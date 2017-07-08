كيف تدمج النباتات الداخلية في ديكور منزلك ؟

وجود نباتات في زوايا منزلك تعزز من قيمة منزلك مثلها مثل باقي عناصر الديكور، هناك العديد من النباتات الداخلية التي يمكن أن تعيش حياة صحية في منزلك، إذا ما توافرت لها الظروف الصحية لنموها مثل الرطوبة ودرجة الحرارة والضوء، ومن هذه النباتات التي يمكن أن تعيش في الداخل أو الخارج مثل اليوكا أو إبرة الراعي.
ولكن النباتات الأخرى التي تفشل في التكيف مع الظروف الخارجية يمكن عزلها ورعايتها داخل المنزل، والتي عادة ما تكون قادرة على تحمل درجات الحرارة العالية والتي ترعى عادة في الشقة خصوصًا في فصل الشتاء بسبب استخدام أجهزة التدفئة.
من ضمن الجوانب الإيجابية التي تجعل النباتات الداخلية من العناصر الهامة في ديكور المنزل هي بالتأكيد الجوانب الصحية، النباتات الخضراء لديها قدرة عالية في تنقية الهواء وليس ذلك فقط بل أنها حسب الدراسات العلمية قادرة على مكافحة الرطوبة والقضاء على الراوئح الغير مرغوب فيها في المنزل، مما يجعله أنيق ومريح.
أبداعك سيساعدك على دمج النباتات الخضراء بتركيبة جديدة، كما نرى في هذا المثال فكرة بسيطة جدًا عن طريق لف قطعة من النسيج في خليط من الرمل والأسمنت وتركها لتأخذ شكلها الصلب حول وعاء نبات إبرة الراعي.
ليس من الصعب نهائي رعاية نبات أخضر في شقتك التي تتمتع بدرجة متوسطة للسطوع ودرجة الحرارة، يمكنك في هذه الحالة رعاية النباتات التي تنمو عموديًا لأنها لا تحتاج لمساحة كبيرة لتنمو مثل نباتات السرخس خصوصًا في الغرف.
لماذا لاتفكر في الاعتماد على شجرة عالية في غرفة المعيشة كعنصر ترحيب في منزلك، إذا كان السقف لديك مرتفع سوف يغير من مظهر منزلك بشكل جذري، إذا كنت تعيش في المدينة ينصحك الخبراء بالاعتماد على هذه الأشجار لأنها تقلل من شدة الضوضاء وقادرة على أن تكون عازلة للصوت.
لا توجد بيئة انسب من الحمام لرعاية النباتات الداخلية، كما ذكرنا بالسابق أن النباتات تساعد على امتصاص الرطوبة والتخلص من الروائح الغير مرغوب فيها لذا فالحمام أنسب مكان لرعايتها.
يمكك تخصيص زاوية خضراء قي مطبخك لزراعة بعض الأعشاب التي تحتاجها في الطهي مثل البقدونس، الريحان، النعناع، وإكليل الجبل، يجب أن تتأكد من أن البيئة مناسبة لنمو هذه الأعشاب فهي تحتاج إلى درجة حرارة ثابتة تتراوح بين 22:18 درجة مئوية.
من أكثر النباتات التي يسهل رعايتها هو الصبار، لأنها تتحمل الظروف القاسية من درجات الحرارة العالية ولا تحتاج إلى اهتمام كبير من ربات البيوت، وهي متوفرة بأشكال كثيرة وهناك أنواع منها بزهور وأشواك صغيرة كالتي نراها أمامنا في الصورة وهي ملائمة جدًا للمنازل.
التعرض للضوء من أهم الأشياء لصحة النباتات الداخلية الخاصة بك، لذا يجب الحفاظ على أوراق هذه النباتات خالية من أي غبار وسقيها بانتظام لا تنتظر أن تجف التربة لكي تسقيها.
الألوان الطبيعية للزهور والنباتات تجعل مظهر المساحة مشرق ومبهج وفي نفس الوقت بسيط وأنيق.
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