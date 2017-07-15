6 مطابخ صغيرة أنيقة وعملية

المطبخ من أكثر المساحات التي نقضي بها معظم اوقاتنا في المنزل، لطهي شيء ما لأنفسنا أو لعائلاتنا، إذا كنت لا تملك مطبخ كبير وتشعر بالضيق بسبب الزيارات لأنها تضطرك إلى قضاء وقت طويل في مطبخك الضيق، لا تقلق لن تشعر بالضيق من هذه الزيارات إذا قرأت هذا المقال لأننا جمعنا لك به 6 مشاريع لمطابخ صغيرة اثبتت أن المساحة لا دخل لها بالأناقة.
ففي هذه المشاريع ستجد كل التقنيات الحديثة في الديكور وطرق لتحسين الفضاء المتاح لك في مطبخك الصغير، بالطبع ستلهمك بأفكار يمكن تطويعها لخدمة المساحة الخاصة بك.
الأثاث بالألوان المحايدة يمكن أن يكون ممل ويعطي مظهر خانق لمطبخك إذا كانت مساحته محدودة، لذا ننصحك في هذه الحالة استخدام بلاط ملون بتصميمات مختلفة مثل هذا البلاط.
يقدم لنا هذا المشروع مفهوم أساسي في تصميم المطابخ الصغيرة وهو لابد أن يكون هناك تباين بين لون الأثاث وسقف المطبخ لإعطاء لمسة فريدة من نوعها للفضاء، والجرانيت الرمادي والأبيض مثالية أيضًا لخلق تناقض مع الأثاث.
لدينا مشروع آخر من أعمال خبراء هوميفاي لكيفية تحسين الفضاء، وكان التحدي فيه كيف تدمج نافذة منزلقة في المطبخ، واعتمد المصمم على إخفاء هذه النافذة بشكل مبتكر حتى لا تصبح مشكلة.
واحد من أكثر المفاهيم المتبعة في غرف المطابخ الصغيرة هي استخدام الألوان الفاتحة في ديكورها، وفي هذا الحالة عندما تعتمد على الضوء الأبيض الصريح بها فأنك تكسب الغرفة سمة مميزة، بالإضافة إلى أنه يوفر لك شعور نظافة المطبخ.
في هذا المشروع لم يتم العمل فقط على توسيع المساحة بل هناك عناصر معمارية واضحة من ثقافتنا الشرقية، مُركبة بطريقة مبتكرة ومنسجمة مع الطراز الحديث لهذا المطبخ دون أن يسبب لك إزعاج أو تشتيت وصعوبة في تحديد هوية هذا التصميم.
استخدام الخشب باعتباره العنصر المهيمن في المطبخ الخاص بك فكرة جميلة جدًا، الخشب صديق الميزانيات المحدودة ويتناغم بسهولة مع الأجهزة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.
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