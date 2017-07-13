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9 أشياء غير مفيدة تتواجد في البيت المصري

آية علم الدين آية علم الدين
Living Room, Pixers Pixers غرفة المعيشة Blue
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في كل منزل توجد بعض العناصر والأشياء التي تتواجد بقوة ولكنها في الحقيقة غير مفيدة ولا هامة، بل إنها تؤثر سلبًا على الشكل العام للديكور، فمنها ما يظهر المنزل بشكل غير مرتب، ومنها ما يقلل من مساحته بشكل غير مريح، ومنها ما يظهر المنزل عشوائيًا بلا سبب، ومن وقت لآخر لابد لنا من أن نراجع أثاث المنزل ومكوناته حتى نعيد للمنزل الطاقة والحيوية ونستغني عن الأشياء الغير هامة فيه.

والمنزل المصري مشهور ببعض الأشياء التي نحرص على تواجدها على الرغم من أنها في أحيان كثيرة تكون عبئًا اقتصاديًا وديكوريًا على المنزل، وفي هذا الموضوع نعرض عليكم أمثلة لها:

1- النيش بالطبع!

Uma cobertura estilo moderno e minimalista, Oleari Arquitetura e Interiores Oleari Arquitetura e Interiores غرفة السفرة
Oleari Arquitetura e Interiores

Oleari Arquitetura e Interiores
Oleari Arquitetura e Interiores
Oleari Arquitetura e Interiores

من أشهر قطع الأثاث الغير مرغوب فيها في المنازل المصرية والتي تشغل مساحة كبيرة في غرفة السفرة هو النيش، وهو قطعة أثاث كبيرة عبارة عن دولاب مرتفع ذو أبواب زجاجية توضع بها الأواني المخصصة لاستخدام الزوار، والتي في الغالب تكون باهظة الثمن ومكلفة بالإضافة إلى أنها تشغل مساحة كبيرة، ويمكن استبدال هذه القطعة المزعجة في المنزل ببوفيه نصف مرتفع يحوي قطع قليلة وهامة مما يجعل الرؤية مريحة في الغرفة.

2- ازدحام الشرفة بالكراكيب

Balcony makeover - English, Studio Earthbox Studio Earthbox بلكونة أو شرفة
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

من المظاهر الغير محببة في شرفات المنازل بمصر هو عدم استغلال الشرفات بشكل جيد، فنجدها عبارة عن مخازن لقطع الأثاث الغير مرغوب فيها في المنزل أو أماكن لتخزين الطعام المجفف مثل البصل والثوم.

الحل الأفضل لهذه المشكلة هو استغلال الشرفات بشكل جمالي واعتبارها مساحات لتنفس المنزل، عن طريق وضع النباتات المنزلية بها وتجميلها بالمقاعد الصغيرة وتنظيفها باستمرار.
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3- المدفأة في أحيان كثيرة

Living room 1st Option Representation غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب Living room,fireplace,wooden floors
1st Option Representation

Living room

1st Option Representation
1st Option Representation
1st Option Representation

تعتبر مصر من البلاد ذات الجو المعتدل نوعًا، فلا هي في الصيف تصل لدرجة حرارة مثل دول خط الاستواء، ولا هي في الشتاء تصل لدرجة تحت الصفر إلا قليلًا، لذا فإن وجود المدفأة في المنزل يعتبر في كثير من الأحيان من الرفاهيات الغير مرغوب فيها، والتي قد تشغل مساحة في المنزل بلا داعي، حتى وإن كان شكلها جميلًا إلا أن الاستعاضة عنها بقطعة أثاث فخمة يكون أوفر لصعوبة تنظيفها و الاعتناء بها فضلًا عن عدم استخدامها معظم فترات السنة.

