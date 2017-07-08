10 أفكار تجعل منزلك مودرن

الأفكار الاحترافية مع هوميفاي الآن بين يديك حيث نقدم لكم 10 أقتباسات و افكار مميزة لتحويل منزلك من تصميم عادي فقط إلى تصميم مثالي و متميز و مفعم بالحداثة و اللمسات المودرن حيث سنقدم لكم في السطور القليلة المقبلة كيفية التأثير في ديكور منزلك ليتجه نحو العصرية بكل سهولة بمجرد لمسات بسيطة نستعرضها سوياً بدون انتظار فإليكم التفاصيل ..
لمزيد من الاحساس بحداثة تصميم منزلك عليك باستخدام مكونات طبيعية في تشطيب الجدران و الأرضيات و كذلك الرفوف مثل الخشب و الرخام و الطوب كما أنه يمكنك استخدام الاحجار في مساحات صغيرة على سبيل الزينة و الزخارف و كذلك الاحجار الكريمة في الإكسسوارات
استخدام المكونات العملية سهلة التنظيف في الأثاث و تشطيب الجدران مثل السيراميك على الجدران و الأرضيات و الزجاج و البلاستيك في المقاعد و السفرة مما سيمنحك سهولة في التنظيف و الترتيب و التنقل و جمال في الشكل كذلك
الفكرة العبقرية في استخدام أثاث يساعدك على التغلب على المساحة الصغيرة في منزلك تعد من أقصر الطرق التي تؤدي بمنزلك لديكور مودرن متكامل، لاحظ الشكل العام للغرفة بتواجد السرير الذي يحتوي على الأدراج .
استخدام الفواصل الزجاجية مثالية لمظهر عصري لحمامك و تمكنك من التغلب على أي ضيق للمساحة و توفر لك الفرصة المثالية ليظهر حمامك بتنسيق مودرن مما ترغب في كل زواياه و مكوناته
الألوان الداكنة هي الموضة و هذا من الأمور اليسيرة التي يمكنها أن تنقل تصميم منزلك لحالة المودرن بسهولة، اللون الأبيض و الأسود أو الرمادي يمكنهم ذلك خصوصاً لو قمت بتصميم مجموعة من العواكس و الاضواء في زوايا الغرفة المستخدمة فيها مثل هذا الحمام تماماً مما سيحدث حالة من التوازن بين الغامق و الفاتح
اختر الأثاث متناغماً مع لون و تصميم الغرفة و فرغ المساحات بقدر متساوي بين جميع قطع الأثاث، لاحظ اللون البني في كل العناصر في تلك الغرفة و استشعر الجمال الرائع في كل التفاصيل
البساطة و اختيار ألوان هادئة هي طريقك المثالي للوصول للموضة و اللمسة العصرية التي ترغبها في غرفة نومك، اللون الأبيض اختيار رائع و بعض التطعيمات الرومانسية من الأحمر و الأخضر و الضوء الشاعري الهاديء من اجمل الكماليات حينئذ
دمج المساحات و عدم التقيد بفواصل أسمنتية من معالم الطراز الحداثي في التصميم لذا عليك حسن التصرف في تنسيق منزلك بالشكل الأمثل في وجود أكثر من غرفة في مسطح واحد كما نرى في هذا النموذج المبدع
الأبواب المنزلقة من أفضل الطرق الحداثية في تصميم الغرف المودرن و أحسن الأساليب في تقسيم الغرف و تنسيقها بدون التعدي على المساحة و يمكنك تصميمها بأكثر من مكون مثل الخشب و الزجاج
الألوان الحية و الساخنة وجودها في أي غرفة و لو بمقدار بسيط يعكس طاقة إيجابية مفعمة بروح عصرية جريئة فحاول ألا تتجاهل وجود مثل تلك الأفكار في منزلك في تحديثاتك المقبلة بتلك الأفكار المقتبسة بتصرف من الروح العصرية في التصميمات الحديثة