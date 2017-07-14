5 مزايا لوجود جزيرة مطبخ حديثة في منزلك

جزيرة المطبخ من أحدث الأشياء التي تستخدم في المطابخ الآن، فهي تجعل المطبخ متواصل مباشرة بغرفة المعيشة، أيًا كانت طرازها ريفي، كلاسيكي، أو حديث، فـهي من أحدث الإتجاهات في ديكورات المطابخ، وعلى الرغم أنه قد يعتقد البعض أن وجود حزيرة مطبخ في منزلك لابد وأن تكون مساحة مطبخك كبيرة ألا أنه متر مربع كافي لوجودها، وستساعدك على تحسين تقسيم مساحة الغرفة، ولكن هل جزيرة المطبخ هامة لأنها موضة فقط؟ أم أن وجودها له مزايا كبيرة؟، بالطبع هناك مزايا عديدة لها تعرف عليها من خلال هذا المقال.
هذه الجزيرة تتيح إمكانية تحريرها من الجدار لتسهيل الحركة، وهي عملية جدًا خصوصًا لأولئك الذين يحبون الطبخ ويقضون وقت طويل في المطبخ وفي نفس الوقت لا يحبون التقييد في الحركة.
أثاث المطبخ العملي الذي يتيح مساحة إضافية للتخزين أو للسماح بتناول الطعام، هذه الجزيرة توفر لك كل هذا بسهولة، الخشب الفاتح مع الأثاث والأجهزة السوداء المصقولة يبرز أناقة التصميم.
هذا النوع من جزيرة المطبخ يسمى شبه الجزيرة الكورية فهو يعمل كفاصل بين المطبخ والغرفة المحيطة وهو مناسب جدًا للمساحات الصغيرة، ووسيلة يلجأ إليها الخبراء لإعطاء إيحاء بأن المساحة واسعة، إذا كنت تريد فكرة غير مألوفة وحديثة جدًا نرشح لك هذه الفكرة.
هذا المطبخ على الطراز الريفي جزيرة المطبخ به مغلقة من جانب ومفتوحة من الآخر، يمكنك من خلالها الحصول على مساحة تخزين إضافية.
الميزة الأخيرة لجزيرة المطبخ هي ميزة جمالية وليست وظيفية، فـهي تعطي طابع حديث جدًا لمطبخك ومزيد من الأناقة والرقي، بدلًا من ان يصبح المطبخ مساحة محرمة على الضيوف دخلوها يمكنك استقبالهم بها .
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