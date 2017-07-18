ديكور المنزل: كيف تميل به إلى الكلاسيكية؟

هناك العديد من العناصر الديكورية واللمسات التي تحول منزلك بسلاسة إلى الكلاسيكية أو النمط الكلاسيكي.. وهنا في هذا المقال سنتطرق لعرضها لكم من خلال مجموعة صور من أفضل مشروعات مصممي هوميفاي، أبرز هذه اللمسات: ألوان الباستيل الخفيفة، والأعمدة والأسقف المزخرفة، والإكسسوارات اليونانية والرومانية، والستائر الثقيلة، والثريات ذات الكريستالات، والشمعدانات الفضة، وأكثر من ذلك بكثير.. لنبدأ جولتنا الآن ونأمل أن تكون ملهمة لكم.
الرخام هو خيار أساسي للحصول على نظرة كلاسيكية بحمام منزلك، سواء بتطبيقه في الأرضية والجدران معًا أو بالاكتفاء بإحداهما فقط.
واحدة من أفضل العناصر الديكورية التي تجعل غرفة نومك على النمط الكلاسيكي، اللجوء إلى الأقمشة الساتان، أو الحرير، أو القطيفة.. فكلًا منهم يكسب غرفتك الفخامة والرقي، ولا تنسى إضافة ثريا فاخرة كهذه لا تشوبها شائبة.
الميزات الهيكلية الكلاسيكية الخفية في هذا المطبخ تمنحه شخصية قوية.. بداية من الأعمدة التي تدعم مائدة الجزيرة، مرورًا بتصميم النافذة بإنحناءها القريب من السقف، نهاية بشكل الخزانات نفسها وغيرها من التفاصيل المثيرة للاهتمام.
احرص عند اختيار ستائر منزلك ذو النمط الكلاسيكي، شراء ستائر بأقمشة تناسب هذا النمط الديكوري، أبرزهم: اخامة لأورجانزا والمخمل والحرير والقطيفة. أما عن تنسيق الستائر بما يتماشى مع هذا النمط، فعليك برفعهم جهتي اليمين واليسار وتثبيتهم بالجدران كما هو الحال في الصورة المعروضة أمامنا.
لتميل أيضًا بغرفة نومك إلى الكلاسيكية، عليك باقتناء ورق حائط رائع كهذا بنقوش ذهبية قطيفية الخامة لتغطي به خلفية السرير فتصبح الغرفة أنيقة بفخامة القصور!
راقب معنا هذا الركن وما تزين به من مرآة بإطار مدهش! وكذلك الطاولة بإنحناءاتها وبريقها الأخاذ ولا يمكن أن تغفل أناقة الأباجورة والمزهرية ولا حتى سقف الغرفة.
مع الأرائك المريحة بوسائدها الضخمة والألوان الزاهية، والثريا الدافئة، والكثير من المساحة التخزينية.. يمكنك اكتساب غرفة معيشة كلاسيكية مثالية لأسرتك الحديثة.
الألوان الداكنة أيضًا يمكنها ان تأخذنا إلى النمط الكلاسيكي.. ولمسات أخرى كاستخدام النسيج السميك على الكراسي، والستائر القيمة، واللوحات على الجدران، والكثير من المرح الإضاءة.
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هل ترى الأثاث الضخم الموضوع أقصى يمين الغرفة؟ أليس رائعًا بضخامته وأناقته المفرطة ..
وأخيرًا، للحصول على إطلالة كلاسيكية لمنزلك يمكنك اقتناء سجادة أو اثنين -حسب المساحة- بنقوش متداخلة وملونة كهذه ويفضل أن تكون بصحبة أثاث ذهبي كالصالون المعروض هنا.