10 أفكار تجعل منزلك مودرن

الألوان الداكنة هي الموضة و هذا من الأمور اليسيرة التي يمكنها أن تنقل تصميم منزلك لحالة المودرن بسهولة، اللون الأبيض و الأسود أو الرمادي يمكنهم ذلك خصوصاً لو قمت بتصميم مجموعة من العواكس و الاضواء في زوايا الغرفة المستخدمة فيها مثل هذا الحمام تماماً مما سيحدث حالة من التوازن بين الغامق و الفاتح