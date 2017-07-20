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8 نصائح للحفاظ على رائحة المنزل جميلة طوال اليوم

آية علم الدين آية علم الدين
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هل حدث يومًا أن دخلت أحد المنازل وأعجبك ديكوره لكن هناك شئ ما عكر صفو هذا الجمال بسبب الرائحة الغير المرغوبة التي تسكنه؟ هل واجهتك مشكلة من قبل في التخلص من رائحة الطعام أو الشواء أو الرائحة المنبعثة من الحمام والتي لا تؤثر على المنزل كله؟ إذًا فهذا الموضوع قد يفيدك كثيرًا

من المشاكل التي تواجهنا في الحفاظ على جمال المنزل وترتيبه هي مشكلة الرائحة، فجميعنا يرغب في رائحة منزل جميلة طوال اليوم، ولكن هناك بعض المنغصات الي تجعل تحقيق هذا الأمر من الصعوبة بمكان، فبواقي الطعام المتناثرة أو عدم التهوية الجيدة للفراغات أو عدم كفاية فتحات التهوية الخاصة بالفراغ قد تصنع لنا الكثير من المشاكل المتعلقة بالرائحة في المنزل.

واليوم حاولنا أن نجمع لكم بعض النصائح التي تحافظ على المنزل جميل الرائحة معظم الوقت عن طريق التغلب على الأشياء التي تسبب مشاكل الرائحة في المنزل، فهيا بنا لنكتشفها معًا:

1- تخلص من الفضلات أولًا بأول ورتب المنزل بانتظام

Inspiration, Korbo Korbo بلكونة أو شرفة
Korbo

Inspiration

Korbo
Korbo
Korbo

من أكثر الأشياء التي قد تسبب رائحة كريهة في المنزل، تراكم القمامة في سلة المهملات دون التخلص منها أولًا بأول، مع عدم ترتيب المنزل والتخلص من بواقي الطعام المتناثرة والمناديل والأوراق الغير هامة، لذا فإنه من المهم التخلص من القمامة الرئيسية للمنزل يوميًا مع غسيل سلة القمامة مرة في الأسبوع، أما سلال القمامة الخاصة بالغرفة فإنها تبدل كل يومين على حسب الاستخدام.

2- تنظيف الستائر والمفروشات و المناشف والشبابيك باستمرار

En iyi Baskılı Perdeler, Perdeci Perdeci
Perdeci

Perdeci
Perdeci
Perdeci

قد يكون المنزل كله نظيفًا ومرتبًا بشكل جيد ولكن هناك عنصر واحد تعلق به الميكروبات والروائح الكريهة فتنتقل الرائحة للمنزل كله، هذا العنصر قد يكون الستائر أو المفروشات أو المناشف أو حتى الشبابيك التي قد نستثقل تنظيفها فنهملها، لذا إذا كنا نريد منزلًا نظيفًا منتعشًا ذو رائحة متجددة فلابد من تنظيف هذه العناصر باستمرار.

3- استخدم الخل في مصارف المياة لتنظيفها بشكل دوري

Hemsby taps Heritage Bathrooms حمام Hemsby
Heritage Bathrooms

Hemsby taps

Heritage Bathrooms
Heritage Bathrooms
Heritage Bathrooms

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تحسن من رائحة المنزل وتعمل على تطهيره باستمرار وابتعاد الروائح الكريهة عنه، ومن هذه الوصفات تطهير مصارف المياة بانتظام باستخدام الخل، هناك بعض الوصفات  الأخرى التي تعتمد على الملح وملح الليمون والخل و التي تضمن لك رائحة طبيعية جميلة بالإضافة إلى التطهير من الجراثيم.

وهنا تجد 10 لمسات لحمام ذو رائحة جميلة

4- المدخنة في المطبخ أمر ضروري إذا لم تتوافر التهوية الكافية

부산광역시 정관읍 신동아파밀리애 아파트 인테리어, 까사델오키드 까사델오키드 مطبخ
까사델오키드

까사델오키드
까사델오키드
까사델오키드

من العناصر الهامة التي لابد من اعتبارها في تصميم المنزل، توافر التهوية الجيدة المناسبة لكل فراغ على حدة عن طريق الشبابيك بمساحات تتناسب مع مساحات الفراغات، أما في المطبخ فمن الأفضل الاستعانة بالمداخن التي تطرد الأبخرة وتعمل على عدم تراكمها في أجزاء المطبخ مما يسبب بقاء الروائح الناتجة عن إعداد الطعام في المنزل لوقت كبير.

5- تخلص من الروائح بالوصفات الطبيعية أيضًا

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA مطبخ
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

هناك وصفات طبيعية أيضًا للتخلص من روائح الطعام في المنزل، فمنها وضع الليمون على الموقد وإشعال النار حتى تختفي الرائحة القديمة وتنتشر رائحة الليمون، أيضًا من الممكن أن تغلي بعض النباتات العطرية مثل النعناع أو اللافندر والريحان في قدر على النار حتى تطرد رائحتها الذكية الرائحة الغير مرغوب فيها.

6- تأكد من عدم وجود مصدر لانبعاث الروائح الكريهة كالمواسير التالفة مثلًا

Residência GV, Pavesi Arquitetura Pavesi Arquitetura مطبخ
Pavesi Arquitetura

Pavesi Arquitetura
Pavesi Arquitetura
Pavesi Arquitetura

اعمل على صيانة الأجهزة الكهربائية مثل غسالة الملابس والأطباق والموقد والأجهزة الأخرى التي تستلزم استخدام المواسير والمصارف فقد تكون هذه الأشياء هي مصدر الرائحة الكريهة عن طريق التسريبات أو المياة الراكدة في الأرضيات.

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7- استخدم زهور المنزل الطبيعية ذات الروائح الجذابة

CASA DA HORTA, MANUEL CORREIA FERNANDES, ARQUITECTO E ASSOCIADOS MANUEL CORREIA FERNANDES, ARQUITECTO E ASSOCIADOS حمام
MANUEL CORREIA FERNANDES, ARQUITECTO E ASSOCIADOS

MANUEL CORREIA FERNANDES, ARQUITECTO E ASSOCIADOS
MANUEL CORREIA FERNANDES, ARQUITECTO E ASSOCIADOS
MANUEL CORREIA FERNANDES, ARQUITECTO E ASSOCIADOS

من الطبيعي بعد أن تأكدنا من نظافة المنزل من الأشياء التي قد تسبب روائح كريهة أن نبحث عن المصادر الطبيعية للروائح الجميلة والتي تضمن لنا بقاء الرائحة الجميلة أطول وقت ممكن، وذلك عن طريق تزيين المنزل بنباتات الزينة المنزلية مع بعض النباتات العطرية الذكية مثل الريحان واللافندر والفل والياسمين.

8- عطر المنزل بالرائحة المناسبة لكل فراغ

York Woodpecker Flooring جدران خشب نقي White solid oak flooring,solid oak floor,solid wood flooring,solid wood floor,hardwood floor,hardwood flooring
Woodpecker Flooring

York

Woodpecker Flooring
Woodpecker Flooring
Woodpecker Flooring

ينصح الخبراء باختيار الروائح التي تتناسب مع كل فراغ بشكل جيد مع مراعاة عدم ازحام المنزل بالروائح حتى لا تؤثر بالسلب على الراحة النفسية داخل المنزل، فمثلًا للمطبخ نجد أن الرائحة المناسبة هي رائحة الليمون، بينما في غرفة المعيشة نجد الفانيليا رائحة مناسبة و في غرفة النوم قد يقع اختيارنا على اللافندر.

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