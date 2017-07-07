الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

كيف تحولت هذه الشقة بطريقة مذهلة؟

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
¡Una gran reforma con un presupuesto reducido!, eM diseño de interiores eM diseño de interiores غرفة نوم
Loading admin actions …

في هذا المقال نعرض شقة تم إعادة ترتيبها وتأهيلها من جديد، شقة صغيرة تتكون من غرفة نوم وغرفة أطفال وحمام وصالة كبيرة تم إعادة تشكيلهم من جديد، والتخلص من قطع الأثاث القديمة واستبدالها بالجديدة البسيطة، وذلك هو ما ستشاهده في هذا المقال..

المدخل في حالته الأولى

¡Una gran reforma con un presupuesto reducido!, eM diseño de interiores eM diseño de interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
eM diseño de interiores

eM diseño de interiores
eM diseño de interiores
eM diseño de interiores

نحن نرى بوضوح كيف كان الحال سيء في الوضع الأول لمجموعة من الأثاث الخشبي العتيق، وألوان الأرض الباهتة والإضاءة الضعيفة.. تحتاج بأكملها إلى تجديد وتنظيف.

مُضيء وأنيق

¡Una gran reforma con un presupuesto reducido!, eM diseño de interiores eM diseño de interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
eM diseño de interiores

eM diseño de interiores
eM diseño de interiores
eM diseño de interiores

لم يعد المكان نفسه والأثاث نفسه ولا الألوان نفسها، تغير كل شيء بالكامل.. وأصبح المدخل رائع ومشرق بألوان فاتحة وأضيف إليه قطعة أثاث أنيقة مع خلفية جميلة بمراّة لمظهر مختلف وجميل يبدو أكثر ترحيب بالضيوف.

مساحة غير مستغلة جيدًا

¡Una gran reforma con un presupuesto reducido!, eM diseño de interiores eM diseño de interiores غرفة نوم
eM diseño de interiores

eM diseño de interiores
eM diseño de interiores
eM diseño de interiores

غرفة أطفال في حالة متهالكة ومدمرة، ألوانها باهتة وغير منظمة.. وكل شيء ليس في مكانه الصحيح.

تحولت إلى غرفة حقيقة

¡Una gran reforma con un presupuesto reducido!, eM diseño de interiores eM diseño de interiores غرفة الاطفال
eM diseño de interiores

eM diseño de interiores
eM diseño de interiores
eM diseño de interiores

بالتأكيد ترون جيدًا كيف تحولت إلى غرفة حقيقة مناسبة للأطفال، وقد تم تغيير كل شيء فيها من أثاث بسيط، وطلاء الجدران بألوان مبهجة وفاتحة تعطي روح وحياة للغرفة.. كما ترى أنك لا تحتاج إلى الكثير من الأثاث لكي تحصل على مساحة فارغة مناسبة للحركة والحرية في المكان.

صعوبة التغيير

¡Una gran reforma con un presupuesto reducido!, eM diseño de interiores eM diseño de interiores غرفة نوم
eM diseño de interiores

eM diseño de interiores
eM diseño de interiores
eM diseño de interiores

عندما تنظر إلى غرفة النوم هذه تشعر بصعوبة في تغييرها وإعادة تشكيلها من جديد، خاصة أن الأثاث قديم جدًا عفا عليه الزمن، ودولاب الملابس قديم متهالك، والألوان باهتة ومتسخة.. وتحتاج حتمًا إلى مجهود كبير لتغيير مظهرها وتشعر فيها ببعض من الرضا، وأناقة الديكور.

الحل..!

¡Una gran reforma con un presupuesto reducido!, eM diseño de interiores eM diseño de interiores غرفة نوم
eM diseño de interiores

eM diseño de interiores
eM diseño de interiores
eM diseño de interiores

كانت الخدعة الكبيرة هنا تكمن في تغيير الألوان، واختيار ألوان محايدة تجعل الفضاء أخف وزنًا وأوسع، إلى جانب ترك الضوء يعبر من النافذة ليغير عتمة الغرفة، واختيار ستائر بألوان فاتحة مع مفروشات مناسبة يعطي بهجة وإشراقة في المكان.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

عتيق الطراز

¡Una gran reforma con un presupuesto reducido!, eM diseño de interiores eM diseño de interiores غرفة نوم
eM diseño de interiores

eM diseño de interiores
eM diseño de interiores
eM diseño de interiores

كانت نغمات الخشب مملة هنا، ستائر قديمة وعتيقة وحجمها غير مناسب، وسوف ترى كيف تحول المنظر بعد ذلك.

