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اللون الأزرق: استخدامه الأمثل بمنزلك في 8 صور

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Harbour - Primavera Verano 2016, Laura Ashley Decoración Laura Ashley Decoración سلالم وأروقة إضاءة Blue
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العديد من الدراسات العلمية أكدت ومازالت تؤكد التأثير الكبير للألوان في الديكورات على نفسية الإنسان، منها ما هو له تأثير سلبي يفضل استبعاده الكثير من خبراء التصميم، ومنها ما له تأثير سحري يمد الحيز المطبق فيه بالطاقة الإيجابية ويعزز الشعور بالقوة والاستقرار النفسي.. على قائمة هذه الألوان، اللون الأزرق، بمختلف درجاته، والذي يتجسد معنا اليوم في 8 صور لبقاع مختلفة من المنزل تظهر الاستخدام الأمثل له!

1- مطبخ بظلال زرقاء داكنة

BEDFORD RESIDENCE, FLUID LIVING STUDIO FLUID LIVING STUDIO مطبخ Blue
FLUID LIVING STUDIO

FLUID LIVING STUDIO
FLUID LIVING STUDIO
FLUID LIVING STUDIO

مطبخ متألق لونه أبرز ما يلفت الانتباه إليه رغم عصرية تصميمه.. عندما تتطلع إليه تشعر وكأنك تنظر إلى السماء بعد منتصف الليل. هذا الظل الأزرق الداكن استطاع أن يضيف إلى المطبخ شخصية قوية.. ألا يبدو كذلك؟!

2- الباب والجدار المحيط به.. تحت تأثير الأزرق

60m2 mieszkanie w Dąbrowie Górniczej, Ale design Grzegorz Grzywacz Ale design Grzegorz Grzywacz غرفة المعيشة
Ale design Grzegorz Grzywacz

Ale design Grzegorz Grzywacz
Ale design Grzegorz Grzywacz
Ale design Grzegorz Grzywacz

حتى تحصل على نظرة عصرية أكثر لمنزلك، يمكنك إضافة اللون الأبيض إلى الأزرق مع لمسات بدرجات اللون البني لتزيد المنزل دفئًا وجمالًا كما هو واضح هنا في هذا النموذج. هنا اختار خبير التصميم أن يجعل المدخل المطل على المعيشة بتأثير حداثي عند استخدامه لـ اللون الأزرق في كلًا من الباب والجدار المحيط به.

3- الأزرق والبني الداكن

SS16 Style Guide - Coastal Elegance - Bedroom LuxDeco غرفة نوم Blue bedroom,blue
LuxDeco

SS16 Style Guide – Coastal Elegance – Bedroom

LuxDeco
LuxDeco
LuxDeco

الياقوت الأزرق هو لون مناسب بشكل كبير للون البني الداكن، والذي نلمحه هنا في أثاث غرفة النوم من سرير وكومود. إضافة اللون الأبيض كانت لازمة هنا لتضيف إلى الغرفة قدر من الإشراقة والبراح، ناهيك عن النقوش التي تحلت بها مفارش السرير واستطاعت أن تكمل جمال اللوحة الفنية.  

4- الأزرق.. عندما يغلف جدران الحمام

Квартира на Петроградке в колониальном стиле, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior حمام Blue
Ольга Кулекина – New Interior

Ольга Кулекина - New Interior
Ольга Кулекина – New Interior
Ольга Кулекина - New Interior

إضافة الأزرق لجدران هذا الحمام استطاعت أن تفعل الكثير بتصميمه الداخلي وإطلالته الجمالية، حيث أنه استطاع سد الفجوة بين المرآة الكلاسيكية المزخرفة ووحدة الحوض البسيطة.

5- كيف تجعل غرفتك مشرقة باستخدام الأزرق والأبيض؟!

Harbour - Primavera Verano 2016, Laura Ashley Decoración Laura Ashley Decoración سلالم وأروقة إضاءة Blue
Laura Ashley Decoración

Laura Ashley Decoración
Laura Ashley Decoración
Laura Ashley Decoración

الدمج بين كلا اللونين الأزرق والأبيض هنا أكسب هذه البقعة من المنزل حيوية وإشراقة تعجز عن وصفها.. والتكامل الذي حققته وحدات الإضاءة بنفس الألوان وكذلك الزهور نجح في أن يُشعِرنا بنظرة صيفية مبهجة مليئة بالمرح.

6- نظرة رسمية وهدوء عميق

London (Highbury) 290m2, Agence MIND Agence MIND غرفة نومديكورات واكسسوارات Blue
Agence MIND

Agence MIND
Agence MIND
Agence MIND

إذا كنت من عشاق الألوان الداكنة، يمكنك ببساطة استخدام هذه الدرجة اللونية من الأزرق الداكن بمنزلك، فهو يعطي نظرة رسمية خصوصًا إن استخدم في غرفة المكتب، أو الحمام، او حتى الكوريدور. 

لا شك أن اللون الأبيض هو شريك رائع للأزرق بمختلف درجاته، ويتضح لنا ذلك من هذا النموذج الذي لا يتخلله أية شائبة تخترق هدوءه العميق!

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7- الرمادي يقتحم الأزرق

homify غرفة المعيشة Blue
homify

homify
homify
homify

يختلف اللون الأزرق هنا بدرجته اللونية عن بقية النماذج التي رأيناها أعلاه، وهذا لأن تركيبته اللونية اعتمدت على اللون الرمادي الذي جعله يبدو باهتًا بعض الشئ في نظر البعض ولكن هذا لا ينفي أن مظهر الغرفة بشكل عام مثيرًا للاهتمام.

8- لمزيد من الترف

homify غرفة نوم خشب Blue
homify

homify
homify
homify

إذا كنت تُريد القليل من الترف في حياتك، لا تتخلى عن اللمسة الزرقاء بصحبة اللونين الأبيض والبني الداكن لتجعل غرفة نومك مذهلة!

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