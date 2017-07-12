منزل مفروش من إيكيا لأفضل استغلال للمساحة

إذا لم تكن قد ذهبت إلى إيكيا بعد فربما قد حان الوقت لتقوم بزيارة إلى هناك! ستجد حلول لجميع مشاكلك لبخاصة بالمساحة والعملية والأناقة في نفس الوقت. في هذا المقال نأخذك في جولة داخل منزل مفروش بالكامل من إيكيا مع تعريفكم بالمجموعات التصميمية لكل غرفة حتى يسهل عليكم طلبها بالاسم، نرجو أن يكون مصدر إلهام لك!