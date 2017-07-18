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ديكور المنزل: كيف تميل به إلى الكلاسيكية؟

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Art Deco Inspired Home, Douglas Design Studio Douglas Design Studio غرفة نوم
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هناك العديد من العناصر الديكورية واللمسات التي تحول منزلك بسلاسة إلى الكلاسيكية أو النمط الكلاسيكي.. وهنا في هذا المقال سنتطرق لعرضها لكم من خلال مجموعة صور من أفضل مشروعات مصممي هوميفاي، أبرز هذه اللمسات: ألوان الباستيل الخفيفة، والأعمدة والأسقف المزخرفة، والإكسسوارات اليونانية والرومانية، والستائر الثقيلة، والثريات ذات الكريستالات، والشمعدانات الفضة، وأكثر من ذلك بكثير.. لنبدأ جولتنا الآن ونأمل أن تكون ملهمة لكم.

1- الرخام .. خيار أساسي لحمام كلاسيكي

Richman Duplex Apartment, New York, Lilian H. Weinreich Architects Lilian H. Weinreich Architects حمام
Lilian H. Weinreich Architects

Lilian H. Weinreich Architects
Lilian H. Weinreich Architects
Lilian H. Weinreich Architects

الرخام هو خيار أساسي للحصول على نظرة كلاسيكية بحمام منزلك، سواء بتطبيقه في الأرضية والجدران معًا أو بالاكتفاء بإحداهما فقط.

2- أقمشة حريرية ناعمة

Apartamento ITAIM, STUDIO GUTO MARTINS STUDIO GUTO MARTINS غرفة نوم
STUDIO GUTO MARTINS

STUDIO GUTO MARTINS
STUDIO GUTO MARTINS
STUDIO GUTO MARTINS

واحدة من أفضل العناصر الديكورية التي تجعل غرفة نومك على النمط الكلاسيكي، اللجوء إلى الأقمشة الساتان، أو الحرير، أو القطيفة.. فكلًا منهم يكسب غرفتك الفخامة والرقي، ولا تنسى إضافة ثريا فاخرة كهذه لا تشوبها شائبة.

3- انحناءات وأعمدة بتصميم المطبخ والخزانات

Val de Vie - Les Lions Street, Salomé Knijnenburg Interiors Salomé Knijnenburg Interiors مطبخ White
Salomé Knijnenburg Interiors

Salomé Knijnenburg Interiors
Salomé Knijnenburg Interiors
Salomé Knijnenburg Interiors

الميزات الهيكلية الكلاسيكية الخفية في هذا المطبخ تمنحه شخصية قوية.. بداية من الأعمدة التي تدعم مائدة الجزيرة، مرورًا بتصميم النافذة بإنحناءها القريب من السقف، نهاية بشكل الخزانات نفسها وغيرها من التفاصيل المثيرة للاهتمام.

4- ستائر من الأورجانزا أو المخمل أو القطيفة

تشطيب شقة , الرواد العرب الرواد العرب غرفة المعيشة
الرواد العرب

تشطيب شقة

الرواد العرب
الرواد العرب
الرواد العرب

احرص عند اختيار ستائر منزلك ذو النمط الكلاسيكي، شراء ستائر بأقمشة تناسب هذا النمط الديكوري، أبرزهم: اخامة لأورجانزا والمخمل والحرير والقطيفة. أما عن تنسيق الستائر بما يتماشى مع هذا النمط، فعليك برفعهم جهتي اليمين واليسار وتثبيتهم بالجدران كما هو الحال في الصورة المعروضة أمامنا.

5- ورق حائط بنقوش ذهبية

Art Deco Inspired Home, Douglas Design Studio Douglas Design Studio غرفة نوم
Douglas Design Studio

Douglas Design Studio
Douglas Design Studio
Douglas Design Studio

لتميل أيضًا بغرفة نومك إلى الكلاسيكية، عليك باقتناء ورق حائط رائع كهذا بنقوش ذهبية قطيفية الخامة لتغطي به خلفية السرير فتصبح الغرفة أنيقة بفخامة القصور!

6- إكسسوارات كلاسيكية أنيقة

Art Deco Inspired Home, Douglas Design Studio Douglas Design Studio راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله Grey
Douglas Design Studio

Douglas Design Studio
Douglas Design Studio
Douglas Design Studio

راقب معنا هذا الركن وما تزين به من مرآة بإطار مدهش! وكذلك الطاولة بإنحناءاتها وبريقها الأخاذ ولا يمكن أن تغفل أناقة الأباجورة والمزهرية ولا حتى سقف الغرفة.

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7- وسائد ضخمة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

مع الأرائك المريحة بوسائدها الضخمة والألوان الزاهية، والثريا الدافئة، والكثير من المساحة التخزينية.. يمكنك اكتساب غرفة معيشة كلاسيكية مثالية لأسرتك الحديثة.

8- الألوان الداكنة والأنسجة السميكة

12 Tommy Prince Road SW, Sonata Design Sonata Design غرفة السفرة
Sonata Design

Sonata Design
Sonata Design
Sonata Design

الألوان الداكنة أيضًا يمكنها ان تأخذنا إلى النمط الكلاسيكي.. ولمسات أخرى كاستخدام النسيج السميك على الكراسي، والستائر القيمة، واللوحات على الجدران، والكثير من المرح الإضاءة.

9- ثريا فاخرة ودافئة

تشطيب شقة , الرواد العرب الرواد العرب غرفة المعيشة
الرواد العرب

تشطيب شقة

الرواد العرب
الرواد العرب
الرواد العرب

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10- أثاث ضخم

GRANDE, AAMRAPALI BHOGLE AAMRAPALI BHOGLE غرفة نوم White
AAMRAPALI BHOGLE

AAMRAPALI BHOGLE
AAMRAPALI BHOGLE
AAMRAPALI BHOGLE

هل ترى الأثاث الضخم الموضوع أقصى يمين الغرفة؟ أليس رائعًا بضخامته وأناقته المفرطة .. 

11- سجاد كثير النقوش

تشطيب شقة , الرواد العرب الرواد العرب غرفة المعيشة
الرواد العرب

تشطيب شقة

الرواد العرب
الرواد العرب
الرواد العرب

وأخيرًا، للحصول على إطلالة كلاسيكية لمنزلك يمكنك اقتناء سجادة أو اثنين -حسب المساحة- بنقوش متداخلة وملونة كهذه ويفضل أن تكون بصحبة أثاث ذهبي كالصالون المعروض هنا.

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