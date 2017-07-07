كيف تحولت هذه الشقة بطريقة مذهلة؟

في هذا المقال نعرض شقة تم إعادة ترتيبها وتأهيلها من جديد، شقة صغيرة تتكون من غرفة نوم وغرفة أطفال وحمام وصالة كبيرة تم إعادة تشكيلهم من جديد، والتخلص من قطع الأثاث القديمة واستبدالها بالجديدة البسيطة، وذلك هو ما ستشاهده في هذا المقال..