8 أفكار تمنع دخول الأتربة من النوافذ والشرفات

الأتربة هي العدو الأول لربة المنزل، قادرة على أن تًفسد نظافة منزلك فهي قادرة على أن تتخلل عن طريق النوافذ والشرفات والأبواب وتنتشر بسرعة كبيرة في أركان منزلك، ومع إهمال التنظيف الدوري تتراكم وتتسبب في أزمة كبيرة أثناء تنظيفها، بل وقد تكون سبب في تدمير أثث منزلك وأجهزتك الكهربائية، وبالتأكيد التنظيف اليومي لم يعد الحل الكافي للتخلص من هذه المشكلة، لأنها لا تحل المشكلة من بدايتها ولكنها تمنع من انتشار أثارها في أركان منزلك، إليك اليوم 7 أفكار تمنع خول الأتربة من النوافذ والشرفات ..
بالتأكيد شرفتك هي جنتك الخاصة وفرصتك الوحيدة للاستمتاع بأشعة الشمس في شتاء دافئ وأجواء هادئة، كثيرا منا يهتم بزراعتها وتزيينها بأمال الزهور والنباتات، ولكن هذه الخطوة قد تكون مصدر أتربة وحشرات دائم لمنزلك، لذا يجب التنظيف بشكل دوري والاهتمام والعناية الشديدة بحديقتك الصغيرة حتى لا تسمح بأن تكون مصدر ازعاج لأهل بيتك فيما بعد ..
احرص على أن تُضيف لشرفتك برجلة خاصة تحميها من أشعة الشمس وتمنع من دخول الأتربة بشكل أكبر، مثل هذه الخطوة الفعالة ستمس تأثيرها بشكل مباشر وبسرعة لتجد أن شرفتك تستمر نظيفة لفترة أطول بأجواء بادرة ومنعشة ..
تنظيف الشرفة يوميا في بداية النوم لم يعد اختياريا، فإن كنت تبحث عن مكان مريح ونظيف تقضي فيه أوقاتا خاصة، يجب أن تحافظ على نظافته بشكل دوري ومرتب وتمنحه إطلالة مشرقة في بداية كل صباح وأن تختار لها أرضية عملية سهلة التنظيف ولا تلتصق بها الأتربة ، وبالتالي ستحافظ على منزلك نظيفا دائما ..
الشبابيك محكمة الغلق أحد اهم وسائل حماية منزلك من الأتربة والغبار والحشرات، استبدا شباكك القديم بواحد جديد بمقاسات مناسبة ونظام غلق محكم وقوي ..
الستائر الخفيفة تحميك من أشعة الشمس وتساعد على منع دخول الأتربة لمنزلك بشكل كبير، احرص على اختيار الخامات المصنوعة منها بطريقة ذكية لتقوم بدورها بشكل أقوى كمانع وحائل بيننا وبين الأتربة ..
الفرش والاسفنج اللاصق من الاكسسوارات الخاصة بالشبابيك والأبواب المفصلي منها والمنزلق، تساعد بشكل كبير على منع دخول الأتربة لمنازلنا وتنقية الهواء وتقوم أيضا كعازل للصوت ..
استخدام الجدران الزجاجية المثبتة أو المفصلية كفاصل للشرفة فكرة ذكية تمنحك إطلالة طبيعية وفي نفس الوقت دون أتربة أو غبار، ويمكنك الاستعانة بالزجاج العكاس للحماية من أشعة الشمس ..
لا تنس أن تُغلق الأبواب دائما، ولا تترك الشبابيك بغرض التهوية أكثر من عشر دقائق صباحا، وأضف سجادة لتنظيف حذائك عند مدخل المنزل، وامنح بيتك إطلالة نظيفة ومرتبة دائما ..
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