نفس نوع الخشب

姫路市飾磨区細江の家, 中村建築研究室 エヌラボ（n-lab） 中村建築研究室 エヌラボ（n-lab） مطبخ خشب Wood effect
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）

中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）

أما في هذا المطبخ الاقتصادي الأنيق نجد استخدام نفس نوعية الخشب الطبيعي في الأرضية و الخزانات الخاصة بالمطبخ بشكل موحد، فهذا الحل بالإضافة إلى أنه عملي من حيث توفير عناء اختيار نوع آخر مناسب فهو اقتصادي أيضًا ويحقق الجمال التصميمي المطلوب.

13. المنضدة الخشبية

Denkmalgeschützte historische Bäckerei "altes Nigglhaus" Bj. 1564 in Fischbachau, betterhouse betterhouse مطبخ
betterhouse

betterhouse
betterhouse
betterhouse

أما هنا فنجد كاونتر المطبخ قد دمج مع الجزيرة وكونا منضدة خشبية متعددة الأغراض، بداخلها موقد و مساحة لتناول الطعام أو إعداده مع شكل مميز للمطبخ سيحبه ضيوفك بالتأكيد.

14. تفاصيل بسيطة من الخشب لاكتمال الصورة

homify مطبخ أبلكاش
homify

homify
homify
homify

أما هنا فنجد الخشب مستخدمًا بشكل متكامل مع وضعه في ستائر النافذة مما جعل من المطبخ وحدة خشبية جذابة وعملية.

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