الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

كيفية اختيار النجف المناسب

shereen gouda shereen gouda
Rita 400 pendant lights, .. .. غرفة نومإضاءة معدن
Loading admin actions …

جميع ديكورات المنزل بمختلف أحجامها وأشكالها لها وقع على انطباع الفراغ، ولكننا قد نقع في خطأ جسيم في حق بعض الإكسسوارات حين لا نعيرها الحجم الكافي من اهتمامنا، ظناً منا أنها تعد من الكماليات، وفي أغلب الأوقات يكون نتيجة هذا الإهمال فراغ غير متكامل أو يفتقد التناسق، وتأتي وحدات الإضاءة من ضمن هذه الإكسسوارات التي تندرج تحت قائمة العناصر المؤثرة للغاية في أي فراغ، فعند اختيارك وحدة إضاءة لا تناسب الفراغ شكلاً أو وظيفياً سوف تفقد الغرفة اتزانها على الفور، لذا قام الخبراء بتعريف بعض الأسس المتبعة لاختيار وحدات الإضاءة المناسبة لكل فراغ.

لأن النجف يشكل جزء أساسي لا غنى عنه في منازل مصر سوف نتطرق اليوم إلى كيفية اختيار النجف الملائم لكل غرفة على حسب التصميم والوظيفة.

أولاً: غرفة المعيشة

Luxury Living Space Gracious Luxury Interiors غرفة المعيشة Amber/Gold
Gracious Luxury Interiors

Luxury Living Space

Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors

مكان النجف في غرفة المعيشة أو غرفة استقبال الضيوف يجب أن يكون في مركز الطاولة الأساسية حتى يحافظ على اتزان الفراغ ويكون انتشار الضوء متساوي.

تصميم النجف في غرفة المعيشة يعتمد بشكل أساسي على طابع الفراغ من أثاث وديكورات، لذا يجب أن يكون التصميم متجانس مع شكل النجف، فإن كان التصميم كلاسيكياً يفضل أن يتبع نفس النهج، ذلك مع مراعاة أهمية أن تكون النجف ذات ألوان هادئة محايدة حتى لا تلفت الانظار وتتسبب في الإزعاج أثناء التجمعات الأسرية. يجب الأخذ في الاعتبار أن تكون نجفة غرفة المعيشة لا تتسم بارتفاع كبير حتى لا تشكل عائقاً بصرياً

أشكال عصرية

LIVING ROOM homify غرفة المعيشة
homify

LIVING ROOM

homify
homify
homify

لا يجب أن تلتزم بالأشكال التقليدية في غرفة المعيشة تحديداً، بل من المحبذ أن تخرج عن المألوف إن كان طابع الغرفة يتسم بالعفوية، ومن الممكن أن تستثمر في أكثر من نجفة بسيطة للغاية لكي تشكل مجموعة أنيقة ذات ثقل في الفراغ.

الوحدات الجانبية

Designerleuchten in modernem skandinavischem Design, Designort Designort غرفة المعيشةإضاءة زجاج Transparent
Designort

Designort
Designort
Designort

إن لم تكن من محبي النجف الذي يتمركز في غرفة المعيشة بإمكانك استبداله السقف الجبس مع وحدات الإضاءة الموجهة، وقد تستعين بوحدات الإضاءة الجانبية على الطاولة الثانوية لتجميل الفراغ وزيادة أناقته.

ثانياً: غرفة السفرة

Deep Sky crystal chandelier Manooi غرفة السفرةإضاءة Transparent crystal chandelier,crystal,chandelier,luxury,lighting,design,interior,interior design,home,home decor,lamp,Manooi
Manooi

Deep Sky crystal chandelier

Manooi
Manooi
Manooi

يعد النجف من أهم عناصر غرفة السفرة لأنها تكون مركز رؤية الجميع، ويكون الاعتماد عليها أساسي لتناول وليمة شهية، لذا يجب أن تكون الإضاءة مسلطة وقوية على طاولة الطعام.

يتجه الكثير في مصر نحو الشكل التقليدي الكلاسيكي عند اختيار نجف غرفة السفرة، ولكن هذا الاختيار يفقد الغرفة رونقها، ويفضل أن تأخذ النجفة شكل المستطيل أو تكرر نجفتين من نفس الشكل التقليدي مع مراعاة أن تكون أحجامهم صغيرة.

بدائل ذكية

Lighting Ruth Noble Interiors مطبخإضاءة
Ruth Noble Interiors

Lighting

Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors

إن كانت السفرة لا تحتوي على إضاءة كافية عليك أن تبتعد عن أشكال النجف التقليدي وتتجه نحو خيارات أكثر عملية مثل النجف الزجاجي الذي من شأنه أن ينشر الإضاءة في جميع أركان الغرفة.

ثالثاً: غرفة النوم

Patrician Classique Bedroom Design, IONS DESIGN IONS DESIGN غرفة نوم خشب White interior design,home design,home interior,Dubai,best interior design,interior decoration,white bedroom design,wooden floor,classic chandelier,villa design,palace design,Qatar
IONS DESIGN

Patrician Classique Bedroom Design

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

هذا الشكل الراقي الذي يجمع بين الكلاسيكية وبساطة التفاصيل يحبذ اختياره في غرفة النوم الكلاسيكية، ولكن ذلك تحت شرط أن يكون السقف ذو ارتفاع ثلاث امتار، ولما هو أقل من ذلك يفضل الاتجاه نحو الأشكال الأكثر بساطة وأقل ارتفاعاً

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

بدائل راقية

Rita 400 pendant - raw, bedroom .. غرفة نومإضاءة معدن pendants,designer lighting,pendant lighting,stairwell lighting,kitchen lighting,living room lights,bedroom lighting
..

Rita 400 pendant – raw, bedroom

..
..
..

كما ذكرنا مسبقاً في غرفة المعيشة، من الممكن هنا أيضاً استبدال النجف التقليدي لوحدات الإضاءة المتدلية بجانب السريركما اتجه المصمم  هنا.

الدمج بين الأفكار

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

إن مانت وحدات الإضاءة بسيطة وصغيرة وغرفة النوم ذات نساحة كبيرة يمكنك الدمج بين أسلوبين من النجف

غرفة نوم الأطفال

Girls bedroom fleur ward interior design غرفة الأطفالديكورات واكسسوارات girsl room,chandelier,ceiling light,blinds,window seat,joinery
fleur ward interior design

Girls bedroom

fleur ward interior design
fleur ward interior design
fleur ward interior design

النجف في غرفة الأطفال يجب أن يتخذ شكل عفوي وبسيط ويكون ذو إضاءة قوية للغاية لمساعدة الطفل على الدراسة واللعب في أجواء مبهجة.

رابعاً: المطبخ

Kitchen homify مطبخ
homify

Kitchen

homify
homify
homify

الإضاءة تعد من أبرز عوامل نجاح أي مطبخ، لذا قم باختيار النجف الذي يساعدك على رؤية واضحة بدون التسبب في أي ازعاج، وذلك عن طريق اختيار وحدة تقوم بتغطية مصدر الإضاءة مع الحفاظ على انتشاره مثل هذا التصميم.

خامساً: الحمام

Casa FS55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

الحمام بالتجديد يتيح لك بعض من الحرية في الاختيار من جانب التصميم، ولكن المساحة دائماً ما تكون هي العائق الأساسي.

8 أفكار لتجديد غرفة النوم بتكلفة قليلة
هل كانت المعلومات مفيدة لك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً