كيف تفرش شاليه المصيف باحترافية

في وقت الصيف يعتبر المصيف هو الجنة التي يسعى إليها الجميع، و لكن الجميع يفكر في البحر و المسبح و لكن القليل من يفكر في المكان الذي سيحتضنه طوال تلك الفترة التي سيقضيها في المصيف ، فكيف تصمم و تفرش شالية مثالي يليق بك و بأسرتك و مدعويك في المصيف ، إنها نقاط بسيطة مختلفة قليلاً عن الطراز المتحفظ المتبع في تصميم المنزل الدائم و سنضعها بين يديك في السطور القليلة المقبلة برفقة هوميفاي ..
الاسترخاء هو أهم ما تطلبه في رحلة المصيف أنت و عائلتك لذا فأنت في موعد مع تصميم فرش غير تقليدي للحصول على كل الهدوء و الاسترخاء في الهواء الطلق بعيداً عن رسمية و انعزال المنزل التقليدي ، فما رأيك في أنت تصمم سريرك في حديقة الشالية أو الشيزلونج الخاص بك في الحديقة بكل بساطة ستحصل على تجربة مثيرة لا تستطيع تنفيذها في حياتك العادية طوال العام
بالقرب من الطبيعة عليك أن تصمم جلسة مزدوجة بالقرب من البحر أو في الحديقة أو المسبح لو كان موقع الشالية بعيداً عنه، و لو كان لديك زهريات طبيعية و سجاد بسيط و مفارش فاستخدمها لتشكل مناخاً شاعرياً على جلسات مصيفك الخارجية
في الداخل في غرف الأطفال عليك أن تصمم الستائر و السرير بألوان هادئة و أثاث بسيط فالامر لن يتعدى أياماً قليلة لتقضي فيها أيام المصيف فلا تكلف نفسك بهرجة و زخارف كثيرة فائضة عن الحد
في كل الجدران المتوفرة في منزلك حاول ألا تجعلها مثل منزلك العادي في المدينة بجدران و ستائر ثقيلة فقط اجعل الزجاج و الشفافية و الانطلاق على الخارج هي السمات الرئيسية في تصميم شاليه المصيف
لا يكون المصيف منفتحاً تماماً على الخارج و لكن مقسماً بين الخصوصية و الانفتاح بين كل غرفة و الأخرى مثلاً غرفة النوم الرئيسية تكون محكومة بالستائر الثقيلة التي تقبل الفتح بحيث يكون في يديك مستوى الخصوصية التي ترغب فيها بالعكس مع الغرف المفتوحة مثل السفرة و المطبخ
غرفة المعيشة حاول أن يكون فيها تلفزيون فمشاهدته في المصيف أمر ممتع مع كراسي مريحة و كنب واسع للجميع، و النتيجة تكون مصيف مناسب و أنيق في الوقت ذاته و بسيط أيضاً و مثالي في كل التفاصيل .