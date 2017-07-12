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10 أفكار مبتكرة لتصميم الدولاب بامكانك تنفيذها

shereen gouda shereen gouda
homify غرفة الملابس
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أحد أبرز عوامل اناقة غرفة النوم  ونجاح تصميمها هو الحفاظ على رونقها ونظام التخزين، وسر تحقيق ذلك يكمن في تصميم دولاب ملابس وخزانات مثالية من حيث الشكل والاستخدام العملي، لذا يعد الدولاب أحد أهم عناصر الأثاث الذي من خلالها نصل الى تصميم منسجم وغرفة نوم أنيقة، ولكننا دائما ما نواجه حيرة في اختيار الشكل الأنسب، والأسلوب الامثل في الوصول الى الدولاب المثالي هو من خلال اختيار الشكل الذي يلائم احتياج الفراغ ويناسب ذوق غرفة النوم مع مراعاة ايجاد حلول عملية لمساحات التخزين.اليوم سوف نعرض بعض افكار خزانات الملابس المبتكرة حتى تصل الى اسلوب في التصميم يلهمك لتحقيق المعادلة المثالية بين الشكل والوظيفة.

1- خلف المرايا

Apartamento Orla Marítima, ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE غرفة الملابس خشب Beige
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

يتجه بعض الخبراء نحو مبدأ اخفاء مكان الدولاب كليا، إما وراء رسومات وتصاميم جدارية خادعة أم وراء المرايا، وهو اسلوب ذكي لمن يفضل فصل الفراغات كليا او الحفاظ على خصوصية كل فراغ، وهذا التصميم أيضا يجلب معه اتساع بصري لأبعاد الغرفة، فإن كنت ترغب في تحقيق حل عملي بأبسط الطرق اتبع هذا التصميم.

توزيع الأغراض المختلفة باستخدام الأرفف

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

لا يخلو دولاب من وجود أرفف بلا شك، ولكن هل تسائلت يوما ما عن سبب نظام بعض الخزانات عن الاخرى بالرغم من تماثل المحتوى في كلا منهم؟ هذا سببه هو تخصيص كل رف لأغراض محددة وتصميم الارفف بأبعاد تلائم كل وظيفة على حدة، فذلك سوف يحافظ على ترتيب الدولاب بالتأكيد، مثلما فعل المصمم هنا

تصميم يواكب الاحتياجات الشبابية

Children's room for a girl with dressing room, Your royal design Your royal design غرفة الملابس
Your royal design

Your royal design
Your royal design
Your royal design

غرف الاطفال او الشباب يجب ان تحتوي على دولاب ذو تصميم خارج نطاق المألوف، ويفضل ان تتسم بالعفوية، وذلك من خلال استخدام وسائل تخزين متعددة تمنح المرونة والحرية في الاختيار، مثل اللجوء إلى السلات والصناديق مع اضفاء الحيوية بالألوان المختلفة.

ما قل ودل

Appartement, innenarchitektur-rathke innenarchitektur-rathke غرفة الملابس
innenarchitektur-rathke

innenarchitektur-rathke
innenarchitektur-rathke
innenarchitektur-rathke

يطرح هذا التصميم فكر مميز وجريء، ولا يتجه نحوه سوى من يرغب في فراغ قمة في الأناقة والبساطة مع روح من الرقي، فهو يكتفي بتصميم خطوط عصرية بسيطة للغاية.

خامات تسمح بشفافية بسيطة

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

الدولاب لا يجب أن يقتصر على الخامات الخشبية، بل تدخلت بقوة كثير من الخامات العصرية، منها البلاستيك الذي يحجب الرؤية قليلا، وهو تصميم مثالي لهواة الصيحات العصرية.

شفافية تامة

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

هذه الشفافية المطلقة تعد جرأة لبعض منا، ولكنه خيار رائع لغرف النوم ذات المساحات الصغيرة، وذلك لأنها تسمح بامتداد بصري ولا تحجب الرؤية، ولكن من الطبيعي مراعاة تخزين الملابس باسلوب متخفي وذكي.

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Casa Indaiatuba, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة الملابس Beige
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

بعض المقتنيات القيمة يجب ان يتم تخزينها بدقة وعناية فائقة، من ضمن هذه الاغراض هي الحقائب والاخذية، واختيار تخزين كلا منهم في وحدة مستقلة هو قرار مكلف، ولكن يمكنك الاكتفاء بعرض هذه المقتنيات على أرفف.

أسلوب تبسيطي مذهل

Monte Golf, Hi-cam Portugal Hi-cam Portugal غرفة الملابس
Hi-cam Portugal

Hi-cam Portugal
Hi-cam Portugal
Hi-cam Portugal

النمط التبسيطي في تصميم الخزانات دائما ما يضمن لك درجة عالية من الرقي والاناقة، بل وله رونق جذاب لا يقدر على تلبيته اي من الانماط الاخرى.

إضاءة قوية

Квартира по ул. Февральской Революции, Галина Глебова Галина Глебова غرفة الملابس
Галина Глебова

Галина Глебова
Галина Глебова
Галина Глебова

مع دراسة التصميم الملائم من شكل ووظيفة علينا ألا نتغافل عن أهمية الاضاءة القوية، وذلك لضمان مهمة تخزين عملية وسهولة البحث عن الأغراض المختلفة.

سيمترية لتوزيع وحدات مثالي على الأزواج

Las Palomas, NODO Arquitectura NODO Arquitectura غرفة الملابس
NODO Arquitectura

NODO Arquitectura
NODO Arquitectura
NODO Arquitectura

هذه السيمترية في مساحة التخزين مثالية لمهمة توزيع عادلة بين الأفراد، ويفضل اتباعها عند استخدام الدولاب الواحد لعدة اشخاص، لكي يحافظ الدولاب على ترتيبه.

تعرف على مزيد من الأفكار التي تتسم بالجرأة والعصرية من خلال هذا المقال.

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