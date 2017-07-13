9 أفكار مثالية للحفاظ على منزلك مرتبًا وجميلًا

لتحقيق النظام والترتيب في ديكور المنزل هناك بعض النصائح الضرورية التي تسهل عملية التخزين في المنزل وتجعل شكله منسق بدون قطع أثاث وأكسسورات غير مرغوب فيها.
ولتنفيذ ذلك هنا نحتاج لأن نزود المنزل ببعض الخزانات الصغيرة أو المستترة في الحوائط والتي تحل الكثير من مشاكل التخزين، كما أن هناك بعض وحدات الأدراج العملية الصغيرة وقطع الأكسسورات البلاستيكية المقسمة التي تفيدنا كثيرًا في تنظيم متعلقاتنا الشخصية.
واليوم أتينا لكم ب9 أفكار تجعل ترتيب المنزل وتنظيمه عملية سهلة وبسيطة ومحببة وتوفر علينا الكثيرمن المجهود والوقت الذي نبذله في البحث عن أماكن لحفظها، فهيا لنرى كيف حققت هذه الأفكار راحة البال لنا إلى الأبد:
في هذه المساحة الصغيرة داخل الحمام يمكننا أن نرى كيف حلت هذه الخزانة الصغيرة مشكلة كبيرة ووفرت الكثير من الجهد على أصحاب المنزل، فبداخلها توافرت مساحة لغسالة الملابس مع سبت الغسيل فوقها، أما في الأعلى فنجد هذه الأرفف العملية الجميلة التي تحمل الملابس والفوط والملاءات، فكرة عملية جدًا مع هذا الباب المنزلق الذي يقتصد في مساحة التشغيل داخل الحمام.
قد نمتلك في المنزك العديد من الأرفف ووحدات التخزين ولكننا لا نستطيع أن نضع كل متعلقاتنا داخلها مما يؤثر سلبًا على الديكور، وذلك لأننا من البداية لم نلتفت للحجم والمساحة التي تحقق لنا الاستغلال الأمثل والتي تتناسب مع حجم متعلقاتنا، لذا فإنه من المهم والضروري توافر الأرفف بأبعاد مناسبة وعميقة، كما يجب أن تكون ارتفاعاتها متناسبة مع حجم يد الإنسان لسهولة الاستخدام.
يمكننا مضاعفة السعة التخزينية للدولاب عن طريق استخدام الأبواب المنزلقة التي توفر في المساحة، مع استحدام مواسير تعليق الملابس في المساحات الصغيرة، والتي من الممكن استغلالها لتعليق القمصان والملابس القصيرة، كما يمكننا استخدام الأرفف البلاستيكة العملية الشفافة، كما نرى في هذه الصورة، والتي تستوعب الكثير من الأشياء في مساحة تخزينية صغيرة.
المجوهرات والأحزمة وغيرها من الملحقات يمكن أن توضع لها فواصل داخل الأدارج، والتي تسمح بأن يكون لها مساحة محددة وملموسة، حتى لا تضيع القطع الصغيرة في الدرج، وتمكننا أيضًا أن نرى هذه القطع الصغيرة جدًا والتي قد تضيع وسط الزحام.
أصبحت الأكسسورات المتحركة العملية التي تمكننا من ترتيب منازلنا بشكل منظم أكثر عن طريق الألوان مع تحريك الأكسسورات التي تحملها، أصبحت متوافرة ومتنوعة الأشكال والاستخدامات، لذا فإننا ننصح باستخدامها لما توفره من جهد ووقت في التعرف على متعلقاتنا بسهولة.
هذا المطبخ الصغير قد حقق شيئًا استثنائيًا في التخزين والترتيب في مساحة صغيرة، فنجده قد استوعب العديد من الأدوات في الأدراج البلاستيكية الشفافة المعلقة، مع الأرفف البسيطة التي حملت الكثير من الزجاجات و الطعام المخزن، إذا كان مطبخك صغيرًا فيمكنك الاستعانة بالأرفف المعدنية الرفيعة هذه وتوفير مساحة كبيرة للتخزين.
يمكنك استغلال ركن صغير في المنزل لتجميع كل أدوات التصليح التي تستخدمها في المنزل من سلم معدني، وخرطوم صندوق المسامير والشنيور والجاكوش وغيرها عن طريق تقسيم الركن بالمواسير المعدنية وبعض المسامير لتعليق الأشياء عليها.
كلما زاد استغلال الأركان المهملة في منزلك كلما استطعت أن توفر مساحات خالية مرتبة في منزلك أكثر، فهنا نجد المصمم قد استغل الركن المهمل بوضع رفين كبيرين في المنطقة العليا استوعبا الكثير من الملابس والأدوات، مع درج معدني صغير مكشوف للأشياء الأصغير مع ماسورة معدنية صغيرة لحامل الشماعات، كل هذا في مساحة صغيرة جدًا.
لتوفير مساحة تخزين أكبر وإعطاء لمسة مميزة لغرفة الأطفال يمكنك استخدام الأرفف المفتوحة لتخزين ألعاب الأطفال، حتى يتمكنوا من الوصول إليها وقت الحاجة وترتيبها بأنفسهم، كما أنها قابلة للإزالة وهي مصنوعة من الأسلاك والشبك بشكل يوفر قدرًا كبيرًا من المرونة والأناقة.
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