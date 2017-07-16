10 أخطاء ديكورية شائعة في غرفة النوم

كثير منا يقع في أخطاء شائعة عند تصميم منازلنا من الداخل، ولا نشعر بآثارها إلا بعد وقت طويل، فمثلا غرفة النوم وهي تُعد الركن الخاص والعالم المميز لنا لها أسس تصميمة سليمة، ولكن كثير منا يجهلها ولا يعلم عنها الكثير لذا نقع في أخطاء شائعة ومنتشرة والتي تتسبب في إفساد التصميم المميز لغرفة نومنا، لذا اليوم مع هوميفاي جمعنا لكم 10 أخطاء ديكورية شائع في تصميمات غرف النوم الأفضل أن تتجنبها ..