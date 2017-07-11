7 قطع أثاث من إيكيا لا تفوت شرائها

غرفة الأطفال هي من أكثر الأماكن في المنزل التي يصعب المحافظة عليها من الفوضى، ومع تقدم سن الأطفال سيكن عليك أن تضيف قطعًا جديدة أو تتخلص من أخرى أو حتى تحولها لاستعمال آخر. نرشح لك أثاث الـ KALLAX من إيكيا الذي يمكن استخدامه استخدامات عديدة وسهل النقل والتركيب.