4- استخدام النقوش بكثرة دون مراعاة تناسقها

Indie Style Interiors - custom rug design Indie Style Interiors إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Indie Style Interiors

Indie Style Interiors – custom rug design

Indie Style Interiors
Indie Style Interiors
Indie Style Interiors

إن استخدام النقوش في المنزل يثري التصميم ويزيده جمالًا ولكن تنوع النقوشات في مكان واحد دون مراعاة تناسقها مع بعضها البعض في الألوان وأشكال النقوشات ذاتها يقلل من فرصة تحقق الجمال التصميمي في الفراغات ويجعل وجوده مشكلة بصرية في حد ذاتها.

5- الإفراط في استخدام الأثاث

Проект квартиры в Краснодаре в стиле Эклектика, Студия авторского дизайна БОН ТОН Студия авторского дизайна БОН ТОН إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Студия авторского дизайна БОН ТОН

Студия авторского дизайна БОН ТОН
Студия авторского дизайна БОН ТОН
Студия авторского дизайна БОН ТОН

الكثير منا يواجه هذه المشكلة في مرحلة ما، بعد أن نقتني ما يعجبنا من الأثاث والمفروشات ونضع في المنزل، ثم نفاجأ بأن الأثاث أصبح عبئًا على المنزل وليس إضافة له، بل أننا أحيانًا  نضطر لإلغاء الممرات والمساحات الترفيهية في المنزل من أجل وضع الأثاث.

الحل الأمثل لهذه المشكلة هي التخلص من قطع الأثاث التكميلية التي لا تستخدم إما ببيعها أو بوضعها في مخزن خاص بالأثاث حتى نخلق مساحات من الفراغ توفر لنا الراحة البصرية والعملية في المنزل.

6- استخدام وحدات إضاءة غير مناسبة في الحجم والشكل

Ваниль,лимон и аромат магнолий, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan غرفة نوم
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

من العادات القديمة في البيوت المصرية استخدام النجف العالي ذو التفاصيل والأكسسورات الكثيرة والمعقدة، ولكن هذه العادة أصبحت مشكلة في حد ذاتها في أحيان كثيرة، فعلاوة على صعوبة نقل وتنظيف والتعامل مع هذه النوعية من النجف فإنها أيضًا لا تتلائم مع جميع طرز التصميم المستخدمة ولا تحقق الجمال التصميمي المرغوب في تحيقيقه.

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7- الوسائد الكثيرة

Home Accessories, rigby & mac rigby & mac غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
rigby &amp; mac

Home Accessories

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

في الصالون نستخدم الوسائد، وفي غرفة المعيشة، وفي غرفة النوم وفي غرف الأطفال، والنتيجة كمية هائلة من الوسائد التي تصبح عبئًا على المنزل بعد فترة، لذا علينا التخلص منها بإعادة تدويرها كل فترة مناسبة من الزمن وتجديدها أو إعطاءها لمن يحتاج للتخفيف من الازدحام داخل المنزل.

8- استخدام الكثير من عناصر الجذب في المدخل

Apartamento c/ 1 quarto - Queijas, Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

تكفي المرآة وحدها أو الكونسول أو العنصر الجمالي الجذاب مثل شجرة ديكورية لطيفة الشكل، ولكن ازدحام المدخل بكل هذه العناصر في فراغ صغير يجعله مزعج إما بصريًا أو وظيفيًا ويقلل من قيمته الجمالية.

9- فوضى الألوان

Toucans in the jungle Pixers غرفة المعيشة Blue toucans,jungle,tropical,flowers,wall mural,wallpaper
Pixers

Toucans in the jungle

Pixers
Pixers
Pixers

ينصح خبراء التصميم باستخدام ما بين لونين و3 ألوان في الفراغ الواحد، أما ما أكثر من ذلك فإنه يكون معرضًا للفوضى البصرية التي تجعل الفراغ غير مريح، لذا فإن دارسة تناسق الألوان وتداخلها في الفراغ من أهم الأشياء التي يجب اعتبارها عند التصميم.

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