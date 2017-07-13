14 مطبخ خشبي أنيق وغير مكلف

لاشك أن استخدام المواد الطبيعية في المنزل هو الاختيار الأكثر أناقة وجاذبية للديكور، كما أنه يحافظ على العملية في المنزل ويجعله متانسبًا مع أي طراز مستخدم بحسب طريقة استغلاله في التصميم.

ولكن هناك مشكلة تواجه الذي يفضلون المواد الطبيعية في الديكور وهي التكلفة العالية لهذه المواد، مثل استخدام الخشب في المطبخ الذي أصبحت له بدائل كثيرة اقتصادية ولكنها لا تحقق الجمال والطبيعية التي تأتي من الخشب الطبيعي.

واليوم أتينا لكم ب14 مثالًا لمطابخ من الخشب الطبيعي ولكنها اقتصادية و عملية وبالطبع جميلة الشكل والتصميم، فهيا بنا لنرى هذه الأمثلة التي حققت معادلة الجمال والاقتصادية في آن واحد: