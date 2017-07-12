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منزل مفروش من إيكيا لأفضل استغلال للمساحة

ريم عوض ريم عوض
przytulne , kobiece wnętrze, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom غرفة نوم
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إذا لم تكن قد ذهبت إلى إيكيا بعد فربما قد حان الوقت لتقوم بزيارة إلى هناك! ستجد حلول لجميع مشاكلك لبخاصة بالمساحة والعملية والأناقة في نفس الوقت. في هذا المقال نأخذك في جولة داخل منزل مفروش بالكامل من إيكيا مع تعريفكم بالمجموعات التصميمية لكل غرفة حتى يسهل عليكم طلبها بالاسم، نرجو أن يكون مصدر إلهام لك!

1- ضوء الشمس

przytulne , kobiece wnętrze, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom غرفة المعيشة
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

إدخال ضوء الشمس الطبيعي للغرف من أهم الأشياء التي تشعرك ببهجة تصميم منزلك وتمدك بالطاقة وتحسن من مزاجك وصحتك النفسية والجسدية، هذا بجانب أنها تجعل زائريك يشعرون بالترحيب. في غرفة المعيشة التي في الصورة نجد ستائر فاتحة اللون وستائر شيفون نافذة للضوء. طاولة غرفة المعيشة هي من مجموعة HEMNES في إيكيا والكراسي الرمادية من STRANDMON

2- مساحة مفتوحة

przytulne , kobiece wnętrze, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom غرفة المعيشة
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

المساحات المفتوحة هي أكثر ما يستخدم مؤخرًا في تصميم البيوت نظرًا لكونها موفرة للمساحة وتعطي شعورًا باتساع المنزل لعدم وجود جدران فاصلة تعيق البصر، ولتواصل أفضل بين أفراد المنزل. في هذا التصميم نجد مساحة مفتوحة ومتكاملة بألوان هادئة. الكنبة من مجموعة EKTORP المميزة التي لا غنى عن راحتها.

3- طاولة التليفزيون

przytulne , kobiece wnętrze, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom غرفة المعيشة
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

منطقة التليفزيون في غرفة المعيشة من أكثر الأماكن المميزة فيه وغالبًا ما تكون النقطة المحورية. في هذا التصميم من إيكيا نجد طاولة التليفزيون من مجموعة BESTÅ الأنيقة التي تتسع لحمل تليفزيون بحجم كبير ويوجد بها أدراج واسعة للتخزين.

4- طاولة السفرة

przytulne , kobiece wnętrze, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom غرفة السفرة
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

بجانب غرفة المعيشة والمطبخ المفتوح نجد طاولة سفرة من مجموعة INGATORP وللمسات النهائية المختلفة استخدم المصمم نجف من مجموعة STOCKHOLM التي توزع الضوء في ال غرفة بشكل جيد.

5- تفاصيل المطبخ

przytulne , kobiece wnętrze, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom مطبخ
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

المطابخ الكبيرة تحتاج إلى تصميم مدروس بشكل جيد لاستغلالها أفضل استغلال. المطبخ هنا بتصميم SÄVEDAL وأضيف له ثلاجة باللون السماوي لتصميم منعش أكثر.

6- بار المطبخ

przytulne , kobiece wnętrze, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom مطبخ
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

المطبخ له بار صغير ممتد من سطح المطبخ الذي فوق الخزانات لتوفير مساحة إضافية للتخزين وأيضًا مكان لتناول الأكل سريعًا.

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7- غرفة نوم ساحرة

przytulne , kobiece wnętrze, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom غرفة نوم
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

كصالة المنزل، غرفة النوم يملأها ضوء الشمس الطبيعي، فلا أجمل من أن تستيقظ على هذا الإشراق المنعش! استخدم المصمم ستائر فاتحة أخرى من إيكيا مع سرير معدني من مجموعة LEIRVIK و تسريحة أنيقة من مجموعة HEMNES.

8- أثاث إيكيا حتى في الحمام

przytulne , kobiece wnętrze, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom حمام
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

أثاث إيكيا يمكنه أن يستخدم في جميع غرف المنزل بما في ذلك الحمام. في هذا التصميم استخدمت خزانة HEMNES للحوض وكوحدة ت تخزين.

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