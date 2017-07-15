كيف تصمم المكان المناسب لأجهزة مطبخك الكهربية

تصميم المكان المناسب للأجهزة الكهربائية يعتبر من فنون الديكور التي يغفل عنها الكثيرون خصوصاً في الغرف الداخلية مثل المطبخ إذا ما اعتبرناه غرفة مستقلة بذاتها و هو ما يختلف قليلاً عن الاستخدامات المودرن للمطبخ بحيث يكون مفتوحاً على الغرف الرئيسية الأخرى كالاستقبال و المعيشة بطريقة مودرن جذابة، اليوم هوميفاي سوف يقدم لنا نماذح متعددة لوضع الأجهزة الكهربائية في المطبخ بما يلائم التوجهات الجديدة في تصميمه و الحفاظ على أكبر قدر من المساحة المتوفرة فيه