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9 أفكار مثالية للحفاظ على منزلك مرتبًا وجميلًا

آية علم الدين آية علم الدين
Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة نوم خشب White
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لتحقيق النظام والترتيب في ديكور المنزل هناك بعض النصائح الضرورية التي تسهل عملية التخزين في المنزل وتجعل شكله منسق بدون قطع أثاث وأكسسورات غير مرغوب فيها.

ولتنفيذ ذلك هنا نحتاج لأن نزود المنزل ببعض الخزانات الصغيرة أو المستترة في الحوائط والتي تحل الكثير من مشاكل التخزين، كما أن هناك بعض وحدات الأدراج العملية الصغيرة وقطع الأكسسورات البلاستيكية المقسمة التي تفيدنا كثيرًا في تنظيم متعلقاتنا الشخصية.

واليوم أتينا لكم ب9  أفكار تجعل ترتيب المنزل وتنظيمه عملية سهلة وبسيطة ومحببة وتوفر علينا الكثيرمن المجهود والوقت الذي نبذله في البحث عن أماكن لحفظها، فهيا لنرى كيف حققت هذه الأفكار راحة البال لنا إلى الأبد:

1. خزانة سحرية بباب منزلق داخل الحمام

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH حمام خشب Brown
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

في هذه المساحة الصغيرة داخل الحمام يمكننا أن نرى كيف حلت هذه الخزانة الصغيرة مشكلة كبيرة ووفرت الكثير من الجهد على أصحاب المنزل، فبداخلها توافرت مساحة لغسالة الملابس مع سبت الغسيل فوقها، أما في الأعلى فنجد هذه الأرفف العملية الجميلة التي تحمل الملابس والفوط والملاءات، فكرة عملية جدًا مع هذا الباب المنزلق الذي يقتصد في مساحة التشغيل داخل الحمام.

2. اختيار الأبعاد المناسبة للأرفف

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH حمام خشب White
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

قد نمتلك في المنزك العديد من الأرفف ووحدات التخزين ولكننا لا نستطيع أن نضع كل متعلقاتنا داخلها مما يؤثر سلبًا على الديكور، وذلك لأننا من البداية لم نلتفت للحجم والمساحة التي تحقق لنا الاستغلال الأمثل والتي تتناسب مع حجم متعلقاتنا، لذا فإنه من المهم والضروري توافر الأرفف بأبعاد مناسبة وعميقة، كما يجب أن تكون ارتفاعاتها متناسبة مع حجم يد الإنسان لسهولة الاستخدام.

3. ماسورة لتعليق الملابس مع أدراج بلاستيكية

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة نوم زجاج White
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

يمكننا مضاعفة السعة التخزينية للدولاب عن طريق استخدام الأبواب المنزلقة التي توفر في المساحة، مع استحدام مواسير تعليق الملابس في المساحات الصغيرة، والتي من الممكن استغلالها لتعليق القمصان والملابس القصيرة، كما يمكننا استخدام الأرفف البلاستيكة العملية الشفافة، كما نرى في هذه الصورة، والتي تستوعب الكثير من الأشياء في مساحة تخزينية صغيرة.

4. مكان لكل شيء في المنزل دون عشوائية

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة نوم خشب White
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

المجوهرات والأحزمة وغيرها من الملحقات يمكن أن توضع لها فواصل داخل الأدارج، والتي تسمح بأن يكون لها مساحة محددة وملموسة، حتى لا تضيع القطع الصغيرة في الدرج، وتمكننا أيضًا أن نرى هذه القطع الصغيرة جدًا والتي قد تضيع وسط الزحام.

5. استخدام قطع الأكسسورات المنزلقة والمتحركة الأكثر عملية

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة نوم معدن White
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

أصبحت الأكسسورات المتحركة العملية التي تمكننا من ترتيب منازلنا بشكل منظم أكثر عن طريق الألوان مع تحريك الأكسسورات التي تحملها، أصبحت متوافرة ومتنوعة الأشكال والاستخدامات، لذا فإننا ننصح باستخدامها لما توفره من جهد ووقت في التعرف على متعلقاتنا بسهولة.

6. مطبخ صغير مرتب بطريقة تستحق التأمل

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ معدن White
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

هذا المطبخ الصغير قد حقق شيئًا استثنائيًا في التخزين والترتيب في مساحة صغيرة، فنجده قد استوعب العديد من الأدوات في الأدراج البلاستيكية الشفافة المعلقة، مع الأرفف البسيطة التي حملت الكثير من الزجاجات و الطعام المخزن، إذا كان مطبخك صغيرًا فيمكنك الاستعانة بالأرفف المعدنية الرفيعة هذه وتوفير مساحة كبيرة للتخزين.

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7. خزن أدوات التصليح في مكان صغير

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مرآب~ كراج معدن Metallic/Silver
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

يمكنك استغلال ركن صغير في المنزل لتجميع كل أدوات التصليح التي تستخدمها في المنزل من سلم معدني، وخرطوم صندوق المسامير والشنيور والجاكوش وغيرها عن طريق تقسيم الركن بالمواسير المعدنية وبعض المسامير لتعليق الأشياء عليها.

8. أرفف متنوعة في الأركان الغير مستغلة

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مرآب~ كراج معدن Metallic/Silver
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

كلما زاد استغلال الأركان المهملة في منزلك كلما استطعت أن توفر مساحات خالية مرتبة في منزلك أكثر، فهنا نجد المصمم قد استغل الركن المهمل بوضع رفين كبيرين في المنطقة العليا استوعبا الكثير من الملابس والأدوات، مع درج معدني صغير مكشوف للأشياء الأصغير مع ماسورة معدنية صغيرة لحامل الشماعات، كل هذا في مساحة صغيرة جدًا.

9. سلال قابلة للإزالة

Ideen für das Kinderzimmer, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الأطفالمخزن
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

لتوفير مساحة تخزين أكبر وإعطاء لمسة مميزة لغرفة الأطفال يمكنك استخدام الأرفف المفتوحة لتخزين ألعاب الأطفال، حتى يتمكنوا من الوصول إليها وقت الحاجة وترتيبها بأنفسهم، كما أنها قابلة للإزالة وهي مصنوعة من الأسلاك والشبك بشكل يوفر قدرًا كبيرًا من المرونة والأناقة.

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