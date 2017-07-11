قد يلجأ الناس أكثر للأحجار ومواد مختلفة غير الطوب ولكن إذا عرفت مدى تأثيره وكيف يمكنه أن يغير تصميم مطبخك ويضيف له الكثير من الدفئ والإحساس بالريف ستغير رأيك تمامًا! في هذا المقال نقدم لكم 10 أفكار لاستخدام الطوب في المطبخ ستبهرك ونرجو أن تلهمك لتجديد مطبخك!