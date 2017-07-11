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10 أفكار لاستخدام الطوب في المطبخ ستبهرك

ريم عوض ريم عوض
Rear Extension, Oakman Oakman غرفة السفرة
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قد يلجأ الناس أكثر للأحجار ومواد مختلفة غير الطوب ولكن إذا عرفت مدى تأثيره وكيف يمكنه أن يغير تصميم مطبخك ويضيف له الكثير من الدفئ والإحساس بالريف ستغير رأيك تمامًا! في هذا المقال نقدم لكم 10 أفكار لاستخدام الطوب في المطبخ ستبهرك ونرجو أن تلهمك  لتجديد مطبخك!

1- طوب وستانلس ستيل

Retrofit - Residência Alphaville, Moran e Anders Arquitetura Moran e Anders Arquitetura مطبخ
Moran e Anders Arquitetura

Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura

في هذا التصميم يمتد الطوب على الحائط وفي بار المطبخ الذي يظهر بقوة ويثبت نفسه بين التصميم المودرن الصناعي في باقي المطبخ من الستانليس ستيل وسطح المطبخ المصمم من الجرانيت الأسود اللامع.

2- الأبيض

Rear Extension, Oakman Oakman غرفة السفرة
Oakman

Rear Extension

Oakman
Oakman
Oakman

هذا المطبخ الساحر بتصميم ريفي صُمم جانب من حوائطه بالطوب الأبيض ليتكامل ويتباين أيضًا مع الخشب الطبيعي المستخدم في باقي المطبخ.

3- طوب أحمر

Dining homify مطبخ
homify

Dining

homify
homify
homify

هذا التصميم لمطبخ بحائط من الطوب الأحمر الذي يفرّق بين مكانين في المطبخ، حيث الآخر أسود كالسبورة. المطبخ مساحته كبيرة وبتصميم مودرن وتم استغلاله بطريقة جيدة فبدلًا من إنشاء خزانات كاملة اكتفى المصمم ببعض الأرفف لوضع أدوات المطبخ.

4- الطوب والإضاءة

Quebec Way, Haggerston, Rousseau Rousseau مطبخ
Rousseau

Quebec Way, Haggerston

Rousseau
Rousseau
Rousseau

هذا المطبخ الضخم ذا الحائط الطوبي باللون البيج لم يكن ليظهر جماله ويكتمل إال بوحدات الإضاءة والكشافات موجهة عليه ليمتزج كل شيء مع السقف الخشبي الكبير وطاولة السفرة الإسكندافية فتحصل على مطبخ الأحلام!

5- النمط الصناعي

W9 | Eclectic Industrialism Davonport مطبخ خشب Grey
Davonport

W9 | Eclectic Industrialism

Davonport
Davonport
Davonport

ربما تعتقد أن الطوب لا يمكن أن يستخدم إلا في الأنماط الريفية ولكن يكطمط إدخاله مع النمط الصناعي ليكسر من حدته ويزيده دفئًا.

6- الأحمر القوي

kitchen 03 Alrewas Architecture Ltd مطبخ
Alrewas Architecture Ltd

kitchen 03

Alrewas Architecture Ltd
Alrewas Architecture Ltd
Alrewas Architecture Ltd

الحائط الأحمر يثبت وجوده بشكل رائع في هذا المطبخ ذا الألوان الحيادية، خاصة مع دخول كمية كبيرة من ضوء الشمس من نافذة السقف الضخمة.

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7- عواميد

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

تصميم المطبخ يحتوي على حائط كبير من الطوب البني وأمامه عواميد ليجعلك تشعر كأنك عدت بالزمن مئات السنين.

8- درجات محايدة

Interiors, John Lewis of Hungerford John Lewis of Hungerford مطبخ
John Lewis of Hungerford

Interiors

John Lewis of Hungerford
John Lewis of Hungerford
John Lewis of Hungerford

كل الألوان المستخدمة في هذا التصميم هي ألوان حيادية حتى لون الطوب ليعكس مطبخًا هادئًا وأنيقًا.

9- باركيه وطوب

Ashley Road, Concept Eight Architects Concept Eight Architects مطبخ
Concept Eight Architects

Ashley Road

Concept Eight Architects
Concept Eight Architects
Concept Eight Architects

فكرة أخرى للحائط الطوبي بدرجات الوردي المختلفة مع الباركيه الأنيق وبار أبيض كبير بمقاعد معدنية داكنة تتبان مع اللون الفاتح المستخدم في باقي المطبخ.

10- حوائط متقابلة

Peckham Victorian house wrap around extension, Ar'Chic Ar'Chic مطبخ
Ar&#39;Chic

Peckham Victorian house wrap around extension

Ar'Chic
Ar&#39;Chic
Ar'Chic

على جانب من المطبخ نجد حائط أبيض عادي أمامه بار رخامي باللون الرمادي، يتباين مع الجهة المقابلة المصممة من الطوب البني وطاولة سفرة خشبية وكراسي معدنية.

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