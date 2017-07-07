أغلبنا يحتاج إلى فصل المساحات في منزله او تحديد منطقة معينة دون اللجوء إلى الجدران الخرسانية الكبيرة وذلك حتى لا تسبب صغر في المكان أو تضيق المكان.. ونلجأ هنا إلى الفواصل الخشبية او الأبواب الزجاجية والديكورات المعدنية، على سبيل المثال قد تحتاج إلى فاصل بين غرفة المعيشة والمطبخ إذا كانوا مفتوحين على بعضهم، أو فصل ركن للجلوس في غرفة النوم عن سرير النوم، ولذلك نقدم لك في هذا المقال 10 تصميمات لفواصل مختلفة لتقسيم الشقة بذكاء.