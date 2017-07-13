10 أماكن تخزين في منزلك لم تخطر على بالك من قبل

لا شك بأن جميعنا نحتاج إلى وجود جزامة بالقرب من الباب، والحل هو دولاب تخزيني كبير كهذا يحمل جميع أغراضك مع طاولة يمكن استغلال اسفلها للتخزين واعلاها للجلوس وارتداء الأحذية.

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