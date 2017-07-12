10 أفكار مبتكرة لتصميم الدولاب بامكانك تنفيذها

أحد أبرز عوامل اناقة غرفة النوم ونجاح تصميمها هو الحفاظ على رونقها ونظام التخزين، وسر تحقيق ذلك يكمن في تصميم دولاب ملابس وخزانات مثالية من حيث الشكل والاستخدام العملي، لذا يعد الدولاب أحد أهم عناصر الأثاث الذي من خلالها نصل الى تصميم منسجم وغرفة نوم أنيقة، ولكننا دائما ما نواجه حيرة في اختيار الشكل الأنسب، والأسلوب الامثل في الوصول الى الدولاب المثالي هو من خلال اختيار الشكل الذي يلائم احتياج الفراغ ويناسب ذوق غرفة النوم مع مراعاة ايجاد حلول عملية لمساحات التخزين.اليوم سوف نعرض بعض افكار خزانات الملابس المبتكرة حتى تصل الى اسلوب في التصميم يلهمك لتحقيق المعادلة المثالية بين الشكل والوظيفة.
يتجه بعض الخبراء نحو مبدأ اخفاء مكان الدولاب كليا، إما وراء رسومات وتصاميم جدارية خادعة أم وراء المرايا، وهو اسلوب ذكي لمن يفضل فصل الفراغات كليا او الحفاظ على خصوصية كل فراغ، وهذا التصميم أيضا يجلب معه اتساع بصري لأبعاد الغرفة، فإن كنت ترغب في تحقيق حل عملي بأبسط الطرق اتبع هذا التصميم.
لا يخلو دولاب من وجود أرفف بلا شك، ولكن هل تسائلت يوما ما عن سبب نظام بعض الخزانات عن الاخرى بالرغم من تماثل المحتوى في كلا منهم؟ هذا سببه هو تخصيص كل رف لأغراض محددة وتصميم الارفف بأبعاد تلائم كل وظيفة على حدة، فذلك سوف يحافظ على ترتيب الدولاب بالتأكيد، مثلما فعل المصمم هنا
غرف الاطفال او الشباب يجب ان تحتوي على دولاب ذو تصميم خارج نطاق المألوف، ويفضل ان تتسم بالعفوية، وذلك من خلال استخدام وسائل تخزين متعددة تمنح المرونة والحرية في الاختيار، مثل اللجوء إلى السلات والصناديق مع اضفاء الحيوية بالألوان المختلفة.
يطرح هذا التصميم فكر مميز وجريء، ولا يتجه نحوه سوى من يرغب في فراغ قمة في الأناقة والبساطة مع روح من الرقي، فهو يكتفي بتصميم خطوط عصرية بسيطة للغاية.
الدولاب لا يجب أن يقتصر على الخامات الخشبية، بل تدخلت بقوة كثير من الخامات العصرية، منها البلاستيك الذي يحجب الرؤية قليلا، وهو تصميم مثالي لهواة الصيحات العصرية.
هذه الشفافية المطلقة تعد جرأة لبعض منا، ولكنه خيار رائع لغرف النوم ذات المساحات الصغيرة، وذلك لأنها تسمح بامتداد بصري ولا تحجب الرؤية، ولكن من الطبيعي مراعاة تخزين الملابس باسلوب متخفي وذكي.
بعض المقتنيات القيمة يجب ان يتم تخزينها بدقة وعناية فائقة، من ضمن هذه الاغراض هي الحقائب والاخذية، واختيار تخزين كلا منهم في وحدة مستقلة هو قرار مكلف، ولكن يمكنك الاكتفاء بعرض هذه المقتنيات على أرفف.
النمط التبسيطي في تصميم الخزانات دائما ما يضمن لك درجة عالية من الرقي والاناقة، بل وله رونق جذاب لا يقدر على تلبيته اي من الانماط الاخرى.
مع دراسة التصميم الملائم من شكل ووظيفة علينا ألا نتغافل عن أهمية الاضاءة القوية، وذلك لضمان مهمة تخزين عملية وسهولة البحث عن الأغراض المختلفة.
هذه السيمترية في مساحة التخزين مثالية لمهمة توزيع عادلة بين الأفراد، ويفضل اتباعها عند استخدام الدولاب الواحد لعدة اشخاص، لكي يحافظ الدولاب على ترتيبه.
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