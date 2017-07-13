9 أشياء غير مفيدة تتواجد في البيت المصري

في كل منزل توجد بعض العناصر والأشياء التي تتواجد بقوة ولكنها في الحقيقة غير مفيدة ولا هامة، بل إنها تؤثر سلبًا على الشكل العام للديكور، فمنها ما يظهر المنزل بشكل غير مرتب، ومنها ما يقلل من مساحته بشكل غير مريح، ومنها ما يظهر المنزل عشوائيًا بلا سبب، ومن وقت لآخر لابد لنا من أن نراجع أثاث المنزل ومكوناته حتى نعيد للمنزل الطاقة والحيوية ونستغني عن الأشياء الغير هامة فيه.

والمنزل المصري مشهور ببعض الأشياء التي نحرص على تواجدها على الرغم من أنها في أحيان كثيرة تكون عبئًا اقتصاديًا وديكوريًا على المنزل، وفي هذا الموضوع نعرض عليكم أمثلة لها: