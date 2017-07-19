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أفكار مبتكرة لإعادة إحياء الأثاث القديم

shereen gouda shereen gouda
Cojines kilim, Tu Cajon Vintage Shop Tu Cajon Vintage Shop المنزلديكورات واكسسوارات
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من الطبيعي أن نشعر مع مرور الوقت أن بعض اختياراتنا لم تكن قريبة إلى ذوقنا، وفي أغلب الأوقات يحكمنا كلاً من الاحتياج العملي والتكلفة لاختيار اثاث قد لا يكون مشابه لأحلامنا، لتصبح النتيجة منزل تسكن فيه بدون إحساس بالإنتماء به مطلقاً. من المحتمل أيضاً في حال اختيارك الأثاث مطابق لذوقك أن تمل منه بعد مرور أعوام كثيرة، وقد ترغب في التخلص من جميع اختياراتك وإعادة تصميم الفراغ مجدداً، وما يقف بينك وبين هذا القرار هو درايتك بالتكاليف الهائلة اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

نحن نبحث دائماً على وسائل تحقيق أحلامك في المنزل بما يواكب الصيحات، مع عرض أفكار وحلول عملية لا تحتاج إلى ميزانية ضخمة، لذلك اليوم سوف نطلعك على أساليب مبتكرة لإعادة إحياء منزلك من خلال إعادة تدوير وتجديد الأثاث المتواجد، فمن قال أنه يجب عليك التخلي عنه كلياً؟ في ظل ارتفاع أسعار الأثاث جئنا لك بعديد من التصاميم والحيل التي سوف تمكنك من تجميل أثاث منزلك بما يواكب  الصيحات الحديثة، لنتعرف عليها معاً.

تغيير لون وانطباع السفرة

6 Seater Cream Extending Shabby Chic French Dining Set, The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture غرفة السفرةطاولات خشب نقي Beige
The Treasure Trove Shabby Chic &amp; Vintage Furniture

6 Seater Cream Extending Shabby Chic French Dining Set

The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture
The Treasure Trove Shabby Chic &amp; Vintage Furniture
The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture

عند اختيار السفره  كان من المفضل دائماً الاتجاه نحو الاختيارات الأكثر فخامة، مما يؤدي إلى اختيار طاولة السفرة الخشبية، وبعد مرور الوقت أدركت أن هذا الاختيار لم يكن موفق وأدى إلى غرفة طعام كئيبة وصغيرة بصرياً، ولكن لا تفقد الأمل بعد! فكل ما عليك فعله هو تغيير طلاء  أرجل الطاولة إلى الأبيض العاجي، يندرج ضمن الصيحات العالمية المذهلة، وسوف تستمتع بغرفة السفرة الآن في أجواء دافئة وراقية.

عمل اطارات في وحدات التخزين

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The Treasure Trove Shabby Chic &amp; Vintage Furniture

Large Shabby Chic Farmhouse Grey Wardrobe with Drawers

The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture
The Treasure Trove Shabby Chic &amp; Vintage Furniture
The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture

إن كنت تمتلك وحدات تخزين أو دولاب ممل بلا أي هوية واضحة لا عليك سوى أن تقوم بطلاء إطارات على أبواب الخزانات بألوان متباينة، وستكون النتيجة دولاب قمة في الأناقة والرقي.

تغيير طراز الأثاث

Home Decor, Natural Furnish Natural Furnish غرفة المعيشةكراسي ومقاعد
Natural Furnish

Natural Furnish
Natural Furnish
Natural Furnish

هذه الفكرة لا يقوم بتنفيذها سوى أصحاب القلوب الجريئة، وبأسلوب بسيط من الممكن أن يصبح هذا الهدف حقيقة، فهنا بعد طلاء الأثاث وتغيير القماش ليصبح اقرب إلى الطراز الريفي، اختفى النمط الحداثي الأصلي للكرسي.

تغيير وتجديد غطاء الوسائد

Cojines kilim, Tu Cajon Vintage Shop Tu Cajon Vintage Shop المنزلديكورات واكسسوارات
Tu Cajon Vintage Shop

Tu Cajon Vintage Shop
Tu Cajon Vintage Shop
Tu Cajon Vintage Shop

هذه مهمة سهلة وذكية في آن واحد، فبعض الوسائد ذات النقشات والألوان الجريئة كافية لإحداث فرق ملحوظ في أناقة الغرفة.

تدوير الأثاث والإكسسوارات بأسلوب متجدد

CASA EM VALE PISÃO, Openlife - Decoração de Interiores de Nuska Fleming Openlife - Decoração de Interiores de Nuska Fleming مسبح
Openlife – Decoração de Interiores de Nuska Fleming

Openlife - Decoração de Interiores de Nuska Fleming
Openlife – Decoração de Interiores de Nuska Fleming
Openlife - Decoração de Interiores de Nuska Fleming

جدد أسلوب استخدام الأغراض المتناثرة حول المنزل لتصبح عنصر أساسي من اكسسوارات المنزل، فحتى الصناديق القديمة من الممكن أن تصبح أواني للنباتات كما فعل المصمم المبدع في هذا العرض المميز من الاكسسوارات المختلفة، ووسائد غرف النوم القديمة قد تتحول إلى اكسسوار مميز أيضاً في غرفة المعيشة تلقى في ركن الطاولة الرئيسية.

​تجديد ألوان مصباح الطاولة

Interior Project 2010, Peter Thomas Interiors Peter Thomas Interiors غرفة المعيشة
Peter Thomas Interiors

Peter Thomas Interiors
Peter Thomas Interiors
Peter Thomas Interiors

هل تدرك أن وقع هذه القطعة على الغرفة شديد للغاية؟ فهو مصدر الإضاءة ليلاً واكسسوار ملفت للأنظار نهاراً، لذا إن كنت ترغب في تجديد فراغ في منزلك من خلال خطوة بسيطة قم بتغيير ألوان المصباح.

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إعادة تنجيد الكنبة بأسلوب المحترفين

Thiết kế và thi công nội thất CHCC 1804 tòa nhà Imperia, Công ty TNHH Thiết kế và Ứng dụng QBEST Công ty TNHH Thiết kế và Ứng dụng QBEST حماممنسوجات واكسسوارات
Công ty TNHH Thiết kế và Ứng dụng QBEST

Công ty TNHH Thiết kế và Ứng dụng QBEST
Công ty TNHH Thiết kế và Ứng dụng QBEST
Công ty TNHH Thiết kế và Ứng dụng QBEST

من المحتمل أن تكون قد وقعت في فخ اختيار القماش الخاطئ في كنبة غرفة المعيشة الرئيسية، ومما لا شك فيه يدمر هذا القرار الخاطئ اتزان الغرفة كلياً، فإن كانت اختياراتك قماش ذو نقشات وألوان صارخة مزعجة بصرياً عليك ألا تتخلى عن المنضدة بعد، فمن أسهل خطوات تغيير الأثاث هو تغيير القماش، وقم باستبداله بقماش ذو لون محايد وهادئ وأدمج معه وسائد بألوان ونقوشات مختلفة

تحويل الكرسي الخشبي الممل إلى آخر مبهج ومحط الأنظار

Le sedie della tradizione diventano oggetti di design, Plinca Home Plinca Home مساحات تجارية مكاتب ومحلات
Plinca Home

Plinca Home
Plinca Home
Plinca Home

طلاء الكرسي التقليدي هو مهمة سهلة من الممكن تنفيذها بنفسك، كل ما عليك فعله مسبقاً هو اختيار اللون المبهج الذي يتناسب مع أجواء ونمط بيتك.

منزل باللون الأبيض لعشاق الفخامة والرقي
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