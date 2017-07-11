7 أفكار لاستثمار ميزانيتك الصغيرة في تجديد منزلك

الاستخدام اليومي للأكواب والأطباق يؤول بنا إلى وجود بعض الأطباق والأكواب ذات الكسور والشروخ البسيطة أو التي تخلصنا منها بعد أن كسرت بالكامل فأصبح الطقم ناقصًا ولا يسعفك عند التقديم فتضطر لإدخال قطع مختلفة من طقم آخر بينهم، قم بشراء مجموعات جديدة من أدوات الطعام التي لم تعد قابلة للاستخدام لتفتح شهيتك على الأكل وإقامة العزائم!