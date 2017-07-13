10 أماكن تخزين في منزلك لم تخطر على بالك من قبل

هل فكرت في استغلال زوايا منزلك من قبل؟.. هل تمتلك الكثير من الغراض وتبحث لهم دومًا عن مساحة للتخزين؟ أم أنك تجلس في غرفة فوضوية وتحتاج إلى وحدات تخزين وفيرة لمنع هذه الفوضى!!.. هنا نأتي لك بالحل من خلال مجموعة مختارة من التصميمات لخبراء هوميفاي توضح لك أشياء لم تخطر على بالك لتخزيين أغراضك بالمنزل، الاّن أطلع على هذه الأفكار واختار منها ما يناسبك.
ربما لم يخطر على بالك استغلال المنطقة أسفل السرير بذكاء عن طريق تقسيمها إلى أركان تسمح بتخزين الملابس الموسمية والأغراض المختلفة، الاّن قسم هذه المساحة فهي خير وسيلة للتخزين.
هل يملك أولادك دراجة ولا تجد لها مكان بالمنزل؟.. يمكنك عمل قطعة خشبية أنيقة كهذا الصندوق عند النجار، وتزيين أعلاها بالنباتات واستغلالها لتخزين الدراجة الخاصة بأولادك.
يمكنك استبدال الجدران الخرسانية بوحدات تخزين خشبية في ممرات الغرف، مما يساهم في توفير أكبر مساحة تخزينية بالمكان.
لا تهمل المساحات الفارغة في منزلك بل استغلها أفضل استغلال، قم بتصميم صندوق ثنائي الاستخدام، بحيث يمكنك التخزين بداخله، أو الجلوس فوقه عند ارتداء الأحذية قبل الخروج من المنزل.
لا تستهون بكل هذه المساحة في السقف، فيمكنك استغلالها بعمل مكتبة كبيرة خاصة في غرفة الأطفال، تحمل الكتب والأغراض واللعب حتى السقف، مما يحد من الفوضى في المكان.
استغلال كل ركن بالمطبخ هو أفضل حل للتخزين بحرية دون الشعور بضيق المكان، هذا ما ترى مثله في هذه الصورة التي تعرض دوب جرار للتخزين يخرج ويدخل في جدار المطبخ دون أن يشكل أزمة في المكان.
توفر لك مكتبة التلفزيون مساحة تخزين كبيرة جدًا في غرفة المعيشة وذلك عندما تقوم بتصميمها بشكل صحيح، بحيث تحتوي على العديد من الأرفف والوحدات التي تخلصك تمامًا من الفوضى وتحمي غرفتك نظيفة.
نرى هنا درج صغير ملتصق بالحائط يوفر لك مساحة تخزين بداخله وربما مكتب بسيط فوقه يمكنك استخدامه في العمل.
هل فكرت في استغلال زوايا الغرف؟.. بالتأكيد بعد هذه الصورة سوف تفكر كثيرًا في استخدام قطعة أثاث مثل هذه تحمل العديد من الأدراج لتخزين الأغراض الصغيرة في المنزل.
لا شك بأن جميعنا نحتاج إلى وجود جزامة بالقرب من الباب، والحل هو دولاب تخزيني كبير كهذا يحمل جميع أغراضك مع طاولة يمكن استغلال اسفلها للتخزين واعلاها للجلوس وارتداء الأحذية.
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