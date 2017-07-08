10 أفكار رائعة لتزيين الجدران الحجرية

يمكن استخدام الأحجار لتزيين الجدران في غرف أقل رسمية من المدخل و الريسبشن مثل غرفة التليفزيون أو المعيشة و فيها التميز و التعدد بين الألوان المكونة لعناصرها من أثاث و مفروشات و الميزان الذي سوف يكون مثالياً في تلك الحالة سيكون هو الحجر الطبيعي المتدرج و الذي سيجعل من الجدار تحفة فنية في وسط هذا الزخم من العناصر