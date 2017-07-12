منزل مفروش من إيكيا لأفضل استغلال للمساحة

إذا لم تكن قد ذهبت إلى إيكيا بعد فربما قد حان الوقت لتقوم بزيارة إلى هناك! ستجد حلول لجميع مشاكلك لبخاصة بالمساحة والعملية والأناقة في نفس الوقت. في هذا المقال نأخذك في جولة داخل منزل مفروش بالكامل من إيكيا مع تعريفكم بالمجموعات التصميمية لكل غرفة حتى يسهل عليكم طلبها بالاسم، نرجو أن يكون مصدر إلهام لك!
إدخال ضوء الشمس الطبيعي للغرف من أهم الأشياء التي تشعرك ببهجة تصميم منزلك وتمدك بالطاقة وتحسن من مزاجك وصحتك النفسية والجسدية، هذا بجانب أنها تجعل زائريك يشعرون بالترحيب. في غرفة المعيشة التي في الصورة نجد ستائر فاتحة اللون وستائر شيفون نافذة للضوء. طاولة غرفة المعيشة هي من مجموعة HEMNES في إيكيا والكراسي الرمادية من STRANDMON
المساحات المفتوحة هي أكثر ما يستخدم مؤخرًا في تصميم البيوت نظرًا لكونها موفرة للمساحة وتعطي شعورًا باتساع المنزل لعدم وجود جدران فاصلة تعيق البصر، ولتواصل أفضل بين أفراد المنزل. في هذا التصميم نجد مساحة مفتوحة ومتكاملة بألوان هادئة. الكنبة من مجموعة EKTORP المميزة التي لا غنى عن راحتها.
منطقة التليفزيون في غرفة المعيشة من أكثر الأماكن المميزة فيه وغالبًا ما تكون النقطة المحورية. في هذا التصميم من إيكيا نجد طاولة التليفزيون من مجموعة BESTÅ الأنيقة التي تتسع لحمل تليفزيون بحجم كبير ويوجد بها أدراج واسعة للتخزين.
بجانب غرفة المعيشة والمطبخ المفتوح نجد طاولة سفرة من مجموعة INGATORP وللمسات النهائية المختلفة استخدم المصمم نجف من مجموعة STOCKHOLM التي توزع الضوء في ال غرفة بشكل جيد.
المطابخ الكبيرة تحتاج إلى تصميم مدروس بشكل جيد لاستغلالها أفضل استغلال. المطبخ هنا بتصميم SÄVEDAL وأضيف له ثلاجة باللون السماوي لتصميم منعش أكثر.
المطبخ له بار صغير ممتد من سطح المطبخ الذي فوق الخزانات لتوفير مساحة إضافية للتخزين وأيضًا مكان لتناول الأكل سريعًا.
كصالة المنزل، غرفة النوم يملأها ضوء الشمس الطبيعي، فلا أجمل من أن تستيقظ على هذا الإشراق المنعش! استخدم المصمم ستائر فاتحة أخرى من إيكيا مع سرير معدني من مجموعة LEIRVIK و تسريحة أنيقة من مجموعة HEMNES.
أثاث إيكيا يمكنه أن يستخدم في جميع غرف المنزل بما في ذلك الحمام. في هذا التصميم استخدمت خزانة HEMNES للحوض وكوحدة ت تخزين.