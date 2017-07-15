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6 مطابخ صغيرة أنيقة وعملية

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
REMODELACION DEPARTAMENTO EN BELGRANO, ARQUITECTA MORIELLO ARQUITECTA MORIELLO مطبخ
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المطبخ من أكثر المساحات التي نقضي بها معظم اوقاتنا في المنزل، لطهي شيء ما لأنفسنا أو لعائلاتنا، إذا كنت لا تملك مطبخ كبير وتشعر بالضيق بسبب الزيارات لأنها تضطرك إلى قضاء وقت طويل في مطبخك الضيق، لا تقلق لن تشعر بالضيق من هذه الزيارات إذا قرأت هذا المقال لأننا جمعنا لك به 6 مشاريع لمطابخ صغيرة اثبتت أن المساحة لا دخل لها بالأناقة. 

ففي هذه المشاريع ستجد كل التقنيات الحديثة في الديكور وطرق لتحسين الفضاء المتاح لك في مطبخك الصغير، بالطبع ستلهمك بأفكار يمكن تطويعها لخدمة المساحة الخاصة بك.  

2- بلاط ملون

homify مطبخ بلاط Multicolored
homify

homify
homify
homify

الأثاث بالألوان المحايدة يمكن أن يكون ممل ويعطي مظهر خانق لمطبخك إذا كانت مساحته محدودة، لذا ننصحك في هذه الحالة استخدام بلاط ملون بتصميمات مختلفة مثل هذا البلاط.

1- مطبخ عملي ودقيق

REMODELACION DEPARTAMENTO EN BELGRANO, ARQUITECTA MORIELLO ARQUITECTA MORIELLO مطبخ
ARQUITECTA MORIELLO

ARQUITECTA MORIELLO
ARQUITECTA MORIELLO
ARQUITECTA MORIELLO

يقدم لنا هذا المشروع مفهوم أساسي في تصميم المطابخ الصغيرة وهو لابد أن يكون هناك تباين بين لون الأثاث وسقف المطبخ لإعطاء لمسة فريدة من نوعها للفضاء، والجرانيت الرمادي والأبيض مثالية أيضًا لخلق تناقض مع الأثاث. 

3- كيف تدمج عناصر غير عادية؟

Reforma Cocina, NovArq NovArq مطبخ
NovArq

NovArq
NovArq
NovArq

لدينا مشروع آخر من أعمال خبراء هوميفاي لكيفية تحسين الفضاء، وكان التحدي فيه كيف تدمج نافذة منزلقة في المطبخ، واعتمد المصمم على إخفاء هذه النافذة بشكل مبتكر حتى لا تصبح مشكلة. 

4- نغمات الإضاءة

Cocinar bajo la luz cenital , Estudio M Estudio M مطبخ
Estudio M

Estudio M
Estudio M
Estudio M

واحد من أكثر المفاهيم المتبعة في غرف المطابخ الصغيرة هي استخدام الألوان الفاتحة في ديكورها، وفي هذا الحالة عندما تعتمد على الضوء الأبيض الصريح بها فأنك تكسب الغرفة سمة مميزة، بالإضافة إلى أنه يوفر لك شعور نظافة المطبخ. 

5- إعطاء لمسة شرقية للمطبخ الخاص بك

REMODELACION Y AMPLIACION PH BARRACAS, C.A.B.A, ARQUITECTA MORIELLO ARQUITECTA MORIELLO مطبخ
ARQUITECTA MORIELLO

ARQUITECTA MORIELLO
ARQUITECTA MORIELLO
ARQUITECTA MORIELLO

في هذا المشروع لم يتم العمل فقط على توسيع المساحة بل هناك عناصر معمارية واضحة من ثقافتنا الشرقية، مُركبة بطريقة مبتكرة ومنسجمة مع الطراز الحديث لهذا المطبخ دون أن يسبب لك إزعاج أو تشتيت وصعوبة في تحديد هوية هذا التصميم. 

6- الخشب أفضل صديق للبيئة

Cocinas, Exdema Antares C.A Exdema Antares C.A مطبخ
Exdema Antares C.A

Exdema Antares C.A
Exdema Antares C.A
Exdema Antares C.A

استخدام الخشب باعتباره العنصر المهيمن في المطبخ الخاص بك فكرة جميلة جدًا، الخشب صديق الميزانيات المحدودة ويتناغم بسهولة مع الأجهزة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. 

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