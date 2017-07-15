إعادة هيكلة لشقة رائعة كبيرة المساحة

لا يوجد مشكلة في الشقق كبيرة المساحة من حيث استخدام كل الطرازات المعروفة في التصميم وفقاً لذوقك و لكن الصعوبة لا تكمن في الاستخدام بقدر ما هي موجودة في حسن الاختيار المناسب لتلك المساحة الضخمة، اليوم هوميفاي سوف صحبنا في جولة رائعة لمنزل عائلي كبير المساحة في فنزويلا بها العديد من النقاط التي يمكن التوقف عندها بعد اعادة هيكلتها بطريقة احترافية لتلائم ذوقك الراقي ..

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