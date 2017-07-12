10 أفكار مبتكرة لتصميم الدولاب بامكانك تنفيذها

هذه السيمترية في مساحة التخزين مثالية لمهمة توزيع عادلة بين الأفراد، ويفضل اتباعها عند استخدام الدولاب الواحد لعدة اشخاص، لكي يحافظ الدولاب على ترتيبه.

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