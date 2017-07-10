تعلم فن التأثيث من 7 أمثلة لشقق من غرفة واحدة

تصميم وتأثيث الشقق الصغيرة يعد تحدي كبير ولا يقدر على إنهائه بشكل رائع وعملي إلا المصممين البارعين، فيعد تحدي كبير نظراٌ لضيق المساحة، فليس من السهل عمل الإختيارات الصحيحة لاستغلالها بشكل عملي ووظيفي، فيجب مراعاة كل عنصر من أثاث واكسسوارات للحصول على بيئة مريحة ومرحبة. كما أنها تشكل تحدي أكبر فتتعلم الأولويات وعمل الإختيارات بما يتناسب مع احتياجاتك.
جئنا لكم اليوم ببعض الدروس المستفادة من دراسة هذه النماذج الرائعة من الشقق الصغيرة، بداية من كيفية رص الأثاث إلى إظهار المساحة بشكل أكبر وأكثر اتساعاً مما يتيح حرية الحركة. فهناك العديد من الأفكار البسيطة والتي من شأنها أن تصنع فارق كبير داخل مساحة الغرف، فتابعنا اليوم لتتعلم سوياً هذه الحيل، حتى تتمكن من تحسين وظيفية المساحة المتاحة.
في هذه الشقة يثبت لنا المصمم أنها لا يمكن للمساحة الصغيرة أن تأتي في طريق الخصوصية، فهنا استبدل الحائط المصمت بآخر من الزجاج ليعزز الاستمرارية مع توفير الخصوصية عند الحاجة لها، فيمكن استخدام الستارة لإخفاء الغرفة أو إظلامها وفتحها للحصول على الأثر المطلوب.
أما هذه الشقة فقد تم استخدام المرايا فيها لتكسي الحوائط بالكامل لتكون وسيلة أنيقة لإضافة عمق للمساحات وخلق إنعكاس للضوء مع توفير خصوصية للغرفة الداخلية.
في الشقق ذات المساحة الصغيرة يكون من الأفضل استخدام أثاث متعدد الإستخدامات. فهنا يمكنك استخدام الأريكة كغرفة معيشة وغرفة نوم أيضاً بفرد السرير وقت الحاجة إليه.
أحد أسهل أساليب تقسيم المساحات هي باستخدام الستارة لإعطاء غرفة النوم الخصوصية المطلوبة في المساحة الضيقة بدون إحداث إزدحام مع توفير مرونة فتح الستارة عند الحاجة.
أحد أكبر تحديات المساحات المفتوحة هي عدم استقلال كل غرفة على حدة وعدم القدرة على تأثيث المساحات المختلفة لعدم وجود حوائط أو حدود. لكن يمكنك تقسيم المناطق المختلفة باستخدام الأثاث، فيجب الحرص على عمل مناطق مقسمة لكل غرفة على حدة ويكون هذا بتوزيع الأثاث بشكل عملي مع الإهتمام بالمساحات الفارغة بين عناصر الأثاث لتؤكد على حدود المناطق المختلفة مع سهولة الحركة بين عناصر الأثاث.
هذا التصميم الجميل يعطينا إلهام عن كيفية تزين الشقق الصغيرة. فببعض اللمسات الفنية على الحائط وبإختيار عناصر ديكورية متناسبة مع ألوان تحي الأجواء العامة، مع وجد نقوشات بأشكال هندسية،وسادات أنيقة وألوان في كل مكان. والذي يعطيك أجواء مرحبة ودافئة أينما نظرت، بالإضافة لإستغلال المساحة بأقصى درجة ممكنة.
تقسيم المساحة يمكن أن يكون من خلال فواصل خشبية، للمزيد من الأفكر إقرأ 16 تصميم لفواصل خشبية سترغب في مثلها
يعتمد هذا التصميم على استخدام الطراز الصناعي بإظهار الحديد، والخامات المكونة لهيكل المبنى والذي يعمل في صالح المساحة الصغيرة وخاصة عند استغلال ارتفاع السقف لعمل غرفة نوم علوية ذات خصوصية.