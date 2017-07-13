9 أشياء غير مفيدة تتواجد في البيت المصري

في كل منزل توجد بعض العناصر والأشياء التي تتواجد بقوة ولكنها في الحقيقة غير مفيدة ولا هامة، بل إنها تؤثر سلبًا على الشكل العام للديكور، فمنها ما يظهر المنزل بشكل غير مرتب، ومنها ما يقلل من مساحته بشكل غير مريح، ومنها ما يظهر المنزل عشوائيًا بلا سبب، ومن وقت لآخر لابد لنا من أن نراجع أثاث المنزل ومكوناته حتى نعيد للمنزل الطاقة والحيوية ونستغني عن الأشياء الغير هامة فيه.
والمنزل المصري مشهور ببعض الأشياء التي نحرص على تواجدها على الرغم من أنها في أحيان كثيرة تكون عبئًا اقتصاديًا وديكوريًا على المنزل، وفي هذا الموضوع نعرض عليكم أمثلة لها:
من أشهر قطع الأثاث الغير مرغوب فيها في المنازل المصرية والتي تشغل مساحة كبيرة في غرفة السفرة هو النيش، وهو قطعة أثاث كبيرة عبارة عن دولاب مرتفع ذو أبواب زجاجية توضع بها الأواني المخصصة لاستخدام الزوار، والتي في الغالب تكون باهظة الثمن ومكلفة بالإضافة إلى أنها تشغل مساحة كبيرة، ويمكن استبدال هذه القطعة المزعجة في المنزل ببوفيه نصف مرتفع يحوي قطع قليلة وهامة مما يجعل الرؤية مريحة في الغرفة.
من المظاهر الغير محببة في شرفات المنازل بمصر هو عدم استغلال الشرفات بشكل جيد، فنجدها عبارة عن مخازن لقطع الأثاث الغير مرغوب فيها في المنزل أو أماكن لتخزين الطعام المجفف مثل البصل والثوم.
الحل الأفضل لهذه المشكلة هو استغلال الشرفات بشكل جمالي واعتبارها مساحات لتنفس المنزل، عن طريق وضع النباتات المنزلية بها وتجميلها بالمقاعد الصغيرة وتنظيفها باستمرار.
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تعتبر مصر من البلاد ذات الجو المعتدل نوعًا، فلا هي في الصيف تصل لدرجة حرارة مثل دول خط الاستواء، ولا هي في الشتاء تصل لدرجة تحت الصفر إلا قليلًا، لذا فإن وجود المدفأة في المنزل يعتبر في كثير من الأحيان من الرفاهيات الغير مرغوب فيها، والتي قد تشغل مساحة في المنزل بلا داعي، حتى وإن كان شكلها جميلًا إلا أن الاستعاضة عنها بقطعة أثاث فخمة يكون أوفر لصعوبة تنظيفها و الاعتناء بها فضلًا عن عدم استخدامها معظم فترات السنة.
إن استخدام النقوش في المنزل يثري التصميم ويزيده جمالًا ولكن تنوع النقوشات في مكان واحد دون مراعاة تناسقها مع بعضها البعض في الألوان وأشكال النقوشات ذاتها يقلل من فرصة تحقق الجمال التصميمي في الفراغات ويجعل وجوده مشكلة بصرية في حد ذاتها.
الكثير منا يواجه هذه المشكلة في مرحلة ما، بعد أن نقتني ما يعجبنا من الأثاث والمفروشات ونضع في المنزل، ثم نفاجأ بأن الأثاث أصبح عبئًا على المنزل وليس إضافة له، بل أننا أحيانًا نضطر لإلغاء الممرات والمساحات الترفيهية في المنزل من أجل وضع الأثاث.
الحل الأمثل لهذه المشكلة هي التخلص من قطع الأثاث التكميلية التي لا تستخدم إما ببيعها أو بوضعها في مخزن خاص بالأثاث حتى نخلق مساحات من الفراغ توفر لنا الراحة البصرية والعملية في المنزل.
من العادات القديمة في البيوت المصرية استخدام النجف العالي ذو التفاصيل والأكسسورات الكثيرة والمعقدة، ولكن هذه العادة أصبحت مشكلة في حد ذاتها في أحيان كثيرة، فعلاوة على صعوبة نقل وتنظيف والتعامل مع هذه النوعية من النجف فإنها أيضًا لا تتلائم مع جميع طرز التصميم المستخدمة ولا تحقق الجمال التصميمي المرغوب في تحيقيقه.
في الصالون نستخدم الوسائد، وفي غرفة المعيشة، وفي غرفة النوم وفي غرف الأطفال، والنتيجة كمية هائلة من الوسائد التي تصبح عبئًا على المنزل بعد فترة، لذا علينا التخلص منها بإعادة تدويرها كل فترة مناسبة من الزمن وتجديدها أو إعطاءها لمن يحتاج للتخفيف من الازدحام داخل المنزل.
تكفي المرآة وحدها أو الكونسول أو العنصر الجمالي الجذاب مثل شجرة ديكورية لطيفة الشكل، ولكن ازدحام المدخل بكل هذه العناصر في فراغ صغير يجعله مزعج إما بصريًا أو وظيفيًا ويقلل من قيمته الجمالية.
ينصح خبراء التصميم باستخدام ما بين لونين و3 ألوان في الفراغ الواحد، أما ما أكثر من ذلك فإنه يكون معرضًا للفوضى البصرية التي تجعل الفراغ غير مريح، لذا فإن دارسة تناسق الألوان وتداخلها في الفراغ من أهم الأشياء التي يجب اعتبارها عند التصميم.