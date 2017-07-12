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8 اختيارات خاطئة للأثاث تحول أي غرفة إلى قبيحة

shereen gouda shereen gouda
homify غرفة المعيشة Beige
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ديكور المنزل المثالي يتكون من عدة عناصر أساسية، من عناصر معمارية إلى ألوان الفراغ وصولاً إلى الإكسسوارات، فنجد أن لكل عامل تأثير ليس بهين، ولكن أكثرهم تأثيراً على وقع الفراغ هو الأثاث، فإن كان متناسق وذو ذوق رفيع أصبحت الغرفة أنيقة، أما إن كان الاختيارات غير موفقة فستكون النتيجة كارثية. لذا عند اختيار الأثاث يجب مراعاة عدة عوامل، منها النسب والأبعاد المتناسقة مع تطبيق النمط المثالي، ولكن يقع الكثير في فخ الانخداع بالفخامة أو العملية مع التغافل عن العوامل الأخرى.
إن كنت تطمح إلى منزل متناسق وفاخر عليك أن  تتجنب  بعض اختيارات الأثاث، وقد جئنا لك بمجموعة من قطع الأثاث الشائعة التي يلجأ إليها الكثير ظناً منهم أنها ذات تميز وعملية، ولكن في الواقع هي تعد من الاختيارات غير الموفقة، لنتعرف عليهم معاً.

1- جلسات ذات مساند ضخمة

HOME FURNITURE, CHINA BUSiiNESS SERVICES CHINA BUSiiNESS SERVICES غرفة الملتيميدياأثاث جلد Black
CHINA BUSiiNESS SERVICES

CHINA BUSiiNESS SERVICES
CHINA BUSiiNESS SERVICES
CHINA BUSiiNESS SERVICES

خبراء الأثاث قامو بالوصول إلى هذا الشكل المريح لمشاهدة تلفاز ممتعة، وهي قطعة أثاث عملية بلا شك، ولكن اختيارها في غرفة المعيشة يجب أن يكون محدود ولا تتجه نحو توحيد الأثاث كله بهذا الشكل، لأن نسبه تستهلك مساحة كبيرة من الفراغ.

2- غرفة نوم مطابقة

GUERRA RESIDENCE , VA STUDIO VA STUDIO غرفة نوم
VA STUDIO

VA STUDIO
VA STUDIO
VA STUDIO

مبدأ أن تكون غرفة النوم قمة في التناسق أصبح قديماً ولا يواكب الصيحات الحديثة، فإن انجرفت وراء هذا الفكر سوف ينتهي بك الأمر بغرفة نوم مملة وكئيبة، بل عليك أن تتحلى بالجرأة وتقوم بتنسيق قطع مختلفة بنفس النمط، وأن تدمج ألوان هادئة مختلفة لكي تكون الغرفة أكثر انتعاشاً وبهجة.

3- وحدة تخزين الأكواب

Residência Piatã I, Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura قبو النبيذ
Milla Holtz &amp; Bruno Sgrillo Arquitetura

Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura
Milla Holtz &amp; Bruno Sgrillo Arquitetura
Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura

تقديم المشاريب والمقبلات كان يتم من خلال وحدة متنقلة، وكان هذا الأسلوب قديماً في تخزين الأكواب يعد من مظاهر الفخامة، ولكن عفى الزمن عليه، وأصبحنا نبحث عن حلول أكثر عملية، لذا وجب التخلص من هذه الوحدة التي تستهلك مساحة لا بأس بها بلا ضرورة.

4- وحدة التلفاز بأرفف غير أنيقة

Casa Brooklin, Figoli-Ravecca Arquitetos Associados Figoli-Ravecca Arquitetos Associados غرفة الميديا
Figoli-Ravecca Arquitetos Associados

Figoli-Ravecca Arquitetos Associados
Figoli-Ravecca Arquitetos Associados
Figoli-Ravecca Arquitetos Associados

هذه الأشكال الهندسية تناسب غرف ذات مساحات كبيرة، ويفضل الاتجاه أكثر نحو الأسلوب التبسيطي في التصميم والاستغناء عن أي وحدات أو أرفف لا حاجة لك بها، والزوايا الانسيابية لم تعد من الأشكال المفضلة في الأنماط الحداثية.

5- توحيد شكل ونوع الأثاث

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

قد يبدو هذا الخيار أسلم لمن يبحث عن التناسق، ولكن مع التجارب المختلفة أثبت هذا الأسلوب فشلها بجدارة، لأنه يترك ذو تكرارية نمطية مما يؤدي إلى نتيجة مملة بلا شك، والأفضل هو أن تقوم بدمج الكنب مع الكراسي لتوجد تعدد في أنواع المجالس، مع تنسيق أشكال مختلفة لكل نوع مما يلائم النمط المتواجد.

6- أثاث الأطفال

Arquitetura Residencial | Casa de luxo na Barra da Tijuca, Leila Dionizios Arquitetura e Luminotécnica Leila Dionizios Arquitetura e Luminotécnica غرفة الاطفال
Leila Dionizios Arquitetura e Luminotécnica

Leila Dionizios Arquitetura e Luminotécnica
Leila Dionizios Arquitetura e Luminotécnica
Leila Dionizios Arquitetura e Luminotécnica

نقع أحياناً في خطأ اختيار أثاث غرفة الأطفال أكثر طفولة مما يجب، فنواجه ضرورة تغيير الأثاث كله مع مرور بضعة أعوام، لعدم شعور الطفل بالانتماء في هذه الغرفة الطفولية.

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7- أثاث كلاسيكي مبالغ فيه

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

النمط الكلاسيكي له وزنه وقيمته في عالم الديكور، ولكن إن قمت باستخدامه بطريقة مبالغة في مساحات صغيرة سوف تكون النتيجة فراغ لا يتسم بالرحابة وفيه تفاصيل مزعجة.

8- أثاث ضخم على الفراغ

​ Entrance interior design ideas by Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

عليك دائماً مراعاة أن تكون نسب الأثاث متناسقة مع الفراغ.

لكي تستبدل هذه الأخطاء باختيارات أخرى مبتكرة تابع هذا المقال: 15 فكرة مميزة ستحب أن تضيفها لمنزلك.

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