8 نصائح للحفاظ على رائحة المنزل جميلة طوال اليوم

هل حدث يومًا أن دخلت أحد المنازل وأعجبك ديكوره لكن هناك شئ ما عكر صفو هذا الجمال بسبب الرائحة الغير المرغوبة التي تسكنه؟ هل واجهتك مشكلة من قبل في التخلص من رائحة الطعام أو الشواء أو الرائحة المنبعثة من الحمام والتي لا تؤثر على المنزل كله؟ إذًا فهذا الموضوع قد يفيدك كثيرًا
من المشاكل التي تواجهنا في الحفاظ على جمال المنزل وترتيبه هي مشكلة الرائحة، فجميعنا يرغب في رائحة منزل جميلة طوال اليوم، ولكن هناك بعض المنغصات الي تجعل تحقيق هذا الأمر من الصعوبة بمكان، فبواقي الطعام المتناثرة أو عدم التهوية الجيدة للفراغات أو عدم كفاية فتحات التهوية الخاصة بالفراغ قد تصنع لنا الكثير من المشاكل المتعلقة بالرائحة في المنزل.
واليوم حاولنا أن نجمع لكم بعض النصائح التي تحافظ على المنزل جميل الرائحة معظم الوقت عن طريق التغلب على الأشياء التي تسبب مشاكل الرائحة في المنزل، فهيا بنا لنكتشفها معًا:
من أكثر الأشياء التي قد تسبب رائحة كريهة في المنزل، تراكم القمامة في سلة المهملات دون التخلص منها أولًا بأول، مع عدم ترتيب المنزل والتخلص من بواقي الطعام المتناثرة والمناديل والأوراق الغير هامة، لذا فإنه من المهم التخلص من القمامة الرئيسية للمنزل يوميًا مع غسيل سلة القمامة مرة في الأسبوع، أما سلال القمامة الخاصة بالغرفة فإنها تبدل كل يومين على حسب الاستخدام.
قد يكون المنزل كله نظيفًا ومرتبًا بشكل جيد ولكن هناك عنصر واحد تعلق به الميكروبات والروائح الكريهة فتنتقل الرائحة للمنزل كله، هذا العنصر قد يكون الستائر أو المفروشات أو المناشف أو حتى الشبابيك التي قد نستثقل تنظيفها فنهملها، لذا إذا كنا نريد منزلًا نظيفًا منتعشًا ذو رائحة متجددة فلابد من تنظيف هذه العناصر باستمرار.
هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تحسن من رائحة المنزل وتعمل على تطهيره باستمرار وابتعاد الروائح الكريهة عنه، ومن هذه الوصفات تطهير مصارف المياة بانتظام باستخدام الخل، هناك بعض الوصفات الأخرى التي تعتمد على الملح وملح الليمون والخل و التي تضمن لك رائحة طبيعية جميلة بالإضافة إلى التطهير من الجراثيم.
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من العناصر الهامة التي لابد من اعتبارها في تصميم المنزل، توافر التهوية الجيدة المناسبة لكل فراغ على حدة عن طريق الشبابيك بمساحات تتناسب مع مساحات الفراغات، أما في المطبخ فمن الأفضل الاستعانة بالمداخن التي تطرد الأبخرة وتعمل على عدم تراكمها في أجزاء المطبخ مما يسبب بقاء الروائح الناتجة عن إعداد الطعام في المنزل لوقت كبير.
هناك وصفات طبيعية أيضًا للتخلص من روائح الطعام في المنزل، فمنها وضع الليمون على الموقد وإشعال النار حتى تختفي الرائحة القديمة وتنتشر رائحة الليمون، أيضًا من الممكن أن تغلي بعض النباتات العطرية مثل النعناع أو اللافندر والريحان في قدر على النار حتى تطرد رائحتها الذكية الرائحة الغير مرغوب فيها.
اعمل على صيانة الأجهزة الكهربائية مثل غسالة الملابس والأطباق والموقد والأجهزة الأخرى التي تستلزم استخدام المواسير والمصارف فقد تكون هذه الأشياء هي مصدر الرائحة الكريهة عن طريق التسريبات أو المياة الراكدة في الأرضيات.
من الطبيعي بعد أن تأكدنا من نظافة المنزل من الأشياء التي قد تسبب روائح كريهة أن نبحث عن المصادر الطبيعية للروائح الجميلة والتي تضمن لنا بقاء الرائحة الجميلة أطول وقت ممكن، وذلك عن طريق تزيين المنزل بنباتات الزينة المنزلية مع بعض النباتات العطرية الذكية مثل الريحان واللافندر والفل والياسمين.
ينصح الخبراء باختيار الروائح التي تتناسب مع كل فراغ بشكل جيد مع مراعاة عدم ازحام المنزل بالروائح حتى لا تؤثر بالسلب على الراحة النفسية داخل المنزل، فمثلًا للمطبخ نجد أن الرائحة المناسبة هي رائحة الليمون، بينما في غرفة المعيشة نجد الفانيليا رائحة مناسبة و في غرفة النوم قد يقع اختيارنا على اللافندر.