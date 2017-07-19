كيف تختار ألوان الأثاث المناسب لبيتك؟

هل تبحث في حيرة عن اختيار الوان الاثاث المناسب دون جدوى؟ هي خطوة هامة جدا في عالم الديكور وقد اصبحنا على دراية بمدى قوة تأثيرها على وقع اي فراغ، ولكن هذا الادراك يجعل مهمة الاختيار اصعب وتزيد من الحيرة والتردد، ومع ذلك من السهل تحدي هذه المعوقات عندما تتعرف على أساليب المصممين المحترفين في انتقاء الألوان. هناك بعض الخطوات البسيطة والحيل الذكية التي من شانها ان تجعل اختيار الوان الاثاث قمة في الاناقة، فان قمت باتباع هذه الحيل لن تقع أبدا في فخ الالوان غير المتناسقة، بل سوف تنعم بمنزل ذو رونق خلاب ومريح، لذا تعرف معنا على هذه الخطوات التي ينصح بها خبراء الديكور لاختيار ألوان موفقة ومتناغمة.
بلا شك تدخل العناصر المحيطة للاثاث ضمن احد اهم عوامل النجاح، فإن الوان الحوائط والارضيات لها تاثير مباشر على اجواء الغرفة وانطباع الاثاث، لذا عليك ان تحافظ على اتزان الغرفة من خلال اختيار الوان الاثاث من نفس تدرجات الوان الحوائط، وذلك مع خلق انسجام بين الأثاث والحوائط، فإن كانت الوان الجدران داكنة يفضل ان تقوم باختيار الوان اثاث مبهجة. الإضاءة المتاحة في الغرفة لها ايضا دور رئيسي في قرار الوان الاثاث، فان كانت الغرفة تتميز باضاءة قوية من الممكن اللجوء الى اثاث داكن ولكن ان كانت الغرفة تفتقد الإضاءة الطبيعية يجب ان تحتوي الغرفة على اثاث مبهج والوان زاهية.
الالوان لها قدرة ساحرة على اظهار المميزات او إخفاء عيوب اي فراغ، لذا تعرف على مساحة الغرفة وعناصرها المعمارية، فان كانت تتميز بمساحة رائعة لن تتواجد قيود، ولكن ان ظهرت لك مسكلة في المساحة يفضل ان تتجه نحو الوان الاثاث الجريء للفت الأنظار.
حدد مسبقا الطراز الذي ترغب فيه، وهذا لن يحدد لك الوان بعينه، بل سوف يحدد الدرجات الملائمة لهذا الطراز، فنلاحظ ان الاثاث ذو الألوان الصارخة تكون مثالية في الطراز العصري، اما ان كان كلاسيكي فيفضل ان تكون درجات ألوان الاثاث بين الهادئة المحايدة والاخرى الداكنة المسماة بالدرجات الملكية
لكل غرفة وظيفة ومتطلبات مستقلة، وبالتالي لكل غرفة قواعد والوان اكثر تفضيلا، لنتعرف على كلا منهم معا.
المطبخ على سبيل المثال يجب أن يكون ذو ألوان فاتحة مع تقليل مساحة الألوان الداكنة قدر المستطاع
غرفة المعيشة هي فرصتك الذهبية لكي تطلق العنان لمخيلتك، فهي اكثر الغرف التي تتيح لك الحرية في اختيار الوان الاثاث بعد دراسة النقاط السابق ذكرها، ولكن يفضل دائما الخبراء ترك لمسات من الألوان المبهجة لكي تضفي الحيوية والنشاط على الغرفة ودمجها مع الالوان المفضلة لديك حتى تشعر بالانتماء
غرفة النوم يفضل ان يكون اثاثها اكثر نعومة وهدوء من حيث اختيار الثاث والالوان، ولذلك يتجه الخبراء نحو البيج والزرق ومشتقاتهم المختلفة ، مثل اختيار المصمم هنا