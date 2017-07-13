9 غرف نوم جذابة لأطفالك من الخشب الطبيعي بعيدًا عن الطلاء

انتشرت في الآونة الأخيرة تصميمات هائلة ومتنوعة لغرف الأطفال ذات التصميمات الجذابة التي تعتمد بشكل أساسي على طلاء الخشب لإعطاء البهجة والتفاؤل لديكور غرفة نوم الأطفال، مما جعل البعض من محبي الخشب الطبيعي لا يجدون ما يحقق رغباتهم بسهولة.
ونحن في Homify وإن كنا نقدر التنوع والاقتصادية والجمال الذين يتوافرون في الأخشاب المطلية بالألوان إلا أننا نلبي رغبات محبي الأصالة والطبيعية والرصانة في التصميم التي يضفيها استخدام الخشب الطبيعي، لذا جلبنا لكم في هذا الموضوع 9 تصميمات جميلة لغرف نوم أطفال من الخشب الطبيعي حتى نغير الفكرة الشائعة أن غرف الأطفال لابد وأن تكون من الخشب المطلي، فتعالوا معنا لنرى هذه الغرف وكيف تحققت فيها البهجة المطلوبة لغرفة نوم الأطفال دون الحاجة لطلاء الخشب:
يمكنك إضفاء لون جميل على الخشب الطبيعي مع الحفاظ على تجزيعاته الجميلة عن طريق استخدام الألوان المائية التي يتشربها الخشب مع الحفاظ على شكله، ومع استخدام الخشب في تشكيلات جذابة وممتعة للأطفال يمكنك الحصول على غرفة فريدة ومريحة.
اختار المصمم هنا رسمًا طفوليًا جميلًا على شكل حديقة ذات شجرة كبيرة على ظهر السرير، ممتدة من السرير إلى السقف، وفي الجوانب استغل التجليد الخشبي للحائط في صنع أرفف صغيرة وتعليق براويز جميلة الشكل.
الكثير منا يحب الخشب الطبيعي ذو اللون البني المطفى لما يتركه من لمسة ريفية محببة، ولكننا نعتقد أن هذه اللمسة لا تتناسب مع غرفة الأطفال.
في هذه الغرفة استخدم المصمم هذا النوع من الخشب في الأسرة والكومودينو واعتمد على الطلاء في إضفاء البهجة عن طريق الألوان المبهجة والأكسسورات على الحائط.
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يمكننا مزج الخشب الطبيعي مع الخشب المطلي والاستفادة من تنوع الأشكال والامتزاج الثري بينهما كما نرى في هذه الغرفة، فالأجزاؤ المفصلية صنعت من الخشب الطبيعي مع المكتب والأرضية، أما السرير نفسه بالدواليب أسفله فمن الخشب المطلي بألوان زاهية.
الأرضيات الخشبية من المواد المفضلة في غرف النوم عامة لما تجلبه من دفء وعملية في الاستخدام، فما بالك عند استخدامها في غرف نوم الأطفال! بالطبع سيكون ذلك حلًا عمليًا وآمنًا لهم، ومع اكمال الشكل الجمالي بمكتبة حائط على شكل شجرة خشبية نجد الغرفة مريحة للعين ومبهجة إلى حد كبير.
من الممكن الاستعانة بتشكيلات الخشب الفنية كعامل فني قوي يجذب انتباه الأطفال في الغرفة ويجعلها محببة لهم، خاصة إذا كانت هذه التشكيلات مفيدة لهم في مراحلهم التعليمية كالأحرف ورسومات الحيوانات والأشكال الهندسية المتنوعة.
هنا نجد الغرفة بالكامل من الخشب مع أشكال جمالية رائعة من الخشب أيضًا.
يمكننا إضفاء البهجة حتى على الجزء المخصص للاستذكار عن طريق تصميم المكتبة ومكتب المذاكرة بحيث يطل على حائط ملون بلون مبهج.
من الأفكار الجذابة للأطفال أيضًا وضع السرير بشكل مميز وكأنهم يعيشون داخل الحكايات الأسطورية، فهنا نجد سرير على شكل منزل صغير فوق الشجرة لمزيد من المتعة واللعب داخل الغرفة.