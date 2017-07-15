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كيف تصمم المكان المناسب لأجهزة مطبخك الكهربية

Mohammed Awad Mohammed Awad
تشطيب فيلا المعادي, الرواد العرب الرواد العرب مطبخ
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تصميم المكان المناسب للأجهزة الكهربائية يعتبر من فنون الديكور التي يغفل عنها الكثيرون خصوصاً في الغرف الداخلية مثل المطبخ إذا ما اعتبرناه غرفة مستقلة بذاتها و هو ما يختلف قليلاً عن الاستخدامات المودرن للمطبخ بحيث يكون مفتوحاً على الغرف الرئيسية الأخرى كالاستقبال و المعيشة بطريقة مودرن جذابة، اليوم هوميفاي سوف يقدم لنا نماذح متعددة لوضع الأجهزة الكهربائية في المطبخ بما يلائم التوجهات الجديدة في تصميمه و الحفاظ على أكبر قدر من المساحة المتوفرة فيه 

اخفاء أي تفاصيل للأجهزة الكهربائية و كأنها جزء من الخزانات

sample, triangle triangle مطبخ Wood effect
triangle

sample

triangle
triangle
triangle

بتلك الطريقة تضمن عدم اهدار للمساحات المتوفرة لديك و أيضاً زيادة نسبة التنسيق و النظام في المطبخ بشكل عام، و هذا عن طريق استخدام الجوانب لتكون خزانات مجهزة على نفس مساحة و حجم الجهاز الكهربائي سواء كان ثلاجة أو فرن أو مايكروويف مع مراعاة اختيار ألوانها كلها من درجة موحدة 

المايكروويف العالي

تشطيب فيلا المعادي, الرواد العرب الرواد العرب مطبخ
الرواد العرب

تشطيب فيلا المعادي

الرواد العرب
الرواد العرب
الرواد العرب

في مستوى عالي عن متناول الأطفال يمكنك تصميم مكان مناسب لحفظ الاجهزة الكهربية التي تمثل خطورة على الأطفال مثل المايكروويف أو الفرن الكهربي كما نرى في مستوى مرتفع عن الأرضيات لتحقيق معدلات أمان مرتفعة  ومستوى جمالي رائع 

بنفس الفكرة الماضية يمكنك استغلال الجوانب الأرضية طولياً في مساحة مكناسبة للثلاجة حتى تضمن تحقيق التوازن حتى في لون كل الأجهزة

تشطيب فيلا المعادي, الرواد العرب الرواد العرب مطبخ
الرواد العرب

تشطيب فيلا المعادي

الرواد العرب
الرواد العرب
الرواد العرب

لاحظ شكل اللون الفضي في المايكروويف و في الثلاجة التي بجواره 

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غسالات ممكنة في المطبخ

تشطيب شقة , الرواد العرب الرواد العرب مطبخ
الرواد العرب

تشطيب شقة

الرواد العرب
الرواد العرب
الرواد العرب

يمكنك استغلال المساحة المتوفرة لديك في المطبخ لو كان كبير المساحة ليكون بمثابة تعويض عن غرفة الغسيل أو حمام كبير لديك في المنزل و هذا عن طريق اختيار أماكن معقولة أسفل رف الحوض الرئيسي ليكون المكان المناسب للغسالات الكهربية التي لديك،  مع مراعاة اللون الخاص بها باعتبارها أداة تزيين و اكسسوار اضافية في مطبخك و ليس عبئاً إضافياً عليه

تليفزيون أيضاً

Retrofit Casa Swiss Park Campinas, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris مطبخ
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

اختر مكاناً للتليفزوين لو كنت من عشاق التسلية أثناء تقضية الوقت في المطبخ و ليس هناك أفضل من مكان متوسط المستوى لتثبيت التليفزيون فيه في مكان واضح و ظاهر لجميع الجهات في مطبخك، لاحظ المكان الي يتوسطه هذا التليفزيون في هذا النموذج الرائع و ستدرك أن التليفزيون سوف يزيد من جمال المطبخ 

و هنا أيضاً مثال آخر على اختيار المكان المناسب للتليفزيون بداخل مطبخك الراقي

REFORMA EM APARTAMENTO CONSTRUÍDO A MAIS DE 50 ANOS., Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados مطبخ
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

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على رف الحوض

Vivienda Unifamiliar en Plottier, Neuquen, Patagonia, Chazarreta-Tohus-Almendra Chazarreta-Tohus-Almendra مطبخ
Chazarreta-Tohus-Almendra

Chazarreta-Tohus-Almendra
Chazarreta-Tohus-Almendra
Chazarreta-Tohus-Almendra

استغل رف الحوض لو كان واسعاً و لو أردت الحفاظ على المساحة المتوفرة لديك في المطبخ بحيث أنه يمكن للرف الخاص بك أن يتوعب المايكروويف و الخلاطات و بعض من الأنواع الخاصة بالأفران الإلكترونية المسطحة بشرط أن يكون كل ذلك ليس مكدساً فوق لرف 

في إحدى الرفوف

Remodelación Cocina, InGeniotika InGeniotika مطبخ خشب Wood effect
InGeniotika

InGeniotika
InGeniotika
InGeniotika

لو كان لديك مايكروويف صغير الحجم و ليس لديك مكان مناسب على الرف الخاص بالحوض يمكنك استغلال إحدى الرفوف المناسبة قدر الإمكان مثلما نلاحظ في هذا النموذج، و هي ليست طريقة مثالية بالطبع فلابد أن يكون الرف مناسباً و مستوعباً بشكل كامل لكل المايكروويف و ليس جزء منه و لكن للضرورة في بعض الأحيان أحكام

إعادة هيكلة لشقة رائعة كبيرة المساحة
أجهزة كهربائية أكثر أناقة لمطبخك

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