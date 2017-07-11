15 صورة لحمامات صغيرة مليئة بالأفكار الإبداعية

الألوان والخامات والتوزيع الأمثل للأدوات الصحية وكذلك اللمسات الديكورية التي تخلق مساحة تخزينية إضافية.. لمسات لها تأثيرها الواضح على تصميمات الحمامات وسعتها خصوصًا إن كانت تلك الحمامات صغيرة المساحات..
مقال اليوم هدفه ببساطة حثك على التصالح مع حمامك الصغير ومساعدتك على أن تخلق منه مساحة مريحة وذلك من خلال عرض 15 نموذج لحمامات صغيرة تمتع كلًا منها بلمسات ذكية يمكنها أن تلهمك!
الأبيض والأسود مزيج رائع لأي حمام.. ولكن عليك الإفراط في استخدام الأبيض إن كان حمامك صغيرًا لتكتسب مزيدًا من البراح.
ربما سيكون عليك الاستغناء عن البانيو في حمامك الصغير واقتناء كابينة زجاجية أو دُش فقط بدلًا منه مما سيوفر لك بعض المساحة كما هو الحال هنا.
الوحدة التخزينية عنصر شديد الأهمية مهما كانت مساحة الحمام فهي وحدها تجنبك حدوث أي فوضى نتيجة لقدرتها على جمع كافة الأغراض بداخل أدراجها
الأرفف حل بديل للوحدة التخزينية توفر المساحة أيضًا وتمنح حمامك لمسة جمالية خاصة.. انظر هنا كيف تألقت في الجهة اليمنى من الحمام.
لا تتردد في دمج بعض الخامات المختلفة معًا كالرخام والموزاييك الملون، فهذه اللمسة كفيلة بأن تزين حمامك الصغير وتجعل إطلالته أروع.
نرصد هنا تنوع آخر في الخامات والطلاءات.. إن كنت تتمتع بالجرأة الكافية قم بذلك في حمامك واكسبه نظرة انتقائية!
حالة انسجام تامة ناتجة عن دمج العناصر المختلفة من خشب ورخام وسيراميك مزركش جعلت الحمام أكثر جاذبية.. ولا يمكن ان نغفل روعة عنصر الإضاءة الذي زين الأرفف الخشبية بشدة في الجزء الخاص بالبانيو.
الأسود.. كم هو أكثر الألوان أناقة وهيبة! إن لم تتمكن من استخدامه في جدران الحمام، فعليك بالأدوات الصحية!
الأرضيةالمزركشة دائمًا ما تترك بصمتها الشرقية الساحرة وقد نجحت هنا في تجميل إطلالة الحمام رغم صغر مساحته.
قم بتجربة تركيب السيراميك بشكل رأسي في حمامك الصغير فهذا سيساعدك على خلق مساحة إضافية والحصول على نطاق واسع.
الخشب والرخام.. اتجاه جديد في ديكورات الحمامات ومزج رائع بين الدفء والبرد!
مرايا كبيرة وتصميم وظيفي مذهل للإضاءة.. لمسات تعزز جمال التصميم الداخلي لأي حمام.
مواد جديدة وتصاميم مبتكرة تساعد على تعزيز الفضاء بحمامك.. كالبلاط والطباعة الهندسية للجدران وأرضية الحمام الموحية.
هل تعلم أن التوزيع الأنسب لديكورات الحمام أمرًا يساهم أيضًا في تعزيز المساحة؟!
استخدام نفس مواد البناء للأرضيات والجدران يساعد على خلق شعور الاستمرارية البصرية التي تجعل الحمام تبدو أكبر وأكثر اتساعًا.
اقرأ أيضًا: 6 أفكار لعزل شرفة منزلك عن الخارج