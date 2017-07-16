8 أفكار تمنع دخول الأتربة من النوافذ والشرفات

الأتربة هي العدو الأول لربة المنزل، قادرة على أن تًفسد نظافة منزلك فهي قادرة على أن تتخلل عن طريق النوافذ والشرفات والأبواب وتنتشر بسرعة كبيرة في أركان منزلك، ومع إهمال التنظيف الدوري تتراكم وتتسبب في أزمة كبيرة أثناء تنظيفها، بل وقد تكون سبب في تدمير أثث منزلك وأجهزتك الكهربائية، وبالتأكيد التنظيف اليومي لم يعد الحل الكافي للتخلص من هذه المشكلة، لأنها لا تحل المشكلة من بدايتها ولكنها تمنع من انتشار أثارها في أركان منزلك، إليك اليوم 7 أفكار تمنع خول الأتربة من النوافذ والشرفات ..