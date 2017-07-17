اللون الأزرق: استخدامه الأمثل بمنزلك في 8 صور

العديد من الدراسات العلمية أكدت ومازالت تؤكد التأثير الكبير للألوان في الديكورات على نفسية الإنسان، منها ما هو له تأثير سلبي يفضل استبعاده الكثير من خبراء التصميم، ومنها ما له تأثير سحري يمد الحيز المطبق فيه بالطاقة الإيجابية ويعزز الشعور بالقوة والاستقرار النفسي.. على قائمة هذه الألوان، اللون الأزرق، بمختلف درجاته، والذي يتجسد معنا اليوم في 8 صور لبقاع مختلفة من المنزل تظهر الاستخدام الأمثل له!
مطبخ متألق لونه أبرز ما يلفت الانتباه إليه رغم عصرية تصميمه.. عندما تتطلع إليه تشعر وكأنك تنظر إلى السماء بعد منتصف الليل. هذا الظل الأزرق الداكن استطاع أن يضيف إلى المطبخ شخصية قوية.. ألا يبدو كذلك؟!
حتى تحصل على نظرة عصرية أكثر لمنزلك، يمكنك إضافة اللون الأبيض إلى الأزرق مع لمسات بدرجات اللون البني لتزيد المنزل دفئًا وجمالًا كما هو واضح هنا في هذا النموذج. هنا اختار خبير التصميم أن يجعل المدخل المطل على المعيشة بتأثير حداثي عند استخدامه لـ اللون الأزرق في كلًا من الباب والجدار المحيط به.
الياقوت الأزرق هو لون مناسب بشكل كبير للون البني الداكن، والذي نلمحه هنا في أثاث غرفة النوم من سرير وكومود. إضافة اللون الأبيض كانت لازمة هنا لتضيف إلى الغرفة قدر من الإشراقة والبراح، ناهيك عن النقوش التي تحلت بها مفارش السرير واستطاعت أن تكمل جمال اللوحة الفنية.
إضافة الأزرق لجدران هذا الحمام استطاعت أن تفعل الكثير بتصميمه الداخلي وإطلالته الجمالية، حيث أنه استطاع سد الفجوة بين المرآة الكلاسيكية المزخرفة ووحدة الحوض البسيطة.
الدمج بين كلا اللونين الأزرق والأبيض هنا أكسب هذه البقعة من المنزل حيوية وإشراقة تعجز عن وصفها.. والتكامل الذي حققته وحدات الإضاءة بنفس الألوان وكذلك الزهور نجح في أن يُشعِرنا بنظرة صيفية مبهجة مليئة بالمرح.
إذا كنت من عشاق الألوان الداكنة، يمكنك ببساطة استخدام هذه الدرجة اللونية من الأزرق الداكن بمنزلك، فهو يعطي نظرة رسمية خصوصًا إن استخدم في غرفة المكتب، أو الحمام، او حتى الكوريدور.
لا شك أن اللون الأبيض هو شريك رائع للأزرق بمختلف درجاته، ويتضح لنا ذلك من هذا النموذج الذي لا يتخلله أية شائبة تخترق هدوءه العميق!
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يختلف اللون الأزرق هنا بدرجته اللونية عن بقية النماذج التي رأيناها أعلاه، وهذا لأن تركيبته اللونية اعتمدت على اللون الرمادي الذي جعله يبدو باهتًا بعض الشئ في نظر البعض ولكن هذا لا ينفي أن مظهر الغرفة بشكل عام مثيرًا للاهتمام.