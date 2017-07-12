عادات يومية لمنزل نظيف ومنظم دائماً

في صخب الحياة اليومية ومع الإيقاع السريع في المدينة نواجه جميعا تحدي كبير في منازلنا، وهو انه أصبح يتسم بفوضوية، وهذه الفوضى لها وقع سلبي على أيامنا، حيث ان رؤية الفوضى في منزلنا بصفة مستمرة يسبب الانزعاج البصري والنفسي، ولكن نحن قادرين على تغيير هذا الواقع بإعادة إحياء عادات كانت تعد من اساسيات الروتين اليومي، فمع كل هدف يجب وضع خطة بسيطة سهلة التحقيق،ولا يوجد هدف أهم من أن تنعم بمعيشة منظمة في منزل يتسم بالقدر الوافر من الترتيب والطاقة الإيجابية.اليوم جئنا ببعض أهم نصائح الخبراء في تحقيق النظام من خلال عادات يومية أساسية كافية لتحويل منزلك من مكان مزعج إلى آخر مبهج ويتسم بالرحابة والنظام الدائم باسلوب غير مرهق وخطوات سهلة للغاية، لنرى معا هذه العادات اليومية البسيطة.
اول خطوة في اليوم، وقبل ان تترك غرفة النوم قم بترتيب السرير، وسوف تفاجأ من وقع تحقيق هذه الخطوة على روتين يومك، فقد اثبت الخبراء ان هذه الخطوة وتنفيذها في بداية اليوم تعطيك شعور محفز بالانجاز، بل وتجعلك تبحث عن تحقيق مزيد من الأهداف. ترتيب السرير لا يجب ان يكون ذو فخامة واناقة تامة، بل يجب ان يكون مريح لك بصريا، وذلك سوف يضمن لك نهاية يوم مريح أيضا.
من منا لا يقضي وقتا بصفة يومية في البحث عن المفاتيح ام وسائل الاتصال والاجهزة؟ هذا الامر لا مفر منه سوى عن طريق تخصيص ركن او رف في المدخل للاحتفاظ باغراضك اليومية.
الممرات والمداخل هي مفتاح الحفاظ على نظافة الارضيات، لذا عليك ان تحافظ على تجنب وصول الاتربة الى المدخل، وذلك عن طريق التاكد من غلق الابواب والنوافذ بإحكام وعدم ارتداء الاحذية بعد بهو المدخل.
لكي تحقق النصيحة التي ذكرناها مسبقا بان تحافظ على نظافة المدخل، يجب ان تخصص مكان لوحدة تخزين الأحذية في بهو المدخل، و ان تلتزم بصفة يومية بارتداء وخلع الاحذية في هذا الركن، وذلك لن يحافظ على النظافة فحسب، بل سيجعل المنزل خالي من الاغراض المتناثرة في الأرض.
خصص وقت محدد قبل النوم لمهمة التنظيف والترتيب الروتيني، دون ان تتعدى مدة العشر دقائق، وذلك يقتصر على الأماكن الحيوية فقط، مثل غرفة المعيشة والمطبخ، ولكي تكون المهمة سهلة وبسيطة قم بتخصيص سلة متنقلة لتحتوي ادوات التنظيف، واستعن بمواد التنظيف التي تلائم جميع المسطحات.
تراكم المهام التي في الاصل مخام يومية يجعل الخطوة اكثر صعوبة، ولم تقوم بهذه المواجهة الصعبة في حين ان بمقدورك أن تتخلص من المهمة الآن؟ علينا ان نعيد هذه العادات الاساسية في روتين حياتنا اليومي لمنزل مريح ونظيف وحياة صحية تنعكس عليك وعلى الأسرة، لذا قم بغسل الاطباق او وضعها في الغسالة فور النتهاء من كل وجبة لكي تنعم بمطبخ عملي ومنظم طوال اليوم.
بعض الخطوات الصغيرة قد تظهر انها ثانوية، فلا تكترث بها في مهامك اليومية، ولكن أصغر المهام التنظيمية بالتحديد تكون صاحبة النصيب الأوفر في التأثير المبهر على انطباع الفراغ، ومن ضمن هذه الخطوات هو ترتيب الوسائد بصورة منمقة.
تعرف على مزيد من نصائح الخبراء في نظافة غرفة المعيشة من خلال هذا المقال الرائع.