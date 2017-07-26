كيفية اختيار النجف المناسب

جميع ديكورات المنزل بمختلف أحجامها وأشكالها لها وقع على انطباع الفراغ، ولكننا قد نقع في خطأ جسيم في حق بعض الإكسسوارات حين لا نعيرها الحجم الكافي من اهتمامنا، ظناً منا أنها تعد من الكماليات، وفي أغلب الأوقات يكون نتيجة هذا الإهمال فراغ غير متكامل أو يفتقد التناسق، وتأتي وحدات الإضاءة من ضمن هذه الإكسسوارات التي تندرج تحت قائمة العناصر المؤثرة للغاية في أي فراغ، فعند اختيارك وحدة إضاءة لا تناسب الفراغ شكلاً أو وظيفياً سوف تفقد الغرفة اتزانها على الفور، لذا قام الخبراء بتعريف بعض الأسس المتبعة لاختيار وحدات الإضاءة المناسبة لكل فراغ.

لأن النجف يشكل جزء أساسي لا غنى عنه في منازل مصر سوف نتطرق اليوم إلى كيفية اختيار النجف الملائم لكل غرفة على حسب التصميم والوظيفة.