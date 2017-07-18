ديكور المنزل: كيف تميل به إلى الكلاسيكية؟

هناك العديد من العناصر الديكورية واللمسات التي تحول منزلك بسلاسة إلى الكلاسيكية أو النمط الكلاسيكي.. وهنا في هذا المقال سنتطرق لعرضها لكم من خلال مجموعة صور من أفضل مشروعات مصممي هوميفاي، أبرز هذه اللمسات: ألوان الباستيل الخفيفة، والأعمدة والأسقف المزخرفة، والإكسسوارات اليونانية والرومانية، والستائر الثقيلة، والثريات ذات الكريستالات، والشمعدانات الفضة، وأكثر من ذلك بكثير.. لنبدأ جولتنا الآن ونأمل أن تكون ملهمة لكم.