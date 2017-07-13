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9 غرف نوم جذابة لأطفالك من الخشب الطبيعي بعيدًا عن الطلاء

آية علم الدين آية علم الدين
Детская для двоих. Дом в г. Володарск, Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio غرفة الاطفال
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انتشرت في الآونة الأخيرة تصميمات هائلة ومتنوعة لغرف الأطفال ذات التصميمات الجذابة التي تعتمد بشكل أساسي على طلاء الخشب لإعطاء البهجة والتفاؤل لديكور غرفة نوم الأطفال، مما جعل البعض من محبي الخشب الطبيعي لا يجدون ما يحقق رغباتهم بسهولة.

ونحن في Homify وإن كنا نقدر التنوع والاقتصادية والجمال الذين يتوافرون في الأخشاب المطلية بالألوان إلا أننا نلبي رغبات محبي الأصالة والطبيعية والرصانة في التصميم التي يضفيها استخدام الخشب الطبيعي، لذا جلبنا لكم في هذا الموضوع 9 تصميمات جميلة لغرف نوم أطفال من الخشب الطبيعي حتى نغير الفكرة الشائعة أن غرف الأطفال لابد وأن تكون من الخشب المطلي، فتعالوا معنا لنرى هذه الغرف وكيف تحققت فيها البهجة المطلوبة لغرفة نوم الأطفال دون الحاجة لطلاء الخشب:

1. تشكيلات متنوعة من الخشب الملون مع الحفاظ على شكله الطبيعي

POZNAŃ / MOSINA - 190M2, razoo-architekci razoo-architekci غرفة الاطفال
razoo-architekci

razoo-architekci
razoo-architekci
razoo-architekci

يمكنك إضفاء لون جميل على الخشب الطبيعي مع الحفاظ على تجزيعاته الجميلة عن طريق استخدام الألوان المائية التي يتشربها الخشب مع الحفاظ على شكله، ومع استخدام الخشب في تشكيلات جذابة وممتعة للأطفال يمكنك الحصول على غرفة فريدة ومريحة.

2. رسم طفولي جميل على الخشب الطبيعي

Interior Residencial, Nesta Espaços Extraordinários Nesta Espaços Extraordinários غرفة الاطفال
Nesta Espaços Extraordinários

Nesta Espaços Extraordinários
Nesta Espaços Extraordinários
Nesta Espaços Extraordinários

اختار المصمم هنا رسمًا طفوليًا جميلًا على شكل حديقة ذات شجرة كبيرة على ظهر السرير، ممتدة من السرير إلى السقف، وفي الجوانب استغل التجليد الخشبي للحائط في صنع أرفف صغيرة وتعليق براويز جميلة الشكل.

3. الألوان في طلاء الحوائط و الخشب الريفي الأنيق

casa Jalapa, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة الاطفال
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

الكثير منا يحب الخشب الطبيعي ذو اللون البني المطفى لما يتركه من لمسة ريفية محببة، ولكننا نعتقد أن هذه اللمسة لا تتناسب مع غرفة الأطفال.

في هذه الغرفة استخدم المصمم هذا النوع من الخشب في الأسرة والكومودينو واعتمد على الطلاء في إضفاء البهجة عن طريق الألوان المبهجة والأكسسورات على الحائط.

وللمزيد من أفكار الطلاء تجد هنا 10 ألوان تُحَفزك على طلاء منزلك الآن!

4. مزيج من الخشب الطبيعي والخشب المطلي بألوان جذابة

CASA GARRIGUES, RIBA MASSANELL S.L. RIBA MASSANELL S.L. غرفة الاطفال خشب Green
RIBA MASSANELL S.L.

RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.

يمكننا مزج الخشب الطبيعي مع الخشب المطلي والاستفادة من تنوع الأشكال والامتزاج الثري بينهما كما نرى في هذه الغرفة، فالأجزاؤ المفصلية صنعت من الخشب الطبيعي مع المكتب والأرضية، أما السرير نفسه بالدواليب أسفله فمن الخشب المطلي بألوان زاهية.

5. أرضيات خشبية مع تشكيل جمالي للمكتبة الخشبية

Дизайн загородного дома в п. Приветинское, Design interior OLGA MUDRYAKOVA Design interior OLGA MUDRYAKOVA غرفة الاطفال
Design interior OLGA MUDRYAKOVA

Design interior OLGA MUDRYAKOVA
Design interior OLGA MUDRYAKOVA
Design interior OLGA MUDRYAKOVA

الأرضيات الخشبية من المواد المفضلة في غرف النوم عامة لما تجلبه من دفء وعملية في الاستخدام، فما بالك عند استخدامها في غرف نوم الأطفال! بالطبع سيكون ذلك حلًا عمليًا وآمنًا لهم، ومع اكمال الشكل الجمالي بمكتبة حائط على شكل شجرة خشبية نجد الغرفة مريحة للعين ومبهجة إلى حد كبير.

6. الخشب الداكن ذو التجزيعات القوية مع ألوان المفروشات الطفولية

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

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7. غرفة كاملة من الخشب الطبيعي مع تشكيلات جمالية في الأثاث

Шале. Загородный дом. Москва, Архитектор Татьяна Стащук Архитектор Татьяна Стащук غرفة الاطفال
Архитектор Татьяна Стащук

Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук

من الممكن الاستعانة بتشكيلات الخشب الفنية كعامل فني قوي يجذب انتباه الأطفال في الغرفة ويجعلها محببة لهم، خاصة إذا كانت هذه التشكيلات مفيدة لهم في مراحلهم التعليمية كالأحرف ورسومات الحيوانات والأشكال الهندسية المتنوعة.

هنا نجد الغرفة بالكامل من الخشب مع أشكال جمالية رائعة من الخشب أيضًا.

8. المكتبة مع المكتب الخشبي وتصميم لا يخلو من البهجة

幸福滿滿 溫馨鄉村舒適宅, 舍子美學設計有限公司 舍子美學設計有限公司 غرفة الاطفال
舍子美學設計有限公司

舍子美學設計有限公司
舍子美學設計有限公司
舍子美學設計有限公司

يمكننا إضفاء البهجة حتى على الجزء المخصص للاستذكار عن طريق تصميم المكتبة ومكتب المذاكرة بحيث يطل على حائط ملون بلون مبهج.

9. سرير على شكل بيت خشبي متسلق

Детская для двоих. Дом в г. Володарск, Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio غرفة الاطفال
Мастерская дизайна Welcome Studio

Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio

من الأفكار الجذابة للأطفال أيضًا وضع السرير بشكل مميز وكأنهم يعيشون داخل الحكايات الأسطورية، فهنا نجد سرير على شكل منزل صغير فوق الشجرة لمزيد من المتعة واللعب داخل الغرفة.

9 أفكار مثالية للحفاظ على منزلك مرتبًا وجميلًا
هل تفضل غرف الأطفال من الخشب الطبيعي أم من الخشب الملون؟

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