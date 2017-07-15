إعادة هيكلة لشقة رائعة كبيرة المساحة

لا يوجد مشكلة في الشقق كبيرة المساحة من حيث استخدام كل الطرازات المعروفة في التصميم وفقاً لذوقك و لكن الصعوبة لا تكمن في الاستخدام بقدر ما هي موجودة في حسن الاختيار المناسب لتلك المساحة الضخمة، اليوم هوميفاي سوف صحبنا في جولة رائعة لمنزل عائلي كبير المساحة في فنزويلا بها العديد من النقاط التي يمكن التوقف عندها بعد اعادة هيكلتها بطريقة احترافية لتلائم ذوقك الراقي ..
إليكم التفاصيل
عند دخولنا للمنزل سوف نلاحظ أن النماذج المأخوذة في تلك المرحلة محددة لما قبل فرش المنزل بالأثاث و الستائر و الهدف الرئيسي منها هو توضيح المساحة كيف استغلت في التوزيع بين الأرضيات و الجدران كأساس لكل ما سوف يتبعها من خطوات و فعلاً نلاحظ اندماج واضح ذو ذوق عالي بين الأرضيات الداكنة من الباركية و الجدران و السقف الأبيض الصافي بطريقة أكثر من رائعة
كما نلاحظ أن اللون الأبيض فيما عدا الأرض لا يزال مسيطراً باختلاف بسيط في زيادة درجة لون الخشب الفاتح في الباركية بالمقارنة بالغرف الخارجية الرسمية
الحمام به العديد من المكونات التي يمكن أن نقتبس منها في تصميماتنا المستقبلية مثل الحوض الصخري ذو الشكل الطبيعي من الحواف الخشنة و المتعرجة و الخلفية الساحرة للمرآة الطولية بعرض الحائط و التي تمت احاطتها بالضوء لزيادة الشعور بالمساحة مع استخدام الموزاييك ليضمن التوازن بين اللون الداكن للحوض و بين التدرج مع الأبيض في الجدران و السقف و الرخام المرمري في الرف الذي يجاوره
و هي فكرة رائعة لو أردت التوفير في ميزانية التركيب نظراً لارتفاع سعر الموزاييك
و في هذا الحمام في الغرفة الداخلية نلاحظ استمرار الاعتماد على الشكل الطبيعي الخشن و الجوانب البيضاء الناعمة كما في النموذج السابق
تم تحقيق معادلة مختلفة تماماً في المطبخ حيث البعد عن أي مظهر خشن أو طبيعي و الاعتماد على نعومة الاسطح و الانعكاس و اللمعان و السطوح الملساء سواء في الخزانات أو في الجدران ذات الشكل الرخامي المائل للبني الفاتح و هو ما خلق تحديد للمطبخ و تمييز عن سائر المحيط الغالب عليه اللون الأبيض