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10 أفكار رائعة لتزيين الجدران الحجرية

Mohammed Awad Mohammed Awad
Fotos Revestimentos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
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تزيين المنزل بجدران حجرية يعتبر من أروع الخطوط التي اتخذتها الطرازات الحداثية في الزخرفة و الديكور بالنسبة لتنوعها و عمليتها و شدة تأثيرها بالإيجاب على الغرف المستخدمة فيها لاسيما المداخل الخارجية و الغرف الرسمية مثل المعيشة و الريسبشن و الشرفات الأنيقة، لذا سيستعرض معنا هوميفاي في كتاب الأفكار هذا باقة مميزة من الجدران التي استخدمت الأحجار لتزيينها و تجميل الجانب الفني فيها  بأفكار تستحق الاقتباس في ديكور منزلك..

1- قوة الأحجار

Fotos Revestimentos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

تصميم الحجر بنقوش مميزة تدل على قوته و صلابته يعد من أفضل طرق تزيين الجدران في منزلك لاسيما المنظر الطبيعي الذي يعكسه على كل التصميم و الألوان الخلابة المتدرجة التي تزين المنزل بأقل مجهود

2- هدوء و نعومة

Fotos Revestimentos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

في بعض الأحيان قد يكون الحجر باعثاً على الهدوء و النعومة في المظهر الخارجي لو تم طمس الآثار الخاصة بالتعرجات و الشقوق الطبيعية فيه بواسطة الطلاء بألوان البلاستيك مما يمنحه شكلاً لامعاً و ناعماً أيضاً

3- في غرفة المعيشة

Fotos Revestimentos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

يمكن استخدام الأحجار لتزيين الجدران في غرف أقل رسمية من المدخل و الريسبشن مثل غرفة التليفزيون أو المعيشة و فيها التميز و التعدد بين الألوان المكونة لعناصرها من أثاث و مفروشات و الميزان الذي سوف يكون مثالياً في تلك الحالة سيكون هو الحجر الطبيعي المتدرج و الذي سيجعل من الجدار تحفة فنية في وسط هذا الزخم من العناصر

4- مع المرايات

Fotos Revestimentos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

استخدم التباين بين اللمعان و الخشونة في جدرانك بطريقة مودرن، حيث يمكنك استغلال خشونة الأحجار و مظهرها الصلب في تحقيق التباين مع مرايات توسع من المساحة المتوفرة في المكان بحيلة ذكية و تبعد بسهولة شعور الضيق عن الضيوف

5- الواجهة الخارجية

Fotos Revestimentos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

من أروع استخدامات الحجر في تزيين الجدران استخدامه لتزيين الجدران الخارجية لتضفي مهابة و قوة على التصميم و ترسم شخصية مستقلة للواجهة الأمامية بشكل كامل تهيئنا لاستقبال فن متميز من الديكور الخاص بهذا المنزل

6- التداخل بين الغامق و الفاتح

Fotos Revestimentos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

الجدران التي تحتوي على أحجار ذات ملمس و مظهر طبيعي تتميز بألوانها المتدرجة بين الغامق و الفاتح مما يثري الجدار المستخدمة فيه، و يسهل عليك استخدام لون فاتح يحقق بهجة و توازن مطلوب و مفيد على مستوى الديكور العام في المنزل 

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7- مظهر جذاب

Fotos Revestimentos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

الشكل غير المنتظم للأحجار يعد  من أروع الزخارف الطبيعية التي يمكن أن تستخدم لتزيين جدران منزلك لاسيما المفتوحة منها على الخارج سواء في الشرفات أو في الحدائق و لكن يفضل أن تكون في المداخل لاحتمالية وجود مخاطر من وجودها في اماكن لعب الأطفال بداخل المنزل بسبب حدة حروفها و بروزها الواضح

8- الأضواء من أروع الكماليات على حوائط الأحجار

Fotos Revestimentos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

لا تغفل عن الدور الذي سوف تقوم به الأضواء عند استخدامها لتزيين الجدران و كذلك النباتات لما فيهما من قوة تأثير ايجابي بلمسة طبيعية على الحجر مما يظهر نقوشه و مظهره الجذاب خصوصاً في فترات الليل 

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و هذا مثال آخر على تأثير الضوء الكبير على نقوش الجدران الحجرية من داخل المنزل في غرفة معيشة

Mosaicos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS غرفة المعيشة
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

9- أعمدة المدخل من اللون الداكن للأحجار

Fotos Revestimentos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

تضيف قوة شخصية على تصميم واجهة المنزل لما فيها من اقتباس من روح الطبيعة الجبلية التي غالباً يكون منها تصنيع مثل تلك الأحجار القوية و يكون تنفيذها عن طريق تركيبها طولياً في إحدى أعمدة المدخل أو جانبيه بتلك الطريقة التي نراها في هذا النموذج تماماً

و أيضاً في جوانب السلم الرئيسي المؤدي للحديقة أو لمدخل المنزل يكون الحجر الجبلي من أروع ما يكون في اقتباسه لروح الطبيعة في تصميم منزلك

Fotos Revestimentos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

10- العصرية

Fotos Revestimentos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

ليست كل نوعيات الأحجار خشنة و مدببة الاطراف و لكن هناك نوعيات ناعمة و متساوية تشبه السيراميك تماماً و الرخام في الملمس و يمكن استخدامها في التصميمات المودرن للصالون و الريسبشن و المعيشة و خدمتها بالضوء المناسب للونها و لطراز الديكور في الغرفة المستخدمة فيها 

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