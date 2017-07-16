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8 أفكار تمنع دخول الأتربة من النوافذ والشرفات

آية منير آية منير
Летняя терраса в частном доме, Sweet Home Design Sweet Home Design بلكونة أو شرفة
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الأتربة هي العدو الأول لربة المنزل، قادرة على أن تًفسد نظافة منزلك فهي قادرة على أن تتخلل عن طريق النوافذ والشرفات والأبواب وتنتشر بسرعة كبيرة في أركان منزلك، ومع إهمال التنظيف الدوري تتراكم وتتسبب في أزمة كبيرة أثناء تنظيفها، بل وقد تكون سبب في تدمير أثث منزلك وأجهزتك الكهربائية، وبالتأكيد التنظيف اليومي لم يعد الحل الكافي للتخلص من هذه المشكلة، لأنها لا تحل المشكلة من بدايتها ولكنها تمنع من انتشار أثارها في أركان منزلك، إليك اليوم 7 أفكار تمنع خول الأتربة من النوافذ والشرفات ..

1. شرفتك جنتك الصغيرة ..

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de حدائقنباتات و زهور
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

بالتأكيد شرفتك هي جنتك الخاصة وفرصتك الوحيدة للاستمتاع بأشعة الشمس في شتاء دافئ وأجواء هادئة، كثيرا منا يهتم بزراعتها وتزيينها بأمال الزهور والنباتات، ولكن هذه الخطوة قد تكون مصدر أتربة وحشرات دائم لمنزلك، لذا يجب التنظيف بشكل دوري والاهتمام والعناية الشديدة بحديقتك الصغيرة حتى لا تسمح بأن تكون مصدر ازعاج لأهل بيتك فيما بعد ..

2. برجولة وسقف معلق ..

Летняя терраса в частном доме, Sweet Home Design Sweet Home Design بلكونة أو شرفة
Sweet Home Design

Sweet Home Design
Sweet Home Design
Sweet Home Design

احرص على أن تُضيف لشرفتك برجلة خاصة تحميها من أشعة الشمس وتمنع من دخول الأتربة بشكل أكبر، مثل هذه الخطوة الفعالة ستمس تأثيرها بشكل مباشر وبسرعة لتجد أن شرفتك تستمر نظيفة لفترة أطول بأجواء بادرة ومنعشة ..

3. شرفة نظيفة ..

homify بلكونة أو شرفة Black
homify

homify
homify
homify

تنظيف الشرفة يوميا في بداية النوم لم يعد اختياريا، فإن كنت تبحث عن مكان مريح ونظيف تقضي فيه أوقاتا خاصة، يجب أن تحافظ على نظافته بشكل دوري ومرتب وتمنحه إطلالة مشرقة في بداية كل صباح وأن تختار لها أرضية عملية سهلة التنظيف ولا تلتصق بها الأتربة ، وبالتالي ستحافظ على منزلك نظيفا دائما  ..

4. شبابيك محكمة الغلق ..

дизайн квартиры 42м2, sreda sreda بلكونة أو شرفة
sreda

sreda
sreda
sreda

الشبابيك محكمة الغلق أحد اهم وسائل حماية منزلك من الأتربة والغبار والحشرات، استبدا شباكك القديم بواحد جديد بمقاسات مناسبة ونظام غلق محكم وقوي ..

5. ستائر خفيفة ..

Дизайн-проект мансарды загородного дома 100 кв. м , Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова بلكونة أو شرفة
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

الستائر الخفيفة تحميك من أشعة الشمس وتساعد على منع دخول الأتربة لمنزلك بشكل كبير، احرص على اختيار الخامات المصنوعة منها بطريقة ذكية لتقوم بدورها بشكل أقوى كمانع وحائل بيننا وبين الأتربة ..

6. اكسسوارات للحماية من الأتربة ..

Poolhaus mit Schiebeverglasungen von Fenster-Schmidinger, Schmidinger Wintergärten, Fenster & Verglasungen Schmidinger Wintergärten, Fenster & Verglasungen شبابيك زجاج Transparent
Schmidinger Wintergärten, Fenster &amp; Verglasungen

Schmidinger Wintergärten, Fenster & Verglasungen
Schmidinger Wintergärten, Fenster &amp; Verglasungen
Schmidinger Wintergärten, Fenster & Verglasungen

الفرش والاسفنج اللاصق من الاكسسوارات الخاصة بالشبابيك والأبواب المفصلي منها والمنزلق، تساعد بشكل كبير على منع دخول الأتربة لمنازلنا وتنقية الهواء وتقوم أيضا كعازل للصوت ..

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7. جدار زجاجي ..

Projeto Alto do Ipiranga SP, Lo. interiores Lo. interiores بلكونة أو شرفة
Lo. interiores

Lo. interiores
Lo. interiores
Lo. interiores

استخدام الجدران الزجاجية المثبتة أو المفصلية كفاصل للشرفة فكرة ذكية تمنحك إطلالة طبيعية وفي نفس الوقت دون أتربة أو غبار، ويمكنك الاستعانة بالزجاج العكاس للحماية من أشعة الشمس ..

8. لا تنس إغلاق الأبواب ..

NVL, ALDENA ALDENA شبابيك خشب Wood effect
ALDENA

ALDENA
ALDENA
ALDENA

لا تنس أن تُغلق الأبواب دائما، ولا تترك الشبابيك بغرض التهوية أكثر من عشر دقائق صباحا، وأضف سجادة لتنظيف حذائك عند مدخل المنزل، وامنح بيتك إطلالة نظيفة ومرتبة دائما ..

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