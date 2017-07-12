8 اختيارات خاطئة للأثاث تحول أي غرفة إلى قبيحة

ديكور المنزل المثالي يتكون من عدة عناصر أساسية، من عناصر معمارية إلى ألوان الفراغ وصولاً إلى الإكسسوارات، فنجد أن لكل عامل تأثير ليس بهين، ولكن أكثرهم تأثيراً على وقع الفراغ هو الأثاث، فإن كان متناسق وذو ذوق رفيع أصبحت الغرفة أنيقة، أما إن كان الاختيارات غير موفقة فستكون النتيجة كارثية. لذا عند اختيار الأثاث يجب مراعاة عدة عوامل، منها النسب والأبعاد المتناسقة مع تطبيق النمط المثالي، ولكن يقع الكثير في فخ الانخداع بالفخامة أو العملية مع التغافل عن العوامل الأخرى.
إن كنت تطمح إلى منزل متناسق وفاخر عليك أن تتجنب بعض اختيارات الأثاث، وقد جئنا لك بمجموعة من قطع الأثاث الشائعة التي يلجأ إليها الكثير ظناً منهم أنها ذات تميز وعملية، ولكن في الواقع هي تعد من الاختيارات غير الموفقة، لنتعرف عليهم معاً.
خبراء الأثاث قامو بالوصول إلى هذا الشكل المريح لمشاهدة تلفاز ممتعة، وهي قطعة أثاث عملية بلا شك، ولكن اختيارها في غرفة المعيشة يجب أن يكون محدود ولا تتجه نحو توحيد الأثاث كله بهذا الشكل، لأن نسبه تستهلك مساحة كبيرة من الفراغ.
مبدأ أن تكون غرفة النوم قمة في التناسق أصبح قديماً ولا يواكب الصيحات الحديثة، فإن انجرفت وراء هذا الفكر سوف ينتهي بك الأمر بغرفة نوم مملة وكئيبة، بل عليك أن تتحلى بالجرأة وتقوم بتنسيق قطع مختلفة بنفس النمط، وأن تدمج ألوان هادئة مختلفة لكي تكون الغرفة أكثر انتعاشاً وبهجة.
تقديم المشاريب والمقبلات كان يتم من خلال وحدة متنقلة، وكان هذا الأسلوب قديماً في تخزين الأكواب يعد من مظاهر الفخامة، ولكن عفى الزمن عليه، وأصبحنا نبحث عن حلول أكثر عملية، لذا وجب التخلص من هذه الوحدة التي تستهلك مساحة لا بأس بها بلا ضرورة.
هذه الأشكال الهندسية تناسب غرف ذات مساحات كبيرة، ويفضل الاتجاه أكثر نحو الأسلوب التبسيطي في التصميم والاستغناء عن أي وحدات أو أرفف لا حاجة لك بها، والزوايا الانسيابية لم تعد من الأشكال المفضلة في الأنماط الحداثية.
قد يبدو هذا الخيار أسلم لمن يبحث عن التناسق، ولكن مع التجارب المختلفة أثبت هذا الأسلوب فشلها بجدارة، لأنه يترك ذو تكرارية نمطية مما يؤدي إلى نتيجة مملة بلا شك، والأفضل هو أن تقوم بدمج الكنب مع الكراسي لتوجد تعدد في أنواع المجالس، مع تنسيق أشكال مختلفة لكل نوع مما يلائم النمط المتواجد.
نقع أحياناً في خطأ اختيار أثاث غرفة الأطفال أكثر طفولة مما يجب، فنواجه ضرورة تغيير الأثاث كله مع مرور بضعة أعوام، لعدم شعور الطفل بالانتماء في هذه الغرفة الطفولية.
النمط الكلاسيكي له وزنه وقيمته في عالم الديكور، ولكن إن قمت باستخدامه بطريقة مبالغة في مساحات صغيرة سوف تكون النتيجة فراغ لا يتسم بالرحابة وفيه تفاصيل مزعجة.
عليك دائماً مراعاة أن تكون نسب الأثاث متناسقة مع الفراغ.
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