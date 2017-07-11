في بعض الأحيان قد تحتار بميزانيتك الصغيرة بين ما يمكنك فعله في منزلك لتشعر بفارق حقيقيّ ويظهر التجديد الذي قمت به ولو كان بسيطًا. في هذا المقال نقدم لك 7 أفكار لاستثمار ميزانيتك الصغيرة في تجديد منزلك نرجو أن تساعدك وتكون مصدر إلهام لك.
الآن وقد أصبح معك ميزانية لتجديد منزلك ولو كانت صغيرة، فقد حان الوقت لشراء تلك المفارش التي لطالما حلمت بامتلاكها! قدّم شكلًا جديدًا لغرفة نومك وغرفة معيشتك وحتى البلكونة بشراء منسوجات ومفارش جديدة وستذهل من التأثير الكبير الذي سيحدثه هذا التغيير لجميع غرف منزلك. من أمثلة الأماكن التي قد تحتاج لهذا التجديد: مفرش السرير وأغطيته، والسجاجيد ومفارش السفرة والطاولات.
يمكنك أيضًا إضافة الفوط إلى قائمة المنسوجات التي تريد تجديدها، بجميع أنواعها بداية من فوط الوجه والبشاكير وحتى فوط المطبخ وفوط التنظيف! هذه من الأشياء البسيطة التي تشعرك بانتعاش التغيير.
ننتقل من الفوط إلى الحمام حيث يمكنك إضافة مجموعة من القوارير الخاصة بالصابون والمعطرات والفرش الأسنان وما إلى ذلك بالإضافة إلى تغيير ستارة النافذة وستارة البانيو إن لم يكن بكابينة، وتغيير مجموعة تنظيف الحمام كفرشاة التويلت وفرشاة البلاط. احرص على اختيار مجوعات ذات شكل ديكوري بجانب عمليتها.
الاستخدام اليومي للأكواب والأطباق يؤول بنا إلى وجود بعض الأطباق والأكواب ذات الكسور والشروخ البسيطة أو التي تخلصنا منها بعد أن كسرت بالكامل فأصبح الطقم ناقصًا ولا يسعفك عند التقديم فتضطر لإدخال قطع مختلفة من طقم آخر بينهم، قم بشراء مجموعات جديدة من أدوات الطعام التي لم تعد قابلة للاستخدام لتفتح شهيتك على الأكل وإقامة العزائم!
قد لا تكون الحلل والطاسات قد كسر منها شيء ولكن يجب أن تتأكد من تجديد بعضها كل فترة حفاظًا على صحتك وصحة أفراد الأسرة حيث أن تعرضها للنار بشكل دائم واستخدام الملاعق الحادة يمكنه أن يجرحها ويجعلها عرضة لخلط بعض موادها بالطعام مما يتسبب في أمراض خطيرة.
نعم قطع الديكور ليست من أساسيات المنزل ولكن إذا كانت لديك الفرصة والميزانية لإضافة بعضها من إطارات وصور فريدة من نوعها تعكس شخصيتك فافعل وسترى كم تغير شكل المنزل!
يمكنك تغيير قطعة واحدة من أثاثك بقطعة أخرى فريدة من نوعها كالكنبة مثلا أو كرسي واحد أو طاولة جانبية، اختر قطعة أو أكثر حسب إمكانياتك وغيرها لتضيف بعض التجديد للغرفة.