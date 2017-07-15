كيف تصمم المكان المناسب لأجهزة مطبخك الكهربية

تصميم المكان المناسب للأجهزة الكهربائية يعتبر من فنون الديكور التي يغفل عنها الكثيرون خصوصاً في الغرف الداخلية مثل المطبخ إذا ما اعتبرناه غرفة مستقلة بذاتها و هو ما يختلف قليلاً عن الاستخدامات المودرن للمطبخ بحيث يكون مفتوحاً على الغرف الرئيسية الأخرى كالاستقبال و المعيشة بطريقة مودرن جذابة، اليوم هوميفاي سوف يقدم لنا نماذح متعددة لوضع الأجهزة الكهربائية في المطبخ بما يلائم التوجهات الجديدة في تصميمه و الحفاظ على أكبر قدر من المساحة المتوفرة فيه
بتلك الطريقة تضمن عدم اهدار للمساحات المتوفرة لديك و أيضاً زيادة نسبة التنسيق و النظام في المطبخ بشكل عام، و هذا عن طريق استخدام الجوانب لتكون خزانات مجهزة على نفس مساحة و حجم الجهاز الكهربائي سواء كان ثلاجة أو فرن أو مايكروويف مع مراعاة اختيار ألوانها كلها من درجة موحدة
في مستوى عالي عن متناول الأطفال يمكنك تصميم مكان مناسب لحفظ الاجهزة الكهربية التي تمثل خطورة على الأطفال مثل المايكروويف أو الفرن الكهربي كما نرى في مستوى مرتفع عن الأرضيات لتحقيق معدلات أمان مرتفعة ومستوى جمالي رائع
لاحظ شكل اللون الفضي في المايكروويف و في الثلاجة التي بجواره
يمكنك استغلال المساحة المتوفرة لديك في المطبخ لو كان كبير المساحة ليكون بمثابة تعويض عن غرفة الغسيل أو حمام كبير لديك في المنزل و هذا عن طريق اختيار أماكن معقولة أسفل رف الحوض الرئيسي ليكون المكان المناسب للغسالات الكهربية التي لديك، مع مراعاة اللون الخاص بها باعتبارها أداة تزيين و اكسسوار اضافية في مطبخك و ليس عبئاً إضافياً عليه
اختر مكاناً للتليفزوين لو كنت من عشاق التسلية أثناء تقضية الوقت في المطبخ و ليس هناك أفضل من مكان متوسط المستوى لتثبيت التليفزيون فيه في مكان واضح و ظاهر لجميع الجهات في مطبخك، لاحظ المكان الي يتوسطه هذا التليفزيون في هذا النموذج الرائع و ستدرك أن التليفزيون سوف يزيد من جمال المطبخ
استغل رف الحوض لو كان واسعاً و لو أردت الحفاظ على المساحة المتوفرة لديك في المطبخ بحيث أنه يمكن للرف الخاص بك أن يتوعب المايكروويف و الخلاطات و بعض من الأنواع الخاصة بالأفران الإلكترونية المسطحة بشرط أن يكون كل ذلك ليس مكدساً فوق لرف
لو كان لديك مايكروويف صغير الحجم و ليس لديك مكان مناسب على الرف الخاص بالحوض يمكنك استغلال إحدى الرفوف المناسبة قدر الإمكان مثلما نلاحظ في هذا النموذج، و هي ليست طريقة مثالية بالطبع فلابد أن يكون الرف مناسباً و مستوعباً بشكل كامل لكل المايكروويف و ليس جزء منه و لكن للضرورة في بعض الأحيان أحكام