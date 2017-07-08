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10 أفكار تجعل منزلك مودرن

Mohammed Awad Mohammed Awad
Diseño de muebles sostenibles , comprar en bali comprar en bali تصميم مساحات داخلية خشب Brown
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الأفكار الاحترافية مع هوميفاي الآن بين يديك حيث نقدم لكم 10 أقتباسات و افكار مميزة لتحويل منزلك من تصميم عادي فقط إلى تصميم مثالي و متميز و مفعم بالحداثة و اللمسات المودرن حيث سنقدم لكم في السطور القليلة المقبلة كيفية التأثير في ديكور منزلك ليتجه نحو العصرية بكل سهولة بمجرد لمسات بسيطة نستعرضها سوياً بدون انتظار فإليكم التفاصيل ..

1- استخدام المواد الطبيعية

Family House, Lucia D'Amato Architect Lucia D'Amato Architect مطبخ
Lucia D&#39;Amato Architect

Lucia D'Amato Architect
Lucia D&#39;Amato Architect
Lucia D'Amato Architect

لمزيد من الاحساس بحداثة تصميم منزلك عليك باستخدام مكونات طبيعية في تشطيب الجدران و الأرضيات و كذلك الرفوف مثل الخشب و الرخام و الطوب كما أنه يمكنك استخدام الاحجار في مساحات صغيرة على سبيل الزينة و الزخارف و كذلك الاحجار الكريمة في الإكسسوارات

2- استخدام مكونات عملية

Proyecto Interiorismo, Decoespacios Decoespacios غرفة السفرة
Decoespacios

Decoespacios
Decoespacios
Decoespacios

استخدام المكونات العملية سهلة التنظيف في الأثاث و تشطيب الجدران مثل السيراميك على الجدران و الأرضيات و الزجاج و البلاستيك في المقاعد و السفرة مما سيمنحك سهولة في التنظيف و الترتيب و التنقل  و جمال في الشكل كذلك

3- أثاث متعدد الاستخدامات

Diseño de muebles sostenibles , comprar en bali comprar en bali تصميم مساحات داخلية خشب Brown
comprar en bali

comprar en bali
comprar en bali
comprar en bali

الفكرة العبقرية في استخدام أثاث يساعدك على التغلب على المساحة الصغيرة في منزلك تعد من أقصر الطرق التي تؤدي بمنزلك لديكور مودرن متكامل، لاحظ الشكل العام للغرفة بتواجد السرير الذي يحتوي على الأدراج .

4- جمال الزجاج

Reforma Vivienda - Primera linea de mar, Raul Caballeria Arquitectos S.A.S Raul Caballeria Arquitectos S.A.S حمام
Raul Caballeria Arquitectos S.A.S

Raul Caballeria Arquitectos S.A.S
Raul Caballeria Arquitectos S.A.S
Raul Caballeria Arquitectos S.A.S

استخدام الفواصل الزجاجية مثالية لمظهر عصري لحمامك و تمكنك من التغلب على أي ضيق للمساحة و توفر لك الفرصة المثالية ليظهر حمامك بتنسيق مودرن مما ترغب في كل زواياه و مكوناته 

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5- ألوان غامقة في الحمام

Vivienda, PyD Oliván, S.L. PyD Oliván, S.L. حمام
PyD Oliván, S.L.

PyD Oliván, S.L.
PyD Oliván, S.L.
PyD Oliván, S.L.

الألوان الداكنة هي الموضة و هذا من الأمور اليسيرة التي يمكنها أن تنقل تصميم منزلك لحالة المودرن بسهولة، اللون الأبيض و الأسود أو الرمادي يمكنهم ذلك خصوصاً لو قمت بتصميم مجموعة من العواكس و الاضواء في زوايا الغرفة المستخدمة فيها مثل هذا الحمام تماماً مما سيحدث حالة من التوازن بين الغامق و الفاتح 

6- تناغم الغرفة

MARCENARIA E ARTE SÃO SEUS PONTOS FORTES !!!, Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES مكتب عمل أو دراسة جلد Brown
Fernanda Moreira – DESIGN DE INTERIORES

Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES
Fernanda Moreira – DESIGN DE INTERIORES
Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES

اختر الأثاث متناغماً مع لون و تصميم الغرفة و فرغ المساحات بقدر متساوي بين جميع قطع الأثاث، لاحظ اللون البني في كل العناصر في تلك الغرفة و استشعر الجمال الرائع في كل التفاصيل 

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7- البساطة الجميلة

Home Staging para Alquilar una Vivienda en Barcelona, Markham Stagers Markham Stagers غرفة نوم White
Markham Stagers

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

البساطة و اختيار ألوان هادئة هي طريقك المثالي للوصول للموضة و اللمسة العصرية التي ترغبها في غرفة نومك، اللون الأبيض اختيار رائع و بعض التطعيمات الرومانسية من الأحمر و الأخضر و الضوء الشاعري الهاديء من اجمل الكماليات حينئذ

8- مساحات مدمجة

WRP, Adriana Pierantoni Arquitetura & Design Adriana Pierantoni Arquitetura & Design غرفة المعيشة
Adriana Pierantoni Arquitetura &amp; Design

Adriana Pierantoni Arquitetura & Design
Adriana Pierantoni Arquitetura &amp; Design
Adriana Pierantoni Arquitetura & Design

دمج المساحات و عدم التقيد بفواصل أسمنتية من معالم الطراز الحداثي في التصميم لذا عليك حسن التصرف في تنسيق منزلك بالشكل الأمثل في وجود أكثر من غرفة في مسطح واحد كما نرى في هذا النموذج المبدع

9- أبواب منزلقة

Steel resin sliding doors and cupboard Ligneous Designs أبواب منزلقة
Ligneous Designs

Steel resin sliding doors and cupboard

Ligneous Designs
Ligneous Designs
Ligneous Designs

الأبواب المنزلقة من أفضل الطرق الحداثية في تصميم الغرف المودرن و أحسن الأساليب في تقسيم الغرف و تنسيقها بدون التعدي على المساحة و يمكنك تصميمها بأكثر من مكون مثل الخشب و الزجاج 

10- روح الألوان

Alfombra patchwork de cuero vacuno diseño Raíz, Cusco Custom Cuero Cusco Custom Cuero غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات جلد
Cusco Custom Cuero

Cusco Custom Cuero
Cusco Custom Cuero
Cusco Custom Cuero

الألوان الحية و الساخنة وجودها في أي غرفة و لو بمقدار بسيط يعكس طاقة إيجابية مفعمة بروح عصرية جريئة فحاول ألا تتجاهل وجود مثل تلك الأفكار في منزلك في تحديثاتك المقبلة بتلك الأفكار المقتبسة بتصرف من الروح العصرية في التصميمات الحديثة 

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