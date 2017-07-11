6 غرف طعام خشبية من مختلف الأنماط الديكورية

أما عن غرفة الطعام الثانية، فهي من النمط الأنتقائي المعروف بجمعه أفضل خصائص الأنماط الديكورية المختلفة ليحظى في النهاية بتركيبة ومظهر خاص جدًا وفريد من نوعه كما هو الحال هنا في هذه الغرفة التي تتمتع بإشراقة لا توصف بالكلمات فضلًا عن التناسق المذهل الذي نلمسه في كل كبيرة وصغيرة بها.