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الشرفة كما يجب أن تكون.. استمتع بالصيف الاّن

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Каменный лофт, CO:interior CO:interior بلكونة أو شرفة
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هل أعددت شرفة منزلك لاستقبال الصيف؟.. هل فكرت في مظهر مختلف للشرفة يجعلك تشعر بالسعادة الحقيقة!.. الاّن مع تصميمات هوميفاي المميزة يمكنك الاستمتاع بشرفة لا مثيل لها، بتفاصيل أنيقة تناسب هذا الصيف الحار.. وتجلب لك الاستمتاع الحقيقي والرفاهية، أنك لا تحتاج لاستثمار أموال كبيرة، حيث يمكنك اللجوء إلى مهندس معماري، يمنحك شكل مميز جديد للمنزل. وذلك من خلال اختيارك احد التصميمات وعرضها عليه للتنفيذ.

أنت الاّن تصمم شرفة للصيف، تحتاج إلى مسبح إذا سمحت مساحة المكان، وإن كنت محظوظ فسوف يكون لديك شرفة مفتوحة ف الهواء الطلق، وأن تمتلك بعض الزهور، والألوان يفضل أن تكون فاتحة، مع وحدات إضاءة مميزة، كل هذه الأشياء يجب أن تتوافر في شرفة يريد أصحابها الشعور بكامل الرفاهية.

1. شرفة مع مسبح في الهواء الطلق.. وجلسات رائعة بألوان الستائر

Siesta White House, Zucchero Architects Zucchero Architects مسبح
Zucchero Architects

Siesta White House

Zucchero Architects
Zucchero Architects
Zucchero Architects

2. ستائر حريرية تمنحك الظلال لممارسة الرياضة في أجواء مميزة

Кабинет писателя с большой лоджией, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN بلكونة أو شرفة Green
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

3. أرجوحة من الخوص والأحمر يلون المقعد والزهور الرائعة

Каменный лофт, CO:interior CO:interior بلكونة أو شرفة
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

4.شيزلونجات في الهواء الطلق لشرفة مناسبة لحمام شمس بإطلالة مبهرة على الطبيعة

Objekt 336, meier architekten zürich meier architekten zürich بلكونة أو شرفة خشب
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

5. مظلة خشبية مفرغة وأثاث من الخوص لجلسة عائلية.. مع أرجوحة لمزيد من الرفاهية

Nikhil patel residence, Dipen Gada & Associates Dipen Gada & Associates بلكونة أو شرفة
Dipen Gada &amp; Associates

Nikhil patel residence

Dipen Gada & Associates
Dipen Gada &amp; Associates
Dipen Gada & Associates

6. مسبح صغير وأرضية خشبية لجلسة في الخارج بين النباتات الخضراء

Wimbledon, LEIVARS LEIVARS بلكونة أو شرفة
LEIVARS

Wimbledon

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

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7. هنا يمكنك تناول عشاء مسائي في شرفة مفتوحة للتغلب على حرارة الصيف بجلسة في الهواء

Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES بلكونة أو شرفة
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

8. مقاعد بشكل مختلف.. وسور من أصص الزرع الأخضر يلتف حول الشرفة

homify رووف تراس Brown
homify

homify
homify
homify

9. الاّن يمكنك الاستمتاع بمنظر السحاب في جلسة استرخاء على الشيزلونجات المميزة بالشرفة

Contemporary Spaces Neil Mac Photo بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات Hove,balcony,modern,contemporary,paving
Neil Mac Photo

Contemporary Spaces

Neil Mac Photo
Neil Mac Photo
Neil Mac Photo

10. لا بأس بجلسة رومانسية مع سور زجاجي يمنحك إطلاله مميزة على البحر

Sea Casa Another Design منازل balcony,beach house,house
Another Design

Sea Casa

Another Design
Another Design
Another Design

11. شرفة مشرقة باللون الأبيض.. مع شمسية لأجواء مصيفية

Val de Vie - Barrel Cresent, Salomé Knijnenburg Interiors Salomé Knijnenburg Interiors بلكونة أو شرفة
Salomé Knijnenburg Interiors

Salomé Knijnenburg Interiors
Salomé Knijnenburg Interiors
Salomé Knijnenburg Interiors

12. شرفة بسيطة مع الوسائد الملونة لجلسة مريحة ومبهجة وتجمع عائلي بسيط

OUTDOOR LIVING LOS CABOS BY DIAZ DE LUNA, DIAZ DE LUNA SIGNATURE DIAZ DE LUNA SIGNATURE بلكونة أو شرفة
DIAZ DE LUNA SIGNATURE

DIAZ DE LUNA SIGNATURE
DIAZ DE LUNA SIGNATURE
DIAZ DE LUNA SIGNATURE

13. إذا كنت تملك إطلالة على منطقة جبلية لا تترك فرصة الاستمتاع بالمشهد في شرفة جميلة

OUTDOOR LIVING LOS CABOS BY DIAZ DE LUNA, DIAZ DE LUNA SIGNATURE DIAZ DE LUNA SIGNATURE بلكونة أو شرفة
DIAZ DE LUNA SIGNATURE

DIAZ DE LUNA SIGNATURE
DIAZ DE LUNA SIGNATURE
DIAZ DE LUNA SIGNATURE

انتقل إلى المقال التالي من هنا.. 10 أفكار لبناء شوايات بسيطة وغير مكلفة

10 أماكن تخزين في منزلك لم تخطر على بالك من قبل
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