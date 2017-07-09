9 نصائح ستساعدك على إختيار سيراميك الحمام

راعي عامل الصيانة والعناية بالسيراميك، فإذا كنت تحتار في نوعية البلاطات السيراميكية فهناك عدة عوامل يجب مراعاتها. فالبلاطات ذات الخامات الطبيعية تحتاج عناية أكبر وتنظيف بشكل مستمر، فيجب الحرص على غلق المسافات بين البلاطات باستخدام الجبس لمنع تسرب المياة.

إحرص على استخدام خامات مصمتة وغير مسامية في الأماكن المعرضة للمياة بشكل مستمر لحجز المياة ومنع تكون البكتريا. يمكنك أيضاً استخدام البلاطات الزجاجية لكن إحرص على استخدامها في الأماكن الصحيحة حيث أنها خامة ناعمة فتسبب التزلق بسهولة، فلا تصلح للأرضيات لكن يمكن استخدامها على الحوائط.