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7 قطع أثاث من إيكيا لا تفوت شرائها

ريم عوض ريم عوض
Apartamento em São Bento, Interiores com alma Interiores com alma غرفة نوم
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إيكيا الشركة السويدية العالمية الغنية عن التعريف تقدم لك حلول ذكية وسهلة التركيب والنقل لتحصل على أثاث منزلي أنيق وعملي في نفس الوقت ويختبر قدرتك على تركيبه بنفسك بطريقة شيقة! في هذا المقال نقدم لكم نبذة عن بعض مجموعات التصميمات من إيكيا التي نظن أنها لا يجب أن تفوتك أبدًا!

1- أثاث الـ KALLAX

Gärtnerhaus, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH غرفة الاطفال
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

غرفة الأطفال هي من أكثر الأماكن في المنزل التي يصعب المحافظة عليها من الفوضى، ومع تقدم سن الأطفال سيكن عليك أن تضيف قطعًا جديدة أو تتخلص من أخرى أو حتى تحولها لاستعمال آخر. نرشح لك أثاث الـ KALLAX من إيكيا الذي يمكن استخدامه استخدامات عديدة وسهل النقل والتركيب.

2- أثاث الـMALM

Apartamento em São Bento, Interiores com alma Interiores com alma غرفة نوم
Interiores com alma

Interiores com alma
Interiores com alma
Interiores com alma

مجموعة MALM من إيكيا هي من أنجح أنواع الأثاث الموجودة فيه لوجود أحجام وألوان مختلفة منه ووملاءمتها مع بعضها البعض كمجموعة مكونة من سرير وكومود وتسريحة. السرير الذي يوجد به مكان للتخزين أسفله من أكثر التصميمات عملية كالذي في الصورة حيث أنه يعطيك الفرصة لاستغلال المساحة بشكل جيد.

3- قطع أخرى من الـ MALM

Quarto Ikea, José Tiago Rosa José Tiago Rosa غرفة نوم
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

في هذه الصورة توضح أكثر الألوان والأشكال المختلفة لتصميم أثاث مجموعة MALM من أرفف وخزانات مغلقة ومكاتب.

4- خزانة PAX

homify غرفة نومخزانة الملابس
homify

homify
homify
homify

من منا لا يحتاج إلى خزانات في منزله؟ ولكن إذا كنت تبحث عن خزانة سهلة النقل والتركيب وعملية للغاية فعليك بخزانة PAX من إيكيا والتي يمكنك أن تختار أن تغير لونها والأشكال المرسومة عليها حسب ذوقك مثل هذا التصميم في الصورة!

5- مكتبة BILLY

Une maison à Toulon, FLEURY ARCHITECTE FLEURY ARCHITECTE غرفة المعيشة
FLEURY ARCHITECTE

FLEURY ARCHITECTE
FLEURY ARCHITECTE
FLEURY ARCHITECTE

من أهم العناصر التي يحتاجها منزلك وخاصة غرفة المعيشة هي المكتبة ذات الأرفف المفتوحة، لتضع فيها ما شئت من الكتب والتذكارات والأفلام والصور، إذا كنت تريد تصميمًا عمليًا وأنيقًا لهذا الغرض فألق نظرة على مكتبة BILLY من إيكيا المتوفرة بأشكال وأحجام عدة لتلائم مساحة مختلف الغرف وذوقك.

6- أدراج HEMNES

DORMITORIO INFANTIL HUESCA, ANA SILVÁN ESTUDIO DE INTERIORISMO ANA SILVÁN ESTUDIO DE INTERIORISMO غرفة الأطفالخزانات وادراج خشب White
ANA SILVÁN ESTUDIO DE INTERIORISMO

ANA SILVÁN ESTUDIO DE INTERIORISMO
ANA SILVÁN ESTUDIO DE INTERIORISMO
ANA SILVÁN ESTUDIO DE INTERIORISMO

تلك الأدراج هي قطعة أخرى من قطع إيكيا التي لا يجب أن تفوتها أبدًا لسهولة فتح أدراجها وشكلها الكلاسيكي البسيط والتي تعطيك فرصة أيضًا لتغيير تصميمها وإضافة ما شئت من الملصقات والألوان دون إفساد التصميم الأصلي. توجد من نفس المجموعة HEMNES خزانات ودواليب وأسِرّة.

7- مطابخ إيكيا

cuisine-Agence KP, Agence KP Agence KP مطبخ حديد
Agence KP

Agence KP
Agence KP
Agence KP

يوجد لدى إيكيا مجموعة من أفضل تصميمات المطابخ المنظمة بشكل رائع وتساعدك على المحافظة على ترتيب مطبخك بسبب الحلول الذكية والتصميم المميز. يمكنك اختيار من بين العديد من الألوان والتصميمات والمواد المستخدمة أيضًا!

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