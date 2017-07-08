كيف تفرش شاليه المصيف باحترافية

في وقت الصيف يعتبر المصيف هو الجنة التي يسعى إليها الجميع، و لكن الجميع يفكر في البحر و المسبح و لكن القليل من يفكر في المكان الذي سيحتضنه طوال تلك الفترة التي سيقضيها في المصيف ، فكيف تصمم و تفرش شالية مثالي يليق بك و بأسرتك و مدعويك في المصيف ، إنها نقاط بسيطة مختلفة قليلاً عن الطراز المتحفظ المتبع في تصميم المنزل الدائم و سنضعها بين يديك في السطور القليلة المقبلة برفقة هوميفاي ..