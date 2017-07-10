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تعلم فن التأثيث من 7 أمثلة لشقق من غرفة واحدة

Marwa Hasan Marwa Hasan
LOFT DISEÑADO POR JUDITH FARRAN by HOME DECO ( centro de Barcelona), Home Deco Decoración Home Deco Decoración غرفة المعيشة
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تصميم وتأثيث الشقق الصغيرة يعد تحدي كبير ولا يقدر على إنهائه بشكل رائع وعملي إلا المصممين البارعين، فيعد تحدي كبير نظراٌ لضيق المساحة، فليس من السهل عمل الإختيارات الصحيحة لاستغلالها بشكل عملي ووظيفي، فيجب مراعاة كل عنصر من أثاث واكسسوارات للحصول على بيئة مريحة ومرحبة. كما أنها تشكل تحدي أكبر فتتعلم الأولويات وعمل الإختيارات بما يتناسب مع احتياجاتك.

جئنا لكم اليوم ببعض الدروس المستفادة من دراسة هذه النماذج الرائعة من الشقق الصغيرة، بداية من كيفية رص الأثاث إلى إظهار المساحة بشكل أكبر وأكثر اتساعاً مما يتيح حرية الحركة. فهناك العديد من الأفكار البسيطة والتي من شأنها أن تصنع فارق كبير داخل مساحة الغرف، فتابعنا اليوم لتتعلم سوياً هذه الحيل، حتى تتمكن من تحسين وظيفية المساحة المتاحة.

1.الزجاج كمقسم للفراغ

homify غرفة المعيشة أسمنت Grey
homify

homify
homify
homify

في هذه الشقة يثبت لنا المصمم أنها لا يمكن للمساحة الصغيرة أن تأتي في طريق الخصوصية، فهنا استبدل الحائط المصمت بآخر من الزجاج ليعزز الاستمرارية مع توفير الخصوصية عند الحاجة لها، فيمكن استخدام الستارة لإخفاء الغرفة أو إظلامها وفتحها للحصول على الأثر المطلوب.

2.حائط أم سطح عاكس؟

УДОБНОЕ ЖИЛОЕ ПРОСТРАНСТВО НА 35 КВАДРАТАХ — РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ВЫМЫСЕЛ? ДИЗАЙН-ПРОЕКТ СТУДИИ В ПОДМОСКОВЬЕ, Volkovs studio Volkovs studio غرفة المعيشة
Volkovs studio

Volkovs studio
Volkovs studio
Volkovs studio

أما هذه الشقة فقد تم استخدام المرايا فيها لتكسي الحوائط بالكامل لتكون وسيلة أنيقة لإضافة عمق للمساحات وخلق إنعكاس للضوء مع توفير خصوصية للغرفة الداخلية.

3.أثاث متعدد الإستخدامات

Como adaptar una cama en un salón , Mobiliario Xikara Mobiliario Xikara غرفة المعيشة
Mobiliario Xikara

Mobiliario Xikara
Mobiliario Xikara
Mobiliario Xikara

في الشقق ذات المساحة الصغيرة يكون من الأفضل استخدام أثاث متعدد الإستخدامات. فهنا يمكنك استخدام الأريكة كغرفة معيشة وغرفة نوم أيضاً بفرد السرير وقت الحاجة إليه.

4.ستارة لتقسيم المساحات

homify
homify

homify
homify
homify

أحد أسهل أساليب تقسيم المساحات هي باستخدام الستارة لإعطاء غرفة النوم الخصوصية المطلوبة في المساحة الضيقة بدون إحداث إزدحام مع توفير مرونة فتح الستارة عند الحاجة.

5.تقسيم المساحات باستخدام الأثاث

LOFT DISEÑADO POR JUDITH FARRAN by HOME DECO ( centro de Barcelona), Home Deco Decoración Home Deco Decoración غرفة المعيشة
Home Deco Decoración

Home Deco Decoración
Home Deco Decoración
Home Deco Decoración

أحد أكبر تحديات المساحات المفتوحة هي عدم استقلال كل غرفة على حدة وعدم القدرة على تأثيث المساحات المختلفة لعدم وجود حوائط أو حدود. لكن يمكنك تقسيم المناطق المختلفة باستخدام الأثاث، فيجب الحرص على عمل مناطق مقسمة لكل غرفة على حدة ويكون هذا بتوزيع الأثاث بشكل عملي مع الإهتمام بالمساحات الفارغة بين عناصر الأثاث لتؤكد على حدود المناطق المختلفة مع سهولة الحركة بين عناصر الأثاث.

6.لمسات جمالية في كل مكان

APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

هذا التصميم الجميل يعطينا إلهام عن كيفية تزين الشقق الصغيرة. فببعض اللمسات الفنية على الحائط وبإختيار عناصر ديكورية متناسبة مع ألوان تحي الأجواء العامة، مع وجد نقوشات بأشكال هندسية،وسادات أنيقة وألوان في كل مكان. والذي يعطيك أجواء مرحبة ودافئة أينما نظرت، بالإضافة لإستغلال المساحة بأقصى درجة ممكنة.

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APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

تقسيم المساحة يمكن أن يكون من خلال فواصل خشبية، للمزيد من الأفكر إقرأ 16 تصميم لفواصل خشبية سترغب في مثلها

7.جمال الطراز الصناعي

Industrial Loft, DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. مطبخ
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

يعتمد هذا التصميم على استخدام الطراز الصناعي بإظهار الحديد، والخامات المكونة لهيكل المبنى والذي يعمل في صالح المساحة الصغيرة وخاصة عند استغلال ارتفاع السقف لعمل غرفة نوم علوية ذات خصوصية.

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