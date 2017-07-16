أصبح في مصر فصل الصيف شديد الحرارة وللأسف بيوتنا لم تعد لمثل هذه الدرجات المرتفعة وتختزن الحرارة لأطول فترة، لذا نلجأ جميعا لتشغل التكييف بدرجات عالية وبأسلوب خاطئ يتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء، ومنا من لا يحب المكيفات وغير معتاد عليها، وخصوصا الاطفال والتي قد يتعرضن لنزلات البرد بسبب التغيير المفاجء في درجات الحرارة وهو ما يصنعه المكيف، لذا اليوم سنقدم لك 15 نصيحة لتبريد منزلك بدون تكييف لتوفير إستهلاك الكهرباء ..
المراوح الكهربائية فعالة في تحريك الهواء داخل الغرف وموفرة للكهرباء بشكل كبير، ولكن علينا أن نوفر لها الهواء البارد لتساعد على تخفيف درجات الحرارة، لذا ستجد معنا الكثير من الأفكار والحيل التي تساعدك على تبريد منزلك لمساعدة المراوح الكهربائية بالقايم بدورها، بالإضافة لأفكار بسيطة للمراوح الرأسية فمثلا يمكننا وضع أطباق أو زجاجات مياة باردة أمام المراوح لتبريد الهواء المتحرك بفعل المروحة ..
كاسرات الشمس على النواف من الداخل والخارج أحد أهم وسائل عزل منازلنا عن أشعة الشمس الحارقة في وقت الذروة، هذه الوسيلة قد تساعدنا على تخفيف من درجات حرارة منازلنا في هذا التوقيت لسهولة تبريدها فيما بعد ..
يُفضل إغلاق النوافذ والستائر في أوقات الذروة والحرارة الشديدة لمنع دخول الهواء الساخن واختزان منازلنا الحرارة وفما بعد نجد صعوبة في تبريدها بأفكار بسيطة ..
احرص على فتح الأبواب الداخلية للغرف في منزلك لتحريك الهواء البارد وخلق تيار هوائي بين غرف المنزل ..
ابتعد عن الغسيل في النهار وخاصة إن كنت تجففه داخل المنزل، فقد يتسبب في رفع درجة الرطوبة داخل منزلك، مما يتسبب في الاحساس بدرجة الحرارة أعلى مما هي عليه ..
النباتات الخضراء مجددة للهواء ومرطبة للجو، وتعطي وجه منعش ومشرق لمنزلك دائما ..
ابتعد عن تشغيل البوتاجاز والفرن أثناء أوقات الذروة حتى لا تساهم في رفع درجة حرارة منزلك من الداخل وبالتالي يصعب تبريده فيما بعد ..
قم بتبريد وساداتك الصغيرة لتنعم بلمسة باردة ومنعشة أثناء النوم والاسترخاء، واحرص على تغيير الأغطية الخاصة بها بشكل دوري حتى لا تسمح بتكوين البكتيريا والتي قد تتكون بسبب التعرق ..
اختر الخامات القطنية للأغطية والمفروشات حتى تساعد على شعورك بأجواء باردة ورطبة، وابتعد عن خامات الأصواف والشمواه والتي تختزن الحرارة بشكل كبير وتتسبب في رفع دردجات الحرارة داخل منزلك وصعوبة تبريده فيما بعد ..
تيار الهواء يتحرك أسرع من الأماكن الضيقة للأماكن الواسعة وومن الهواء البارد للساخن وهكذا، لذا اخلق تيارا بذكاء استخدام فتحتا منزلك المتقاربة والمواجهة لبعض ..
ابتعد عن استخدام السخان الكهربائي طيلة الصيف إلا عند الحاجة له فقط، فقد يتسبب في كارثة كبيرة بالإضافة لرفع درجة حرارة منزلك من الداخل ..
قم في بداية الصيف بتخزين بعض قطع الأثاث غير المستخدم بشكل أساسي والسجاد الكبير والستائر الثقيلة واترك بيتك مفتوحا وخفيفا لتسمح بالهواء البارد أن يتحرك بسهولة بداخله وتمنع اختزان بيتك وأركانه لدرجات الحرارة العالية ..
ليلا قم بمسح أرضية منزلك بماء بارد ومنظف ذو راحة فواحة لتترك بيتك منتعشا رطبا وتقلل من درجة حرارته وتسمح لشعور البرودة أن يتخلل أركانه ..
لا تنس نصيبك من الترتيب، فأنت محتاج لشرب مياه كثيرة والاستحمام بشكل دوري وخاصة في الأيام شديدة الحرارة حتى تعوض جشمك عما يفقده من سوائل وأملاح ..
استمتع بهواء بارد ونسمة عليلة أثناء وقت العصاري إلى جانب شرفتك، واترك منزلك يتجدد بداخله الهواء، وينتعش من جديد ..
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