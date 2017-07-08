كيف تدمج النباتات الداخلية في ديكور منزلك ؟

وجود نباتات في زوايا منزلك تعزز من قيمة منزلك مثلها مثل باقي عناصر الديكور، هناك العديد من النباتات الداخلية التي يمكن أن تعيش حياة صحية في منزلك، إذا ما توافرت لها الظروف الصحية لنموها مثل الرطوبة ودرجة الحرارة والضوء، ومن هذه النباتات التي يمكن أن تعيش في الداخل أو الخارج مثل اليوكا أو إبرة الراعي.

ولكن النباتات الأخرى التي تفشل في التكيف مع الظروف الخارجية يمكن عزلها ورعايتها داخل المنزل، والتي عادة ما تكون قادرة على تحمل درجات الحرارة العالية والتي ترعى عادة في الشقة خصوصًا في فصل الشتاء بسبب استخدام أجهزة التدفئة.