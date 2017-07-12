عادات يومية لمنزل نظيف ومنظم دائماً

بعض الخطوات الصغيرة قد تظهر انها ثانوية، فلا تكترث بها في مهامك اليومية، ولكن أصغر المهام التنظيمية بالتحديد تكون صاحبة النصيب الأوفر في التأثير المبهر على انطباع الفراغ، ومن ضمن هذه الخطوات هو ترتيب الوسائد بصورة منمقة.

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