تغيير رائع

¡Una gran reforma con un presupuesto reducido!, eM diseño de interiores eM diseño de interiores غرفة نوم
eM diseño de interiores

eM diseño de interiores
eM diseño de interiores
eM diseño de interiores

كما ترى هنا التفاصيل الصغيرة اختلفت وتحولت تمامًا، بالرغم من انها لم تتطلب الكثير من المال، بل إن بعض الأمور البسيطة كتغيير الألوان والمفروشات واختيار الديكور البسيط والوضعيات المناسبة لكل شيء جعل منها غرفة جديدة تمامًا ومريحة ومناسبة للاسترخاء.

مساحة مهدومة

¡Una gran reforma con un presupuesto reducido!, eM diseño de interiores eM diseño de interiores غرفة نوم
eM diseño de interiores

eM diseño de interiores
eM diseño de interiores
eM diseño de interiores

مساحة كاملة تحمل أثاث مكسور وتفاصيل مهدومة ومتبعثرة.

ثم..

¡Una gran reforma con un presupuesto reducido!, eM diseño de interiores eM diseño de interiores غرفة نوم
eM diseño de interiores

eM diseño de interiores
eM diseño de interiores
eM diseño de interiores

الفرق لافت للنظر ومثيرة للدهشة..التفاصيل تتماشى مع الديكور، ضوء، ونغمات محايدة من ألوان الباستيل، والسماح لبيئة مريحة جدًا وبسيطة.

¡Una gran reforma con un presupuesto reducido!, eM diseño de interiores eM diseño de interiores غرفة المعيشة
eM diseño de interiores

eM diseño de interiores
eM diseño de interiores
eM diseño de interiores

أنت تحتاج إلى أكثر من يوم فقط للتخلص من كمية الأثاث الهائلة هذه ومن مشكلة تراكم الزيادات، وذلك لكي تحصل على مساحة فارغة يمكنك من خلالها إعادة تشكيل وترتيب المنزل مرة أخرى.

اختلاف غير عادي

¡Una gran reforma con un presupuesto reducido!, eM diseño de interiores eM diseño de interiores غرفة المعيشة
eM diseño de interiores

eM diseño de interiores
eM diseño de interiores
eM diseño de interiores

اتختلفت تمامًا المساحة الخارجية للشقة، الألوان باتت فاتحة ومضيئة، والاستغناء عن كل الأثاث الزائد، واختيار قطع أثاث مميزة وبسيطة، وسيطرة تامة على الديكور بحيث يبدو كل شيء متناسق ومتناسب.. بالإضافة إلى اختيار اللون الأزرق ليكون لون الأثاث، فهو لون مريح للأعصاب وأنيق تمامًا.

غرفة طعام

¡Una gran reforma con un presupuesto reducido!, eM diseño de interiores eM diseño de interiores غرفة المعيشة
eM diseño de interiores

eM diseño de interiores
eM diseño de interiores
eM diseño de interiores

تقسيم المكان بطريقة رائعة سمح بوجود غرفة طعام متكاملة، عل ى نفس الخط والديكور والألوان، مع اختلاف طفيف في اللون، فأصبحت حديثة ومريحة.

الحمام من قبل

¡Una gran reforma con un presupuesto reducido!, eM diseño de interiores eM diseño de interiores حمام
eM diseño de interiores

eM diseño de interiores
eM diseño de interiores
eM diseño de interiores

كان للحمام نظرة باردة جدًا والألوان مطفية، والسيراميك متهالك، وبالتأكيد يحتاج إلى إعادة تجديد في كل شيء.

إعادة الحياة إلى الحمام

¡Una gran reforma con un presupuesto reducido!, eM diseño de interiores eM diseño de interiores حمام
eM diseño de interiores

eM diseño de interiores
eM diseño de interiores
eM diseño de interiores

الألوان بين الرمادي والأبيض لإعادة الحياة مرة أخرى إلى الحمام، واختيار قطع أثاث جديدة فأصبح الحمام نظيف وممتع للغاية.

شاهد أيضًا شقة صغير تتألق بالألوان المحايدة

10 تصميمات لفواصل مختلفة لتقسيم الشقة بذكاء
هل أعجبك التغيير الذي حدث في الشقة؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً