كيفية اختيار النجف المناسب

جميع ديكورات المنزل بمختلف أحجامها وأشكالها لها وقع على انطباع الفراغ، ولكننا قد نقع في خطأ جسيم في حق بعض الإكسسوارات حين لا نعيرها الحجم الكافي من اهتمامنا، ظناً منا أنها تعد من الكماليات، وفي أغلب الأوقات يكون نتيجة هذا الإهمال فراغ غير متكامل أو يفتقد التناسق، وتأتي وحدات الإضاءة من ضمن هذه الإكسسوارات التي تندرج تحت قائمة العناصر المؤثرة للغاية في أي فراغ، فعند اختيارك وحدة إضاءة لا تناسب الفراغ شكلاً أو وظيفياً سوف تفقد الغرفة اتزانها على الفور، لذا قام الخبراء بتعريف بعض الأسس المتبعة لاختيار وحدات الإضاءة المناسبة لكل فراغ.
لأن النجف يشكل جزء أساسي لا غنى عنه في منازل مصر سوف نتطرق اليوم إلى كيفية اختيار النجف الملائم لكل غرفة على حسب التصميم والوظيفة.
مكان النجف في غرفة المعيشة أو غرفة استقبال الضيوف يجب أن يكون في مركز الطاولة الأساسية حتى يحافظ على اتزان الفراغ ويكون انتشار الضوء متساوي.
تصميم النجف في غرفة المعيشة يعتمد بشكل أساسي على طابع الفراغ من أثاث وديكورات، لذا يجب أن يكون التصميم متجانس مع شكل النجف، فإن كان التصميم كلاسيكياً يفضل أن يتبع نفس النهج، ذلك مع مراعاة أهمية أن تكون النجف ذات ألوان هادئة محايدة حتى لا تلفت الانظار وتتسبب في الإزعاج أثناء التجمعات الأسرية. يجب الأخذ في الاعتبار أن تكون نجفة غرفة المعيشة لا تتسم بارتفاع كبير حتى لا تشكل عائقاً بصرياً
لا يجب أن تلتزم بالأشكال التقليدية في غرفة المعيشة تحديداً، بل من المحبذ أن تخرج عن المألوف إن كان طابع الغرفة يتسم بالعفوية، ومن الممكن أن تستثمر في أكثر من نجفة بسيطة للغاية لكي تشكل مجموعة أنيقة ذات ثقل في الفراغ.
إن لم تكن من محبي النجف الذي يتمركز في غرفة المعيشة بإمكانك استبداله السقف الجبس مع وحدات الإضاءة الموجهة، وقد تستعين بوحدات الإضاءة الجانبية على الطاولة الثانوية لتجميل الفراغ وزيادة أناقته.
يعد النجف من أهم عناصر غرفة السفرة لأنها تكون مركز رؤية الجميع، ويكون الاعتماد عليها أساسي لتناول وليمة شهية، لذا يجب أن تكون الإضاءة مسلطة وقوية على طاولة الطعام.
يتجه الكثير في مصر نحو الشكل التقليدي الكلاسيكي عند اختيار نجف غرفة السفرة، ولكن هذا الاختيار يفقد الغرفة رونقها، ويفضل أن تأخذ النجفة شكل المستطيل أو تكرر نجفتين من نفس الشكل التقليدي مع مراعاة أن تكون أحجامهم صغيرة.
إن كانت السفرة لا تحتوي على إضاءة كافية عليك أن تبتعد عن أشكال النجف التقليدي وتتجه نحو خيارات أكثر عملية مثل النجف الزجاجي الذي من شأنه أن ينشر الإضاءة في جميع أركان الغرفة.
هذا الشكل الراقي الذي يجمع بين الكلاسيكية وبساطة التفاصيل يحبذ اختياره في غرفة النوم الكلاسيكية، ولكن ذلك تحت شرط أن يكون السقف ذو ارتفاع ثلاث امتار، ولما هو أقل من ذلك يفضل الاتجاه نحو الأشكال الأكثر بساطة وأقل ارتفاعاً
كما ذكرنا مسبقاً في غرفة المعيشة، من الممكن هنا أيضاً استبدال النجف التقليدي لوحدات الإضاءة المتدلية بجانب السريركما اتجه المصمم هنا.
إن مانت وحدات الإضاءة بسيطة وصغيرة وغرفة النوم ذات نساحة كبيرة يمكنك الدمج بين أسلوبين من النجف
النجف في غرفة الأطفال يجب أن يتخذ شكل عفوي وبسيط ويكون ذو إضاءة قوية للغاية لمساعدة الطفل على الدراسة واللعب في أجواء مبهجة.
الإضاءة تعد من أبرز عوامل نجاح أي مطبخ، لذا قم باختيار النجف الذي يساعدك على رؤية واضحة بدون التسبب في أي ازعاج، وذلك عن طريق اختيار وحدة تقوم بتغطية مصدر الإضاءة مع الحفاظ على انتشاره مثل هذا التصميم.
الحمام بالتجديد يتيح لك بعض من الحرية في الاختيار من جانب التصميم، ولكن المساحة دائماً ما تكون هي العائق الأساسي.