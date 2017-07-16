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10 أخطاء ديكورية شائعة في غرفة النوم

آية منير آية منير
International Prop Award Winner-Best Interior Design Singapore 2013, Design Intervention Design Intervention غرفة نوم
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كثير منا يقع في أخطاء شائعة عند تصميم منازلنا من الداخل، ولا نشعر بآثارها إلا بعد وقت طويل، فمثلا غرفة النوم وهي تُعد الركن الخاص والعالم المميز لنا لها أسس تصميمة سليمة، ولكن كثير منا يجهلها ولا يعلم عنها الكثير لذا نقع في أخطاء شائعة ومنتشرة والتي تتسبب في إفساد التصميم المميز لغرفة نومنا، لذا اليوم مع هوميفاي جمعنا لكم 10 أخطاء ديكورية شائع في تصميمات غرف النوم الأفضل أن تتجنبها ..

1. اختيار الألوان ..

Residência Condomínio South Valley, Piloni Arquitetura Piloni Arquitetura غرفة نوم
Piloni Arquitetura

Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura

يجب أن تختار باليتة ألوان مميزة لغرفة النوم، ترتاح لها وتحبها وتثير فيك إعجابك بها في كل مرة تدخل الغرفة، وابتعد عن استخدام الألوان الحيادية والأبيض بكثرة وإفراط، ولا تستخدم لون واحد بدرجاته في الفراغ فهو خطأ فادح قد يُضيع ملامح التصميم ككل ..

2. أثاث غير عملي ..

bedroom interior, Vaibhav Patel & Associates Vaibhav Patel & Associates غرفة نوم خشب معالج Multicolored
Vaibhav Patel &amp; Associates

Vaibhav Patel & Associates
Vaibhav Patel &amp; Associates
Vaibhav Patel & Associates

اختيار الأثاث غير العملي فقط لاتباع التقاليد أو الالتزام بمحددات معينة قد توقعك في خطأ ازدحام الفراغ وانتشار الفوضى بلا داعي، لذا احرص على اقتناء كل قطعة ذات استخدام عملي واضح وعلى ذوقك الخاص وفي مكانها المناسب ..

3. سرير ضخم ..

Casa Villa, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة نوم Brown
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

اختيار السرير خطوة مهمة في تصميم غرفة النوم، وغالبا يلجأ الأزواج الجدد لاختيار سرير ذو تصميم ضخم ومزين دون النظر للجانب العملي والوظيفي له، فقد يتسبب في ضيق المساحة وضياع مسارات الحركة داخل الغرفة وتشويه المنظر العام، اختر سرير مناسب بمقاسات سليمة وتصميم بسيط حسب المساحة المتاحة في غرفتك ..

4. الإضاءة ..

Pastel hearts Pixers غرفة نوم Multicolored pastel,pastels,hearts,serenity,rose,wall mural,wallpaper
Pixers

Pastel hearts

Pixers
Pixers
Pixers

الإضاءة لها مفعول السحر في أي تصميم، وغرفة النوم تحتاج لأسلوب معين لإنارتها بشكل مناسب وسليم يساعد على ممارسة كل الأنشطة المتوقعة منها كالنوم والاسترخاء وقراءة كتابك المفضل، وتغيير ملابسك وزيادة أناقتك عند الخروج .. لذا لا تكتفي فقط بوحدة إضاءة تقليدية بل اهتم بمصدر إضاءة طبيعي مميز وتوزيع مناسب للإضاءة الصناعية بما يساعد على توفر عدة مستويات للإضاءة الداخلية للعرف تُساعد كما ذكرنا على أداء كل الأنشطة التي نحلم بها في غرفة نومنا ..

5. وسادات كثيرة ..

International Prop Award Winner-Best Interior Design Singapore 2013, Design Intervention Design Intervention غرفة نوم
Design Intervention

International Prop Award Winner-Best Interior Design Singapore 2013

Design Intervention
Design Intervention
Design Intervention

الوسادات الكثيرة تتسبب في فوضى وتُزيد من إحساس العشوائية داخل غرفة نومك، لذا اأضف عددا مناسبا منها واحرص على أن تكون بألوان جميلة وجذابة ..

6. أغطية غير مناسبة ..

Choapan Decor by Erika Winters®Design, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة نوم
Erika Winters® Design

Choapan Decor by Erika Winters®Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

استخدام أغطية ومفروشات بطريةق عشوائية دون تناسقها مع التصميم والألوان المستخدمة في تصميم غرفة النوم نفسه يخلق من المشهد فوضوي ويشوه المظهر العام للغرفة ..

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7. قطع ديكورية كثيرة ..

Спальня и гостевая в современном стиле, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' غرفة نوم
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

استخدام قطع ديكورية لتزيين غرفة النوم شئ جميل ولكن الإفراط في الاستعانة بهذا العنصر يُضيع ملامح التصميم وينشر الفوضىى ويزعج المستخدمين ..

8. غرفة نوم أم غرفة مكتب !!

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

دمج فراغ المكتب والمل في غرفة نومنا فكر قد نلجأ له في حالة عدم امتلاكنا مساحة مخصصة لذلاك، ولكن تنظيمك لهذا الركن داخل غرفة نومك واجب أساسي ويومي حتى لا تتحول إلى ركن عم عشوائي ومزدحم ..

9. توزيع غير مناسب ..

Квартира в Краснодаре - Изысканность стиля Детская дочки, СТУДИЯ "ДА" ДАРЬИ АРХИПОВОЙ СТУДИЯ 'ДА' ДАРЬИ АРХИПОВОЙ غرفة نوم سيراميك Beige
СТУДИЯ <q>ДА</q> ДАРЬИ АРХИПОВОЙ

СТУДИЯ "ДА" ДАРЬИ АРХИПОВОЙ
СТУДИЯ <q>ДА</q> ДАРЬИ АРХИПОВОЙ
СТУДИЯ "ДА" ДАРЬИ АРХИПОВОЙ

عدم التخطيط المسبق لتصميم غرفة النوم يخلق فراغ غير موزع بطريقة مناسبة أو سليمة، بل ستفتقد الغرفة كل الروابط وعوامل الاتصال بين عناصرها .. فقد تجد الأريكة في مكان غير مناسب أبدا لذلك والخزانة قد تحجب الضوء عن السرير وهكذا ..

10. مرايا في مكان غير مناسب ..

Bedroom, Richmond Place, Bath Concept Interior Design & Decoration Ltd غرفة نوم
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd

Bedroom, Richmond Place, Bath

Concept Interior Design & Decoration Ltd
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd
Concept Interior Design & Decoration Ltd

وجود المرايا في غرفة النوم عنصر أساسي ولكن أين توضع وما هو دورها، قد تحتاج لها لزيادة مساحة الغرفة وترك تأثير بصري مخادع، ومن الممكن إضافتها لركن التجميل الخاص بك في غرفتك، ولكن أحد أهم الأسس التصميمية في غرف النوم وضع المرايا بحيث لا تكشف خصوصية الغرفة، فابتعد عن الجدار المواجه لباب الغرفة، وأيضا لرؤية أفضل اختر مكانها بحيث تتناسب مع مصدر الإضاءة  ..

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