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7 أفكار لاستثمار ميزانيتك الصغيرة في تجديد منزلك

ريم عوض ريم عوض
Mediterranean Style, Rencraft Rencraft مطبخ خشب Blue
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في بعض الأحيان قد تحتار بميزانيتك الصغيرة بين ما يمكنك فعله في منزلك لتشعر بفارق حقيقيّ ويظهر التجديد الذي قمت به ولو كان بسيطًا. في هذا المقال نقدم لك 7 أفكار لاستثمار ميزانيتك الصغيرة في تجديد منزلك نرجو أن تساعدك وتكون مصدر إلهام لك.

1- المنسوجات

APARTAMENTO TURÍSTICO ARROIOS - LISBOA, TRAÇO 8 INTERIORES TRAÇO 8 INTERIORES غرفة نوم
TRAÇO 8 INTERIORES

TRAÇO 8 INTERIORES
TRAÇO 8 INTERIORES
TRAÇO 8 INTERIORES

الآن وقد أصبح معك ميزانية لتجديد منزلك ولو كانت صغيرة، فقد حان الوقت لشراء تلك المفارش التي لطالما حلمت بامتلاكها! قدّم شكلًا جديدًا لغرفة نومك وغرفة معيشتك وحتى البلكونة بشراء منسوجات ومفارش جديدة وستذهل من التأثير الكبير الذي سيحدثه هذا التغيير لجميع غرف منزلك. من أمثلة الأماكن التي قد تحتاج لهذا التجديد: مفرش السرير وأغطيته، والسجاجيد ومفارش السفرة والطاولات.

2- الفوط

Decorex International 2014 Heirlooms Ltd حمام
Heirlooms Ltd

Decorex International 2014

Heirlooms Ltd
Heirlooms Ltd
Heirlooms Ltd

يمكنك أيضًا إضافة الفوط إلى قائمة المنسوجات التي تريد تجديدها، بجميع أنواعها بداية من فوط الوجه والبشاكير وحتى فوط المطبخ وفوط التنظيف! هذه من الأشياء البسيطة التي تشعرك بانتعاش التغيير.

3- أكسسوارت الحمام

homify حمام MDF Beige
homify

homify
homify
homify

ننتقل من الفوط إلى الحمام حيث يمكنك إضافة مجموعة من القوارير الخاصة بالصابون والمعطرات والفرش الأسنان وما إلى ذلك بالإضافة إلى تغيير ستارة النافذة وستارة البانيو إن لم يكن بكابينة، وتغيير مجموعة تنظيف الحمام كفرشاة التويلت وفرشاة البلاط. احرص على اختيار مجوعات ذات شكل ديكوري بجانب عمليتها.

4- الأكواب والأطباق

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

الاستخدام اليومي للأكواب والأطباق يؤول بنا إلى وجود بعض الأطباق والأكواب ذات الكسور والشروخ البسيطة أو التي تخلصنا منها بعد أن كسرت بالكامل فأصبح الطقم ناقصًا ولا يسعفك عند التقديم فتضطر لإدخال قطع مختلفة من طقم آخر بينهم، قم بشراء مجموعات جديدة من أدوات الطعام التي لم تعد قابلة للاستخدام لتفتح شهيتك على الأكل وإقامة العزائم!

5- الحلل والطاسات

Mediterranean Style Rencraft مطبخ خشب Blue
Rencraft

Mediterranean Style

Rencraft
Rencraft
Rencraft

قد لا تكون الحلل والطاسات قد كسر منها شيء ولكن يجب أن تتأكد من تجديد بعضها كل فترة حفاظًا على صحتك وصحة أفراد الأسرة حيث أن تعرضها للنار بشكل دائم واستخدام الملاعق الحادة يمكنه أن يجرحها ويجعلها عرضة لخلط بعض موادها بالطعام مما يتسبب في أمراض خطيرة.

6- قطع الديكور

T0 estilo nórdico, Perfect Home Interiors Perfect Home Interiors غرفة المعيشة
Perfect Home Interiors

Perfect Home Interiors
Perfect Home Interiors
Perfect Home Interiors

نعم قطع الديكور ليست من أساسيات المنزل ولكن إذا كانت لديك الفرصة والميزانية لإضافة بعضها من إطارات وصور فريدة من نوعها تعكس شخصيتك فافعل وسترى كم تغير شكل المنزل!

7- قطع أثاث جديدة

Living area Katie Malik Interiors غرفة المعيشة
Katie Malik Interiors

Living area

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

يمكنك تغيير قطعة واحدة من أثاثك بقطعة أخرى فريدة من نوعها كالكنبة مثلا أو كرسي واحد أو طاولة جانبية، اختر قطعة أو أكثر حسب إمكانياتك وغيرها لتضيف بعض التجديد للغرفة.

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