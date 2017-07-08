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كيف تجذب الطاقة الإيجابية لمنزلك بحيل الفنغ شوي

Mohammed Awad Mohammed Awad
New York City Family Home, JKG Interiors JKG Interiors مطبخ رخام White
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حيل الفنغ شوي ما هي غلا ثقافة آسيوية يعتقد فيها بشر كثيرون على مستوى العالم بخصوص تحسين الطاقة و الحالة الإقتصادية و النفسية عن طريق التحكم بالديكور السليم للمنزل و التزيين المثالي له وفقاً لبعض المعايير التي لا تخرج عنها أبداً تلك الطريقة في تصميم المنازل ، اليوم سوف يقدم لنا هوميفاي مجموعة مميزة من حيل الفنغ شوي التي سوف تجلب المزيد من المال و الطاقة الإيجابية من خلال تزيين منزلك بتلك الحيل ..

1- أمان و ترحيب

puerta calle, Cooperativa de la madera "Ntra Sra de Gracia" Cooperativa de la madera 'Ntra Sra de Gracia' شبابيك و أبوابأبواب خشب معالج Wood effect
Cooperativa de la madera <q>Ntra Sra de Gracia</q>

Cooperativa de la madera "Ntra Sra de Gracia"
Cooperativa de la madera <q>Ntra Sra de Gracia</q>
Cooperativa de la madera "Ntra Sra de Gracia"

الشعور بالأمان و الترحيب بضيوفك تعتبر هي المهمة الأولى لمدخل منزلك من حيث أبوابه الداخلية و الخارجية لذا عليك أن تصمم مدخل منزلك بما يحتوي على هذين الشقين من المهام، و وفقاً لفنغ شوي فإن المدخل ههو المسئول الأول عن شعورك بطاقة إيجابية لحظة دخولك للمنزل و عند استقبالك للضيوف 

2- النظافة و النظام

Modern Shaker Kitchen with Marble and Porcelain and glass inserts JKG Interiors مطبخ رخام White kitchen
JKG Interiors

Modern Shaker Kitchen with Marble and Porcelain and glass inserts

JKG Interiors
JKG Interiors
JKG Interiors

النظافة من أهم حيل فنغ شوي لنشر الطاقة الإيجابية و الراحة النفسية في حياتك من خلال ديكور منزلك، ولعل أبرز الأماكن التي قد تجلب لك الفوضى هي المطبخ فكان لزاماً على معايير تلك الثقافة المرتبة الاهتمام بنظافة المطبخ و التنوية عليه بشكل قوي كما نلاحظ في هذا النموذج المثالي لتلك الحيلة 

3- استخدام الألوان

Red/Purple Hotel Room Gracious Luxury Interiors مساحات تجارية Multicolored فنادق
Gracious Luxury Interiors

Red/Purple Hotel Room

Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors

الألوان ملهمة و مريحة للأعصاب و هي حيلة معتبرة في الفنغ شوي لذا عليك استخدام ألوان هادئة و غير ملفتة و تحديداً في أماكن الهدوء مثل غرفة النوم و الحمامات مما يزيدك طاقة إيجابية 

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4- المياة

Zuvan 2 Tier Water Fountain Primrose حدائقديكورات واكسسوارات
Primrose

Zuvan 2 Tier Water Fountain

Primrose
Primrose
Primrose

المياة هي رمز الوفرة و السعة لدى ثقافة الفنغ شوي لذا عليك إيجادها في ديكور منزلك لأنها في اعتقادها أنها مسار البركة و جلب الرزق و وجودها يعني الحياة الرغدة السعيدة 

5- تخلص من الأشياء غير الضرورية

Reciclaje Vivienda Neoclásica y Estudio, Isabel Amiano Arquitectura Isabel Amiano Arquitectura مكتب عمل أو دراسة
Isabel Amiano Arquitectura

Isabel Amiano Arquitectura
Isabel Amiano Arquitectura
Isabel Amiano Arquitectura

الكراكيب تجلب الفقر و الضيق و عدم الراحة لذا عليك التخلص منها أولاً بأول و عليك اتخاذ القرار سريعاً و لا تتركها تشوه ديكور منزلك يوماً بعد الآن و استبدلها بالترتيب و التنظيف في كل أركان منزلك لتجد السعادة و المال في طريقها إليك كما تعتقد ثقافة الفنغ شوي

6- السمك رمز للوفرة و الخير

You are the only fish in the sea print Karin Åkesson Design فن تشكيليصور ولوحات ورق Black
Karin Åkesson Design

You are the only fish in the sea print

Karin Åkesson Design
Karin Åkesson Design
Karin Åkesson Design

وجود رمز الوفرة و الخير في ديكور منزلك مثل السمك و الزروع و المياة تعتبر من أكثر معايير فنغ شوي تأثيراً في التصميم، فيمكنك استخجددام لوحة أو تحفة أو رسمة يدوية لأي منها كما ترغب و يتماشى مع ذوقك .

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7- شموع

homify المنزلديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

الشموع رمز للانسجام و الهدوء و الشاعرية و وجودها على إحد رفوف غرفة المعيشة سيكون بالأمر الرائع لجلب طاقة إيجابية و تأمل واسع و لحظات لا تنسى من الاسترخاء لك و لضيوفك 

8- المحبة و الهدوء

Casa El Paso I, ARRILLAGA&PAROLA ARRILLAGA&PAROLA غرفة المعيشة
ARRILLAGA&amp;PAROLA

ARRILLAGA&PAROLA
ARRILLAGA&amp;PAROLA
ARRILLAGA&PAROLA

عليك باختيار قطع أثاث مريحة و جميلة و ألوان صافية و اهتم بالنظافة و النتيجة ستكون أكثر من رائعة كما يبدو لك في هذا النموذج المثالي الذي لم يستخدم أي بهرجة أو زخارف باهظة الثمن و لكن اختار كل ما هو بسيط و جميل في تزيين الغرفة بما يتماشى مع فنغ شوي 

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منزلك مفعم بالطاقة بالفنغ شوي 

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