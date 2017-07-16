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15 نصيحة لتبريد منزلك بدون تكييف لتوفير إستهلاك الكهرباء

آية منير آية منير
Aranżacje płytek cementowych w kuchni, Kolory Maroka Kolory Maroka مطبخ
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أصبح في مصر فصل الصيف شديد الحرارة وللأسف بيوتنا لم تعد لمثل هذه الدرجات المرتفعة وتختزن الحرارة لأطول فترة، لذا نلجأ جميعا لتشغل التكييف بدرجات عالية وبأسلوب خاطئ يتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء، ومنا من لا يحب المكيفات وغير معتاد عليها، وخصوصا الاطفال والتي قد يتعرضن لنزلات البرد بسبب التغيير المفاجء في درجات الحرارة وهو ما يصنعه المكيف، لذا اليوم سنقدم لك 15 نصيحة لتبريد منزلك بدون تكييف لتوفير إستهلاك الكهرباء ..

1. مراوح كهربائية وأفكار مبتكرة ..

家, 倍果設計有限公司 倍果設計有限公司 غرفة المعيشة
倍果設計有限公司

倍果設計有限公司
倍果設計有限公司
倍果設計有限公司

المراوح الكهربائية فعالة في تحريك الهواء داخل الغرف وموفرة للكهرباء بشكل كبير، ولكن علينا أن نوفر لها الهواء البارد لتساعد على تخفيف درجات الحرارة، لذا ستجد معنا الكثير من الأفكار والحيل التي تساعدك على تبريد منزلك لمساعدة المراوح الكهربائية بالقايم بدورها، بالإضافة لأفكار بسيطة للمراوح الرأسية فمثلا يمكننا وضع أطباق أو زجاجات مياة باردة أمام المراوح لتبريد الهواء المتحرك بفعل المروحة ..

2. كاسرات شمس ..

Butterfly House, ESSTEAM ESSTEAM شبابيك
ESSTEAM

ESSTEAM
ESSTEAM
ESSTEAM

كاسرات الشمس على النواف من الداخل والخارج أحد أهم وسائل عزل منازلنا عن أشعة الشمس الحارقة في وقت الذروة، هذه الوسيلة قد تساعدنا على تخفيف من درجات حرارة منازلنا في هذا التوقيت لسهولة تبريدها فيما بعد ..

3. إغلاق الستائر وقت الذروة .

Casa-Habitación EC, SANT1AGO arquitectura y diseño SANT1AGO arquitectura y diseño شبابيك حديد White
SANT1AGO arquitectura y diseño

SANT1AGO arquitectura y diseño
SANT1AGO arquitectura y diseño
SANT1AGO arquitectura y diseño

يُفضل إغلاق النوافذ والستائر في أوقات الذروة والحرارة الشديدة لمنع دخول الهواء الساخن واختزان منازلنا الحرارة وفما بعد نجد صعوبة في تبريدها بأفكار بسيطة ..

4. فتح الأبواب الداخلية ..

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

احرص على فتح الأبواب الداخلية للغرف في منزلك لتحريك الهواء البارد وخلق تيار هوائي بين غرف المنزل ..

5. ابتعد عن الغسيل أثناء النهار ..

Mehr Ordnung im Bad, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH حمام خشب Brown
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

ابتعد عن الغسيل في النهار وخاصة إن كنت تجففه داخل المنزل، فقد يتسبب في رفع درجة الرطوبة داخل منزلك، مما يتسبب في الاحساس بدرجة الحرارة أعلى مما هي عليه ..

6. النباتات الخضراء ..

Aranżacje płytek cementowych w kuchni, Kolory Maroka Kolory Maroka مطبخ
Kolory Maroka

Kolory Maroka
Kolory Maroka
Kolory Maroka

النباتات الخضراء مجددة للهواء ومرطبة للجو، وتعطي وجه منعش ومشرق لمنزلك دائما ..

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7. أطفئ البوتاجاز والفرن ..

Beleza intemporal, FABRI FABRI مطبخ Wood effect
FABRI

FABRI
FABRI
FABRI

ابتعد عن تشغيل البوتاجاز والفرن أثناء أوقات الذروة حتى لا تساهم في رفع درجة حرارة منزلك من الداخل وبالتالي يصعب تبريده فيما بعد ..

