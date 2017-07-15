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إعادة هيكلة لشقة رائعة كبيرة المساحة

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify حمام
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لا يوجد مشكلة في الشقق كبيرة المساحة من حيث استخدام كل الطرازات المعروفة في التصميم وفقاً لذوقك و لكن الصعوبة لا تكمن في الاستخدام بقدر ما هي موجودة في حسن الاختيار المناسب لتلك المساحة الضخمة، اليوم هوميفاي سوف صحبنا في جولة رائعة لمنزل عائلي كبير المساحة في فنزويلا بها العديد من النقاط التي يمكن التوقف عندها بعد اعادة هيكلتها بطريقة احترافية لتلائم ذوقك الراقي ..

إليكم التفاصيل 

1- صالة كبيرة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

عند دخولنا للمنزل سوف نلاحظ أن النماذج المأخوذة في تلك المرحلة محددة لما قبل فرش المنزل بالأثاث و الستائر و الهدف الرئيسي منها هو توضيح المساحة كيف استغلت في التوزيع بين الأرضيات و الجدران كأساس لكل ما سوف يتبعها من خطوات و فعلاً نلاحظ اندماج واضح ذو ذوق عالي بين الأرضيات الداكنة من الباركية و الجدران و السقف الأبيض الصافي بطريقة أكثر من رائعة

المشهد بالكامل للمسطح الرئيسي في المنزل يجتمع فيه كل المواطن الجمالية في أي ديكور لمنزل واسع مثل التضاد بين السقف و الأرضيات و وجود مصدر ضوء طبيعي في نهاية الغرفة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

في غرفة النوم الكثير من الإبداع حيث نلاحظ استخدام الدولاب بطريقة مميزة ليكون هو غرفة الملابس المدمجة مع الغرفة في هيئة رفوف ذكية محاطة بالمرايات

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

كما نلاحظ أن اللون الأبيض فيما عدا الأرض لا يزال مسيطراً باختلاف بسيط في زيادة درجة لون الخشب الفاتح في الباركية بالمقارنة بالغرف الخارجية الرسمية

عن قرب يمكننا أن نلاحظ النكهة الكلاسيكية في تصميم الدولاب و هو ما يظهر في مقابض الأدراج و في مساحة الرفوف المتساوية فوقها

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

الحمام

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الحمام به العديد من المكونات التي يمكن أن نقتبس منها في تصميماتنا المستقبلية مثل الحوض الصخري ذو الشكل الطبيعي من الحواف الخشنة و المتعرجة و الخلفية الساحرة للمرآة الطولية بعرض الحائط و التي تمت احاطتها بالضوء لزيادة الشعور بالمساحة مع استخدام الموزاييك ليضمن التوازن بين اللون الداكن للحوض و بين التدرج مع الأبيض في الجدران و السقف و الرخام المرمري في الرف الذي يجاوره 

الحوض من أروع ما يكون و لكن بالرغم من شكله الطبيعي غير المنتظم لنا أن نلاحظ التصميم المودرن للخلاط المثبت به

homify حمام
homify

homify
homify
homify

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من زاوية أخرى تم استخدام الموزاييك ععلى نطاق واسع في الجدار المواجه للحوض و المرآة لينعكس فيها فيكون شكل الحمام كله موزاييك

homify حمام
homify

homify
homify
homify

و هي فكرة رائعة لو أردت التوفير في ميزانية التركيب نظراً لارتفاع سعر الموزاييك

حمام آخر

homify حمام
homify

homify
homify
homify

و في هذا الحمام في الغرفة الداخلية نلاحظ استمرار الاعتماد على الشكل الطبيعي الخشن و الجوانب البيضاء الناعمة كما في النموذج السابق  

المطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

تم تحقيق معادلة مختلفة تماماً في المطبخ حيث البعد عن أي مظهر خشن أو طبيعي و الاعتماد على نعومة الاسطح و الانعكاس و اللمعان و السطوح الملساء سواء في الخزانات أو في الجدران ذات الشكل الرخامي المائل للبني الفاتح و هو ما خلق تحديد للمطبخ و تمييز عن سائر المحيط الغالب عليه اللون الأبيض

ممر مثالي

homify إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

الممر صمم من نفس نوعية التصميم الخارجي للمسطح الرئيسي للمنزل بالباركية الغامق و الجدران الفاتحة مع تزويد الضوء في بيوت النور لعدم وجود منفذ طبيعي من النوافذ كما الخارج 

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