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كيف تدمج النباتات الداخلية في ديكور منزلك ؟

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Bridge Over Water, HYLA Architects HYLA Architects منتجع
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وجود نباتات في زوايا منزلك تعزز من قيمة منزلك مثلها مثل باقي عناصر الديكور، هناك العديد من النباتات الداخلية التي يمكن أن تعيش حياة صحية في منزلك، إذا ما توافرت لها الظروف الصحية لنموها مثل الرطوبة ودرجة الحرارة والضوء، ومن هذه النباتات التي يمكن أن تعيش في الداخل أو الخارج مثل اليوكا أو إبرة الراعي. 

ولكن النباتات الأخرى التي تفشل في التكيف مع الظروف الخارجية يمكن عزلها ورعايتها داخل المنزل، والتي عادة ما تكون قادرة على تحمل درجات الحرارة العالية والتي ترعى عادة في الشقة خصوصًا في فصل الشتاء بسبب استخدام أجهزة التدفئة. 

تنقية الهواء بالنباتات الداخلية

Casale sulle colline di Firenze, Antonio Lionetti Home Design Antonio Lionetti Home Design بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
Antonio Lionetti Home Design

Antonio Lionetti Home Design
Antonio Lionetti Home Design
Antonio Lionetti Home Design

من ضمن الجوانب الإيجابية التي تجعل النباتات الداخلية من العناصر الهامة في ديكور المنزل هي بالتأكيد الجوانب الصحية، النباتات الخضراء لديها قدرة عالية في تنقية الهواء وليس ذلك فقط بل أنها حسب الدراسات العلمية قادرة على مكافحة الرطوبة والقضاء على الراوئح الغير مرغوب فيها في المنزل، مما يجعله أنيق ومريح.  

النباتات الداخلية مع المفروشات

Concreted Fabric Flower Pots, Architetto Daniele Stiavetti Architetto Daniele Stiavetti بلكونات وشرفاتنباتات و زهور
Architetto Daniele Stiavetti

Concreted Fabric Flower Pots

Architetto Daniele Stiavetti
Architetto Daniele Stiavetti
Architetto Daniele Stiavetti

أبداعك سيساعدك على دمج النباتات الخضراء بتركيبة جديدة، كما نرى في هذا المثال فكرة بسيطة جدًا عن طريق لف قطعة من النسيج في خليط من الرمل والأسمنت وتركها لتأخذ شكلها الصلب حول وعاء نبات إبرة الراعي. 

كيف تختار النباتات الداخلية

Foto piante d'interno, Tiziano Codiferro - Master Gardener Tiziano Codiferro - Master Gardener مكتب عمل أو دراسة
Tiziano Codiferro – Master Gardener

Tiziano Codiferro - Master Gardener
Tiziano Codiferro – Master Gardener
Tiziano Codiferro - Master Gardener

ليس من الصعب نهائي رعاية نبات أخضر في شقتك التي تتمتع بدرجة متوسطة للسطوع ودرجة الحرارة، يمكنك في هذه الحالة رعاية النباتات التي تنمو عموديًا لأنها لا تحتاج لمساحة كبيرة لتنمو مثل نباتات السرخس خصوصًا في الغرف.

أشجار عالية

Maison contemporaine dans ancienhangar, KJBI DECO KJBI DECO غرفة المعيشة
KJBI DECO

KJBI DECO
KJBI DECO
KJBI DECO

لماذا لاتفكر في الاعتماد على شجرة عالية في غرفة المعيشة كعنصر ترحيب في منزلك، إذا كان السقف لديك مرتفع سوف يغير من مظهر منزلك بشكل جذري، إذا كنت تعيش في المدينة ينصحك الخبراء بالاعتماد على هذه الأشجار لأنها تقلل من شدة الضوضاء وقادرة على أن تكون عازلة للصوت. 

الحمام بيئة مناسبة للنباتات

Bridge Over Water, HYLA Architects HYLA Architects منتجع
HYLA Architects

HYLA Architects
HYLA Architects
HYLA Architects

لا توجد بيئة انسب من الحمام لرعاية النباتات الداخلية، كما ذكرنا بالسابق أن النباتات تساعد على امتصاص الرطوبة والتخلص من الروائح الغير مرغوب فيها لذا فالحمام أنسب مكان لرعايتها. 

الأعشاب في المطبخ

New Crane Wharf TLA Studio مطبخ
TLA Studio

New Crane Wharf

TLA Studio
TLA Studio
TLA Studio

يمكك تخصيص زاوية خضراء قي مطبخك لزراعة بعض الأعشاب التي تحتاجها في الطهي مثل البقدونس، الريحان، النعناع، وإكليل الجبل، يجب أن تتأكد من أن البيئة مناسبة لنمو هذه الأعشاب فهي تحتاج إلى درجة حرارة ثابتة تتراوح بين 22:18 درجة مئوية. 

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شجرة خضراء مورقة في غرفة الطعام

Piante succulente, Tiziano Codiferro - Master Gardener Tiziano Codiferro - Master Gardener غرفة السفرة
Tiziano Codiferro – Master Gardener

Tiziano Codiferro - Master Gardener
Tiziano Codiferro – Master Gardener
Tiziano Codiferro - Master Gardener

الصبار

Quando il sottovaso è più grande del vaso, Ceramica Artistica di Chiara Cantamessa Ceramica Artistica di Chiara Cantamessa المنزل اكسسوارات النباتات
Ceramica Artistica di Chiara Cantamessa

Ceramica Artistica di Chiara Cantamessa
Ceramica Artistica di Chiara Cantamessa
Ceramica Artistica di Chiara Cantamessa

من أكثر النباتات التي يسهل رعايتها هو الصبار، لأنها تتحمل الظروف القاسية من درجات الحرارة العالية ولا تحتاج إلى اهتمام كبير من ربات البيوت، وهي متوفرة بأشكال كثيرة وهناك أنواع منها بزهور وأشواك صغيرة كالتي نراها أمامنا في الصورة وهي ملائمة جدًا للمنازل. 

أهمية الضوء للنباتات الداخلية

Res. Horizontes, ArkDek ArkDek بلكونة أو شرفة
ArkDek

ArkDek
ArkDek
ArkDek

التعرض للضوء من أهم الأشياء لصحة النباتات الداخلية الخاصة بك، لذا يجب الحفاظ على أوراق هذه النباتات خالية من أي غبار وسقيها بانتظام لا تنتظر أن تجف التربة لكي تسقيها.  

الألوان الطبيعة لإضاءة الغرف

Casale sulle colline di Firenze, Antonio Lionetti Home Design Antonio Lionetti Home Design بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
Antonio Lionetti Home Design

Antonio Lionetti Home Design
Antonio Lionetti Home Design
Antonio Lionetti Home Design

الألوان الطبيعية للزهور والنباتات تجعل مظهر المساحة مشرق ومبهج وفي نفس الوقت بسيط وأنيق. 

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