8. وسائد مثلجة ..

LUXURY EIGHT BETTWÄSCHE, 8 The Luxury Bed Co. 8 The Luxury Bed Co. غرفة نومأقمشة و منسوجات
8 The Luxury Bed Co.

8 The Luxury Bed Co.
8 The Luxury Bed Co.
8 The Luxury Bed Co.

قم بتبريد وساداتك الصغيرة لتنعم بلمسة باردة ومنعشة أثناء النوم والاسترخاء، واحرص على تغيير الأغطية الخاصة بها بشكل دوري حتى لا تسمح بتكوين البكتيريا والتي قد تتكون بسبب التعرق ..

9. خامات قطنية ..

Sahara Bed Natural Bed Company غرفة نومأسرة نوم
Natural Bed Company

Sahara Bed

Natural Bed Company
Natural Bed Company
Natural Bed Company

اختر الخامات القطنية للأغطية والمفروشات حتى تساعد على شعورك بأجواء باردة ورطبة، وابتعد عن خامات الأصواف والشمواه والتي تختزن الحرارة بشكل كبير وتتسبب في رفع دردجات الحرارة داخل منزلك وصعوبة تبريده فيما بعد ..

10. اصنع تيارا هوائيا ..

Window Furniture Clayton Munroe شبابيك و أبوابشبابيك حديد clayton munroe,window,fastener,stay
Clayton Munroe

Window Furniture

Clayton Munroe
Clayton Munroe
Clayton Munroe

تيار الهواء يتحرك أسرع من الأماكن الضيقة للأماكن الواسعة وومن الهواء البارد للساخن وهكذا، لذا اخلق تيارا بذكاء استخدام فتحتا منزلك المتقاربة والمواجهة لبعض ..

11. ابتعد عن السخان الكهربي ..

The Original British Standard Kitchen British Standard by Plain English مطبخ خشب Black
British Standard by Plain English

The Original British Standard Kitchen

British Standard by Plain English
British Standard by Plain English
British Standard by Plain English

ابتعد عن استخدام السخان الكهربائي طيلة الصيف إلا عند الحاجة له فقط، فقد يتسبب في كارثة كبيرة بالإضافة لرفع درجة حرارة منزلك من الداخل ..

12. خفف من أثاث منزلك ..

Dąbska, Goryjewska.Górnisiewicz Goryjewska.Górnisiewicz غرفة المعيشة
Goryjewska.Górnisiewicz

Goryjewska.Górnisiewicz
Goryjewska.Górnisiewicz
Goryjewska.Górnisiewicz

قم في بداية الصيف بتخزين بعض قطع الأثاث غير المستخدم بشكل أساسي والسجاد الكبير والستائر الثقيلة واترك بيتك مفتوحا وخفيفا لتسمح بالهواء البارد أن يتحرك بسهولة بداخله وتمنع اختزان بيتك وأركانه لدرجات الحرارة العالية ..

13. امسح الأرضيات بمياه بادرة ليلا ..

homify
homify

homify
homify
homify

ليلا قم بمسح أرضية منزلك بماء بارد ومنظف ذو راحة فواحة لتترك بيتك منتعشا رطبا وتقلل من درجة حرارته وتسمح لشعور البرودة أن يتخلل أركانه ..

14. لا تنس نصيبك من الترطيب ..

Shower Head Detail Absolute Project Management حمام
Absolute Project Management

Shower Head Detail

Absolute Project Management
Absolute Project Management
Absolute Project Management

لا تنس نصيبك من الترتيب، فأنت محتاج لشرب مياه كثيرة والاستحمام بشكل دوري وخاصة في الأيام شديدة الحرارة حتى تعوض جشمك عما يفقده من سوائل وأملاح ..

15. وقت العصاري ..

APARTAMENTO POBLENOU , Pia Estudi Pia Estudi غرفة المعيشة
Pia Estudi

Pia Estudi
Pia Estudi
Pia Estudi

استمتع بهواء بارد ونسمة عليلة أثناء وقت العصاري إلى جانب شرفتك، واترك منزلك يتجدد بداخله الهواء، وينتعش من جديد ..

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