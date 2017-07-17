اللون الأزرق: استخدامه الأمثل بمنزلك في 8 صور

إذا كنت من عشاق الألوان الداكنة، يمكنك ببساطة استخدام هذه الدرجة اللونية من الأزرق الداكن بمنزلك، فهو يعطي نظرة رسمية خصوصًا إن استخدم في غرفة المكتب، أو الحمام، او حتى الكوريدور.

لا شك أن اللون الأبيض هو شريك رائع للأزرق بمختلف درجاته، ويتضح لنا ذلك من هذا النموذج الذي لا يتخلله أية شائبة تخترق هدوءه العميق!

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