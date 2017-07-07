أغلبنا يحتاج إلى فصل المساحات في منزله او تحديد منطقة معينة دون اللجوء إلى الجدران الخرسانية الكبيرة وذلك حتى لا تسبب صغر في المكان أو تضيق المكان.. ونلجأ هنا إلى الفواصل الخشبية او الأبواب الزجاجية والديكورات المعدنية، على سبيل المثال قد تحتاج إلى فاصل بين غرفة المعيشة والمطبخ إذا كانوا مفتوحين على بعضهم، أو فصل ركن للجلوس في غرفة النوم عن سرير النوم، ولذلك نقدم لك في هذا المقال 10 تصميمات لفواصل مختلفة لتقسيم الشقة بذكاء.
تصميم خشبي أنيق من قطع الأخشاب الطبيعية كجزوع الشجر بدون طلاء مما يمنح شعور بالقرب من الطبيعة.
يمكن ان تكون للجدران وظائف عدة ولا تقتصر فقط على الفصل بين المساحات، بل يمكنك تصميم مدفأة مميزة بالجدار تكون رفيقة أيامك بالشتاء.
بناء جانبي مميز من الخشب يفصل غرفة المعيشة ويوفر مساحات تخزينية للتحف والكتب والديكورات.
الأخشاب طبيعية بدون دهانات مع باقة من الزهور الأنيقة لفصل جلسة صغيرة من أريكة صغيرة.
أرفف خشبية مليئة بالنباتات الخضراء لفصل الصالة بطريقة رائعة لمحبي الأجواء الطبيعية الخضراء.
استخدام الأثاث للفصل بين المساحات من جهة مع جدار من الزجاج في الجهة الأخرى.
تصميم مبتكر على شكل قوقعة رائعة تحمل أرفف مختلفة للكتب وتبدو كمكتبة أنيقة بالغرفة.
مربعات صغيرة وأشكال هندسية رائعة تفصل المدخل عن الغرفة بجانبه، فيبدو المظهر رائع ومميز.
مرونة هذا البارافان يعطي مساحة لفرده وتجميعهبحيث يمكن نقله ويفصل بسهولة المساحات.
أبواب زجاجية مع إطارات معدنية سوداء جميلة للفصل بين المطبخ وغرفة السفرة.
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