الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

5 مزايا لوجود جزيرة مطبخ حديثة في منزلك

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Casa Rústica en el Pirineo catalán, Canexel Canexel مطبخ
Loading admin actions …

جزيرة المطبخ من أحدث الأشياء التي تستخدم في المطابخ الآن، فهي تجعل المطبخ متواصل مباشرة بغرفة المعيشة، أيًا كانت طرازها ريفي، كلاسيكي، أو حديث، فـهي من أحدث الإتجاهات في ديكورات المطابخ، وعلى الرغم أنه قد يعتقد البعض أن وجود حزيرة مطبخ في منزلك لابد وأن تكون مساحة مطبخك كبيرة ألا أنه متر مربع كافي لوجودها، وستساعدك على تحسين تقسيم مساحة الغرفة، ولكن هل جزيرة المطبخ هامة لأنها موضة فقط؟ أم أن وجودها له مزايا كبيرة؟، بالطبع هناك مزايا عديدة لها تعرف عليها من خلال هذا المقال. 

1- سهولة الطبخ

cocina con isla integrada en un salon, Suarco Suarco مطبخرفوف وأدراج
Suarco

Suarco
Suarco
Suarco

هذه الجزيرة تتيح إمكانية تحريرها من الجدار لتسهيل الحركة، وهي عملية جدًا خصوصًا لأولئك الذين يحبون الطبخ ويقضون وقت طويل في المطبخ وفي نفس الوقت لا يحبون التقييد في الحركة. 

2- الأثاث المتعدد الوظائف

Black & Wood ,lo bonito de ser diferente, Cocinas CJR Cocinas CJR مطبخألواح المطبخ
Cocinas CJR

Cocinas CJR
Cocinas CJR
Cocinas CJR

أثاث المطبخ العملي الذي يتيح مساحة إضافية للتخزين أو للسماح بتناول الطعام، هذه الجزيرة توفر لك كل هذا بسهولة، الخشب الفاتح مع الأثاث والأجهزة السوداء المصقولة يبرز أناقة التصميم.  

3- فاصل

Proyecto Vivienda Unifamiliar Planta Baja, CARMAN INTERIORISMO CARMAN INTERIORISMO مطبخ
CARMAN INTERIORISMO

CARMAN INTERIORISMO
CARMAN INTERIORISMO
CARMAN INTERIORISMO

هذا النوع من جزيرة المطبخ يسمى شبه الجزيرة الكورية فهو يعمل كفاصل بين المطبخ والغرفة المحيطة وهو مناسب جدًا للمساحات الصغيرة، ووسيلة يلجأ إليها الخبراء لإعطاء إيحاء بأن المساحة واسعة، إذا كنت تريد فكرة غير مألوفة وحديثة جدًا نرشح لك هذه الفكرة. 

4- إعادة تنظيم الفضاء

Casa Rústica en el Pirineo catalán, Canexel Canexel مطبخ
Canexel

Canexel
Canexel
Canexel

هذا المطبخ على الطراز الريفي جزيرة المطبخ به مغلقة من جانب ومفتوحة من الآخر، يمكنك من خلالها الحصول على مساحة تخزين إضافية. 

5- ميزة جمالية

REFORMA COCINA , COCINAS SANTOS COCINAS SANTOS مطبخ
COCINAS SANTOS

COCINAS SANTOS
COCINAS SANTOS
COCINAS SANTOS

الميزة الأخيرة لجزيرة المطبخ هي ميزة جمالية وليست وظيفية، فـهي تعطي طابع حديث جدًا لمطبخك ومزيد من الأناقة والرقي، بدلًا من ان يصبح المطبخ مساحة محرمة على الضيوف دخلوها يمكنك استقبالهم بها .

لقراءة المقال التالي اضغط هنا: 6 نصائح لترتيب منزلك وجعله نظيفاً

5 أفكار ملهمة لمطابخ صغيرة وحديثة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً