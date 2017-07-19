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بتكاليف بسيطة زين بيتك بأساليب الخبراء

shereen gouda shereen gouda
Bilivello Fiumicino contemporaneo , Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography
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اعتدنا رؤية اكسسوارات المنزل وأساليب التزيين المختلفة في مجالات الديكور والتصاميم العالمية، وبالرغم من معرفتنا مدى قوة تأثيرها على اناقة ورونق أي فراغ، إلا أن امتلاك مثل هذه القطع القيمة أصبح من الأحلام صعبة المنال، ويقتصر جانب تزيين المنزل على اختيار الأثاث المناسب، وذلك لأن ثمن هذه المقتنيات مكلف.

- ولكن لا تظن أنك واجهت هذا التحدي بمفردك، فحتى ارقى مصممي الديكور العالميين يجدون عوائق في اختيار الاكسسوارات الراقية بأسعار مقبولة، ومع ظهور هذه المشكلة أصبح الاتجاه نحو الحلول المبدعة غير المكلفة أمر ضروري ولا مفر منه، ولأن هدفنا الأساسي هو عرض حلول لجميع المشاكل المشتركة في مجال الديكور أتينا لك اليوم بمجموعة من أفكار الخبراء لإيجاد أساليب مبتكرة لتزيين المنزل بأناقة بدون الحاجة إلى مبالغ كبيرة.

التزيين باعادة تدوير الأواني الزجاجية

Musterwohnung in schwarz-gelb, Karin Armbrust Karin Armbrust غرفة المعيشة
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

لا يخلو بيت من محبي المشروبات الغازية، ولكن هل فكرت يوما في إعادة تدوير هذه الزجاجات بألوانها المختلفة؟  يلجأ أغلب المصممين العالميين ذوي الخبرة والابداع الى إكسسوارات من وحي عملية إعادة التدوير

أظهر لوحاتك الفنية بفخر

Apartamento nordico / Cozy, fresh and nordic apartment, Arrin. Arrin. غرفة المعيشة
Arrin.

Arrin.
Arrin.
Arrin.

لا يجب أن تكون لوح تضاهي المتاحف والمعارض جمالاً، ففي الديكورات تكون الفكرة البسيطة أرقى وأنسب على جدران المنازل.

أعد الحياة إلى منزلك بالنباتات والزهور

Bilivello Fiumicino contemporaneo , Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography
Studio StageRô di Roberta Anfora – Home Staging &amp; Photography

Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography
Studio StageRô di Roberta Anfora – Home Staging &amp; Photography
Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography

دعونا لا ننسى دور النباتات الحيوي في تزيين المنزل، فلا يوجد مصمم محترف لا يلجأ إليها كعنصر أساسي لجذب الطاقة الايجابية.

إكسسوارات من وحي مقنيات المطبخ الفاخرة

Bilivello Fiumicino contemporaneo , Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography
Studio StageRô di Roberta Anfora – Home Staging &amp; Photography

Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography
Studio StageRô di Roberta Anfora – Home Staging &amp; Photography
Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography

فكرة لن تكلفك جنيها واحدا، وهي بديل رائع عن اكسسوارات الطاولة الجانبية باهظة الثمن، وكل ما عليك فعله هو الابداع في اختيار القطع القيمة وتنسيقها بأسلوب متزن، كما اتجه المصمم المحترف هنا نحو تنسيق المقتنيات المستخدمة بصفة يومية وإظهارها بأسلوب قمة في الأناقة والرقي.

الشمع باشكال واحجام مختلفة

Bilivello Fiumicino contemporaneo , Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography
Studio StageRô di Roberta Anfora – Home Staging &amp; Photography

Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography
Studio StageRô di Roberta Anfora – Home Staging &amp; Photography
Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography

لكي تكون النتيجة النهائية انيقة عليك ان تقوم بتطبيق مبدأ المجموعات، فنلاحظ أن وجود الشمع في مجموعة من الأشكال والأحجام المختلفة يجعلها أكثر رقياً وأناقة.

جرأة من وحي الطبيعة

Bilivello Fiumicino contemporaneo , Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography
Studio StageRô di Roberta Anfora – Home Staging &amp; Photography

Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography
Studio StageRô di Roberta Anfora – Home Staging &amp; Photography
Studio StageRô di Roberta Anfora - Home Staging & Photography

قم بطلاء أفرع الشجر الخشبية ووضعها كقطعة جمالية تعكس جرأتك وشخصيتك الفريدة.

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مفرش السفرة البسيط بألوان زاهية

Home Staging - Leere Eigentumswohnung in Herten, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

هذه اللفتة البسيطة من السهل ان تحول السفرة من مملة الى مفعمة بالحيوية، وذلك عن طريق انتقاء مفارش بالوان زاهية تندمج مع الاثاث وتبرز جماله مع إضفاء لمسة من البهجة.

الكليم في الممرات

Tapis oriental kilim pour salon, KaravaneSerail KaravaneSerail غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات صوف Blue
KaravaneSerail

KaravaneSerail
KaravaneSerail
KaravaneSerail

لكي تحظى بمنزل متزن ودافئ في جميع أركانه استثمر في سجاد الكليم العريق، فهو لا يعكس التراث العربي الأصيل فحسب، بل هو يجلب أيضاً طابع حيوي ودافئ.

السلم الخشبي القديم

Ypsy for the Bathroom homify حماممخازن MDF Green small bathroom,bathroom furniture,valet unit,valet stand
homify

Ypsy for the Bathroom

homify
homify
homify

من السهل الوصول إلى مثل هذا السلم من غرفة التخزين، واجعل منها وحدة لتعليق الأغراض المختلفة من مفارش  وإكسسوارات

جدد الوسائد وقم بنسيقها بجرأة

Living Room Cushions & Throws Eva Antoniou Interior Design غرفة المعيشة
Eva Antoniou Interior Design

Living Room Cushions & Throws

Eva Antoniou Interior Design
Eva Antoniou Interior Design
Eva Antoniou Interior Design

تغيير بسيط جدا سوف يحول روح وانطباع أي فراغ على الفور، ولكي تصل الى نتيجة مثالية ادمج بعض الوسائد ذات الوان محايدة مع البعض الآخر المليء بنقوشات حيوية والوان مبهجة وقوية.

زين بيتك بالذكريات الجميلة في إطارات مميزة

Kiko brass frames homify غرفة الملابسمرايا
homify

Kiko brass frames

homify
homify
homify

لا يجب ان تستثمر اموالك في لكي تمتلك لوح فنية مبهرة تجمل بها منزلك، بل اعتمد على صور وذكريات اسرتك لتحقيق هذه المهمة، وقم بتزيينها ببعض الإطارات التي تجمع بين البساطة والرقي.

كيف تختار ألوان الأثاث المناسب لبيتك؟
ما هي الفكرة التي تود تنفيذها بين هذه الأفكار؟

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