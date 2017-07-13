14 مطبخ خشبي أنيق وغير مكلف

لاشك أن استخدام المواد الطبيعية في المنزل هو الاختيار الأكثر أناقة وجاذبية للديكور، كما أنه يحافظ على العملية في المنزل ويجعله متانسبًا مع أي طراز مستخدم بحسب طريقة استغلاله في التصميم.
ولكن هناك مشكلة تواجه الذي يفضلون المواد الطبيعية في الديكور وهي التكلفة العالية لهذه المواد، مثل استخدام الخشب في المطبخ الذي أصبحت له بدائل كثيرة اقتصادية ولكنها لا تحقق الجمال والطبيعية التي تأتي من الخشب الطبيعي.
واليوم أتينا لكم ب14 مثالًا لمطابخ من الخشب الطبيعي ولكنها اقتصادية و عملية وبالطبع جميلة الشكل والتصميم، فهيا بنا لنرى هذه الأمثلة التي حققت معادلة الجمال والاقتصادية في آن واحد:
في هذا المطبخ الخشبي نجد أن المصمم قد اعتمد على تشكيل الخشب بأحجام مختلفة لخلق مساحات متنوعة تتناسب مع تخزين أكبر قدر من الأدوات المستخدمة وتتناغم مع طبيعة المطبخ الذي يحتوي على العديد من أشكال الأدوات وأحجامها، فنجده قد حقق شرط العملية والمرونة في الاستخدام مع الشكل العصري الحديث.
أما في هذا المطبخ نجد أن المصمم اعتمد على الأسطح الخشبية التي تظهر بشكلها الطبيعي مع طلاء وحدات التخزين من الأسفل باللون الأبيض العصري الذي يضفي لمسة من العصرية، ومع التصميم البسيط لبقية المطبخ نجد أن النتيجة جاءت جميلة وعملية.
أما هنا فقد استخدم الخشب بطريقة جديدة وشاملة حيث غطى الحوائط والأرضيات، أما السقف فقط غطي بخشب الخيزران الجذاب، مع وحدات التخزين الخشبية أيضًا والتي أعطت للمطبخ شكلًا جذابًا.
يمكننا الاعتماد على التصميمات والأفكار الجديدة وعدم التقيد بالشكل التقليدي للخزانات العلوية في المطبخ، فهنا مثلًا نجد الاعتماد على الأرفف العملية لحفظ الأدوات مع الاعتماد على الخزانات السفلية وكاونتر الإفطار ذو الشكل الديناميكي.
أما هنا فتجد 6 أفكار مميزة لخزانة المطبخ العلوية
مع وجود جزيرة المطبخ المستطيلة الخشبية نجد أن هذا المطبخ المفتوح قد ازداد اتساعًا وأناقة، وقد خلقت الجزيرة مساحة جيدة للاستخدام وربما للاستغناء عن طاولة السفرة في بعض الأحيان، بالإضافة إلى أنها اقتصادية وغير مكلفة.
لماذا تضع كاونتر المطبخ بشكل مصمت إذا كنت قادرًا على استغلال جميع أجزاءه كما في هذا الكاونترالذي يحتوي على أرفف متعددة في جانبه بشكل عملي واقتصادي وجميل الشكل.
في هذا المطبخ نجد التصميم قد أخذ منحى آخر من الجمال حيث استخدم الألواح الخشبية الطبيعية كجزء من كسوة الحائط، متناغمًا مع الخشب المستخدم في خزانات المطبخ وبشكل عملي يمتص الرطوبة ويعطي شكلًا مميزًا وطابعًا ريفيًا جذابًا للمطبخ.
لا شك أن الاعتماد على مزج المواد الطبيعية المختلفة في التصميم يزيده ثراءًا وجمالًا، فهنا نجد خزانات المطبخ من الخشب الطبيعي المطعم بألواح من الزجاج كأبواب شفافة للخزانات، فنجدها عملية في تحديد محتويات الخزانة وجميلة في التصميم الكلي للفراغ.
إذا أردت أن تضفي لمسة ريفية غير معتادة إلى مطبخك يمكنك بسهولة تحقيق ذلك عن طريق استخدام الخشب الطبيعي مع طلاءه بلون مميز، مثل الأخضر هنا، ولكن باستخدام الألوان المائية التي يتشربها الخشب مع بقاء شكله الطبيعي.. لمسة غاية في الأناقة والطبيعية.
يمكنك استغلال المنطقة الوسطى في مطبخك الواسع عن طريق وضع جزيرة مطبخ كبيرة، عبارة عن كتلة خشبية طبيعية ذات شكل جذاب، واستغلالها الاستغلال الأمثل في التقطيع والغرف وإعداد الطعام بشكل كامل عليها.
عن طريق الخشب أيضًا يمكننا صناعة مدخل مميز للمطبخ وعملي في الاستخدام، فالأرفف المفرغة التي يمكن استغلالها في تخزين أدوات المطبخ ودمجها كجزء من المطبخ تصنع شكلًا جيدًا للديكور بالإضافة إلى توفير مساحة بشكل ذكي.
أما في هذا المطبخ الاقتصادي الأنيق نجد استخدام نفس نوعية الخشب الطبيعي في الأرضية و الخزانات الخاصة بالمطبخ بشكل موحد، فهذا الحل بالإضافة إلى أنه عملي من حيث توفير عناء اختيار نوع آخر مناسب فهو اقتصادي أيضًا ويحقق الجمال التصميمي المطلوب.
أما هنا فنجد كاونتر المطبخ قد دمج مع الجزيرة وكونا منضدة خشبية متعددة الأغراض، بداخلها موقد و مساحة لتناول الطعام أو إعداده مع شكل مميز للمطبخ سيحبه ضيوفك بالتأكيد.