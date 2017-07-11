قد يلجأ الناس أكثر للأحجار ومواد مختلفة غير الطوب ولكن إذا عرفت مدى تأثيره وكيف يمكنه أن يغير تصميم مطبخك ويضيف له الكثير من الدفئ والإحساس بالريف ستغير رأيك تمامًا! في هذا المقال نقدم لكم 10 أفكار لاستخدام الطوب في المطبخ ستبهرك ونرجو أن تلهمك لتجديد مطبخك!
في هذا التصميم يمتد الطوب على الحائط وفي بار المطبخ الذي يظهر بقوة ويثبت نفسه بين التصميم المودرن الصناعي في باقي المطبخ من الستانليس ستيل وسطح المطبخ المصمم من الجرانيت الأسود اللامع.
هذا المطبخ الساحر بتصميم ريفي صُمم جانب من حوائطه بالطوب الأبيض ليتكامل ويتباين أيضًا مع الخشب الطبيعي المستخدم في باقي المطبخ.
هذا التصميم لمطبخ بحائط من الطوب الأحمر الذي يفرّق بين مكانين في المطبخ، حيث الآخر أسود كالسبورة. المطبخ مساحته كبيرة وبتصميم مودرن وتم استغلاله بطريقة جيدة فبدلًا من إنشاء خزانات كاملة اكتفى المصمم ببعض الأرفف لوضع أدوات المطبخ.
هذا المطبخ الضخم ذا الحائط الطوبي باللون البيج لم يكن ليظهر جماله ويكتمل إال بوحدات الإضاءة والكشافات موجهة عليه ليمتزج كل شيء مع السقف الخشبي الكبير وطاولة السفرة الإسكندافية فتحصل على مطبخ الأحلام!
ربما تعتقد أن الطوب لا يمكن أن يستخدم إلا في الأنماط الريفية ولكن يكطمط إدخاله مع النمط الصناعي ليكسر من حدته ويزيده دفئًا.
الحائط الأحمر يثبت وجوده بشكل رائع في هذا المطبخ ذا الألوان الحيادية، خاصة مع دخول كمية كبيرة من ضوء الشمس من نافذة السقف الضخمة.
تصميم المطبخ يحتوي على حائط كبير من الطوب البني وأمامه عواميد ليجعلك تشعر كأنك عدت بالزمن مئات السنين.
كل الألوان المستخدمة في هذا التصميم هي ألوان حيادية حتى لون الطوب ليعكس مطبخًا هادئًا وأنيقًا.
فكرة أخرى للحائط الطوبي بدرجات الوردي المختلفة مع الباركيه الأنيق وبار أبيض كبير بمقاعد معدنية داكنة تتبان مع اللون الفاتح المستخدم في باقي المطبخ.