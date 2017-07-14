5 مزايا لوجود جزيرة مطبخ حديثة في منزلك

جزيرة المطبخ من أحدث الأشياء التي تستخدم في المطابخ الآن، فهي تجعل المطبخ متواصل مباشرة بغرفة المعيشة، أيًا كانت طرازها ريفي، كلاسيكي، أو حديث، فـهي من أحدث الإتجاهات في ديكورات المطابخ، وعلى الرغم أنه قد يعتقد البعض أن وجود حزيرة مطبخ في منزلك لابد وأن تكون مساحة مطبخك كبيرة ألا أنه متر مربع كافي لوجودها، وستساعدك على تحسين تقسيم مساحة الغرفة، ولكن هل جزيرة المطبخ هامة لأنها موضة فقط؟ أم أن وجودها له مزايا كبيرة؟، بالطبع هناك مزايا عديدة لها تعرف عليها من خلال هذا المقال.