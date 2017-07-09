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9 نصائح ستساعدك على إختيار سيراميك الحمام

Marwa Hasan Marwa Hasan
Bathroom, Lincolnshire Limestone Flooring Lincolnshire Limestone Flooring حمام دوش وأحواض إستحمام
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يعاني الكثير منا من صعوبة إختيار بلاطات سيراميكية للحمام بشكل مناسب وغير متأثر بصيحات الموضة المتغيرة باستمرار. فينتهي بنا الحال لاختيار سيراميك ذو تصميم موحد والحصول على حمام ذو شكل مكرر وغير مميز، وبعد بضعة أعوام نحتاج لتغير سيراميك الحمام لأن شكله أصبح قديم.

للحصول على حمام مميز وصامد أمام عامل الزمن والموضة يمكنك اتباع بعض المعاير التصميمية، لاختيار البلاطات المناسبة والمزج بين أكثر من لون، مقاس وشكل للبلاطات بشكل ابداعي وأنيق والذي يختلف حسب حجم الحمام ومساحته والذوق وغيره. لذلك فقد جئنا لكم ببعض هذه النصائح والأشياء الواجب مراعاتها للحصول على الحمام المثالي.

1.​ترتيب التصميم

Peacock and the Woods , Aijaz Hakim Architect [AHA] Aijaz Hakim Architect [AHA] حمام
Aijaz Hakim Architect [AHA]

Aijaz Hakim Architect [AHA]
Aijaz Hakim Architect [AHA]
Aijaz Hakim Architect [AHA]

على الأغلب يكون إختيار خامة ولون الأرضية أولاً، ثم الحوائط بشكل عام يليها حائط الدوش أو البانيو، فحسب تصميم الحمام يمكنك إختيار البلاطات، أشكالها وألوانها بشكل ابداعي ومميز.

2.طريقة الرص

homify حمام سيراميك Black
homify

homify
homify
homify

رص البلاطات بشكل مائل أو قطري يضيف أناقة للحمام وخاصة في حالة المساحة الصغيرة ويعطيها احساس بالإتساع.

3.​إبدأ بإختيار نوع سيراميك واحد

Bathroom in concrete - Spérone Concrete LCDA حماممغاسل concrete bathroom,bespoke bathroom,concrete sink,bespoke sink
Concrete LCDA

Bathroom in concrete – Spérone

Concrete LCDA
Concrete LCDA
Concrete LCDA

عندما تتخيل حمامك فإنك بالتأكيد تتخيله بشكل وتصميم معين، والذي سيضعك على الطريق الصحيح لإختيار لون وشكل البلاطات الأساسية لحمامك. ابدأ أولاً بإختيار نوع ولون واحد ليشكل البؤرة البصرية، فهذا الإختيار الأول سيضعك على أول الطريق.

4.​المزج بين البلاطات المختلفة

Cottage, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas حمام سيراميك Black
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

لا تمزج أكثر من 3 أنواع مختلفة من البلاطات. فإذا كان إختيارك  وقع على بلاطات ملونة في الأرضية فإن هذا سيتطلب بلاطات بسيطة وعادية على الحوائط. لتظهر الأرضية بشكل جميل. أيضاً هو الحال عند إختيار بلاطات بسيطة وذات ألوان محايدة، فقم بعمل لمسة بسيطة ملونة لتضيف أناقة للأجواء العامة للحمام لتجنب أن يكون ممل.

5.​النسبة والتناسب

Carrara Wall Tile, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas حمام سيراميك
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

يمكنك اللعب بمقاسات البلاطات ومزجها بمقاسات مختلفة ، فيمكن استخدام بلاطات كبيرة على الأرضية مع بلاطات أصغر من نفس اللون والشكل على الحائط لتصميم مميز. يجب أن تراعي حجم ومقاس الحمام قبل التصميم بحيث يبدو كل شئ بشكل متناسب ومتجانس.

6.​البلاطات الكبيرة

Bathroom Lincolnshire Limestone Flooring حمام دوش وأحواض إستحمام
Lincolnshire Limestone Flooring

Bathroom

Lincolnshire Limestone Flooring
Lincolnshire Limestone Flooring
Lincolnshire Limestone Flooring

البلاطات الكبيرة تجعل الحمام يبدو مهندم ومنظم أكثر، فهو يناسب الحمامات الكبيرة. لكن إذا أردت إظهار حمامك الصغير بشكل أكثر اتساعاً فالبلاطات الكبيرة ليست أفضل إختيار لك.

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7.موزايك

LUXHAUS Musterhaus Nürnberg, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign حمام White
Lopez-Fotodesign

Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign

على الجانب الآخر يمكنك إختيار بلاطات الموزايك الصغيرة لخلق أثر مميز للحمام وإضافة ألوان وتصميم لا يمكن أن يضاهي أي بلاطات أخرى.

8.​العناية المستمرة بالبلاطات

L'envers du décor, Pixcity Pixcity حمام
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

راعي عامل الصيانة والعناية بالسيراميك، فإذا كنت تحتار في نوعية البلاطات السيراميكية فهناك عدة عوامل يجب مراعاتها. فالبلاطات ذات الخامات الطبيعية تحتاج عناية أكبر وتنظيف بشكل مستمر، فيجب الحرص على غلق المسافات بين البلاطات باستخدام الجبس لمنع تسرب المياة.

إحرص على استخدام خامات مصمتة وغير مسامية في الأماكن المعرضة للمياة بشكل مستمر لحجز المياة ومنع تكون البكتريا. يمكنك أيضاً استخدام البلاطات الزجاجية لكن إحرص على استخدامها في الأماكن الصحيحة حيث أنها خامة ناعمة فتسبب التزلق بسهولة، فلا تصلح للأرضيات لكن يمكن استخدامها على الحوائط.

9.​القضاء على الفواصل بين البلاطات

Bathroom MN Design حمام رخام Brown interior designer,interior design,london,bathroom,classic,contemporary
MN Design

Bathroom

MN Design
MN Design
MN Design

يمكنك إضافة لون للجبس الظاهر بين البلاطات مقارب للون البلاطات للقضاء على الشكل الشبكي للرص والحصول على تصميم متجانس وأنيق.

homify حمام
homify

homify
homify
homify
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