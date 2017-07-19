كيف تختار ألوان الأثاث المناسب لبيتك؟

هل تبحث في حيرة عن اختيار الوان الاثاث المناسب دون جدوى؟ هي خطوة هامة جدا في عالم الديكور وقد اصبحنا على دراية بمدى قوة تأثيرها على وقع اي فراغ، ولكن هذا الادراك يجعل مهمة الاختيار اصعب وتزيد من الحيرة والتردد، ومع ذلك من السهل تحدي هذه المعوقات عندما تتعرف على أساليب المصممين المحترفين في انتقاء الألوان. هناك بعض الخطوات البسيطة والحيل الذكية التي من شانها ان تجعل اختيار الوان الاثاث قمة في الاناقة، فان قمت باتباع هذه الحيل لن تقع أبدا في فخ الالوان غير المتناسقة، بل سوف تنعم بمنزل ذو رونق خلاب ومريح، لذا تعرف معنا على هذه الخطوات التي ينصح بها خبراء الديكور لاختيار ألوان موفقة ومتناغمة.