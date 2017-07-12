8 اختيارات خاطئة للأثاث تحول أي غرفة إلى قبيحة

ديكور المنزل المثالي يتكون من عدة عناصر أساسية، من عناصر معمارية إلى ألوان الفراغ وصولاً إلى الإكسسوارات، فنجد أن لكل عامل تأثير ليس بهين، ولكن أكثرهم تأثيراً على وقع الفراغ هو الأثاث، فإن كان متناسق وذو ذوق رفيع أصبحت الغرفة أنيقة، أما إن كان الاختيارات غير موفقة فستكون النتيجة كارثية. لذا عند اختيار الأثاث يجب مراعاة عدة عوامل، منها النسب والأبعاد المتناسقة مع تطبيق النمط المثالي، ولكن يقع الكثير في فخ الانخداع بالفخامة أو العملية مع التغافل عن العوامل الأخرى.

إن كنت تطمح إلى منزل متناسق وفاخر عليك أن تتجنب بعض اختيارات الأثاث، وقد جئنا لك بمجموعة من قطع الأثاث الشائعة التي يلجأ إليها الكثير ظناً منهم أنها ذات تميز وعملية، ولكن في الواقع هي تعد من الاختيارات غير الموفقة، لنتعرف عليهم معاً.