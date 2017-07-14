الشرفة كما يجب أن تكون.. استمتع بالصيف الاّن

هل أعددت شرفة منزلك لاستقبال الصيف؟.. هل فكرت في مظهر مختلف للشرفة يجعلك تشعر بالسعادة الحقيقة!.. الاّن مع تصميمات هوميفاي المميزة يمكنك الاستمتاع بشرفة لا مثيل لها، بتفاصيل أنيقة تناسب هذا الصيف الحار.. وتجلب لك الاستمتاع الحقيقي والرفاهية، أنك لا تحتاج لاستثمار أموال كبيرة، حيث يمكنك اللجوء إلى مهندس معماري، يمنحك شكل مميز جديد للمنزل. وذلك من خلال اختيارك احد التصميمات وعرضها عليه للتنفيذ.

أنت الاّن تصمم شرفة للصيف، تحتاج إلى مسبح إذا سمحت مساحة المكان، وإن كنت محظوظ فسوف يكون لديك شرفة مفتوحة ف الهواء الطلق، وأن تمتلك بعض الزهور، والألوان يفضل أن تكون فاتحة، مع وحدات إضاءة مميزة، كل هذه الأشياء يجب أن تتوافر في شرفة يريد أصحابها الشعور بكامل الرفاهية.