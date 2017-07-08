كيف تجذب الطاقة الإيجابية لمنزلك بحيل الفنغ شوي

حيل الفنغ شوي ما هي غلا ثقافة آسيوية يعتقد فيها بشر كثيرون على مستوى العالم بخصوص تحسين الطاقة و الحالة الإقتصادية و النفسية عن طريق التحكم بالديكور السليم للمنزل و التزيين المثالي له وفقاً لبعض المعايير التي لا تخرج عنها أبداً تلك الطريقة في تصميم المنازل ، اليوم سوف يقدم لنا هوميفاي مجموعة مميزة من حيل الفنغ شوي التي سوف تجلب المزيد من المال و الطاقة الإيجابية من خلال تزيين منزلك بتلك الحيل ..
الشعور بالأمان و الترحيب بضيوفك تعتبر هي المهمة الأولى لمدخل منزلك من حيث أبوابه الداخلية و الخارجية لذا عليك أن تصمم مدخل منزلك بما يحتوي على هذين الشقين من المهام، و وفقاً لفنغ شوي فإن المدخل ههو المسئول الأول عن شعورك بطاقة إيجابية لحظة دخولك للمنزل و عند استقبالك للضيوف
النظافة من أهم حيل فنغ شوي لنشر الطاقة الإيجابية و الراحة النفسية في حياتك من خلال ديكور منزلك، ولعل أبرز الأماكن التي قد تجلب لك الفوضى هي المطبخ فكان لزاماً على معايير تلك الثقافة المرتبة الاهتمام بنظافة المطبخ و التنوية عليه بشكل قوي كما نلاحظ في هذا النموذج المثالي لتلك الحيلة
الألوان ملهمة و مريحة للأعصاب و هي حيلة معتبرة في الفنغ شوي لذا عليك استخدام ألوان هادئة و غير ملفتة و تحديداً في أماكن الهدوء مثل غرفة النوم و الحمامات مما يزيدك طاقة إيجابية
المياة هي رمز الوفرة و السعة لدى ثقافة الفنغ شوي لذا عليك إيجادها في ديكور منزلك لأنها في اعتقادها أنها مسار البركة و جلب الرزق و وجودها يعني الحياة الرغدة السعيدة
الكراكيب تجلب الفقر و الضيق و عدم الراحة لذا عليك التخلص منها أولاً بأول و عليك اتخاذ القرار سريعاً و لا تتركها تشوه ديكور منزلك يوماً بعد الآن و استبدلها بالترتيب و التنظيف في كل أركان منزلك لتجد السعادة و المال في طريقها إليك كما تعتقد ثقافة الفنغ شوي
وجود رمز الوفرة و الخير في ديكور منزلك مثل السمك و الزروع و المياة تعتبر من أكثر معايير فنغ شوي تأثيراً في التصميم، فيمكنك استخجددام لوحة أو تحفة أو رسمة يدوية لأي منها كما ترغب و يتماشى مع ذوقك .
الشموع رمز للانسجام و الهدوء و الشاعرية و وجودها على إحد رفوف غرفة المعيشة سيكون بالأمر الرائع لجلب طاقة إيجابية و تأمل واسع و لحظات لا تنسى من الاسترخاء لك و لضيوفك
عليك باختيار قطع أثاث مريحة و جميلة و ألوان صافية و اهتم بالنظافة و النتيجة ستكون أكثر من رائعة كما يبدو لك في هذا النموذج المثالي الذي لم يستخدم أي بهرجة أو زخارف باهظة الثمن و لكن اختار كل ما هو بسيط و جميل في تزيين الغرفة بما يتماشى مع فنغ شوي