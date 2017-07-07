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10 تصميمات لفواصل مختلفة لتقسيم الشقة بذكاء

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Interior Design Bangalore 2BHK Apartment , Design Arc Interiors Interior Design Company Design Arc Interiors Interior Design Company غرفة المعيشة أبلكاش Brown
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أغلبنا يحتاج إلى فصل المساحات في منزله او تحديد منطقة معينة دون اللجوء إلى الجدران الخرسانية الكبيرة وذلك حتى لا تسبب صغر في المكان أو تضيق المكان.. ونلجأ هنا إلى الفواصل الخشبية او الأبواب الزجاجية والديكورات المعدنية، على سبيل المثال قد تحتاج إلى فاصل بين غرفة المعيشة والمطبخ إذا كانوا مفتوحين على بعضهم، أو فصل ركن للجلوس في غرفة النوم عن سرير النوم، ولذلك نقدم لك في هذا المقال 10 تصميمات لفواصل مختلفة لتقسيم الشقة بذكاء.

1. الأخشاب الطبيعية

Apartamento São Caetano, VSS ARQ VSS ARQ غرفة المعيشة
VSS ARQ

VSS ARQ
VSS ARQ
VSS ARQ

تصميم خشبي أنيق من قطع الأخشاب الطبيعية كجزوع الشجر بدون طلاء مما يمنح شعور بالقرب من الطبيعة.

2. مدفأة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يمكن ان تكون للجدران وظائف عدة ولا تقتصر فقط على الفصل بين المساحات، بل يمكنك تصميم مدفأة مميزة بالجدار تكون رفيقة أيامك بالشتاء.

3. بنية أنيقة

Interior Design Bangalore 2BHK Apartment , Design Arc Interiors Interior Design Company Design Arc Interiors Interior Design Company غرفة المعيشة أبلكاش Brown
Design Arc Interiors Interior Design Company

Design Arc Interiors Interior Design Company
Design Arc Interiors Interior Design Company
Design Arc Interiors Interior Design Company

بناء جانبي مميز من الخشب يفصل غرفة المعيشة ويوفر مساحات تخزينية للتحف والكتب والديكورات.

4. منطقة أريكة ضيقة ومنفصلة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الأخشاب طبيعية بدون دهانات مع باقة من الزهور الأنيقة لفصل جلسة صغيرة من أريكة صغيرة.

5. أرفف النباتات

Showroom , Sgabello Interiores Sgabello Interiores غرفة السفرة زجاج Black
Sgabello Interiores

Sgabello Interiores
Sgabello Interiores
Sgabello Interiores

أرفف خشبية مليئة بالنباتات الخضراء لفصل الصالة بطريقة رائعة لمحبي الأجواء الطبيعية الخضراء.

6. الفواصل من الأثاث والزجاج

homify غرفة المعيشة أسمنت Grey
homify

homify
homify
homify

استخدام الأثاث للفصل بين المساحات من جهة مع جدار من الزجاج في الجهة الأخرى.

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7. قوقعة

AUXILIARES Y DECORACIÓN, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Muebles Flores Torreblanca

Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca

تصميم مبتكر على شكل قوقعة رائعة تحمل أرفف مختلفة للكتب وتبدو كمكتبة أنيقة بالغرفة.

8. مربعات مفرغة

APTO. J & C, Matheus Menezes Arquiteto Matheus Menezes Arquiteto غرفة المعيشة Beige
Matheus Menezes Arquiteto

Matheus Menezes Arquiteto
Matheus Menezes Arquiteto
Matheus Menezes Arquiteto

مربعات صغيرة وأشكال هندسية رائعة تفصل المدخل عن الغرفة بجانبه، فيبدو المظهر رائع ومميز.

9. بارافان مرن

Aménagement d'un appartement de 70m2 en Isère, Sonia HADDON Interior Designer Sonia HADDON Interior Designer غرفة المعيشة
Sonia HADDON Interior Designer

Sonia HADDON Interior Designer
Sonia HADDON Interior Designer
Sonia HADDON Interior Designer

مرونة هذا البارافان يعطي مساحة لفرده وتجميعهبحيث يمكن نقله ويفصل بسهولة المساحات.

10. أبواب زجاجية

ATTICO A ROMA, bastianello/costa/marchetti/fabro bastianello/costa/marchetti/fabro
bastianello/costa/marchetti/fabro

bastianello/costa/marchetti/fabro
bastianello/costa/marchetti/fabro
bastianello/costa/marchetti/fabro

أبواب زجاجية مع إطارات معدنية سوداء جميلة للفصل بين المطبخ وغرفة السفرة.

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