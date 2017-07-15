6 مطابخ صغيرة أنيقة وعملية

المطبخ من أكثر المساحات التي نقضي بها معظم اوقاتنا في المنزل، لطهي شيء ما لأنفسنا أو لعائلاتنا، إذا كنت لا تملك مطبخ كبير وتشعر بالضيق بسبب الزيارات لأنها تضطرك إلى قضاء وقت طويل في مطبخك الضيق، لا تقلق لن تشعر بالضيق من هذه الزيارات إذا قرأت هذا المقال لأننا جمعنا لك به 6 مشاريع لمطابخ صغيرة اثبتت أن المساحة لا دخل لها بالأناقة.

ففي هذه المشاريع ستجد كل التقنيات الحديثة في الديكور وطرق لتحسين الفضاء المتاح لك في مطبخك الصغير، بالطبع ستلهمك بأفكار يمكن تطويعها لخدمة المساحة الخاصة بك.