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كيف تختار ألوان الأثاث المناسب لبيتك؟

shereen gouda shereen gouda
homify غرفة نوم
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هل تبحث في حيرة عن اختيار الوان الاثاث المناسب دون جدوى؟ هي خطوة هامة جدا في عالم الديكور وقد اصبحنا على دراية بمدى قوة تأثيرها على وقع اي فراغ، ولكن هذا الادراك يجعل مهمة الاختيار اصعب وتزيد من الحيرة والتردد، ومع ذلك من السهل تحدي هذه المعوقات عندما تتعرف على أساليب المصممين المحترفين في انتقاء الألوان. هناك بعض الخطوات البسيطة والحيل الذكية التي من شانها ان تجعل اختيار الوان الاثاث قمة في الاناقة، فان قمت باتباع هذه الحيل لن تقع أبدا في فخ الالوان غير المتناسقة، بل سوف تنعم بمنزل ذو رونق خلاب ومريح، لذا تعرف معنا على هذه الخطوات التي ينصح بها خبراء الديكور لاختيار ألوان موفقة ومتناغمة.

قم بدراسة البيئة المحيطة

CASA EM VALE PISÃO, Openlife - Decoração de Interiores de Nuska Fleming Openlife - Decoração de Interiores de Nuska Fleming مكاتب العمل والدراسةديكورات واكسسوارات
Openlife – Decoração de Interiores de Nuska Fleming

Openlife - Decoração de Interiores de Nuska Fleming
Openlife – Decoração de Interiores de Nuska Fleming
Openlife - Decoração de Interiores de Nuska Fleming

بلا شك تدخل العناصر المحيطة للاثاث ضمن احد اهم عوامل النجاح، فإن الوان الحوائط والارضيات لها تاثير مباشر على اجواء الغرفة وانطباع الاثاث، لذا عليك ان تحافظ على اتزان الغرفة من خلال اختيار الوان الاثاث من نفس تدرجات الوان الحوائط، وذلك مع خلق انسجام بين الأثاث والحوائط، فإن كانت الوان الجدران داكنة يفضل ان تقوم باختيار الوان اثاث مبهجة. الإضاءة المتاحة في الغرفة لها ايضا دور رئيسي في قرار الوان الاثاث، فان كانت الغرفة تتميز باضاءة قوية من الممكن اللجوء الى اثاث داكن ولكن ان كانت الغرفة تفتقد الإضاءة الطبيعية يجب ان تحتوي الغرفة على اثاث مبهج والوان زاهية.

معرفة امكانيات ومعوقات الغرفة

Babouche in Natural Loaf جدران وأرضياتسجاد new,rug,natural,jute,stripe,living room,dining room
Loaf

Babouche in Natural

Loaf
Loaf
Loaf

الالوان لها قدرة ساحرة على اظهار المميزات او إخفاء عيوب اي فراغ، لذا تعرف على مساحة الغرفة وعناصرها المعمارية، فان كانت تتميز بمساحة رائعة لن تتواجد قيود، ولكن ان ظهرت لك مسكلة في المساحة يفضل ان تتجه نحو الوان الاثاث الجريء للفت الأنظار.

اتخاذ قرار في شأن الانطباع الذي ترغب به

Munchkin armchair Loaf غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء قماش Yellow armchair,yellow,velvet,living room
Loaf

Munchkin armchair

Loaf
Loaf
Loaf

حدد مسبقا الطراز الذي ترغب فيه، وهذا لن يحدد لك الوان بعينه، بل سوف يحدد الدرجات الملائمة لهذا الطراز، فنلاحظ ان الاثاث ذو الألوان الصارخة تكون مثالية في الطراز العصري، اما ان كان كلاسيكي فيفضل ان تكون درجات ألوان الاثاث بين الهادئة المحايدة والاخرى الداكنة المسماة بالدرجات الملكية

وضع وظيفة الاثاث واستخدامه في الحسبان

Bright, clean, contemporary homify مطبخ
homify

Bright, clean, contemporary

homify
homify
homify

لكل غرفة وظيفة ومتطلبات مستقلة، وبالتالي لكل غرفة قواعد والوان اكثر تفضيلا، لنتعرف على كلا منهم معا.

المطبخ على سبيل المثال يجب أن يكون ذو ألوان فاتحة مع تقليل مساحة الألوان الداكنة قدر المستطاع 

غرفة المعيشة

Apartamento Saldanha_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة المعيشة
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

غرفة المعيشة هي فرصتك الذهبية لكي تطلق العنان لمخيلتك، فهي اكثر الغرف التي تتيح لك الحرية في اختيار الوان الاثاث بعد دراسة النقاط السابق ذكرها، ولكن يفضل دائما الخبراء ترك لمسات من الألوان المبهجة لكي تضفي الحيوية والنشاط على الغرفة ودمجها مع الالوان المفضلة لديك حتى تشعر بالانتماء

غرفة النوم

Bedroom homify غرفة نوم
homify

Bedroom

homify
homify
homify

غرفة النوم يفضل ان يكون اثاثها اكثر نعومة وهدوء من حيث اختيار الثاث والالوان، ولذلك يتجه الخبراء نحو البيج والزرق ومشتقاتهم المختلفة ، مثل اختيار المصمم هنا

أفكار مبتكرة لإعادة إحياء الأثاث القديم
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