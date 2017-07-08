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كيف تفرش شاليه المصيف باحترافية

Mohammed Awad Mohammed Awad
5.Mevsim, Home Sweet Home Home Sweet Home المنزلديكورات واكسسوارات
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في وقت الصيف يعتبر المصيف هو الجنة التي يسعى إليها الجميع، و لكن الجميع يفكر في البحر و المسبح و لكن القليل من يفكر في المكان الذي سيحتضنه طوال تلك الفترة التي سيقضيها في المصيف ، فكيف تصمم و تفرش شالية مثالي يليق بك و بأسرتك و مدعويك في المصيف ، إنها نقاط بسيطة مختلفة قليلاً عن الطراز المتحفظ المتبع في تصميم المنزل الدائم و سنضعها بين يديك في السطور القليلة المقبلة برفقة هوميفاي  ..

لحظات من الاسترخاء

5.Mevsim, Home Sweet Home Home Sweet Home المنزلأقمشة و منسوجات
Home Sweet Home

Home Sweet Home
Home Sweet Home
Home Sweet Home

الاسترخاء هو أهم ما تطلبه في رحلة المصيف أنت و عائلتك لذا فأنت في موعد مع تصميم فرش غير تقليدي للحصول على كل الهدوء و الاسترخاء في الهواء الطلق بعيداً عن رسمية و انعزال المنزل التقليدي ، فما رأيك في أنت تصمم سريرك في حديقة الشالية أو الشيزلونج الخاص بك في الحديقة بكل بساطة ستحصل على تجربة مثيرة لا تستطيع تنفيذها في حياتك العادية طوال العام

بالقرب من الطبيعة

5.Mevsim, Home Sweet Home Home Sweet Home المنزلديكورات واكسسوارات
Home Sweet Home

Home Sweet Home
Home Sweet Home
Home Sweet Home

بالقرب من الطبيعة عليك أن تصمم جلسة مزدوجة بالقرب من البحر أو في الحديقة أو المسبح لو كان موقع الشالية بعيداً عنه، و لو كان لديك زهريات طبيعية  و سجاد بسيط و مفارش فاستخدمها لتشكل مناخاً شاعرياً على جلسات مصيفك الخارجية

افتح الآفاق

Piezas restauradas con encanto, Tu Cajon Vintage Shop Tu Cajon Vintage Shop غرفة الاطفال
Tu Cajon Vintage Shop

Tu Cajon Vintage Shop
Tu Cajon Vintage Shop
Tu Cajon Vintage Shop

في الداخل في غرف الأطفال عليك أن تصمم الستائر و السرير بألوان هادئة و أثاث بسيط فالامر لن يتعدى أياماً قليلة لتقضي فيها أيام المصيف فلا تكلف نفسك بهرجة و زخارف كثيرة فائضة عن الحد 

لا تنغلق على نفسك

Stainless Steel Worktops reflect the changing outside environment homify مطبخ خشب Brown sea,sea view,kitchen island,modern kitchen,matte kitchen,handleless doors,adornas kitchens
homify

Stainless Steel Worktops reflect the changing outside environment

homify
homify
homify

في كل الجدران المتوفرة في منزلك حاول ألا تجعلها مثل منزلك العادي في المدينة بجدران و ستائر ثقيلة فقط اجعل الزجاج و الشفافية و الانطلاق على الخارج هي السمات الرئيسية في تصميم شاليه المصيف 

خصوصية محسوبة

bedroom Taghred Elmasry غرفة نوم
Taghred Elmasry

bedroom

Taghred Elmasry
Taghred Elmasry
Taghred Elmasry

لا يكون المصيف منفتحاً تماماً على الخارج و لكن مقسماً بين الخصوصية و الانفتاح بين كل غرفة و الأخرى مثلاً غرفة النوم الرئيسية تكون محكومة بالستائر الثقيلة التي تقبل الفتح بحيث يكون في يديك مستوى الخصوصية التي ترغب فيها بالعكس مع الغرف المفتوحة مثل السفرة و المطبخ 

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غرفة معيشة مريحة

modern bedroom Taghred Elmasry غرفة نوم Beige bedroom
Taghred Elmasry

modern bedroom

Taghred Elmasry
Taghred Elmasry
Taghred Elmasry

غرفة المعيشة حاول أن يكون فيها تلفزيون فمشاهدته في المصيف أمر ممتع مع كراسي مريحة و كنب واسع للجميع، و النتيجة تكون مصيف مناسب و أنيق في الوقت ذاته و بسيط أيضاً و مثالي في كل التفاصيل .

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