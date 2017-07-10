تعلم فن التأثيث من 7 أمثلة لشقق من غرفة واحدة

تصميم وتأثيث الشقق الصغيرة يعد تحدي كبير ولا يقدر على إنهائه بشكل رائع وعملي إلا المصممين البارعين، فيعد تحدي كبير نظراٌ لضيق المساحة، فليس من السهل عمل الإختيارات الصحيحة لاستغلالها بشكل عملي ووظيفي، فيجب مراعاة كل عنصر من أثاث واكسسوارات للحصول على بيئة مريحة ومرحبة. كما أنها تشكل تحدي أكبر فتتعلم الأولويات وعمل الإختيارات بما يتناسب مع احتياجاتك.

جئنا لكم اليوم ببعض الدروس المستفادة من دراسة هذه النماذج الرائعة من الشقق الصغيرة، بداية من كيفية رص الأثاث إلى إظهار المساحة بشكل أكبر وأكثر اتساعاً مما يتيح حرية الحركة. فهناك العديد من الأفكار البسيطة والتي من شأنها أن تصنع فارق كبير داخل مساحة الغرف، فتابعنا اليوم لتتعلم سوياً هذه الحيل، حتى تتمكن من تحسين وظيفية المساحة المتاحة.