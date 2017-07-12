14 فكرة لحائط حجري ذو إضاءة أنيقة

أصبح مجال الديكورات الداخلية الحديثة واسعا ويتيح ابتكارات مذهلة من الممكن ان تحول اي فراغ ممل إلى آخر مبهج ودافئ، ونلاحظ ظهور هذه الديكورات في جميع عناصر الفراغ وأبرزها العناصر المعمارية من أرضيات وحوائط، وقد انتشر في الاونة الاخيرة ظهور الكسوات الجدارية المختلفة.
كسوة الحوائط بمقدورها أن تحول أي فراغ إلى مساحة متناهية في الجمال والأناقة، ومن أبرز هذه الكسوات هي التجاليد الحجرية، وهي لن تكلفك الكثير لأنك في أغلب الأوقات لا تحتاج أكثر من كسوة في حائط واحد، دعونا نتعرف على بعض الأفكار المبتكرة لحوائط تجمع بين الكسوة الحجرية الأنيقة مع الإضاءات الدافئة المذهلة، لكي تجد مصدر إلهام لتصميمك الفريد.
هذه البلاطات ذات الأبعاد العشوائية إعادة الحياة لهذا الركن مهمل وغير مستخدم، والجمال في هذه العشوائية هو أنها مستوحاة من الطبيعة.
أبدع المصمم هنا في خلق لوحة فنية مستعيناً فقط بخامات من الطبيعة الخلاب، ومع الإضاءة غير المباشرة أصبحت النتيجة مبهرة وتحول الفراغ إلى مكان دافئ يضاهي جمال المشاريع العالمية.
تحول الحائط الحجري من مجرد خلفية للتلفاز إلى مصدر إضاءة غير مباشرة، لتكون النتيجة اتساع في المساحة وإضافة عنصر المفاجأة في الفراغ لكي تتميز عن الغرف الأخرى.
يثبت هذا التصميم لنا أنه من الممكن الاكتفاء بوجود حائط حجري بلون جريء وأبعاد كبيرة لتكون هي المركز البصري لدى الغرفة، فقد اعتمد التصميم هنا على هذه الجدارية فقط لتكون هي مصدر الإلهام في اختيار كلاً من الأثاث والألوان في غرفة المعيشة.
من الممكن أن تتجانس فكرة الكسوة الحجرية مع عناصر مختلفة، مثل استخدام الأرفف هنا، فهذا المبدأ يعطي تميز وانفراد لفكرة منتشرة ومستخدمة في تصاميم عديدة، ولكن مع مراعاة أن تكون الخامات متناسقة ولا تضاد فيها من حيث الألوان.
لا يوجد شكل محدد لتطبيقات الكسوة الحجرية، بل من الممكن أن تخلق حائط فريد من نوعه عند دمج أبعاد وأشكال البلاطات، كما نلاحظ في هذا التصميم المميز، فتسليط الأضواء على هذه الجدارية من الحجر الذي يتبع أسلوب الموزاييك في التطبيق والأبعاد جعل من الحائط بطل الفراغ.
من قال أن مصدر الإضاءة يأتي من الحائط أو الأسقف فقط؟ بل من الممكن جداً أن تخلق أجواء دافئة مع لمسة من التميز والجرأة العصرية حين اختيار وحدة الإضاءة المسلطة من الأرضيات، ولكن يجب أن تضع في حسبانك قبل البدء في مرحلة التشطيب.
أساليب مختلفة لاستخدام إضاءة الأرضيات على الحجر واختلاف تأثير كل منهم على نوع وشكل الحجر.
المنازل التي تتسم بالعراقة والتصاميم التي تعتمد على التراث الأصيل يفضل استخدام الأحجار فيها بهذا الشكل المستوحة من الطبيعة الخلابة.
ظهرت الكسوة الحجرية لتكون الرابط بين عناصر الطبيعة الخارجية من حديقة ومسطح الماء مع التراس العصري الجريء.
تبدو هذه البلاطات أكثر جرأة وعصرية مما اعتدنا رؤيته في مجموعة الكسوة الحجرية، وهو الأمر الذي يجعله اختيار مثالي في هذه الغرفة، حيث افتقدت لمسات من الحداثة جعلتها تبدو غرفة معيشة تقليدية ومملة.
الحائط الحجري مع الإضاءة الطبيعية أعطى للمنزل امتداد بصري لا مثيل له، بل وجعل الفناء الصغير كأنه حديقة واسعة تدعو الجميع برحابة متناهية.
لكي تتمتع بخصوصية عالية في حديقة المنزل عليك أن تعتمد على أسوار مرتفعة، ولكن هذه الحوائط تسبب الإحساس بالاختناق والملل، لذا يجب أن تستعين بكسوات أو خامات تتحدى هذه النمطية، والحديقة هي المكان الأمثل لاستخدام الخامات الطبيعية، فلابد وأن تنسجم هذه المواد في فراغ واحد وتخلق أجواء من الدفء.
الحجر لا شك في أنه يجلب الأناقة والدفء في أي فراغ، ولكن هل لاحظت أنه من الخامات المثالية التي تتحمل الرطوبة والتعرض للماء دون تأثر؟ هذا يجعله اختيار مثالي لكسوة الحمام.
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