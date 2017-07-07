كيف تحولت هذه الشقة بطريقة مذهلة؟

في هذا المقال نعرض شقة تم إعادة ترتيبها وتأهيلها من جديد، شقة صغيرة تتكون من غرفة نوم وغرفة أطفال وحمام وصالة كبيرة تم إعادة تشكيلهم من جديد، والتخلص من قطع الأثاث القديمة واستبدالها بالجديدة البسيطة، وذلك هو ما ستشاهده في هذا المقال..
نحن نرى بوضوح كيف كان الحال سيء في الوضع الأول لمجموعة من الأثاث الخشبي العتيق، وألوان الأرض الباهتة والإضاءة الضعيفة.. تحتاج بأكملها إلى تجديد وتنظيف.
لم يعد المكان نفسه والأثاث نفسه ولا الألوان نفسها، تغير كل شيء بالكامل.. وأصبح المدخل رائع ومشرق بألوان فاتحة وأضيف إليه قطعة أثاث أنيقة مع خلفية جميلة بمراّة لمظهر مختلف وجميل يبدو أكثر ترحيب بالضيوف.
غرفة أطفال في حالة متهالكة ومدمرة، ألوانها باهتة وغير منظمة.. وكل شيء ليس في مكانه الصحيح.
بالتأكيد ترون جيدًا كيف تحولت إلى غرفة حقيقة مناسبة للأطفال، وقد تم تغيير كل شيء فيها من أثاث بسيط، وطلاء الجدران بألوان مبهجة وفاتحة تعطي روح وحياة للغرفة.. كما ترى أنك لا تحتاج إلى الكثير من الأثاث لكي تحصل على مساحة فارغة مناسبة للحركة والحرية في المكان.
عندما تنظر إلى غرفة النوم هذه تشعر بصعوبة في تغييرها وإعادة تشكيلها من جديد، خاصة أن الأثاث قديم جدًا عفا عليه الزمن، ودولاب الملابس قديم متهالك، والألوان باهتة ومتسخة.. وتحتاج حتمًا إلى مجهود كبير لتغيير مظهرها وتشعر فيها ببعض من الرضا، وأناقة الديكور.
كانت الخدعة الكبيرة هنا تكمن في تغيير الألوان، واختيار ألوان محايدة تجعل الفضاء أخف وزنًا وأوسع، إلى جانب ترك الضوء يعبر من النافذة ليغير عتمة الغرفة، واختيار ستائر بألوان فاتحة مع مفروشات مناسبة يعطي بهجة وإشراقة في المكان.
كانت نغمات الخشب مملة هنا، ستائر قديمة وعتيقة وحجمها غير مناسب، وسوف ترى كيف تحول المنظر بعد ذلك.
كما ترى هنا التفاصيل الصغيرة اختلفت وتحولت تمامًا، بالرغم من انها لم تتطلب الكثير من المال، بل إن بعض الأمور البسيطة كتغيير الألوان والمفروشات واختيار الديكور البسيط والوضعيات المناسبة لكل شيء جعل منها غرفة جديدة تمامًا ومريحة ومناسبة للاسترخاء.
مساحة كاملة تحمل أثاث مكسور وتفاصيل مهدومة ومتبعثرة.
الفرق لافت للنظر ومثيرة للدهشة..التفاصيل تتماشى مع الديكور، ضوء، ونغمات محايدة من ألوان الباستيل، والسماح لبيئة مريحة جدًا وبسيطة.
أنت تحتاج إلى أكثر من يوم فقط للتخلص من كمية الأثاث الهائلة هذه ومن مشكلة تراكم الزيادات، وذلك لكي تحصل على مساحة فارغة يمكنك من خلالها إعادة تشكيل وترتيب المنزل مرة أخرى.
اتختلفت تمامًا المساحة الخارجية للشقة، الألوان باتت فاتحة ومضيئة، والاستغناء عن كل الأثاث الزائد، واختيار قطع أثاث مميزة وبسيطة، وسيطرة تامة على الديكور بحيث يبدو كل شيء متناسق ومتناسب.. بالإضافة إلى اختيار اللون الأزرق ليكون لون الأثاث، فهو لون مريح للأعصاب وأنيق تمامًا.
تقسيم المكان بطريقة رائعة سمح بوجود غرفة طعام متكاملة، عل ى نفس الخط والديكور والألوان، مع اختلاف طفيف في اللون، فأصبحت حديثة ومريحة.
كان للحمام نظرة باردة جدًا والألوان مطفية، والسيراميك متهالك، وبالتأكيد يحتاج إلى إعادة تجديد في كل شيء.
الألوان بين الرمادي والأبيض لإعادة الحياة مرة أخرى إلى الحمام، واختيار قطع أثاث جديدة فأصبح الحمام نظيف وممتع للغاية.
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