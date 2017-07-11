6 غرف طعام خشبية من مختلف الأنماط الديكورية

نأخذكم اليوم في جولة سريعة لمشاهدة 6 غرف طعام مذهلة بخامة الخشب من مختلف الأنماط الديكورية المعروفة من نمط عصري/حداثي ونمط كلاسيكي ونمط اسكندينافي ونمط ريفي/بلدي ونمط انتقائي.. لنبدأ معًا جولتنا الآن وشاركنا برأيك عن أفضل غرفة طعام بكتاب الأفكار هذا!
غرفة الطعام الأولى معنا اليوم من النمط الديكوري الأسكندينافي والذي يُعرف ببساطته ورقيه في عالم الديكور، كما يُعرَف أيضًا بتركيبته المعاصرة البعيدة عن التكلف مما يجعل هناك شريحة كبيرة من الجمهور مقبلة عليه عند تأثيث منازلهم.
أما عن غرفة الطعام الثانية، فهي من النمط الأنتقائي المعروف بجمعه أفضل خصائص الأنماط الديكورية المختلفة ليحظى في النهاية بتركيبة ومظهر خاص جدًا وفريد من نوعه كما هو الحال هنا في هذه الغرفة التي تتمتع بإشراقة لا توصف بالكلمات فضلًا عن التناسق المذهل الذي نلمسه في كل كبيرة وصغيرة بها.
الغرفة الثالثة معنا اليوم من النمط العصري/الحداثي وهذا واضح جدًا في تصميمها المختلف الذي استعاض فيه مصمم الديكور عن المقاعد التقليدية بأريكة كبيرة تستند إلى الجدار ومجموعة من المقاعد بتصميم جديد ومبتكر حيث تشكل أرجل كلًا منها مثلث خشبي يكمل ضلعه الثالث بتلاحمه مع الأرضية..
راقب معنا هنا بساطة النمط البلدي في تصميم غرفة الطعام بكل تفاصيلها والتي اعتمدت فقط على مائدة خشبية أنيقة جدًا ومستطيلية الشكل يحيط بها ثلاثة مقاعد خشبية الخامة هي الأخرى وبوفيه بسيط موازي لها ويستند إلى جدار من الطوب الأحمر ينقلنا إلى قلب الريف في لمح البصر!
نموذج كلاسيكي الطراز لم ترى مثله من قبل، ليس فقط لذكاء تصميمه في المساحة السفلية للدرج والمحدودة جدًا، وإنما أيضًا بسبب أحجام قطع الأثاث المكونة للغرفة والتي نلاحظ مدى صغرها مقارنة بالأحجام الضخمة المعروف بها الأثاث الكلاسيكي المعتاد علينا مصادفته في محلات الموبيليا المختلفة.
نختتم هذه الجولة السريعة بغرفة طعام مذهلة مصممة على النمط الاستوائي، الخشب هو مكونها الأساسي كما نرى هنا بوضوح، واللمسة الخضراء تحاوط بها من كل جانب.. هكذا يمكنك تصميم غرفة الطعام وفقًا للنمط الاستوائي!
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