10 أفكار رائعة لتزيين الجدران الحجرية

تزيين المنزل بجدران حجرية يعتبر من أروع الخطوط التي اتخذتها الطرازات الحداثية في الزخرفة و الديكور بالنسبة لتنوعها و عمليتها و شدة تأثيرها بالإيجاب على الغرف المستخدمة فيها لاسيما المداخل الخارجية و الغرف الرسمية مثل المعيشة و الريسبشن و الشرفات الأنيقة، لذا سيستعرض معنا هوميفاي في كتاب الأفكار هذا باقة مميزة من الجدران التي استخدمت الأحجار لتزيينها و تجميل الجانب الفني فيها بأفكار تستحق الاقتباس في ديكور منزلك..
تصميم الحجر بنقوش مميزة تدل على قوته و صلابته يعد من أفضل طرق تزيين الجدران في منزلك لاسيما المنظر الطبيعي الذي يعكسه على كل التصميم و الألوان الخلابة المتدرجة التي تزين المنزل بأقل مجهود
في بعض الأحيان قد يكون الحجر باعثاً على الهدوء و النعومة في المظهر الخارجي لو تم طمس الآثار الخاصة بالتعرجات و الشقوق الطبيعية فيه بواسطة الطلاء بألوان البلاستيك مما يمنحه شكلاً لامعاً و ناعماً أيضاً
يمكن استخدام الأحجار لتزيين الجدران في غرف أقل رسمية من المدخل و الريسبشن مثل غرفة التليفزيون أو المعيشة و فيها التميز و التعدد بين الألوان المكونة لعناصرها من أثاث و مفروشات و الميزان الذي سوف يكون مثالياً في تلك الحالة سيكون هو الحجر الطبيعي المتدرج و الذي سيجعل من الجدار تحفة فنية في وسط هذا الزخم من العناصر
استخدم التباين بين اللمعان و الخشونة في جدرانك بطريقة مودرن، حيث يمكنك استغلال خشونة الأحجار و مظهرها الصلب في تحقيق التباين مع مرايات توسع من المساحة المتوفرة في المكان بحيلة ذكية و تبعد بسهولة شعور الضيق عن الضيوف
من أروع استخدامات الحجر في تزيين الجدران استخدامه لتزيين الجدران الخارجية لتضفي مهابة و قوة على التصميم و ترسم شخصية مستقلة للواجهة الأمامية بشكل كامل تهيئنا لاستقبال فن متميز من الديكور الخاص بهذا المنزل
الجدران التي تحتوي على أحجار ذات ملمس و مظهر طبيعي تتميز بألوانها المتدرجة بين الغامق و الفاتح مما يثري الجدار المستخدمة فيه، و يسهل عليك استخدام لون فاتح يحقق بهجة و توازن مطلوب و مفيد على مستوى الديكور العام في المنزل
الشكل غير المنتظم للأحجار يعد من أروع الزخارف الطبيعية التي يمكن أن تستخدم لتزيين جدران منزلك لاسيما المفتوحة منها على الخارج سواء في الشرفات أو في الحدائق و لكن يفضل أن تكون في المداخل لاحتمالية وجود مخاطر من وجودها في اماكن لعب الأطفال بداخل المنزل بسبب حدة حروفها و بروزها الواضح
لا تغفل عن الدور الذي سوف تقوم به الأضواء عند استخدامها لتزيين الجدران و كذلك النباتات لما فيهما من قوة تأثير ايجابي بلمسة طبيعية على الحجر مما يظهر نقوشه و مظهره الجذاب خصوصاً في فترات الليل
تضيف قوة شخصية على تصميم واجهة المنزل لما فيها من اقتباس من روح الطبيعة الجبلية التي غالباً يكون منها تصنيع مثل تلك الأحجار القوية و يكون تنفيذها عن طريق تركيبها طولياً في إحدى أعمدة المدخل أو جانبيه بتلك الطريقة التي نراها في هذا النموذج تماماً
ليست كل نوعيات الأحجار خشنة و مدببة الاطراف و لكن هناك نوعيات ناعمة و متساوية تشبه السيراميك تماماً و الرخام في الملمس و يمكن استخدامها في التصميمات المودرن للصالون و الريسبشن و المعيشة و خدمتها بالضوء المناسب للونها و لطراز الديكور في الغرفة المستخدمة فيها