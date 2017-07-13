9 غرف نوم جذابة لأطفالك من الخشب الطبيعي بعيدًا عن الطلاء

انتشرت في الآونة الأخيرة تصميمات هائلة ومتنوعة لغرف الأطفال ذات التصميمات الجذابة التي تعتمد بشكل أساسي على طلاء الخشب لإعطاء البهجة والتفاؤل لديكور غرفة نوم الأطفال، مما جعل البعض من محبي الخشب الطبيعي لا يجدون ما يحقق رغباتهم بسهولة.

ونحن في Homify وإن كنا نقدر التنوع والاقتصادية والجمال الذين يتوافرون في الأخشاب المطلية بالألوان إلا أننا نلبي رغبات محبي الأصالة والطبيعية والرصانة في التصميم التي يضفيها استخدام الخشب الطبيعي، لذا جلبنا لكم في هذا الموضوع 9 تصميمات جميلة لغرف نوم أطفال من الخشب الطبيعي حتى نغير الفكرة الشائعة أن غرف الأطفال لابد وأن تكون من الخشب المطلي، فتعالوا معنا لنرى هذه الغرف وكيف تحققت فيها البهجة المطلوبة لغرفة نوم الأطفال دون الحاجة لطلاء الخشب: