أصبح في مصر فصل الصيف شديد الحرارة وللأسف بيوتنا لم تعد لمثل هذه الدرجات المرتفعة وتختزن الحرارة لأطول فترة، لذا نلجأ جميعا لتشغل التكييف بدرجات عالية وبأسلوب خاطئ يتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء، ومنا من لا يحب المكيفات وغير معتاد عليها، وخصوصا الاطفال والتي قد يتعرضن لنزلات البرد بسبب التغيير المفاجء في درجات الحرارة وهو ما يصنعه المكيف، لذا اليوم سنقدم لك 15 نصيحة لتبريد منزلك بدون تكييف لتوفير إستهلاك الكهرباء ..