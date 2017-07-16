10 أخطاء ديكورية شائعة في غرفة النوم

كثير منا يقع في أخطاء شائعة عند تصميم منازلنا من الداخل، ولا نشعر بآثارها إلا بعد وقت طويل، فمثلا غرفة النوم وهي تُعد الركن الخاص والعالم المميز لنا لها أسس تصميمة سليمة، ولكن كثير منا يجهلها ولا يعلم عنها الكثير لذا نقع في أخطاء شائعة ومنتشرة والتي تتسبب في إفساد التصميم المميز لغرفة نومنا، لذا اليوم مع هوميفاي جمعنا لكم 10 أخطاء ديكورية شائع في تصميمات غرف النوم الأفضل أن تتجنبها ..
يجب أن تختار باليتة ألوان مميزة لغرفة النوم، ترتاح لها وتحبها وتثير فيك إعجابك بها في كل مرة تدخل الغرفة، وابتعد عن استخدام الألوان الحيادية والأبيض بكثرة وإفراط، ولا تستخدم لون واحد بدرجاته في الفراغ فهو خطأ فادح قد يُضيع ملامح التصميم ككل ..
اختيار الأثاث غير العملي فقط لاتباع التقاليد أو الالتزام بمحددات معينة قد توقعك في خطأ ازدحام الفراغ وانتشار الفوضى بلا داعي، لذا احرص على اقتناء كل قطعة ذات استخدام عملي واضح وعلى ذوقك الخاص وفي مكانها المناسب ..
اختيار السرير خطوة مهمة في تصميم غرفة النوم، وغالبا يلجأ الأزواج الجدد لاختيار سرير ذو تصميم ضخم ومزين دون النظر للجانب العملي والوظيفي له، فقد يتسبب في ضيق المساحة وضياع مسارات الحركة داخل الغرفة وتشويه المنظر العام، اختر سرير مناسب بمقاسات سليمة وتصميم بسيط حسب المساحة المتاحة في غرفتك ..
الإضاءة لها مفعول السحر في أي تصميم، وغرفة النوم تحتاج لأسلوب معين لإنارتها بشكل مناسب وسليم يساعد على ممارسة كل الأنشطة المتوقعة منها كالنوم والاسترخاء وقراءة كتابك المفضل، وتغيير ملابسك وزيادة أناقتك عند الخروج .. لذا لا تكتفي فقط بوحدة إضاءة تقليدية بل اهتم بمصدر إضاءة طبيعي مميز وتوزيع مناسب للإضاءة الصناعية بما يساعد على توفر عدة مستويات للإضاءة الداخلية للعرف تُساعد كما ذكرنا على أداء كل الأنشطة التي نحلم بها في غرفة نومنا ..
الوسادات الكثيرة تتسبب في فوضى وتُزيد من إحساس العشوائية داخل غرفة نومك، لذا اأضف عددا مناسبا منها واحرص على أن تكون بألوان جميلة وجذابة ..
استخدام أغطية ومفروشات بطريةق عشوائية دون تناسقها مع التصميم والألوان المستخدمة في تصميم غرفة النوم نفسه يخلق من المشهد فوضوي ويشوه المظهر العام للغرفة ..
استخدام قطع ديكورية لتزيين غرفة النوم شئ جميل ولكن الإفراط في الاستعانة بهذا العنصر يُضيع ملامح التصميم وينشر الفوضىى ويزعج المستخدمين ..
دمج فراغ المكتب والمل في غرفة نومنا فكر قد نلجأ له في حالة عدم امتلاكنا مساحة مخصصة لذلاك، ولكن تنظيمك لهذا الركن داخل غرفة نومك واجب أساسي ويومي حتى لا تتحول إلى ركن عم عشوائي ومزدحم ..
عدم التخطيط المسبق لتصميم غرفة النوم يخلق فراغ غير موزع بطريقة مناسبة أو سليمة، بل ستفتقد الغرفة كل الروابط وعوامل الاتصال بين عناصرها .. فقد تجد الأريكة في مكان غير مناسب أبدا لذلك والخزانة قد تحجب الضوء عن السرير وهكذا ..
وجود المرايا في غرفة النوم عنصر أساسي ولكن أين توضع وما هو دورها، قد تحتاج لها لزيادة مساحة الغرفة وترك تأثير بصري مخادع، ومن الممكن إضافتها لركن التجميل الخاص بك في غرفتك، ولكن أحد أهم الأسس التصميمية في غرف النوم وضع المرايا بحيث لا تكشف خصوصية الغرفة، فابتعد عن الجدار المواجه لباب الغرفة، وأيضا لرؤية أفضل اختر مكانها بحيث تتناسب مع مصدر الإضاءة ..
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