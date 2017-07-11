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15 صورة لحمامات صغيرة مليئة بالأفكار الإبداعية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Projekt łazienki. Kraków Nowe Czyżyny, PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design حمام
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الألوان والخامات والتوزيع الأمثل للأدوات الصحية وكذلك اللمسات الديكورية التي تخلق مساحة تخزينية إضافية.. لمسات لها تأثيرها الواضح على تصميمات الحمامات وسعتها خصوصًا إن كانت تلك الحمامات صغيرة المساحات.. 

مقال اليوم هدفه ببساطة حثك على التصالح مع حمامك الصغير ومساعدتك على أن تخلق منه مساحة مريحة وذلك من خلال عرض 15 نموذج لحمامات صغيرة تمتع كلًا منها بلمسات ذكية يمكنها أن تلهمك!

1- أبيض X أسود

Scandinavian flat, GM-interior GM-interior حمام
GM-interior

GM-interior
GM-interior
GM-interior

الأبيض والأسود مزيج رائع لأي حمام.. ولكن عليك الإفراط في استخدام الأبيض إن كان حمامك صغيرًا لتكتسب مزيدًا من البراح. 

2- حل عملي وذكي

Ampliación y reforma vivienda S|M, ARQ. María Florencia Fernández ARQ. María Florencia Fernández حمام سيراميك White
ARQ. María Florencia Fernández

ARQ. María Florencia Fernández
ARQ. María Florencia Fernández
ARQ. María Florencia Fernández

ربما سيكون عليك الاستغناء عن البانيو في حمامك الصغير واقتناء كابينة زجاجية أو دُش فقط بدلًا منه مما سيوفر لك بعض المساحة كما هو الحال هنا.

3- الوحدة التخزينية .. لم تعد مجرد لمسة جمالية

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الوحدة التخزينية عنصر شديد الأهمية مهما كانت مساحة الحمام فهي وحدها تجنبك حدوث أي فوضى نتيجة لقدرتها على جمع كافة الأغراض بداخل أدراجها

4- الأرفف.. بديل رائع عن وحدة الحمام

Projekt łazienki. Kraków Nowe Czyżyny, PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design حمام
PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz &amp; Design

PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design
PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz &amp; Design
PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design

الأرفف حل بديل للوحدة التخزينية توفر المساحة أيضًا وتمنح حمامك لمسة جمالية خاصة.. انظر هنا كيف تألقت في الجهة اليمنى من الحمام.

5- دمج خامات متنوعة

Casa Storni, Queixalós.Trull Arquitectos Queixalós.Trull Arquitectos حمام
Queixalós.Trull Arquitectos

Queixalós.Trull Arquitectos
Queixalós.Trull Arquitectos
Queixalós.Trull Arquitectos

لا تتردد في دمج بعض الخامات المختلفة معًا كالرخام والموزاييك الملون، فهذه اللمسة كفيلة بأن تزين حمامك الصغير وتجعل إطلالته أروع.

6- نظرة انتقائية مذهلة!

Apartment Myalik, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

نرصد هنا تنوع آخر في الخامات والطلاءات.. إن كنت تتمتع بالجرأة الكافية قم بذلك في حمامك واكسبه نظرة انتقائية!

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7- عناصر مختلفة وانسجام تام

Projekt mieszkania 76m2 w Będzinie - Namiarkowa , Ale design Grzegorz Grzywacz Ale design Grzegorz Grzywacz حمام
Ale design Grzegorz Grzywacz

Ale design Grzegorz Grzywacz
Ale design Grzegorz Grzywacz
Ale design Grzegorz Grzywacz

حالة انسجام تامة ناتجة عن دمج العناصر المختلفة من خشب ورخام وسيراميك مزركش جعلت الحمام أكثر جاذبية.. ولا يمكن ان نغفل روعة عنصر الإضاءة الذي زين الأرفف الخشبية بشدة في الجزء الخاص بالبانيو.

8- أسود X موازييك X سيراميك منقوش

Дом в Иславское, Anastasia Yakovleva design studio Anastasia Yakovleva design studio حمام
Anastasia Yakovleva design studio

Anastasia Yakovleva design studio
Anastasia Yakovleva design studio
Anastasia Yakovleva design studio

الأسود.. كم هو أكثر الألوان أناقة وهيبة! إن لم تتمكن من استخدامه في جدران الحمام، فعليك بالأدوات الصحية!

9- أرضية مزركشة بألوان متداخلة

FRN2, Och_Ach_Concept Och_Ach_Concept حمام
Och_Ach_Concept

Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept

الأرضيةالمزركشة دائمًا ما تترك بصمتها الشرقية الساحرة وقد نجحت هنا في تجميل إطلالة الحمام رغم صغر مساحته.

10- لون جديد وطريقة تركيب مذهلة للسيراميك

homify حمام
homify

homify
homify
homify

 قم بتجربة تركيب السيراميك بشكل رأسي في حمامك الصغير فهذا سيساعدك على خلق مساحة إضافية والحصول على نطاق واسع.

11- ما رأيك في دمج الخشب مع الرخام؟

Москва жилой комплекс «Мир Митино», Студия дизайна Натали Хованской Студия дизайна Натали Хованской حمام
Студия дизайна Натали Хованской

Студия дизайна Натали Хованской
Студия дизайна Натали Хованской
Студия дизайна Натали Хованской

 الخشب والرخام.. اتجاه جديد في ديكورات الحمامات ومزج رائع بين الدفء والبرد!

12- سحر المرايا والإضاءة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

مرايا كبيرة وتصميم وظيفي مذهل للإضاءة.. لمسات تعزز جمال التصميم الداخلي لأي حمام.

13- تصاميم مبتكرة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

مواد جديدة وتصاميم مبتكرة تساعد على تعزيز الفضاء بحمامك.. كالبلاط والطباعة الهندسية للجدران وأرضية الحمام الموحية.

14- توزيع سليم = مساحة إضافية

Poddasze w kamienicy, Limonki Studio Wojciech Siudowski Limonki Studio Wojciech Siudowski حمام
Limonki Studio Wojciech Siudowski

Limonki Studio Wojciech Siudowski
Limonki Studio Wojciech Siudowski
Limonki Studio Wojciech Siudowski

هل تعلم أن التوزيع الأنسب لديكورات الحمام أمرًا يساهم أيضًا في تعزيز المساحة؟!

15- حيلة ملهمة

Real Estate - Budapest- HUN, Bata Tamas Photography Bata Tamas Photography حمام
Bata Tamas Photography

Real Estate – Budapest- HUN

Bata Tamas Photography
Bata Tamas Photography
Bata Tamas Photography

استخدام نفس مواد البناء للأرضيات والجدران يساعد على خلق شعور الاستمرارية البصرية التي تجعل الحمام تبدو أكبر وأكثر اتساعًا.

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