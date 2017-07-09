9 نصائح ستساعدك على إختيار سيراميك الحمام

يعاني الكثير منا من صعوبة إختيار بلاطات سيراميكية للحمام بشكل مناسب وغير متأثر بصيحات الموضة المتغيرة باستمرار. فينتهي بنا الحال لاختيار سيراميك ذو تصميم موحد والحصول على حمام ذو شكل مكرر وغير مميز، وبعد بضعة أعوام نحتاج لتغير سيراميك الحمام لأن شكله أصبح قديم.
للحصول على حمام مميز وصامد أمام عامل الزمن والموضة يمكنك اتباع بعض المعاير التصميمية، لاختيار البلاطات المناسبة والمزج بين أكثر من لون، مقاس وشكل للبلاطات بشكل ابداعي وأنيق والذي يختلف حسب حجم الحمام ومساحته والذوق وغيره. لذلك فقد جئنا لكم ببعض هذه النصائح والأشياء الواجب مراعاتها للحصول على الحمام المثالي.
على الأغلب يكون إختيار خامة ولون الأرضية أولاً، ثم الحوائط بشكل عام يليها حائط الدوش أو البانيو، فحسب تصميم الحمام يمكنك إختيار البلاطات، أشكالها وألوانها بشكل ابداعي ومميز.
رص البلاطات بشكل مائل أو قطري يضيف أناقة للحمام وخاصة في حالة المساحة الصغيرة ويعطيها احساس بالإتساع.
عندما تتخيل حمامك فإنك بالتأكيد تتخيله بشكل وتصميم معين، والذي سيضعك على الطريق الصحيح لإختيار لون وشكل البلاطات الأساسية لحمامك. ابدأ أولاً بإختيار نوع ولون واحد ليشكل البؤرة البصرية، فهذا الإختيار الأول سيضعك على أول الطريق.
لا تمزج أكثر من 3 أنواع مختلفة من البلاطات. فإذا كان إختيارك وقع على بلاطات ملونة في الأرضية فإن هذا سيتطلب بلاطات بسيطة وعادية على الحوائط. لتظهر الأرضية بشكل جميل. أيضاً هو الحال عند إختيار بلاطات بسيطة وذات ألوان محايدة، فقم بعمل لمسة بسيطة ملونة لتضيف أناقة للأجواء العامة للحمام لتجنب أن يكون ممل.
يمكنك اللعب بمقاسات البلاطات ومزجها بمقاسات مختلفة ، فيمكن استخدام بلاطات كبيرة على الأرضية مع بلاطات أصغر من نفس اللون والشكل على الحائط لتصميم مميز. يجب أن تراعي حجم ومقاس الحمام قبل التصميم بحيث يبدو كل شئ بشكل متناسب ومتجانس.
البلاطات الكبيرة تجعل الحمام يبدو مهندم ومنظم أكثر، فهو يناسب الحمامات الكبيرة. لكن إذا أردت إظهار حمامك الصغير بشكل أكثر اتساعاً فالبلاطات الكبيرة ليست أفضل إختيار لك.
على الجانب الآخر يمكنك إختيار بلاطات الموزايك الصغيرة لخلق أثر مميز للحمام وإضافة ألوان وتصميم لا يمكن أن يضاهي أي بلاطات أخرى.
راعي عامل الصيانة والعناية بالسيراميك، فإذا كنت تحتار في نوعية البلاطات السيراميكية فهناك عدة عوامل يجب مراعاتها. فالبلاطات ذات الخامات الطبيعية تحتاج عناية أكبر وتنظيف بشكل مستمر، فيجب الحرص على غلق المسافات بين البلاطات باستخدام الجبس لمنع تسرب المياة.
إحرص على استخدام خامات مصمتة وغير مسامية في الأماكن المعرضة للمياة بشكل مستمر لحجز المياة ومنع تكون البكتريا. يمكنك أيضاً استخدام البلاطات الزجاجية لكن إحرص على استخدامها في الأماكن الصحيحة حيث أنها خامة ناعمة فتسبب التزلق بسهولة، فلا تصلح للأرضيات لكن يمكن استخدامها على الحوائط.
يمكنك إضافة لون للجبس الظاهر بين البلاطات مقارب للون البلاطات للقضاء على الشكل الشبكي للرص والحصول على تصميم متجانس وأنيق.