14 فكرة لحائط حجري ذو إضاءة أنيقة

أصبح مجال الديكورات الداخلية الحديثة واسعا ويتيح ابتكارات مذهلة من الممكن ان تحول اي فراغ ممل إلى آخر مبهج ودافئ، ونلاحظ ظهور هذه الديكورات في جميع عناصر الفراغ وأبرزها العناصر المعمارية من أرضيات وحوائط، وقد انتشر في الاونة الاخيرة ظهور الكسوات الجدارية المختلفة.

كسوة الحوائط بمقدورها أن تحول أي فراغ إلى مساحة متناهية في الجمال والأناقة، ومن أبرز هذه الكسوات هي التجاليد الحجرية، وهي لن تكلفك الكثير لأنك في أغلب الأوقات لا تحتاج أكثر من كسوة في حائط واحد، دعونا نتعرف على بعض الأفكار المبتكرة لحوائط تجمع بين الكسوة الحجرية الأنيقة مع الإضاءات الدافئة المذهلة، لكي تجد مصدر إلهام لتصميمك الفريد.