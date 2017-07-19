أفكار مبتكرة لإعادة إحياء الأثاث القديم

من الطبيعي أن نشعر مع مرور الوقت أن بعض اختياراتنا لم تكن قريبة إلى ذوقنا، وفي أغلب الأوقات يحكمنا كلاً من الاحتياج العملي والتكلفة لاختيار اثاث قد لا يكون مشابه لأحلامنا، لتصبح النتيجة منزل تسكن فيه بدون إحساس بالإنتماء به مطلقاً. من المحتمل أيضاً في حال اختيارك الأثاث مطابق لذوقك أن تمل منه بعد مرور أعوام كثيرة، وقد ترغب في التخلص من جميع اختياراتك وإعادة تصميم الفراغ مجدداً، وما يقف بينك وبين هذا القرار هو درايتك بالتكاليف الهائلة اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
نحن نبحث دائماً على وسائل تحقيق أحلامك في المنزل بما يواكب الصيحات، مع عرض أفكار وحلول عملية لا تحتاج إلى ميزانية ضخمة، لذلك اليوم سوف نطلعك على أساليب مبتكرة لإعادة إحياء منزلك من خلال إعادة تدوير وتجديد الأثاث المتواجد، فمن قال أنه يجب عليك التخلي عنه كلياً؟ في ظل ارتفاع أسعار الأثاث جئنا لك بعديد من التصاميم والحيل التي سوف تمكنك من تجميل أثاث منزلك بما يواكب الصيحات الحديثة، لنتعرف عليها معاً.
عند اختيار السفره كان من المفضل دائماً الاتجاه نحو الاختيارات الأكثر فخامة، مما يؤدي إلى اختيار طاولة السفرة الخشبية، وبعد مرور الوقت أدركت أن هذا الاختيار لم يكن موفق وأدى إلى غرفة طعام كئيبة وصغيرة بصرياً، ولكن لا تفقد الأمل بعد! فكل ما عليك فعله هو تغيير طلاء أرجل الطاولة إلى الأبيض العاجي، يندرج ضمن الصيحات العالمية المذهلة، وسوف تستمتع بغرفة السفرة الآن في أجواء دافئة وراقية.
إن كنت تمتلك وحدات تخزين أو دولاب ممل بلا أي هوية واضحة لا عليك سوى أن تقوم بطلاء إطارات على أبواب الخزانات بألوان متباينة، وستكون النتيجة دولاب قمة في الأناقة والرقي.
هذه الفكرة لا يقوم بتنفيذها سوى أصحاب القلوب الجريئة، وبأسلوب بسيط من الممكن أن يصبح هذا الهدف حقيقة، فهنا بعد طلاء الأثاث وتغيير القماش ليصبح اقرب إلى الطراز الريفي، اختفى النمط الحداثي الأصلي للكرسي.
هذه مهمة سهلة وذكية في آن واحد، فبعض الوسائد ذات النقشات والألوان الجريئة كافية لإحداث فرق ملحوظ في أناقة الغرفة.
جدد أسلوب استخدام الأغراض المتناثرة حول المنزل لتصبح عنصر أساسي من اكسسوارات المنزل، فحتى الصناديق القديمة من الممكن أن تصبح أواني للنباتات كما فعل المصمم المبدع في هذا العرض المميز من الاكسسوارات المختلفة، ووسائد غرف النوم القديمة قد تتحول إلى اكسسوار مميز أيضاً في غرفة المعيشة تلقى في ركن الطاولة الرئيسية.
هل تدرك أن وقع هذه القطعة على الغرفة شديد للغاية؟ فهو مصدر الإضاءة ليلاً واكسسوار ملفت للأنظار نهاراً، لذا إن كنت ترغب في تجديد فراغ في منزلك من خلال خطوة بسيطة قم بتغيير ألوان المصباح.
من المحتمل أن تكون قد وقعت في فخ اختيار القماش الخاطئ في كنبة غرفة المعيشة الرئيسية، ومما لا شك فيه يدمر هذا القرار الخاطئ اتزان الغرفة كلياً، فإن كانت اختياراتك قماش ذو نقشات وألوان صارخة مزعجة بصرياً عليك ألا تتخلى عن المنضدة بعد، فمن أسهل خطوات تغيير الأثاث هو تغيير القماش، وقم باستبداله بقماش ذو لون محايد وهادئ وأدمج معه وسائد بألوان ونقوشات مختلفة
طلاء الكرسي التقليدي هو مهمة سهلة من الممكن تنفيذها بنفسك، كل ما عليك فعله مسبقاً هو اختيار اللون المبهج الذي يتناسب مع أجواء ونمط بيتك.