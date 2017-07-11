7 قطع أثاث من إيكيا لا تفوت شرائها

إيكيا الشركة السويدية العالمية الغنية عن التعريف تقدم لك حلول ذكية وسهلة التركيب والنقل لتحصل على أثاث منزلي أنيق وعملي في نفس الوقت ويختبر قدرتك على تركيبه بنفسك بطريقة شيقة! في هذا المقال نقدم لكم نبذة عن بعض مجموعات التصميمات من إيكيا التي نظن أنها لا يجب أن تفوتك أبدًا!
غرفة الأطفال هي من أكثر الأماكن في المنزل التي يصعب المحافظة عليها من الفوضى، ومع تقدم سن الأطفال سيكن عليك أن تضيف قطعًا جديدة أو تتخلص من أخرى أو حتى تحولها لاستعمال آخر. نرشح لك أثاث الـ KALLAX من إيكيا الذي يمكن استخدامه استخدامات عديدة وسهل النقل والتركيب.
مجموعة MALM من إيكيا هي من أنجح أنواع الأثاث الموجودة فيه لوجود أحجام وألوان مختلفة منه ووملاءمتها مع بعضها البعض كمجموعة مكونة من سرير وكومود وتسريحة. السرير الذي يوجد به مكان للتخزين أسفله من أكثر التصميمات عملية كالذي في الصورة حيث أنه يعطيك الفرصة لاستغلال المساحة بشكل جيد.
في هذه الصورة توضح أكثر الألوان والأشكال المختلفة لتصميم أثاث مجموعة MALM من أرفف وخزانات مغلقة ومكاتب.
من منا لا يحتاج إلى خزانات في منزله؟ ولكن إذا كنت تبحث عن خزانة سهلة النقل والتركيب وعملية للغاية فعليك بخزانة PAX من إيكيا والتي يمكنك أن تختار أن تغير لونها والأشكال المرسومة عليها حسب ذوقك مثل هذا التصميم في الصورة!
من أهم العناصر التي يحتاجها منزلك وخاصة غرفة المعيشة هي المكتبة ذات الأرفف المفتوحة، لتضع فيها ما شئت من الكتب والتذكارات والأفلام والصور، إذا كنت تريد تصميمًا عمليًا وأنيقًا لهذا الغرض فألق نظرة على مكتبة BILLY من إيكيا المتوفرة بأشكال وأحجام عدة لتلائم مساحة مختلف الغرف وذوقك.
تلك الأدراج هي قطعة أخرى من قطع إيكيا التي لا يجب أن تفوتها أبدًا لسهولة فتح أدراجها وشكلها الكلاسيكي البسيط والتي تعطيك فرصة أيضًا لتغيير تصميمها وإضافة ما شئت من الملصقات والألوان دون إفساد التصميم الأصلي. توجد من نفس المجموعة HEMNES خزانات ودواليب وأسِرّة.