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14 فكرة لحائط حجري ذو إضاءة أنيقة

shereen gouda shereen gouda
La Casa de las Sirenas, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos غرفة المعيشة
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أصبح مجال الديكورات الداخلية الحديثة واسعا ويتيح ابتكارات مذهلة من الممكن ان تحول اي فراغ ممل إلى آخر مبهج ودافئ، ونلاحظ ظهور هذه الديكورات في جميع عناصر الفراغ وأبرزها العناصر المعمارية من أرضيات وحوائط، وقد انتشر في الاونة الاخيرة ظهور الكسوات الجدارية المختلفة.

كسوة الحوائط بمقدورها أن تحول أي فراغ إلى مساحة متناهية في الجمال والأناقة، ومن أبرز هذه الكسوات هي التجاليد الحجرية، وهي لن تكلفك الكثير لأنك في أغلب الأوقات لا تحتاج أكثر من كسوة في حائط واحد، دعونا نتعرف على بعض الأفكار المبتكرة لحوائط تجمع بين الكسوة الحجرية الأنيقة مع الإضاءات الدافئة المذهلة، لكي تجد مصدر إلهام لتصميمك الفريد. 

1- ألواح من البسد الهاديء

Casa Habitación. de León Martínez , 810 Arquitectos 810 Arquitectos غرفة المعيشة
810 Arquitectos

810 Arquitectos
810 Arquitectos
810 Arquitectos

هذه البلاطات ذات الأبعاد العشوائية إعادة الحياة لهذا الركن مهمل وغير مستخدم، والجمال في هذه العشوائية هو أنها مستوحاة من الطبيعة.

2- خلفية فنية

La Casa de las Sirenas, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos غرفة المعيشة
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

أبدع المصمم هنا في خلق لوحة فنية مستعيناً فقط بخامات من الطبيعة الخلاب، ومع الإضاءة غير المباشرة أصبحت النتيجة مبهرة وتحول الفراغ إلى مكان دافئ يضاهي جمال المشاريع العالمية.

3- خدعة بصرية لغرفة أكثر اتساعاً

Departamento DL , kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة المعيشة
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

تحول الحائط الحجري من مجرد خلفية للتلفاز إلى مصدر إضاءة غير مباشرة، لتكون النتيجة اتساع في المساحة وإضافة عنصر المفاجأة في الفراغ لكي تتميز عن الغرف الأخرى.

4- أحجار ضخمة وتسليط الضوء لانطباع جريء

Casa Cuernavaca, kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة المعيشة
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

يثبت هذا التصميم لنا أنه من الممكن الاكتفاء بوجود حائط حجري بلون جريء وأبعاد كبيرة لتكون هي المركز البصري لدى الغرفة، فقد اعتمد التصميم هنا على هذه الجدارية فقط لتكون هي مصدر الإلهام في اختيار كلاً من الأثاث والألوان في غرفة المعيشة.

5- دمج الجدارية الحجرية مع الأرفف

Fotos Revestimentos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

من الممكن أن تتجانس فكرة الكسوة الحجرية مع عناصر مختلفة، مثل استخدام الأرفف هنا، فهذا المبدأ يعطي تميز وانفراد لفكرة منتشرة ومستخدمة في تصاميم عديدة، ولكن مع مراعاة أن تكون الخامات متناسقة ولا تضاد فيها من حيث الألوان.

6- أحجار على نمط الموزاييك

Mosaicos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS غرفة المعيشة
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

لا يوجد شكل محدد لتطبيقات الكسوة الحجرية، بل من الممكن أن تخلق حائط فريد من نوعه عند دمج أبعاد وأشكال البلاطات، كما نلاحظ في هذا التصميم المميز، فتسليط الأضواء على هذه الجدارية من الحجر الذي يتبع أسلوب الموزاييك في التطبيق والأبعاد جعل من الحائط بطل الفراغ.

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7- مصدر الإضاءة غير تقليدي

Realizzazioni per privati, Attività Edili Cameli Marco Attività Edili Cameli Marco جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
Attività Edili Cameli Marco

Attività Edili Cameli Marco
Attività Edili Cameli Marco
Attività Edili Cameli Marco

من قال أن مصدر الإضاءة يأتي من الحائط أو الأسقف فقط؟ بل من الممكن جداً أن تخلق أجواء دافئة مع لمسة من التميز والجرأة العصرية حين اختيار وحدة الإضاءة المسلطة من الأرضيات، ولكن يجب أن تضع في حسبانك قبل البدء في مرحلة التشطيب.

8- أفكار لإضاءات مختلفة ومبتكرة

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio غرفة المعيشة
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

أساليب مختلفة لاستخدام إضاءة الأرضيات على الحجر واختلاف تأثير كل منهم على نوع وشكل الحجر.

9- خلفية عريقة لفراغ أكثر أناقة

Puesta de sol, Merida Arquitectos Merida Arquitectos جدران حجر Amber/Gold
Merida Arquitectos

Merida Arquitectos
Merida Arquitectos
Merida Arquitectos

المنازل التي تتسم بالعراقة والتصاميم التي تعتمد على التراث الأصيل يفضل استخدام الأحجار فيها بهذا الشكل المستوحة من الطبيعة الخلابة.

10- خامات من وحي الطبيعة، في وسط الطبيعة الخلابة

Casa O44, P11 ARQUITECTOS P11 ARQUITECTOS بلكونة أو شرفة
P11 ARQUITECTOS

P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS

ظهرت الكسوة الحجرية لتكون الرابط بين عناصر الطبيعة الخارجية من حديقة ومسطح الماء مع التراس العصري الجريء.

11- إحياء فراغ ممل

Living Room, Lights & Shades Studios Lights & Shades Studios غرفة المعيشة
Lights &amp; Shades Studios

Living Room

Lights & Shades Studios
Lights &amp; Shades Studios
Lights & Shades Studios

تبدو هذه البلاطات أكثر جرأة وعصرية مما اعتدنا رؤيته في مجموعة الكسوة الحجرية، وهو الأمر الذي يجعله اختيار مثالي في هذه الغرفة، حيث افتقدت لمسات من الحداثة جعلتها تبدو غرفة معيشة تقليدية ومملة.

12- فناء متصل مع الطبيعة

ZAAV-Casa-Interiores-1342, ZAAV Arquitetura ZAAV Arquitetura بيت زجاجي
ZAAV Arquitetura

ZAAV Arquitetura
ZAAV Arquitetura
ZAAV Arquitetura

الحائط الحجري مع الإضاءة الطبيعية أعطى للمنزل امتداد بصري لا مثيل له، بل وجعل الفناء الصغير كأنه حديقة واسعة تدعو الجميع برحابة متناهية.

13- كسر النمطية في الحديقة

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos حديقة
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

لكي تتمتع بخصوصية عالية في حديقة المنزل عليك أن تعتمد على أسوار مرتفعة، ولكن هذه الحوائط تسبب الإحساس بالاختناق والملل، لذا يجب أن تستعين بكسوات أو خامات تتحدى هذه النمطية، والحديقة هي المكان الأمثل لاستخدام الخامات الطبيعية، فلابد وأن تنسجم هذه المواد في فراغ واحد وتخلق أجواء من الدفء.

14- جدارية الحمام الذكية

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH حمام
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

الحجر لا شك في أنه يجلب الأناقة والدفء في أي فراغ، ولكن هل لاحظت أنه من الخامات المثالية التي تتحمل الرطوبة والتعرض للماء دون تأثر؟ هذا يجعله اختيار مثالي لكسوة الحمام.

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