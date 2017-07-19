بتكاليف بسيطة زين بيتك بأساليب الخبراء

اعتدنا رؤية اكسسوارات المنزل وأساليب التزيين المختلفة في مجالات الديكور والتصاميم العالمية، وبالرغم من معرفتنا مدى قوة تأثيرها على اناقة ورونق أي فراغ، إلا أن امتلاك مثل هذه القطع القيمة أصبح من الأحلام صعبة المنال، ويقتصر جانب تزيين المنزل على اختيار الأثاث المناسب، وذلك لأن ثمن هذه المقتنيات مكلف.
- ولكن لا تظن أنك واجهت هذا التحدي بمفردك، فحتى ارقى مصممي الديكور العالميين يجدون عوائق في اختيار الاكسسوارات الراقية بأسعار مقبولة، ومع ظهور هذه المشكلة أصبح الاتجاه نحو الحلول المبدعة غير المكلفة أمر ضروري ولا مفر منه، ولأن هدفنا الأساسي هو عرض حلول لجميع المشاكل المشتركة في مجال الديكور أتينا لك اليوم بمجموعة من أفكار الخبراء لإيجاد أساليب مبتكرة لتزيين المنزل بأناقة بدون الحاجة إلى مبالغ كبيرة.
لا يخلو بيت من محبي المشروبات الغازية، ولكن هل فكرت يوما في إعادة تدوير هذه الزجاجات بألوانها المختلفة؟ يلجأ أغلب المصممين العالميين ذوي الخبرة والابداع الى إكسسوارات من وحي عملية إعادة التدوير
لا يجب أن تكون لوح تضاهي المتاحف والمعارض جمالاً، ففي الديكورات تكون الفكرة البسيطة أرقى وأنسب على جدران المنازل.
دعونا لا ننسى دور النباتات الحيوي في تزيين المنزل، فلا يوجد مصمم محترف لا يلجأ إليها كعنصر أساسي لجذب الطاقة الايجابية.
فكرة لن تكلفك جنيها واحدا، وهي بديل رائع عن اكسسوارات الطاولة الجانبية باهظة الثمن، وكل ما عليك فعله هو الابداع في اختيار القطع القيمة وتنسيقها بأسلوب متزن، كما اتجه المصمم المحترف هنا نحو تنسيق المقتنيات المستخدمة بصفة يومية وإظهارها بأسلوب قمة في الأناقة والرقي.
لكي تكون النتيجة النهائية انيقة عليك ان تقوم بتطبيق مبدأ المجموعات، فنلاحظ أن وجود الشمع في مجموعة من الأشكال والأحجام المختلفة يجعلها أكثر رقياً وأناقة.
قم بطلاء أفرع الشجر الخشبية ووضعها كقطعة جمالية تعكس جرأتك وشخصيتك الفريدة.
هذه اللفتة البسيطة من السهل ان تحول السفرة من مملة الى مفعمة بالحيوية، وذلك عن طريق انتقاء مفارش بالوان زاهية تندمج مع الاثاث وتبرز جماله مع إضفاء لمسة من البهجة.
لكي تحظى بمنزل متزن ودافئ في جميع أركانه استثمر في سجاد الكليم العريق، فهو لا يعكس التراث العربي الأصيل فحسب، بل هو يجلب أيضاً طابع حيوي ودافئ.
من السهل الوصول إلى مثل هذا السلم من غرفة التخزين، واجعل منها وحدة لتعليق الأغراض المختلفة من مفارش وإكسسوارات
تغيير بسيط جدا سوف يحول روح وانطباع أي فراغ على الفور، ولكي تصل الى نتيجة مثالية ادمج بعض الوسائد ذات الوان محايدة مع البعض الآخر المليء بنقوشات حيوية والوان مبهجة وقوية.