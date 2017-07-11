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6 غرف طعام خشبية من مختلف الأنماط الديكورية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Espacio comedor diario, Estudio de iluminación Giuliana Nieva Estudio de iluminación Giuliana Nieva غرفة السفرة
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نأخذكم اليوم في جولة سريعة لمشاهدة 6 غرف طعام مذهلة بخامة الخشب من مختلف الأنماط الديكورية المعروفة من نمط عصري/حداثي ونمط كلاسيكي ونمط اسكندينافي ونمط ريفي/بلدي ونمط انتقائي.. لنبدأ معًا جولتنا الآن وشاركنا برأيك عن أفضل غرفة طعام بكتاب الأفكار هذا!

1- غرفة طعام اسكندينافية مستطيلية

House Oranjezicht, ATTIK Design ATTIK Design غرفة السفرة
ATTIK Design

ATTIK Design
ATTIK Design
ATTIK Design

غرفة الطعام الأولى معنا اليوم من النمط الديكوري الأسكندينافي والذي يُعرف ببساطته ورقيه في عالم الديكور، كما يُعرَف أيضًا بتركيبته المعاصرة البعيدة عن التكلف مما يجعل هناك شريحة كبيرة من الجمهور مقبلة عليه عند تأثيث منازلهم.

2- نظرة انتقائية

Penthouse 401, Saar Interior Design Saar Interior Design غرفة السفرة Multicolored
Saar Interior Design

Saar Interior Design
Saar Interior Design
Saar Interior Design

أما عن غرفة الطعام الثانية، فهي من النمط الأنتقائي المعروف بجمعه أفضل خصائص الأنماط الديكورية المختلفة ليحظى في النهاية بتركيبة ومظهر خاص جدًا وفريد من نوعه كما هو الحال هنا في هذه الغرفة التي تتمتع بإشراقة لا توصف بالكلمات فضلًا عن التناسق المذهل الذي نلمسه في كل كبيرة وصغيرة بها.

3- عصرية وأنيقة جدًا

Espacio comedor diario, Estudio de iluminación Giuliana Nieva Estudio de iluminación Giuliana Nieva غرفة السفرة
Estudio de iluminación Giuliana Nieva

Estudio de iluminación Giuliana Nieva
Estudio de iluminación Giuliana Nieva
Estudio de iluminación Giuliana Nieva

الغرفة الثالثة معنا اليوم من النمط العصري/الحداثي وهذا واضح جدًا في تصميمها المختلف الذي استعاض فيه مصمم الديكور عن المقاعد التقليدية بأريكة كبيرة تستند إلى الجدار ومجموعة من المقاعد بتصميم جديد ومبتكر حيث تشكل أرجل كلًا منها مثلث خشبي يكمل ضلعه الثالث بتلاحمه مع الأرضية.. 

4- بساطة النمط البلدي

青山‧碧海 美式鄉村, 大不列顛空間感室內裝修設計 大不列顛空間感室內裝修設計 غرفة السفرة Green
大不列顛空間感室內裝修設計

大不列顛空間感室內裝修設計
大不列顛空間感室內裝修設計
大不列顛空間感室內裝修設計

راقب معنا هنا بساطة النمط البلدي في تصميم غرفة الطعام بكل تفاصيلها والتي اعتمدت فقط على مائدة خشبية أنيقة جدًا ومستطيلية الشكل يحيط بها ثلاثة مقاعد خشبية الخامة هي الأخرى وبوفيه بسيط موازي لها ويستند إلى جدار من الطوب الأحمر ينقلنا إلى قلب الريف في لمح البصر! 

5- كلاسيكية في مساحة محدودة جدًا

Little Cottage - casa di charme per vacanze e soggiorni brevi a Bologna, Tommaso Bettini Architetto Tommaso Bettini Architetto غرفة السفرة
Tommaso Bettini Architetto

Tommaso Bettini Architetto
Tommaso Bettini Architetto
Tommaso Bettini Architetto

نموذج كلاسيكي الطراز لم ترى مثله من قبل، ليس فقط لذكاء تصميمه في المساحة السفلية للدرج والمحدودة جدًا، وإنما أيضًا بسبب أحجام قطع الأثاث المكونة للغرفة والتي نلاحظ مدى صغرها مقارنة بالأحجام الضخمة المعروف بها الأثاث الكلاسيكي المعتاد علينا مصادفته في محلات الموبيليا المختلفة.

6- الاستوائي والدفء

CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos غرفة السفرة
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

نختتم هذه الجولة السريعة بغرفة طعام مذهلة مصممة على النمط الاستوائي، الخشب هو مكونها الأساسي كما نرى هنا بوضوح، واللمسة الخضراء تحاوط بها من كل جانب.. هكذا يمكنك تصميم غرفة الطعام وفقًا للنمط الاستوائي! 

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