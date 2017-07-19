أفكار مبتكرة لإعادة إحياء الأثاث القديم

من الطبيعي أن نشعر مع مرور الوقت أن بعض اختياراتنا لم تكن قريبة إلى ذوقنا، وفي أغلب الأوقات يحكمنا كلاً من الاحتياج العملي والتكلفة لاختيار اثاث قد لا يكون مشابه لأحلامنا، لتصبح النتيجة منزل تسكن فيه بدون إحساس بالإنتماء به مطلقاً. من المحتمل أيضاً في حال اختيارك الأثاث مطابق لذوقك أن تمل منه بعد مرور أعوام كثيرة، وقد ترغب في التخلص من جميع اختياراتك وإعادة تصميم الفراغ مجدداً، وما يقف بينك وبين هذا القرار هو درايتك بالتكاليف الهائلة اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

نحن نبحث دائماً على وسائل تحقيق أحلامك في المنزل بما يواكب الصيحات، مع عرض أفكار وحلول عملية لا تحتاج إلى ميزانية ضخمة، لذلك اليوم سوف نطلعك على أساليب مبتكرة لإعادة إحياء منزلك من خلال إعادة تدوير وتجديد الأثاث المتواجد، فمن قال أنه يجب عليك التخلي عنه كلياً؟ في ظل ارتفاع أسعار الأثاث جئنا لك بعديد من التصاميم والحيل التي سوف تمكنك من تجميل أثاث منزلك بما يواكب الصيحات الحديثة، لنتعرف عليها معاً.