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10 أماكن تخزين في منزلك لم تخطر على بالك من قبل

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Surrey Kitchen, Lewis Alderson Lewis Alderson مطبخرفوف وأدراج
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هل فكرت في استغلال زوايا منزلك من قبل؟.. هل تمتلك الكثير من الغراض وتبحث لهم دومًا عن مساحة للتخزين؟ أم أنك تجلس في غرفة فوضوية وتحتاج إلى وحدات تخزين وفيرة لمنع هذه الفوضى!!.. هنا نأتي لك بالحل من خلال مجموعة مختارة من التصميمات لخبراء هوميفاي توضح لك أشياء لم تخطر على بالك لتخزيين أغراضك بالمنزل، الاّن أطلع على هذه الأفكار واختار منها ما يناسبك.

1. أسفل السرير

DUGAR HOME, DECORSIA HOME,S.L. DECORSIA HOME,S.L. غرفة نومأسرة نوم
DECORSIA HOME,S.L.

DECORSIA HOME,S.L.
DECORSIA HOME,S.L.
DECORSIA HOME,S.L.

ربما لم يخطر على بالك استغلال المنطقة أسفل السرير بذكاء عن طريق تقسيمها إلى أركان تسمح بتخزين الملابس الموسمية والأغراض المختلفة، الاّن قسم هذه المساحة فهي خير وسيلة للتخزين.

2. صندوق بالحديقة

Bicycle storage TreeSaurus كراجات خشب نقي Brown Bike storage,Cycle storage,Bicycle storage,Green roof,Garden storage
TreeSaurus

Bicycle storage

TreeSaurus
TreeSaurus
TreeSaurus

هل يملك أولادك دراجة ولا تجد لها مكان بالمنزل؟.. يمكنك عمل قطعة خشبية أنيقة كهذا الصندوق عند النجار، وتزيين أعلاها بالنباتات واستغلالها لتخزين الدراجة الخاصة بأولادك.

3. ممرات من الخشب

Storage homify غرفة نوم
homify

Storage

homify
homify
homify

يمكنك استبدال الجدران الخرسانية بوحدات تخزين خشبية في ممرات الغرف، مما يساهم في توفير أكبر مساحة تخزينية بالمكان.

4. صندوق في الفراغ

Clyde storage box Loaf غرفة المعيشةمخزن
Loaf

Clyde storage box

Loaf
Loaf
Loaf

لا تهمل المساحات الفارغة في منزلك بل استغلها أفضل استغلال، قم بتصميم صندوق ثنائي الاستخدام، بحيث يمكنك التخزين بداخله، أو الجلوس فوقه عند ارتداء الأحذية قبل الخروج من المنزل.

5. مكتبة حتى السقف

Storage homify غرفة المعيشة
homify

Storage

homify
homify
homify

لا تستهون بكل هذه المساحة في السقف، فيمكنك استغلالها بعمل مكتبة كبيرة خاصة في غرفة الأطفال، تحمل الكتب والأغراض واللعب حتى السقف، مما يحد من الفوضى في المكان.

6. دولاب خفي

Tall pull-out storage Urban Myth مطبخمخزن
Urban Myth

Tall pull-out storage

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

استغلال كل ركن بالمطبخ هو أفضل حل للتخزين بحرية دون الشعور بضيق المكان، هذا ما ترى مثله في هذه الصورة التي تعرض دوب جرار للتخزين يخرج ويدخل في جدار المطبخ دون أن يشكل أزمة في المكان.

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7. مكتبة التلفزيون

Wohnraummöbel, Horst Fetting Individueller Innenausbau Horst Fetting Individueller Innenausbau غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية خشب
Horst Fetting Individueller Innenausbau

Horst Fetting Individueller Innenausbau
Horst Fetting Individueller Innenausbau
Horst Fetting Individueller Innenausbau

توفر لك مكتبة التلفزيون مساحة تخزين كبيرة جدًا في غرفة المعيشة وذلك عندما تقوم بتصميمها بشكل صحيح، بحيث تحتوي على العديد من الأرفف والوحدات التي تخلصك تمامًا من الفوضى وتحمي غرفتك نظيفة.

8. درج حائطي

Sondermöbel, Designmöbel, Horst Fetting Individueller Innenausbau Horst Fetting Individueller Innenausbau سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات خشب معالج Multicolored
Horst Fetting Individueller Innenausbau

Horst Fetting Individueller Innenausbau
Horst Fetting Individueller Innenausbau
Horst Fetting Individueller Innenausbau

نرى هنا درج صغير ملتصق بالحائط يوفر لك مساحة تخزين بداخله وربما مكتب بسيط فوقه يمكنك استخدامه في العمل. 

9. زوايا الغرف

Sondermöbel, Designmöbel, Horst Fetting Individueller Innenausbau Horst Fetting Individueller Innenausbau حماممخازن خشب معالج Multicolored
Horst Fetting Individueller Innenausbau

Horst Fetting Individueller Innenausbau
Horst Fetting Individueller Innenausbau
Horst Fetting Individueller Innenausbau

هل فكرت في استغلال زوايا الغرف؟.. بالتأكيد بعد هذه الصورة سوف تفكر كثيرًا في استخدام قطعة أثاث مثل هذه تحمل العديد من الأدراج لتخزين الأغراض الصغيرة في المنزل.

10. استغلال مدخل المنزل

Boot Room Lewis Alderson مطبخرفوف وأدراج
Lewis Alderson

Boot Room

Lewis Alderson
Lewis Alderson
Lewis Alderson

لا شك بأن جميعنا نحتاج إلى وجود جزامة بالقرب من الباب، والحل هو دولاب تخزيني كبير كهذا يحمل جميع أغراضك مع طاولة يمكن استغلال اسفلها للتخزين واعلاها للجلوس وارتداء الأحذية.

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